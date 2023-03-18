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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Львов
2:2
Конец матча
Кривбасс
0'
17' Желтая карточка
Татарков Никита
19' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
0:1
20' Пенальти
Капич Рифет
27' Желтая карточка
Габриэл Игор
31' Желтая карточка
Klim Prykhodko
38' Желтая карточка
Рябов Вячеслав
43' Вторая желтая карточка
Татарков Никита
65' Желтая карточка
Беляев Александр
65' Желтая карточка
Якимец Владимир
0:1
74' Не забитый пенальти
Бугай Владислав
1:1
74' Гол
Богунов Ярослав
1:2
78' Гол
Капич Рифет
2:2
87' Гол
Беляев Александр
90'+4
23
Рыбка
Александр
17
Кузык
Денис
54
Дитятьев
Алексей
99
Габриэл
Игор
30
Guilherme
Souza
6
Алибеков
Ахмед
77
Грисьо
Максим
8
Ivijan
Svrznjak
21
Беляев
Александр
14
Leonardo
Antonio
11
Бугай
Владислав
23
Сарнавский
Богдан
55
Дибанго
Иван
2
Рябов
Вячеслав
13
Бескоровайный
Данил
24
Якимец
Владимир
6
Klim
Prykhodko
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
20
Микитишин
Артур
11
Татарков
Никита
18
Устименко
Денис
Львов
Кривбасс

История личных встреч

Львов
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.24
Ременяк Артур 2 0.12
Бойко Виталий 1 0.06
Богунов Ярослав 1 0.06
Беляев Александр 1 0.06
Васильев Александр Андреевич 1 0.06
Крушиньский Борис 1 0.06
Нич Назарий 1 0.06
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 4 0.22
Волошин Назар 4 0.22
Капич Рифет 3 (2) 0.17
Вернидуб Виталий 1 0.06
Стецков Тимур 1 0.06
Хобленко Алексей 1 (1) 0.06
Татарков Никита 0 0
Микитишин Артур 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 4 2
Васильев Александр Андреевич 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Никитюк Андрей 4 0
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Мышенко Богдан 2 0
Бойко Виталий 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Бугай Владислав 1 0
Эсеола Адеринсола 1 0
Якимив Андрей 1 0
Беляев Александр 1 0
Алибеков Ахмед 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Габриэл Игор 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 3 2
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Банада Евгений 4 0
Дибанго Иван 2 1
Якимец Владимир 3 0
Капич Рифет 3 0
Стецков Тимур 3 0
Устименко Денис 3 0
Понедельник Андрей 1 1
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Бескоровайный Данил 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Кривбасс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
7
Львов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кривбасс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

2
6
Львов
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Кривбасс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
4
33%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
5
42%
1
6%
76-90

Пропущено

27
19
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
6
32%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
7
26%
2
11%
61-75
4
15%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2
Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1
Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0

Результаты матчей

Львов
Кривбасс

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Львов
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
8
4
13
1.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 16 12 3 1 43 - 12 39
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 17 7 7 3 29 - 25 28
6.
Колос Ковалёвка
 17 6 5 6 15 - 19 23
7.
Кривбасс
 18 6 4 8 14 - 21 22
8.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
9.
Ворскла
 18 5 5 8 22 - 25 20
10.
Ингулец
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Верес
 18 5 3 10 20 - 26 18
12.
Рух Львов
 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Металлист
 18 4 5 9 17 - 27 17
14.
Черноморец Од
 17 3 6 8 14 - 22 15
15.
Минай
 17 3 6 8 12 - 21 15
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 6 3 0 19 - 8 21
2.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
3.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
4.
Александрия
 9 5 3 1 20 - 13 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Ингулец
 8 4 0 4 8 - 8 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Минай
 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Металлист
 8 1 3 4 6 - 13 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
8.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
9.
Черноморец Од
 8 2 3 3 9 - 9 9
10.
Минай
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Колос Ковалёвка
 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Рух Львов
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Ворскла
 9 2 2 5 13 - 17 8
14.
Кривбасс
 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Ингулец
 8 1 4 3 8 - 11 7
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 7
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Klim Prykhodko уходит с поля. Банада Евгений выходит вместо него
    • 46'
      Artur Mykytyshyn уходит с поля. Задерака Максим выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Татарков Никита получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      38'
      Рябов Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Klim Prykhodko получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Габриэл Игор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Капич Рифет из команды Кривбасс забивает с точки!
    Где смотреть матч Львов 2:2 Кривбасс онлайн

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