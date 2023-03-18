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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Реджина
0:4
Конец матча
Кальяри
0'
0:1
11' Гол
Лападула Джанлука
41' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
0:2
43' Пенальти
Лападула Джанлука
56' Желтая карточка
Paulo Dentello
58' Желтая карточка
Радунович Борис
62' Желтая карточка
Менез Жереми
62' Желтая карточка
Манкозу Марко
0:3
63' Пенальти
Манкозу Марко
67' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
81' Желтая карточка
Миллико Винченцо
0:4
90' Гол
Дзаппа Габриэле
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Лападула Джанлука
41'
Кампорезе Микеле
 
43'
0:2
Лападула Джанлука
46'
Чичерелли Эмануэле
Канотто Луиджи
 
46'
Стрелец Давид
Майер Жан
 
54'
Гори Габриэле
Чичерелли Эмануэле
 
56'
 
Paulo Dentello
58'
 
Радунович Борис
60'
 
Миллико Винченцо
Прелец Ник
62'
Менез Жереми
 
62'
 
Манкозу Марко
63'
0:3
Манкозу Марко
65'
Льотти Даниэле
Менез Жереми
 
67'
Гальоло Риккардо
 
70'
 
Курфалидис Христос
Paulo Dentello
70'
 
Альтаре Джорджо
Нандес Найтан
70'
 
Дейола Алессандро
Макумбу Антуан
77'
 
Баррека Антонио
Alberto Dossena
81'
 
Миллико Винченцо
81'
Бондо Варрен
Фаббиан Джованни
 
90'
0:4
Дзаппа Габриэле
(Лападула Джанлука)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 343 Количество передач 327
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Alberto
Dossena
33
Оберт
Адам
37
Paulo
Dentello
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
23
Лелла
Нунцио
5
Манкозу
Марко
9
Лападула
Джанлука
20
Прелец
Ник
Реджина
4-3-3
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Реджина
Кальяри

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СA
2:1
СA
1:1
К
4:0
СA
2:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Среднее время на гол

33
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.28
Менез Жереми 5 0.17
Эрнани Азеведо 5 (3) 0.17
Канотто Луиджи 4 0.14
Ривас Ригоберто 3 0.1
Пьероцци Никколо 3 0.1
Гори Габриэле 3 0.1
Гальоло Риккардо 2 0.07
Майер Жан 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 15 (3) 0.5
Паволетти Леонардо 6 0.2
Манкозу Марко 4 (1) 0.13
Лувумбо Зито 3 0.1
Дзаппа Габриэле 2 0.07
Перейро Гастон 1 0.03
Дейола Алессандро 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Paulo Dentello 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Миллико Винченцо 0 0
Курфалидис Христос 0 0
Нандес Найтан 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 8 1
Фаббиан Джованни 7 1
Менез Жереми 8 0
Гальоло Риккардо 7 0
Ционек Тьяго 5 1
Пьероцци Никколо 6 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Буа Девид 2 1
Кампорезе Микеле 3 0
Эрнани Азеведо 3 0
Коломби Симоне 2 0
Равалья Федерико 2 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 8 0
Рог Марко 5 1
Альтаре Джорджо 5 1
Гольданига Эдоардо 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Лападула Джанлука 3 1
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Alberto Dossena 3 0
Дзаппа Габриэле 3 0
Лувумбо Зито 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Paulo Dentello 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Реджина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Кальяри
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
9
Реджина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кальяри
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

11
22
Реджина
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Кальяри
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

16
31

Голы по времени матча

Забито

24
15
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
5
21%
3
20%
61-75
4
17%
6
40%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
7
39%
1
7%
61-75
2
11%
5
33%
76-90

Забито

15
23
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
13%
3
13%
1-15
4
27%
4
17%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
7
41%
3
21%
76-90

Забито

39
38
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 8
5
13%
6
16%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
7
18%
7
18%
61-75
6
15%
13
34%
76-90

Пропущено

35
29
11 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
3
9%
2
7%
1-15
3
9%
6
21%
16-30
5
14%
6
21%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
10
29%
3
10%
61-75
9
26%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2
Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3
Кальяри
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0
Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Тернана - Кальяри 1:0 Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Реджина
Кальяри

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджина
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
7
8
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
6
4
10
1.5
4
11
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
22
8
13
16
1.5
11
19
5
24
2.5
3
27
1
28
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 29 13 11 5 45 - 27 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
12.
Тернана
 29 9 9 11 28 - 36 36
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
6.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
8.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
9.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
10.
Тернана
 14 6 5 3 15 - 12 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
13.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 14 8 4 2 21 - 11 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
11.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
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