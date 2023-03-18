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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Оренбург
1:0
Первый тайм: 20'
Спартак Москва
0'
4' Желтая карточка
Воробьёв Дмитрий
1:0
17' Гол
Ковалёв Юрий

Ход матча

4'
Воробьёв Дмитрий
 
17'
Ковалёв Юрий
(Воробьёв Дмитрий Дмитриевич)
1:0
Прогнозы 184
Оренбург 13% (24)
X 15.8% (29)
Спартак Москва 71.2% (131)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
Спартак Москва
3.90
4.10
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
19
Эктов
Александр
22
Перес
Матиас
3
Сиваков
Михаил
11
Стаматов
Матео
8
Башич
Иван
55
Капленко
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
17
Ковалёв
Юрий
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
57
Селихов
Александр
20
Тавареш
Томаш
39
Маслов
Павел
14
Джикия
Георгий
97
Денисов
Даниил
25
Пруцев
Данил
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
17
Зиньковский
Антон
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Квинси
Оренбург
4-3-3
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Оренбург
Спартак Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.74
Марин Джимми 6 (1) 0.32
Аюпов Тимур 4 0.21
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1) 0.16
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.11
Башич Иван 2 0.11
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Перес Матиас 1 0.05
Ковалёв Юрий 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.84
Соболев Александр Сергеевич 7 0.37
Николсон Шамар 3 0.16
Литвинов Руслан 3 0.16
Мартинс Кристофер 2 0.11
Игнатов Михаил 2 0.11
Зобнин Роман 2 0.11
Зиньковский Антон 2 0.11
Мозес Виктор 2 0.11
Пруцев Данил 1 0.05
Денисов Даниил 1 0.05
Рыбус Мацей 1 0.05
Маслов Павел 1 0.05
Мелёшин Павел 1 0.05
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 6 1
Аюпов Тимур 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Павловец Александр 2 0
Стаматов Матео 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Гошев Евгений 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Перес Матиас 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Промес Квинси 6 0
Хлусевич Даниил 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Маслов Павел 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Денисов Даниил 2 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Николсон Шамар 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Оренбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Спартак Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
6
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

28
2

Волевые поражения

6
24
Оренбург
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (12)
16% (3)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)
Спартак Москва
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

33
7

Волевые поражения

10
30

Голы по времени матча

Забито

26
19
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
8%
1
5%
1-15
5
19%
4
21%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
6
23%
5
26%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
5
20%
31-45
4
31%
3
12%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90

Пропущено

28
9
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
7
25%
1
11%
1-15
5
18%
1
11%
16-30
4
14%
2
22%
31-45
4
14%
4
44%
46-60
4
14%
1
11%
61-75
4
14%
0
0%
76-90

Забито

39
44
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
3
8%
4
9%
1-15
6
15%
7
16%
16-30
9
23%
7
16%
31-45
10
26%
8
18%
46-60
8
21%
7
16%
61-75
3
8%
11
25%
76-90

Пропущено

39
23
21 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
8
21%
1
4%
1-15
7
18%
5
22%
16-30
6
15%
6
26%
31-45
6
15%
7
30%
46-60
6
15%
2
9%
61-75
6
15%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4
Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2

