Тур: 20. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Факел
Сочи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|5 (2)
|0.26
|Максимов Максим
|4
|0.21
|Акбашев Роман
|3
|0.16
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.16
|Аппаев Хызыр
|2
|0.11
|Дашаев Аслан
|2
|0.11
|Морозов Евгений
|2
|0.11
|Альшин Ильнур
|1
|0.05
|Божин Сергей
|1
|0.05
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.05
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|10 (6)
|0.53
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.26
|Сарвели Владислав
|4
|0.21
|Юсупов Артур
|2
|0.11
|Джорджевич Лука
|2
|0.11
|Жоаозиньо
|2
|0.11
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.05
|Заика Кирилл
|1
|0.05
|Сиссако Мусса
|1
|0.05
|Шипунов Тимофей
|1
|0.05
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Дркушич Ваня
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|6
|0
|Акбашев Роман
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Мендель Андрей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Черов Василий
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Морозов Евгений
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|7
|0
|Терехов Сергей
|5
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Мещанинов Артём
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Заика Кирилл
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сочи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
13
4
Факел
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сочи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
4
21
Факел
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Сочи
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
40%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Пропущено
14
23
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
5
36%
3
13%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
3
21%
6
26%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Забито
10
21
7 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
30%
4
19%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
3
30%
6
29%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
1
10%
5
24%
76-90
Пропущено
22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
6
27%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90
Забито
25
31
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
5
20%
4
13%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
7
28%
10
32%
31-45
5
20%
3
10%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
4
16%
7
23%
76-90
Пропущено
36
34
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
1
3%
5
15%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
8
22%
7
21%
31-45
6
17%
8
24%
46-60
8
22%
5
15%
61-75
6
17%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2
Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2 Урал - Факел 2:0 Факел - Краснодар 3:3 Оренбург - Факел 4:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2
Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Химки - Сочи 0:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Сочи - Урал 2:2 Зенит - Сочи 7:0 Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0
Результаты матчей
Факел
Сочи
Точный счет
1:1
3 раза 33%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Факел
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
45
73
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
145
613
109
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|53 - 9
|48
|2.
|0:1 Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 23
|40
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|35 - 27
|38
|4.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|34 - 20
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 24
|32
|6.
|1:0 Заявка
|20
|10
|1
|9
|39 - 40
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 29
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 32
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 36
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 30
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|14.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|24 - 37
|14
|15.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 40
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|9 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|5.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 3
|21
|2.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|13.
|1:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|15.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
|16.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 6
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Сочи
Исход игры
Факел
23.8% (31)
Ничья
32.3% (42)
Сочи
43.8% (57)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (36)
1:2 Сочи
25.4% (33)
2:1 Факел
9.2% (12)
0:1 Сочи
8.5% (11)
1:0 Факел
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Сочи
2.3% (3)
2:3 Сочи
1.5% (2)
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