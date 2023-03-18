  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Верес
0:1
Конец матча
Днепр-1
0'
0:1
10' Гол
Пихалёнок Александр
74' Желтая карточка
Dmytro Shuh
79' Желтая карточка
Пеглоу
90' Желтая карточка
Пасич Геннадий
90' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
90'+7
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
2
Гагун
Роман
15
Лебеденко
Александр
95
Курко
Василий
11
Дахновский
Виталий
3
Вовченко
Семён
29
Кучеров
Валерий
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
25
Шарай
Станислав
1
Рыбак
Владислав
26
Каплиенко
Александр
42
Пасич
Евгений
10
Пеглоу
5
Сарапий
Эдуард
22
Валентин
Рубчинский
39
Сваток
Александр
23
Бланко
Доминго
34
Танчик
Владимир
7
Довбик
Артём
8
Пихалёнок
Александр
Верес
Днепр-1

История личных встреч

Верес
Днепр-1

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.22
Гайдучик Николай 3 0.17
Дахновский Виталий 3 0.17
Кучеров Валерий 2 0.11
Шестаков Михаил 2 0.11
Шарай Станислав 1 0.06
Сергийчук Михаил 1 0.06
Маткобожик Александр 1 0.06
Лебеденко Александр 1 0.06
Вовченко Семён 1 0.06
Пасич Евгений 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Гагун Роман 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 12 (3) 0.71
Пихалёнок Александр 6 0.35
Гуцуляк Алексей 4 0.24
Адамюк Владимир 3 0.18
Хамаче Янис 2 0.12
Сарапий Эдуард 2 0.12
Бланко Доминго 1 0.06
Громов Артём 1 0.06
Когут Игорь 1 0.06
Логинов Сергей 1 0.06
Валентин Рубчинский 1 0.06
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Назаренко Александр 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 7 1
Дахновский Виталий 5 0
Шарай Владислав 3 1
Клёц Дмитрий 4 0
Вовченко Семён 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Лебеденко Александр 3 0
Гагун Роман 3 0
Мирошник Роман 2 0
Шарай Станислав 2 0
Курко Василий 2 0
Когут Богдан 1 0
Балан Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Dmytro Shuh 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 5 0
Сарапий Эдуард 5 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Бланко Доминго 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Довбик Артём 1 0
Когут Игорь 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Днепр-1
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
4
Верес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

12
16
Верес
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Днепр-1
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

17
20

Голы по времени матча

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 8
1
20%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
20%
5
28%
31-45
2
40%
3
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
5
28%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
21%
6
38%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

19
34
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
3
16%
2
6%
1-15
3
16%
6
18%
16-30
2
11%
7
21%
31-45
3
16%
6
18%
46-60
3
16%
6
18%
61-75
5
26%
7
21%
76-90

Пропущено

27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
4
15%
0
0%
1-15
7
26%
2
15%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
7
26%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1
Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0
Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0

Результаты матчей

Верес
Днепр-1

Точный счет

0:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
3
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Верес
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
4
2
8
2.5
4
5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
1
6
12
1.5
11
6
2
16
2.5
7
10
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 16 12 3 1 43 - 12 39
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 17 7 7 3 29 - 25 28
6.
Колос Ковалёвка
 17 6 5 6 15 - 19 23
7.
Кривбасс
 18 6 4 8 14 - 21 22
8.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
9.
Ворскла
 18 5 5 8 22 - 25 20
10.
Ингулец
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Верес
 18 5 3 10 20 - 26 18
12.
Рух Львов
 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Металлист
 18 4 5 9 17 - 27 17
14.
Черноморец Од
 17 3 6 8 14 - 22 15
15.
Минай
 17 3 6 8 12 - 21 15
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 6 3 0 19 - 8 21
2.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
3.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
4.
Александрия
 9 5 3 1 20 - 13 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Ингулец
 8 4 0 4 8 - 8 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Минай
 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Металлист
 8 1 3 4 6 - 13 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
8.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
9.
Черноморец Од
 8 2 3 3 9 - 9 9
10.
Минай
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Колос Ковалёвка
 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Рух Львов
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Ворскла
 9 2 2 5 13 - 17 8
14.
Кривбасс
 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Ингулец
 8 1 4 3 8 - 11 7
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 7
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Бланко Доминго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Пихалёнок Александр бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 0:1 Днепр-1 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     