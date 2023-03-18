Тур: 18. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаРусин Назарий
30' Желтая карточкаАнтюх Денис
31' Желтая карточкаТымчик Александр
40' Желтая карточкаГерреро Эдуардо
70' Желтая карточкаБатагов Арсений
76' Желтая карточкаБутко Богдан
78' Желтая карточкаСидорчук Сергей
0:1
83' ГолГерреро Эдуардо
90'+5
Ход матча
30'
31'
40'
70'
76'
78'
83'
0:1
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Динамо Киев
Заря
32 матча
87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
20 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
24 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
43 матча
65.1%
23.3%
11.6%
28 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.5%
41.9%
11.6%
20 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.8%
20.9%
23.3%
24 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
37
Голов в среднем за матч
2.39
1.85
Среднее время на гол
37
48
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.05
0.74
Среднее время на гол
85
121
Всего голов
76
54
Голов в среднем за матч
1.77
1.26
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|11
|0.61
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.33
|Ванат Владислав
|5 (1)
|0.28
|Тымчик Александр
|1
|0.06
|Лонвейк Джастин
|1
|0.06
|Шепелев Владимир
|1
|0.06
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булеца Сергей
|5 (1)
|0.28
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.28
|Русин Назарий
|5
|0.28
|Бражко Владимир
|4 (1)
|0.22
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.17
|Бутко Богдан
|2
|0.11
|Чурко Вячеслав
|2
|0.11
|Шахов Евгений
|2
|0.11
|Имереков Максим
|2
|0.11
|Безбородько Денис
|2
|0.11
|Антюх Денис
|2
|0.11
|Герреро Эдуардо
|1
|0.06
|Нагнойный Денис
|1
|0.06
|Вантух Роман
|1
|0.06
|Алефиренко Даниил
|1
|0.06
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.06
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Попов Денис II
|3
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|6
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Русин Назарий
|2
|0
|Герреро Эдуардо
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Сапутин Александр
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Заря
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
3
Динамо Киев
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Заря
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
8
21
Динамо Киев
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Заря
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
9
24
Голы по времени матча
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
2
11%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
5
28%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
0
0%
8
38%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
25
39
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
4%
3
8%
1-15
6
24%
6
15%
16-30
6
24%
6
15%
31-45
6
24%
7
18%
46-60
1
4%
9
23%
61-75
5
20%
8
21%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
13%
5
20%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
5
31%
2
8%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
19%
6
24%
61-75
3
19%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3
Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Динамо Киев - Металлист 3:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Динамо Киев 1:2
Заря
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4
Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3 Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4
Результаты матчей
Динамо Киев
Заря
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
71
47
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
55
16
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
711
126
513
99
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4