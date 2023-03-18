Тур: 30. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
41' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
70' Желтая карточкаХристов Петко
77' Желтая карточкаНовакович Андрия
0:1
90' ГолКарбони Андреа
90' Желтая карточкаЭллертссон Микаэль-Эгиль
90' Желтая карточкаМарсура Давиде
90'+9
Ход матча
70'
77'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
360 Количество передач 309
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Нери ФилиппоВратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Асколи
Венеция
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|6 (2)
|0.2
|Коллоколо Микеле
|4
|0.13
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.13
|Боттегин Эрик
|3
|0.1
|Мендеш Педру
|2
|0.07
|Чичиретти Амато
|2
|0.07
|Форте Франческо
|2
|0.07
|Шимич Лоренцо
|2
|0.07
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|10 (1)
|0.33
|Черышев Денис
|3
|0.1
|Чрнигой Домен
|3
|0.1
|Пьерини Николас
|3
|0.1
|Йонсен Деннис
|2
|0.07
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.07
|Тессманн Таннер
|2
|0.07
|Кандела Антонио
|1
|0.03
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|9
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|7
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|1
|Бюхель Марсель
|5
|0
|Шимич Лоренцо
|5
|0
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|1
|Леали Никола
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Христов Петко
|3
|1
|Чеппители Лука
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Свобода Михаэль
|4
|0
|Йоронен Йессе
|2
|1
|Новакович Андрия
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Карбони Андреа
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Венеция
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
6
Асколи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Венеция
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
17
11
Асколи
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Венеция
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (3)
53% (16)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
23% (7)
27% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
13
18
Волевые поражения
23
17
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
3
27%
7
47%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
17%
3
16%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
6
33%
3
16%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
11%
3
20%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
6
33%
1
7%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
7
37%
8
38%
76-90
Забито
29
30
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
3
10%
4
13%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
2
7%
3
10%
46-60
6
21%
8
27%
61-75
9
31%
8
27%
76-90
Пропущено
37
40
14 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 26
3
8%
3
8%
1-15
7
19%
1
3%
16-30
4
11%
9
23%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
13
35%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0
Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Асколи - Комо 3:3 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1
Венеция
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0
Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1 Венеция - Козенца 2:0 Модена - Венеция 2:2 Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2
Результаты матчей
Асколи
Венеция
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Асколи
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
312
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
510
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
219
822
822
327
129
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11