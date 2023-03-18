Тур: 30. Стадион: Diaz Arena.
0'
0:1
11' ГолKyan Vaesen
16' Желтая карточкаМатам Тео Ндика
0:1
35' Не забитый пенальтиКюйпер Максим
45' Желтая карточкаНойштедтер Роман
50' Желтая карточкаКюйпер Максим
1:1
81' ГолМакгихан Кэмерон
1:2
90' ГолLucas Van Eenoo
90'+4
Ход матча
11'
0:1
16'
35'
0:1
45'
50'
69'
81'
1:1
90'
28
Юбер
Гийом
88
Родин
Матай
16
Девале
Сибен
77
Атанга
Давид
79
Мацуо
Юсуке
14
Kyan
Vaesen
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
-
17 Ivan Durdov
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Остенде
Вестерло
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
46
84
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|7 (3)
|0.23
|Хорнби Фрэйзер
|7 (1)
|0.23
|Бэтцнер Ник
|5
|0.17
|Атанга Давид
|5
|0.17
|Макгихан Кэмерон
|4
|0.13
|Матам Тео Ндика
|2
|0.07
|Боонен Инди
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Д'Хасе Робби
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Юбер Гийом
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
|Mohamed Berte
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюйпер Максим
|8 (4)
|0.27
|Фостер Лайл
|8
|0.27
|Nene Dorgeles
|8
|0.27
|Kyan Vaesen
|6
|0.2
|Шадли Насер
|5 (2)
|0.17
|Ветокеле Игор
|4
|0.13
|Диркс Тюр
|4 (2)
|0.13
|Мадсен Николас
|2
|0.07
|Lucas Van Eenoo
|2
|0.07
|Акбунар Халиль
|2
|0.07
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.03
|Нойштедтер Роман
|1
|0.03
|Mathias Fixelles
|1
|0.03
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|Бернат Ян
|0
|0
|Тагир Равиль
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урогиде Осазе
|6
|1
|Амброз Тьерри
|7
|0
|Роша Кенни
|7
|0
|Танье Антон
|5
|1
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Хорнби Фрэйзер
|5
|0
|Амаде Альфонс
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Атанга Давид
|2
|1
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Матам Тео Ндика
|2
|0
|Andy Musayev
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|1
|Dapo Mebude
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болат Синан
|5
|0
|Томас ван ден Кейбус
|5
|0
|Кюйпер Максим
|5
|0
|Пердикицци Пьетро
|3
|1
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|Mathias Fixelles
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Акбунар Халиль
|3
|0
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Nene Dorgeles
|1
|1
|Диркс Тюр
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Йорданов Эдиссон
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Результаты матчей
Остенде
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Вестерло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
9
Остенде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
25
9
Волевые поражения
13
30
Остенде
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Вестерло
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
20% (6)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
23% (7)
57% (17)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
28
12
Волевые поражения
19
39
Голы по времени матча
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
4
24%
6
30%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
26
26
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
12%
3
12%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
3
12%
9
35%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
8
31%
9
35%
76-90
Забито
18
35
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
11%
2
6%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
1
6%
6
17%
31-45
2
11%
11
31%
46-60
5
28%
3
9%
61-75
7
39%
7
20%
76-90
Пропущено
36
26
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
8%
3
12%
1-15
3
8%
4
15%
16-30
9
25%
3
12%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
5
14%
7
27%
61-75
8
22%
5
19%
76-90
Забито
35
55
12 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 19
10 Не забивали 4
6
17%
8
15%
1-15
2
6%
8
15%
16-30
4
11%
9
16%
31-45
5
14%
14
25%
46-60
6
17%
5
9%
61-75
12
34%
11
20%
76-90
Пропущено
62
52
28 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 22
6
10%
6
12%
1-15
10
16%
4
8%
16-30
12
19%
12
23%
31-45
9
15%
6
12%
46-60
9
15%
10
19%
61-75
16
26%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Остенде 4:4 Остенде - Брюгге 3:0 Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0
Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2
Вестерло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1
Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2
Результаты матчей
Остенде
Вестерло
Точный счет
1:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Остенде
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
411
132
213
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
510
510
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
264
921
1812
426
822
129
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|5
|4
|69 - 30
|68
|2.
|29
|19
|5
|5
|59 - 35
|62
|3.
|29
|18
|6
|5
|53 - 24
|60
|4.
|30
|13
|10
|7
|49 - 36
|49
|5.
|29
|14
|6
|9
|53 - 34
|48
|6.
|30
|14
|6
|10
|58 - 49
|48
|7.
|2:1
|29
|13
|6
|10
|46 - 40
|45
|8.
|30
|10
|11
|9
|41 - 41
|41
|9.
|28
|11
|6
|11
|43 - 36
|39
|10.
|29
|10
|9
|10
|44 - 41
|39
|11.
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|12.
|28
|11
|5
|12
|36 - 38
|38
|13.
|28
|9
|6
|13
|38 - 52
|33
|14.
|30
|8
|6
|16
|35 - 54
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|39 - 59
|27
|16.
|30
|6
|6
|18
|34 - 63
|24
|17.
|1:2
|30
|5
|8
|17
|40 - 69
|23
|18.
|30
|5
|4
|21
|26 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 12
|37
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 9
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 13
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|15
|8
|3
|4
|38 - 23
|27
|6.
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|7.
|2:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|28 - 23
|26
|9.
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|15
|5
|1
|9
|17 - 26
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|14 - 25
|16
|17.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|25 - 41
|13
|18.
|15
|1
|3
|11
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|4.
|15
|6
|3
|6
|30 - 21
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|10.
|2:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|14.
|15
|4
|1
|10
|19 - 35
|13
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 32
|11
|16.
|1:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Гент
|Кейперс Уго
|15 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|10
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 8