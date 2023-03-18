Тур: 30. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
35' ГолМорео Стефано
37' Желтая карточкаПастина Кристиан
43' Желтая карточкаКарич Нермин
45' Желтая карточкаФариас Диего
71' Желтая карточкаЛеверб Максим
2:0
78' ГолТрамони Маттео
85' Желтая карточкаМарин Мариус
89' Желтая карточкаПеттинари Стефано
90' Вторая желтая карточкаЛеверб Максим
90' Желтая карточкаНадь Адам
90'+5
Ход матча
35'
1:0
37'
43'
45'
71'
78'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
324 Количество передач 390
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
25
Сими
Нванкво
10
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
История личных встреч
Пиза
Беневенто
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Среднее время на гол
80
180
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.63
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
144
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|9 (4)
|0.3
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.2
|Торрегросса Эрнесто
|5 (3)
|0.17
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0.13
|Туре Идрисса
|3
|0.1
|Трамони Маттео
|3
|0.1
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.1
|Канестрелли Симоне
|2
|0.07
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Морео Стефано
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.17
|Форте Франческо
|3
|0.1
|Акампора Дженнаро
|3
|0.1
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.1
|Импрота Риккардо
|2
|0.07
|Фариас Диего
|1
|0.03
|Чано Камилло
|1 (1)
|0.03
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|1
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Беруатто Пьетро
|9
|0
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Надь Адам
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Караччоло Антонио
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скьяттарелла Паскуале
|9
|0
|Тельо Андрес
|7
|1
|Акампора Дженнаро
|8
|0
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Вивиани Маттиа
|6
|1
|Пастина Кристиан
|6
|1
|Фулон Дам
|7
|0
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Глик Камил
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|1
|Фариас Диего
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Тошка Алин
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Беневенто
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
8
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
80% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Беневенто
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
16
Волевые поражения
14
6
Пиза
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Беневенто
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
19
14
Голы по времени матча
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
8%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
6
25%
3
23%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
7
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
14
15
11 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
21%
3
20%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
6
40%
76-90
Забито
19
9
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
2
11%
4
44%
31-45
2
11%
3
33%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
7
37%
0
0%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
21%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Забито
43
22
17 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
3
7%
1
5%
1-15
6
14%
4
18%
16-30
8
19%
7
32%
31-45
5
12%
5
23%
46-60
7
16%
2
9%
61-75
14
33%
3
14%
76-90
Пропущено
28
34
18 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
6
21%
7
21%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
8
29%
5
15%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
5
18%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1
Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2
Беневенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0
Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1 Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1
Результаты матчей
Пиза
Беневенто
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пиза
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
87
213
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
510
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1713
1317
624
723
129
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|11