Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Юрий Ковалёв! Зиньковский обрезал спартаковцев в середине поля, и пошла быстрая атака "Оренбурга". Воробьёв отдал вперёд в штрафную на Ковалёва, который, сумев устоять на ногах, хотя начали дрожать у него коленки, проткнул-таки мяч в ворота мимо Селихова.

То, что "Спартак" не любит обходиться без сюрпризов, ни для кого не является секретом. Что ж, в очередной раз наступает время, когда от "красно-белых" требуется проявить волю.

Промес слева прокинул себе мяч к лицевой линии, однако Перес был вполне готов к этому и вынес игровой снаряд за боковую линию.

Длинный заброс прилетает от гостей из глубины поля в район левой штанги ворот "Оренбурга", где мяч уверенно вылавливает Николай Сысуев.

Пруцев первёл мяч направо Зиньковскому, который сделал ответный пас приблизившемуся к нему Данилу. Далее обработка подвела Пруцева, однако защитники хозяев выбили мяч за боковую.

Неудачно попытался только что "Оренбург" убежать в контрвыпад, а так после гола Ковалёва сформировалось территориальное преимущество "Спартака".

16' Промес слева покатил коротко в штрафную на Тавареша, который упал после лёгкого контакта с Пересом. Вряд ли здесь может быть пенальти, и арбитр не думает о назначении 11-метрового.

15' Квинси Промес открылся в офсайд на левом полуфланге под заброс из глубины поля. Надо было немножко повременить нидерландскому форварду, перед тем как начинать свой забег.

14' Александр Соболев переусердствовал в попытках отбора у Матиаса Переса впереди на левом фланге. Арбитр дал свисток о том, что нарушил правила нападающий "Спартака".

13' В последние минуты три мяч держится у "Оренбурга". Позиционно атаковали в это время подопечные Марцела Лички, но совершить обострение у ворот "красно-белых" не сумели.

12' Ясные погодные условия в Оренбурге, и в первом тайме солнце светит в лицо Селихову. Пока нельзя сказать, что это как-то отражается на действиях спартаковского голкипера.

11' Башич с фолом запрессинговал Зобнина впереди на правом фланге - судья свистнул нарушение оренбуржцев на половине поля "красно-белых".

10' Удар наносит Воробьёв с подступов к штрафной площади, мяч движется низом в правый угол, и его чётко фиксирует в своих перчатках Селихов.