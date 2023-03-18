  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Ворскла
0:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
10' Желтая карточка
Дмитренко Владислав
20' Желтая карточка
Олейник Денис
55' Желтая карточка
Жичиков Максим
65' Желтая карточка
Родригес Фелипе
73' Желтая карточка
Степанюк Руслан
75' Желтая карточка
Челядин Артём
88' Желтая карточка
Lucas Ramires
90'+39
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
5
Lucas
Ramires
17
Чеснаков
Владимир
29
Бацула
Андрей
95
Родригес
Фелипе
II
38
Челядин
Артём
18
Павлюк
Евгений
16
Сулейманов
Таулан
7
Олейник
Денис
11
Степанюк
Руслан
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
23
Шершень
Михаил
11
Ременюк
Андрей
6
Вачиберадзе
Бека
8
Мартынюк
Ярослав
28
Габелок
Артём
22
Дмитренко
Владислав
21
Бичек
Константин
Ворскла
Металлист-1925

История личных встреч

Ворскла
Металлист-1925

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 8 (2) 0.44
Марлисон 3 (1) 0.17
Кравец Василий 2 0.11
Олейник Денис 2 (1) 0.11
Степанюк Руслан 2 0.11
Юрченко Владлен 1 0.06
Кравчук Андрей 1 0.06
Челядин Артём 1 0.06
Чеснаков Владимир 1 0.06
Скляр Александр 1 0.06
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.22
Борячук Андрей 3 0.17
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.11
Вачиберадзе Бека 1 0.06
Ткачук Евгений 1 0.06
Шершень Михаил 1 0.06
Дмитренко Владислав 1 0.06
Бичек Константин 1 0.06
Безуглый Никита 1 0.06
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 0
Челядин Артём 5 0
Сулейманов Таулан 3 1
Яворский Сергей 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Кравец Василий 4 0
Пердута Игорь 2 1
Lucas Ramires 2 1
Родригес Фелипе II 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Бацула Андрей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Чеснаков Владимир 1 0
Олейник Денис 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Исенко Павел 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 6 1
Курило Игорь 6 0
Капинус Дмитрий 2 1
Жичиков Максим 3 0
Бичек Константин 3 0
Ткачук Евгений 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Мозиль Олег 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Безуглый Никита 1 0

Результаты матчей

Ворскла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Металлист-1925
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
4
Ворскла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
14

Волевые поражения

7
10
Ворскла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Металлист-1925
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
22%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
7
44%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
4 Не забивали 9
1
4%
2
12%
1-15
5
22%
4
24%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
5
22%
4
24%
76-90

Пропущено

24
28
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
1
4%
7
25%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
9
38%
3
11%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
7
29%
29%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0
Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0
Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2

Результаты матчей

Ворскла
Металлист-1925

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
0
9 раз 50%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
9
9
8
10
1.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 16 12 3 1 43 - 12 39
2.
Днепр-1
 17 12 3 2 34 - 13 39
3.
Заря
 18 11 4 3 39 - 25 37
4.
Динамо Киев
 18 10 3 5 25 - 16 33
5.
Александрия
 17 7 7 3 29 - 25 28
6.
Колос Ковалёвка
 17 6 5 6 15 - 19 23
7.
Кривбасс
 18 6 4 8 14 - 21 22
8.
Металлист-1925
 18 4 9 5 17 - 28 21
9.
Ворскла
 18 5 5 8 22 - 25 20
10.
Ингулец
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Верес
 18 5 3 10 20 - 26 18
12.
Рух Львов
 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Металлист
 18 4 5 9 17 - 27 17
14.
Черноморец Од
 17 3 6 8 14 - 22 15
15.
Минай
 17 3 6 8 12 - 21 15
16.
Львов
 17 3 4 10 13 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 9 6 3 0 19 - 8 21
2.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
3.
Заря
 8 5 3 0 21 - 12 18
4.
Александрия
 9 5 3 1 20 - 13 18
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Колос Ковалёвка
 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
8.
Ворскла
 9 3 3 3 9 - 8 12
9.
Ингулец
 8 4 0 4 8 - 8 12
10.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 20 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Минай
 8 1 3 4 5 - 10 6
14.
Металлист
 8 1 3 4 6 - 13 6
15.
Черноморец Од
 9 1 3 5 5 - 13 6
16.
Верес
 8 0 2 6 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 18 - 8 20
2.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 24 - 4 18
4.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 11 - 7 15
6.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
8.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
9.
Черноморец Од
 8 2 3 3 9 - 9 9
10.
Минай
 9 2 3 4 7 - 11 9
11.
Колос Ковалёвка
 9 2 3 4 6 - 13 9
12.
Рух Львов
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Ворскла
 9 2 2 5 13 - 17 8
14.
Кривбасс
 9 2 2 5 8 - 13 8
15.
Ингулец
 8 1 4 3 8 - 11 7
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 12 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 7
Минай Горин Олег 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 6
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Олейник Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Дмитренко Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ворскла 0:0 Металлист-1925 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     