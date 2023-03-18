  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Пиза
2:0
Конец матча
Беневенто
0'
1:0
35' Гол
Морео Стефано
37' Желтая карточка
Пастина Кристиан
43' Желтая карточка
Карич Нермин
45' Желтая карточка
Фариас Диего
71' Желтая карточка
Леверб Максим
2:0
78' Гол
Трамони Маттео
85' Желтая карточка
Марин Мариус
89' Желтая карточка
Петтинари Стефано
90' Вторая желтая карточка
Леверб Максим
90' Желтая карточка
Надь Адам
90'+5

Ход матча

35'
Морео Стефано
(Туре Идрисса)
1:0
37'
 
Пастина Кристиан
43'
 
Карич Нермин
45'
 
Фариас Диего
46'
 
Петтинари Стефано
Карич Нермин
46'
 
Летиция Гаэтано
Пастина Кристиан
49'
Беруатто Пьетро
Туре Идрисса
 
60'
Торрегросса Эрнесто
Глиоцци Этторе
 
60'
Трамони Маттео
Морео Стефано
 
64'
 
Lorenzo Carfora
Фариас Диего
64'
 
Ла Гумина Антонино
Сими Нванкво
71'
 
Леверб Максим
72'
 
Куцупиас Илиас
Скьяттарелла Паскуале
77'
Сибилли Джузеппе
Моруцан Олимпиу
 
78'
Трамони Маттео
(Торрегросса Эрнесто)
2:0
85'
Марин Мариус
 
89'
 
Петтинари Стефано
90'
 
Леверб Максим
90'
Надь Адам
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 324 Количество передач 390
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
93
Барба
Федерико
4
Караччоло
Антонио
19
Эштевеш
Томаш
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
80
Моруцан
Олимпиу
9
Глиоцци
Этторе
32
Морео
Стефано
21
Палеари
Альберто
33
Леверб
Максим
31
Тошка
Алин
58
Пастина
Кристиан
16
Импрота
Риккардо
27
Скьяттарелла
Паскуале
4
Акампора
Дженнаро
18
Фулон
Дам
7
Карич
Нермин
25
Сими
Нванкво
10
Фариас
Диего
Пиза
4-3-2-1
Беневенто
3-4-3

История личных встреч

Пиза
Беневенто

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
5:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
ППД
2:2
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
2:1
СCA
2:0
СCA
2:0
СCB
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Среднее время на гол

80
180

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.63

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
144

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 9 (4) 0.3
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.2
Торрегросса Эрнесто 5 (3) 0.17
Мазуччи Гаэтано 4 0.13
Туре Идрисса 3 0.1
Трамони Маттео 3 0.1
Сибилли Джузеппе 3 0.1
Канестрелли Симоне 2 0.07
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Морео Стефано 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.17
Форте Франческо 3 0.1
Акампора Дженнаро 3 0.1
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.1
Импрота Риккардо 2 0.07
Фариас Диего 1 0.03
Чано Камилло 1 (1) 0.03
Леверб Максим 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Машанджело Эдоардо 0 0
Весели Фредерик 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 1
Калабрези Артуро 8 1
Беруатто Пьетро 9 0
Барба Федерико 6 0
Мастину Джузеппе 6 0
Надь Адам 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Рус Адриан 3 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Ионице Артур 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Караччоло Антонио 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Морео Стефано 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скьяттарелла Паскуале 9 0
Тельо Андрес 7 1
Акампора Дженнаро 8 0
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Вивиани Маттиа 6 1
Пастина Кристиан 6 1
Фулон Дам 7 0
Куцупиас Илиас 6 0
Импрота Риккардо 3 1
Глик Камил 4 0
Ла Гумина Антонино 4 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 1
Фариас Диего 3 0
Летиция Гаэтано 3 0
Форте Франческо 3 0
Весели Фредерик 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Тошка Алин 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0

Результаты матчей

Пиза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Беневенто
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
8
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Беневенто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
16

Волевые поражения

14
6
Пиза
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Беневенто
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
17

Волевые поражения

19
14

Голы по времени матча

Забито

24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
8%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
6
25%
3
23%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

14
15
11 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
21%
3
20%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Забито

19
9
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
2
11%
4
44%
31-45
2
11%
3
33%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
7
37%
0
0%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
21%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Забито

43
22
17 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
3
7%
1
5%
1-15
6
14%
4
18%
16-30
8
19%
7
32%
31-45
5
12%
5
23%
46-60
7
16%
2
9%
61-75
14
33%
3
14%
76-90

Пропущено

28
34
18 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
6
21%
7
21%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
8
29%
5
15%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
5
18%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1
Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2
Беневенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0
Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1

Результаты матчей

Пиза
Беневенто

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пиза
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
2
13
4
11
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
17
13
13
17
1.5
6
24
7
23
2.5
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 30 16 9 5 39 - 19 57
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 29 13 11 5 45 - 27 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 29 13 3 13 39 - 35 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
12.
Тернана
 29 9 9 11 28 - 36 36
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
3.
Дженоа
 15 8 6 1 20 - 6 30
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
6.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
7.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
8.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
9.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
10.
Тернана
 14 6 5 3 15 - 12 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
13.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 14 8 4 2 21 - 11 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 14 6 1 7 16 - 16 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
11.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
Бари Ди Чезаре Валерио 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пиза 2:0 Беневенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     