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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Остенде
1:2
Конец матча
Вестерло
0'
0:1
11' Гол
Kyan Vaesen
16' Желтая карточка
Матам Тео Ндика
0:1
35' Не забитый пенальти
Кюйпер Максим
45' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
50' Желтая карточка
Кюйпер Максим
1:1
81' Гол
Макгихан Кэмерон
1:2
90' Гол
Lucas Van Eenoo
90'+4
28
Юбер
Гийом
2
Урогиде
Осазе
5
Кателарис
Фанос
88
Родин
Матай
3
Медли
Зех
18
Сакамото
Тацухиро
16
Девале
Сибен
8
Макгихан
Кэмерон
77
Атанга
Давид
68
Амброз
Тьерри
7
Матам
Тео
Ндика
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
33
Нойштедтер
Роман
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
7
Lucas
Van
Eenoo
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
79
Мацуо
Юсуке
45
Nene
Dorgeles
14
Kyan
Vaesen
Остенде
4-3-3
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Остенде
Вестерло

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
6:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
0:0
ЛП
0:4
ЛП
5:0
ЛП
0:1
ЛП
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
4:0
БВЛ
0:0
БВЛ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
5:1
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

46
84

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 7 (3) 0.23
Хорнби Фрэйзер 7 (1) 0.23
Бэтцнер Ник 5 0.17
Атанга Давид 5 0.17
Макгихан Кэмерон 4 0.13
Матам Тео Ндика 2 0.07
Боонен Инди 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Д'Хасе Робби 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Сакамото Тацухиро 0 0
Юбер Гийом 0 0
Аразе Кельвин 0 0
Mohamed Berte 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйпер Максим 8 (4) 0.27
Фостер Лайл 8 0.27
Nene Dorgeles 8 0.27
Kyan Vaesen 6 0.2
Шадли Насер 5 (2) 0.17
Ветокеле Игор 4 0.13
Диркс Тюр 4 (2) 0.13
Мадсен Николас 2 0.07
Lucas Van Eenoo 2 0.07
Акбунар Халиль 2 0.07
Томас ван ден Кейбус 2 0.07
Рейнолдс Брайан 1 0.03
Нойштедтер Роман 1 0.03
Mathias Fixelles 1 0.03
Даци Эрдон 1 0.03
Бернат Ян 0 0
Тагир Равиль 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урогиде Осазе 6 1
Амброз Тьерри 7 0
Роша Кенни 7 0
Танье Антон 5 1
Альбанезе Алессандро 2 2
Хорнби Фрэйзер 5 0
Амаде Альфонс 4 0
Медли Зех 4 0
Атанга Давид 2 1
Кателарис Фанос 2 1
Макгихан Кэмерон 3 0
Родин Матай 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Матам Тео Ндика 2 0
Andy Musayev 2 0
Д'Хасе Робби 0 1
Dapo Mebude 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Боонен Инди 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Mohamed Berte 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болат Синан 5 0
Томас ван ден Кейбус 5 0
Кюйпер Максим 5 0
Пердикицци Пьетро 3 1
Нойштедтер Роман 4 0
Mathias Fixelles 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Акбунар Халиль 3 0
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Nene Dorgeles 1 1
Диркс Тюр 2 0
Тагир Равиль 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Йорданов Эдиссон 1 0
Минейро Лукас 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Мадсен Николас 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Результаты матчей

Остенде
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Вестерло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
9
Остенде
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Вестерло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

25
9

Волевые поражения

13
30
Остенде
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Вестерло
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
20% (6)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
23% (7)
57% (17)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

19
39

Голы по времени матча

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
4
24%
6
30%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
18%
3
15%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

26
26
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
12%
3
12%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
3
12%
9
35%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
8
31%
9
35%
76-90

Забито

18
35
4 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
11%
2
6%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
1
6%
6
17%
31-45
2
11%
11
31%
46-60
5
28%
3
9%
61-75
7
39%
7
20%
76-90

Пропущено

36
26
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
8%
3
12%
1-15
3
8%
4
15%
16-30
9
25%
3
12%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
5
14%
7
27%
61-75
8
22%
5
19%
76-90

Забито

35
55
12 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 19
10 Не забивали 4
6
17%
8
15%
1-15
2
6%
8
15%
16-30
4
11%
9
16%
31-45
5
14%
14
25%
46-60
6
17%
5
9%
61-75
12
34%
11
20%
76-90

Пропущено

62
52
28 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 22
6
10%
6
12%
1-15
10
16%
4
8%
16-30
12
19%
12
23%
31-45
9
15%
6
12%
46-60
9
15%
10
19%
61-75
16
26%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Остенде 4:4 Остенде - Брюгге 3:0 Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0
Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0 Тес Спорт - Остенде 1:4 Остенде - Кортрейк 3:1 Брюгге - Остенде 4:2
Вестерло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1
Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Бешикташ - Вестерло 1:0 Башакшехир - Вестерло 2:1 Вестерло - Остенде 6:0 Вестерло - Генк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2

Результаты матчей

Остенде
Вестерло

Точный счет

1:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Остенде
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
13
2
2
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
26
4
9
21
1.5
18
12
4
26
2.5
8
22
1
29
3.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 29 19 5 5 59 - 35 62
3.
Антверпен
 29 18 6 5 53 - 24 60
4.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
5.
Гент
 29 14 6 9 53 - 34 48
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 2:1 29 13 6 10 46 - 40 45
8.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
9.
Андерлехт
 28 11 6 11 43 - 36 39
10.
АХ Лёвен
 29 10 9 10 44 - 41 39
11.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
12.
Шарлеруа
 28 11 5 12 36 - 38 38
13.
Мехелен
 28 9 6 13 38 - 52 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 29 7 6 16 39 - 59 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 1:2 30 5 8 17 40 - 69 23
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 14 11 2 1 33 - 9 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 10 2 2 27 - 13 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
5.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
6.
Гент
 14 8 3 3 23 - 13 27
7.
Стандард
 2:1 14 8 2 4 27 - 16 26
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 14 5 5 4 22 - 19 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 1:2 15 3 4 8 25 - 41 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 15 7 4 4 20 - 15 25
4.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
5.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
6.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
7.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Шарлеруа
 14 5 4 5 17 - 20 19
9.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
10.
Стандард
 2:1 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Андерлехт
 13 5 3 5 18 - 16 18
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 14 3 2 9 18 - 32 11
16.
Зульте-Варегем
 1:2 15 2 4 9 15 - 28 10
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 13 2 1 10 10 - 29 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Гент Кейперс Уго 15 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Антверпен Де Лат Ричи 10
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 8
Весь список
  • 77'
    Nene Dorgeles уходит с поля. Зигерс Рубин выходит вместо него
  • 69'
    Мацуо Юсуке уходит с поля. Диркс Тюр выходит вместо него
  • 66'
    Атанга Давид уходит с поля. Ivan Durdov выходит вместо него
  • Желтая карточка
    50'
    Максим де Кёйпер получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Нойштедтер Роман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Максим де Кёйпер пробил пенальти, но не смог забить!
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    • Желтая карточка
      16'
      Матам Тео Ндика получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Брайан Рейнольдс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Kyan Vaesen бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Остенде 1:2 Вестерло онлайн

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