Результаты матчей

Оренбург
Спартак Москва

Точный счет

4:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

4:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
3
5
4
2.5
5
4
3
6
3.5
3
6
1
8
4.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
18
1
11
8
1.5
13
6
6
13
2.5
7
12
4
15
3.5
5
14
1
18
4.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 20 12 4 4 45 - 23 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
5.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 5 5 35 - 24 32
6.
Оренбург
 1:0 Заявка 20 10 1 9 39 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 19 8 5 6 36 - 32 29
9.
Сочи
 Заявка 19 8 4 7 29 - 36 28
10.
Урал
 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
11.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
12.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13.
Локомотив Москва
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
14.
Факел
 Заявка 19 1 11 7 24 - 37 14
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
11.
Факел
 Заявка 9 1 7 1 14 - 15 10
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15.
Локомотив Москва
 Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Краснодар
 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Динамо Москва
 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12.
Сочи
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
13.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 6
Сочи Мелкадзе Георгий 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Дмитрий Воробьёв!
  • 22'
    Неудачно попытался только что "Оренбург" убежать в контрвыпад, а так после гола Ковалёва сформировалось территориальное преимущество "Спартака".
  • 21'
    Пруцев первёл мяч направо Зиньковскому, который сделал ответный пас приблизившемуся к нему Данилу. Далее обработка подвела Пруцева, однако защитники хозяев выбили мяч за боковую.
  • 20'
    Длинный заброс прилетает от гостей из глубины поля в район левой штанги ворот "Оренбурга", где мяч уверенно вылавливает Николай Сысуев.
  • 20'
    Промес слева прокинул себе мяч к лицевой линии, однако Перес был вполне готов к этому и вынес игровой снаряд за боковую линию. 
  • 18'
    То, что "Спартак" не любит обходиться без сюрпризов, ни для кого не является секретом. Что ж, в очередной раз наступает время, когда от "красно-белых" требуется проявить волю.
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Юрий Ковалёв!
    Зиньковский обрезал спартаковцев в середине поля, и пошла быстрая атака "Оренбурга". Воробьёв отдал вперёд в штрафную на Ковалёва, который, сумев устоять на ногах, хотя начали дрожать у него коленки, проткнул-таки мяч в ворота мимо Селихова.
  • 16'
    Промес слева покатил коротко в штрафную на Тавареша, который упал после лёгкого контакта с Пересом. Вряд ли здесь может быть пенальти, и арбитр не думает о назначении 11-метрового.
  • Офсайд
    15'
    Квинси Промес открылся в офсайд на левом полуфланге под заброс из глубины поля. Надо было немножко повременить нидерландскому форварду, перед тем как начинать свой забег.
  • Фол, нарушение
    14'
    Александр Соболев переусердствовал в попытках отбора у Матиаса Переса впереди на левом фланге. Арбитр дал свисток о том, что нарушил правила нападающий "Спартака".
  • 13'
    В последние минуты три мяч держится у "Оренбурга". Позиционно атаковали в это время подопечные Марцела Лички, но совершить обострение у ворот "красно-белых" не сумели.
  • 12'
    Ясные погодные условия в Оренбурге, и в первом тайме солнце светит в лицо Селихову. Пока нельзя сказать, что это как-то отражается на действиях спартаковского голкипера.
  • Фол, нарушение
    11'
    Башич с фолом запрессинговал Зобнина впереди на правом фланге - судья свистнул нарушение оренбуржцев на половине поля "красно-белых".
  • 10'
    Удар наносит Воробьёв с подступов к штрафной площади, мяч движется низом в правый угол, и его чётко фиксирует в своих перчатках Селихов.
  • 10'
    Обе команды показали, что не намерены отсиживаться в обороне. Но это и неувдивительно, учитывая то, как играли в последнее года те и другие.
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    • 9'
      Лукас Вера принял решение сделать высокий заброс в чужую штрафную, и мяч уверенно поймал Александр Селихов. Не имел права здесь ошибиться вратарь московского "Спартака".
    • Опасный момент
      8'
      А дальше Зиньковский уже с правого края сместился в штрафную площадь, откуда исполнил обводящий удар и немного не попал в левый угол.
    • 7'
      С прессингом отобрали мяч спартаковцы на левом фланге, когда вбросили аут оренбуржцы, и посмотрим, что будет дальше.
    • 6'
      Разыграли "красно-белые" свой стандарт домашней заготовкой, и дошло дело до дальнего удара Джикии, который, правда, был заблокирован защитой хозяев.
    • Фол, нарушение
      6'
      Штрафной зарабатывает "Спартак", и это может быть опасно. Придержали Соболева. До ворот метров 20.
    • Травма, повреждение
      5'
      Руслан Литвинову оказывается медицинская помощь, а Гильермо Абаскаль попивает водичку на тренерской скамейке - точнее, в кресле.
    • 4'
      После спартаковского корнера мяч пришёл на противоположный (правый фланг), где принял мяч Литвинов, однако вскоре потерял его.
    • Желтая карточка
      4'
      Воробьёв на половине поля соперника срубил на газон Литвинова и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      3'
      Теперь на своём атакующем левом фланге поборолись спартаковцы, результатом чего стал угловой "красно-белых".
    • Опасный момент
      2'
      Левым флангом атаковал "Оренбург", и удалось Вере прорваться на пространство перед чужой штрафной площадью, после чего последовал низовой удар от Лукаса рядом с ближним углом ворот гостей.
    • Травма, повреждение
      1'
      Небольшое повреждение получил Зобнин, которого сзади ударил по ногам Воробьёв. Но всё нормально с Романом.
    • 1'
      "Спартак" играет в красно-белой форме, а у "Оренбурга" синий цвет амуниции.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали, и пусть победит сильнейший без судейских эксцессов!
    • Первый тайм
    • 17'
      Воробьёв Дмитрий Дмитриевич сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Ковалёв Юрий бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Воробьёв Дмитрий Дмитриевич получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Оренбург
    13.1% (24)
    Ничья
    15.8% (29)
    Спартак Москва
    71% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.9% (87)
    Меньше
    28.1% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    83.47% (101)
    Нет
    16.53% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    27.3% (50)
    1:1 Ничья
    7.7% (14)
    0:1 Спартак Москва
    6.6% (12)
    2:2 Ничья
    6.6% (12)
    1:3 Спартак Москва
    4.9% (9)
    2:1 Оренбург
    4.4% (8)
    0:2 Спартак Москва
    3.8% (7)
    3:2 Оренбург
    1.1% (2)
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