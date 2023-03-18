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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Факел
 
Позже
Сочи
Прогнозы 127
Факел 22.8% (29)
X 33.1% (42)
Сочи 44.1% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Сочи
3.67
3.82
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
Сочи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

МД
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 5 (2) 0.26
Максимов Максим 4 0.21
Акбашев Роман 3 0.16
Квеквескири Ираклий 3 0.16
Аппаев Хызыр 2 0.11
Дашаев Аслан 2 0.11
Морозов Евгений 2 0.11
Альшин Ильнур 1 0.05
Божин Сергей 1 0.05
Рабеи Реда 1 (1) 0.05
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 10 (6) 0.53
Мелкадзе Георгий 5 0.26
Сарвели Владислав 4 0.21
Юсупов Артур 2 0.11
Джорджевич Лука 2 0.11
Жоаозиньо 2 0.11
Цаллагов Ибрагим 1 0.05
Заика Кирилл 1 0.05
Сиссако Мусса 1 0.05
Шипунов Тимофей 1 0.05
Макарчук Артём 0 0
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Дркушич Ваня 0 0
Кравцов Кирилл 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 6 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Аппаев Хызыр 4 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Черов Василий 2 0
Калинин Игорь 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Морозов Евгений 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 7 0
Терехов Сергей 5 0
Дркушич Ваня 5 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Мещанинов Артём 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Цаллагов Ибрагим 2 0
Заика Кирилл 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
4
Факел
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сочи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

4
21
Факел
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сочи
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
40%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Пропущено

14
23
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
5
36%
3
13%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
3
21%
6
26%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Забито

10
21
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
30%
4
19%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
3
30%
6
29%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
1
10%
5
24%
76-90

Пропущено

22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
6
27%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90

Забито

25
31
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
5
20%
4
13%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
7
28%
10
32%
31-45
5
20%
3
10%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
4
16%
7
23%
76-90

Пропущено

36
34
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
1
3%
5
15%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
8
22%
7
21%
31-45
6
17%
8
24%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
6
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2
Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2
Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0

Результаты матчей

Факел
Сочи

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Факел
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
7
3
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
10
9
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 20 12 4 4 45 - 23 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
5.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 5 5 35 - 24 32
6.
Оренбург
 1:0 Заявка 20 10 1 9 39 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 19 8 5 6 36 - 32 29
9.
Сочи
 Заявка 19 8 4 7 29 - 36 28
10.
Урал
 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
11.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
12.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13.
Локомотив Москва
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
14.
Факел
 Заявка 19 1 11 7 24 - 37 14
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
11.
Факел
 Заявка 9 1 7 1 14 - 15 10
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15.
Локомотив Москва
 Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Краснодар
 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Динамо Москва
 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12.
Сочи
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
13.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 6
Сочи Мелкадзе Георгий 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 4 часа 3 минуты.



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    • Прогнозы 127
    Факел 22.8% (29)
    X 33.1% (42)
    Сочи 44.1% (56)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Сочи
    3.67
    3.82
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Сочи

    Исход игры
    Факел
    23.8% (31)
    Ничья
    32.3% (42)
    Сочи
    43.8% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (36)
    1:2 Сочи
    25.4% (33)
    2:1 Факел
    9.2% (12)
    0:1 Сочи
    8.5% (11)
    1:0 Факел
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:2 Сочи
    2.3% (3)
    2:3 Сочи
    1.5% (2)
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    Факел
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