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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Асколи
0:1
Конец матча
Венеция
0'
41' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
70' Желтая карточка
Христов Петко
77' Желтая карточка
Новакович Андрия
0:1
90' Гол
Карбони Андреа
90' Желтая карточка
Эллертссон Микаэль-Эгиль
90' Желтая карточка
Марсура Давиде
90'+9
1
Леали
Никола
20
Донати
Франческо
33
Боттегин
Эрик
4
Шимич
Лоренцо
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
23
Фальцерано
Марчелло
15
Гондо
Седрик
11
Форте
Франческо
66
Йоронен
Йессе
55
Христов
Петко
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
62
Миланезе
Томмазо
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
25
Пьерини
Николас
Асколи
4-3-1-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Венеция

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:2
К
2:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 6 (2) 0.2
Коллоколо Микеле 4 0.13
Дионизи Федерико 4 (1) 0.13
Боттегин Эрик 3 0.1
Мендеш Педру 2 0.07
Чичиретти Амато 2 0.07
Форте Франческо 2 0.07
Шимич Лоренцо 2 0.07
Калигара Фабрицио 1 0.03
Лунгой Кристофер 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 10 (1) 0.33
Черышев Денис 3 0.1
Чрнигой Домен 3 0.1
Пьерини Николас 3 0.1
Йонсен Деннис 2 0.07
Кюизанс Микаэль 2 0.07
Тессманн Таннер 2 0.07
Кандела Антонио 1 0.03
Новакович Андрия 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Дзампано Франческо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 9 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 7 1
Джоване Самуэль 6 1
Калигара Фабрицио 5 1
Бюхель Марсель 5 0
Шимич Лоренцо 5 0
Боттегин Эрик 4 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Сальви Алессандро 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Коллоколо Микеле 1 1
Леали Никола 2 0
Марсура Давиде 2 0
Донати Франческо 2 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Проя Федерико 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Висневски Пшемыслав 5 0
Христов Петко 3 1
Чеппители Лука 4 0
Кандела Антонио 4 0
Свобода Михаэль 4 0
Йоронен Йессе 2 1
Новакович Андрия 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Карбони Андреа 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0

Результаты матчей

Асколи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Венеция
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

6
6
Асколи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Венеция
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

17
11
Асколи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Венеция
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (3)
53% (16)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

13
18

Волевые поражения

23
17

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
3
27%
7
47%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
17%
3
16%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
6
33%
3
16%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
11%
3
20%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
6
33%
1
7%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
7
37%
8
38%
76-90

Забито

29
30
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
3
10%
4
13%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
6
21%
8
27%
61-75
9
31%
8
27%
76-90

Пропущено

37
40
14 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 26
3
8%
3
8%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
4
11%
9
23%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
13
35%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0
Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1
Венеция
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0
Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2

Результаты матчей

Асколи
Венеция

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Асколи
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
4
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
21
9
8
22
1.5
8
22
3
27
2.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 29 13 11 5 45 - 27 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
12.
Тернана
 29 9 9 11 28 - 36 36
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
6.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
8.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
9.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
10.
Тернана
 14 6 5 3 15 - 12 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
13.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 14 8 4 2 21 - 11 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
11.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Фальцерано Марчелло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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