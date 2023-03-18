Тур: 18. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаДмитренко Владислав
20' Желтая карточкаОлейник Денис
55' Желтая карточкаЖичиков Максим
65' Желтая карточкаРодригес Фелипе
73' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
75' Желтая карточкаЧелядин Артём
88' Желтая карточкаLucas Ramires
90'+39
Ход матча
20'
55'
65'
73'
75'
88'
51
Исенко
Павел
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Ворскла
Металлист-1925
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|8 (2)
|0.44
|Марлисон
|3 (1)
|0.17
|Кравец Василий
|2
|0.11
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.11
|Степанюк Руслан
|2
|0.11
|Юрченко Владлен
|1
|0.06
|Кравчук Андрей
|1
|0.06
|Челядин Артём
|1
|0.06
|Чеснаков Владимир
|1
|0.06
|Скляр Александр
|1
|0.06
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.22
|Борячук Андрей
|3
|0.17
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.11
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.06
|Ткачук Евгений
|1
|0.06
|Шершень Михаил
|1
|0.06
|Дмитренко Владислав
|1
|0.06
|Бичек Константин
|1
|0.06
|Безуглый Никита
|1
|0.06
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Челядин Артём
|5
|0
|Сулейманов Таулан
|3
|1
|Яворский Сергей
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Кравец Василий
|4
|0
|Пердута Игорь
|2
|1
|Lucas Ramires
|2
|1
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Бацула Андрей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|6
|1
|Курило Игорь
|6
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мозиль Олег
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Безуглый Никита
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Металлист-1925
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
4
Ворскла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
14
Волевые поражения
7
10
Ворскла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Металлист-1925
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
50%
3
30%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
22%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
7
44%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 2
4 Не забивали 9
1
4%
2
12%
1-15
5
22%
4
24%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Пропущено
24
28
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
1
4%
7
25%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
9
38%
3
11%
46-60
1
4%
6
21%
61-75
7
29%
29%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0
Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0
Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2
Результаты матчей
Ворскла
Металлист-1925
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
0
9 раз 50%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
54
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
99
810
612
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|12 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 6
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4