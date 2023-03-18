Тур: 30. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
0:1
11' ГолЛападула Джанлука
41' Желтая карточкаКампорезе Микеле
0:2
43' ПенальтиЛападула Джанлука
56' Желтая карточкаPaulo Dentello
58' Желтая карточкаРадунович Борис
62' Желтая карточкаМенез Жереми
62' Желтая карточкаМанкозу Марко
0:3
63' ПенальтиМанкозу Марко
67' Желтая карточкаГальоло Риккардо
81' Желтая карточкаМиллико Винченцо
0:4
90' ГолДзаппа Габриэле
90'+4
Ход матча
11'
41'
43'
56'
58'
62'
62'
63'
0:3
67'
81'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
343 Количество передач 327
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
37
Майер
Жан
33
Оберт
Адам
23
Лелла
Нунцио
20
Прелец
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Буа ДевидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Реджина
Кальяри
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Среднее время на гол
33
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.28
|Менез Жереми
|5
|0.17
|Эрнани Азеведо
|5 (3)
|0.17
|Канотто Луиджи
|4
|0.14
|Ривас Ригоберто
|3
|0.1
|Пьероцци Никколо
|3
|0.1
|Гори Габриэле
|3
|0.1
|Гальоло Риккардо
|2
|0.07
|Майер Жан
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|0.5
|Паволетти Леонардо
|6
|0.2
|Манкозу Марко
|4 (1)
|0.13
|Лувумбо Зито
|3
|0.1
|Дзаппа Габриэле
|2
|0.07
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Дейола Алессандро
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Paulo Dentello
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Курфалидис Христос
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|8
|1
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Менез Жереми
|8
|0
|Гальоло Риккардо
|7
|0
|Ционек Тьяго
|5
|1
|Пьероцци Никколо
|6
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Буа Девид
|2
|1
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Эрнани Азеведо
|3
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|8
|0
|Рог Марко
|5
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Лападула Джанлука
|3
|1
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Alberto Dossena
|3
|0
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Paulo Dentello
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Кальяри
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
9
Реджина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кальяри
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
11
22
Реджина
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Кальяри
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
16
31
Голы по времени матча
Забито
24
15
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
4
17%
6
40%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
7
39%
1
7%
61-75
2
11%
5
33%
76-90
Забито
15
23
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
13%
3
13%
1-15
4
27%
4
17%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
7
30%
76-90
Пропущено
17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
7
41%
3
21%
76-90
Забито
39
38
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 8
5
13%
6
16%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
6
15%
13
34%
76-90
Пропущено
35
29
11 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
3
9%
2
7%
1-15
3
9%
6
21%
16-30
5
14%
6
21%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
10
29%
3
10%
61-75
9
26%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2
Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3
Кальяри
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0
Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Реджина
Кальяри
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджина
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
96
78
411
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
96
410
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
228
1316
1119
524
327
128
228
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11