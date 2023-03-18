Тур: 18. Стадион: Skif Stadium.
0'
17' Желтая карточкаТатарков Никита
19' Желтая карточкаДитятьев Алексей
0:1
20' ПенальтиКапич Рифет
27' Желтая карточкаГабриэл Игор
31' Желтая карточкаKlim Prykhodko
38' Желтая карточкаРябов Вячеслав
43' Вторая желтая карточкаТатарков Никита
65' Желтая карточкаБеляев Александр
65' Желтая карточкаЯкимец Владимир
0:1
74' Не забитый пенальтиБугай Владислав
1:1
74' ГолБогунов Ярослав
1:2
78' ГолКапич Рифет
2:2
87' ГолБеляев Александр
90'+4
Ход матча
17'
19'
20'
0:1
27'
31'
38'
43'
65'
65'
74'
0:1
74'
1:1
78'
87'
2:2
17
Кузык
Денис
99
Габриэл
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Траоре УулаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Львов
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.24
|Ременяк Артур
|2
|0.12
|Бойко Виталий
|1
|0.06
|Богунов Ярослав
|1
|0.06
|Беляев Александр
|1
|0.06
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.06
|Крушиньский Борис
|1
|0.06
|Нич Назарий
|1
|0.06
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|4
|0.22
|Волошин Назар
|4
|0.22
|Капич Рифет
|3 (2)
|0.17
|Вернидуб Виталий
|1
|0.06
|Стецков Тимур
|1
|0.06
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.06
|Татарков Никита
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|4
|2
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Никитюк Андрей
|4
|0
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Мышенко Богдан
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Эсеола Адеринсола
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Алибеков Ахмед
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Габриэл Игор
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|3
|2
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Банада Евгений
|4
|0
|Дибанго Иван
|2
|1
|Якимец Владимир
|3
|0
|Капич Рифет
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Устименко Денис
|3
|0
|Понедельник Андрей
|1
|1
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Бескоровайный Данил
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Кривбасс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
7
Львов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кривбасс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
2
6
Львов
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Кривбасс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
4
33%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
5
42%
1
6%
76-90
Пропущено
27
19
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
6
32%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
7
26%
2
11%
61-75
4
15%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2
Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1
Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0
Результаты матчей
Львов
Кривбасс
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Львов
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
63
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
108
413
414
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4