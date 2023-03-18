Тур: 18. Стадион: Avanhard Stadium, Rivne.
0'
0:1
10' ГолПихалёнок Александр
74' Желтая карточкаDmytro Shuh
79' Желтая карточкаПеглоу
90' Желтая карточкаПасич Геннадий
90' Желтая карточкаСарапий Эдуард
90'+7
Ход матча
10'
74'
79'
90'
90'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 ПеглоуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Верес
Днепр-1
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.22
|Гайдучик Николай
|3
|0.17
|Дахновский Виталий
|3
|0.17
|Кучеров Валерий
|2
|0.11
|Шестаков Михаил
|2
|0.11
|Шарай Станислав
|1
|0.06
|Сергийчук Михаил
|1
|0.06
|Маткобожик Александр
|1
|0.06
|Лебеденко Александр
|1
|0.06
|Вовченко Семён
|1
|0.06
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|12 (3)
|0.71
|Пихалёнок Александр
|6
|0.35
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.24
|Адамюк Владимир
|3
|0.18
|Хамаче Янис
|2
|0.12
|Сарапий Эдуард
|2
|0.12
|Бланко Доминго
|1
|0.06
|Громов Артём
|1
|0.06
|Когут Игорь
|1
|0.06
|Логинов Сергей
|1
|0.06
|Валентин Рубчинский
|1
|0.06
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|7
|1
|Дахновский Виталий
|5
|0
|Шарай Владислав
|3
|1
|Клёц Дмитрий
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Лебеденко Александр
|3
|0
|Гагун Роман
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Балан Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Сарапий Эдуард
|5
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Бланко Доминго
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Днепр-1
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
4
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
12
16
Верес
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Днепр-1
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
17
20
Голы по времени матча
Забито
5
18
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 8
1
20%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
20%
5
28%
31-45
2
40%
3
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
5
28%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
21%
6
38%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
19
34
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
3
16%
2
6%
1-15
3
16%
6
18%
16-30
2
11%
7
21%
31-45
3
16%
6
18%
46-60
3
16%
6
18%
61-75
5
26%
7
21%
76-90
Пропущено
27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
7
26%
2
15%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
7
26%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1
Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0
Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0
Результаты матчей
Верес
Днепр-1
Точный счет
0:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
3
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Верес
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
54
28
45
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
161
612
116
216
710
117
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4