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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Стандард
2:1
Второй тайм: 84'
Зульте-Варегем
0'
6' Желтая карточка
Novatus Disma
1:0
14' Гол
Фосси Марлон
2:0
39' Гол
Дюссенн Ноэ
2:1
76' Гол
Фадера Алию
79' Желтая карточка
Лайфис Константинос
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
8
Цимирот
Гойко
14
Альсате
Стивен
11
Доннум
Арон
22
Баликвиша
Вильям
10
Noah
Ohio
77
Синкернагель
Филип
38
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
4
Дерейк
Тимоти
19
Фила
Карол
7
Фадера
Алию
12
Брюлс
Кристиан
26
Novatus
Disma
6
Сиссако
Абдулайе
9
Воссен
Йелле
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
Стандард
3-4-3
Зульте-Варегем
3-4-1-2

История личных встреч

Стандард
Зульте-Варегем

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

42.4%
21.2%
36.4%
14 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:1
ПДА
0:4
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
2:3
ЛП
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:4
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:1
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.29

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.59
1.06

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.73
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 7 (2) 0.24
Баликвиша Вильям 5 0.17
Дюссенн Ноэ 5 (2) 0.17
Перица Стипе 4 0.14
Амалла Селим 4 (3) 0.14
Драгус Денис 4 0.14
Доннум Арон 3 0.1
Noah Ohio 2 0.07
Альсате Стивен 2 0.07
Фосси Марлон 2 0.07
Раскин Николас 1 0.03
Cihan Canak 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
Эмон Рено 1 0.03
Тапсоба Абдул 1 0.03
Бокади Мервей 0 0
Бодар Арно 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гано Зиньо 9 (3) 0.3
Воссен Йелле 9 (3) 0.3
Фадера Алию 5 0.17
Ндур Алиун 3 0.1
Nicolas Rommens 2 0.07
Stan Braem 2 0.07
Сиранни Алессандро 1 0.03
Драмбаев Aлександр 1 0.03
Дерейк Тимоти 1 0.03
Лопес Борха 1 0.03
Сиссако Абдулайе 1 0.03
Mamadou Sangare 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Moudou Tambedou 1 0.03
Novatus Disma 0 0
Вормер Руд 0 0
Цука Рави 0 0
Lukas Willen 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синкернагель Филип 4 2
Цимирот Гойко 5 1
Лайфис Константинос 5 1
Амалла Селим 3 1
Дюссенн Ноэ 4 0
Девале Жиль 4 0
Мелегони Филиппо 4 0
Доннум Арон 4 0
Драгус Денис 4 0
Лаурсен Якоб-Баррет 2 1
Баликвиша Вильям 2 1
Перица Стипе 3 0
Бокади Мервей 3 0
Альсате Стивен 3 0
Бодар Арно 1 1
Калут Александро 1 1
Раскин Николас 2 0
Osher Davida 2 0
Фосси Марлон 2 0
Noah Ohio 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Cihan Canak 2 0
Болевич Александар 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 8 1
Сиссако Абдулайе 5 1
Фадера Алию 6 0
Лопес Борха 4 1
Nicolas Rommens 5 0
Сиранни Алессандро 5 0
Moudou Tambedou 5 0
Дерейк Тимоти 4 0
Оффор Чинонсо 4 0
Брюлс Кристиан 2 1
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Кристенсен Лассе 3 0
Lukas Willen 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Mamadou Sangare 2 0
Сормо Бент 0 1
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Фила Карол 1 0
Ндур Алиун 1 0
Wout De Buyser 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0

Результаты матчей

Стандард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Зульте-Варегем
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
9
Стандард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Зульте-Варегем
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
30

Волевые поражения

12
17
Стандард
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Зульте-Варегем
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

16
33

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
7
47%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Пропущено

14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 14
2
14%
4
16%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
4
29%
3
12%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
6%
4
17%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
8
44%
8
33%
76-90

Пропущено

25
42
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
8%
6
14%
1-15
5
20%
2
5%
16-30
5
20%
9
21%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
6
24%
7
17%
61-75
6
24%
10
24%
76-90

Забито

40
39
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
4
10%
5
13%
1-15
5
13%
2
5%
16-30
10
25%
7
18%
31-45
2
5%
4
10%
46-60
5
13%
11
28%
61-75
14
35%
10
26%
76-90

Пропущено

39
67
17 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 27
4
10%
10
15%
1-15
6
15%
6
9%
16-30
7
18%
14
21%
31-45
3
8%
12
18%
46-60
10
26%
10
15%
61-75
9
23%
15
22%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4
Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Дендер - Стандард 0:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зульте-Варегем - Гент 2:6 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Стандард 0:3

Результаты матчей

Стандард
Зульте-Варегем

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
6 раз 21%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стандард
Зульте-Варегем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
5
1.5
7
8
3
10
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
4
10
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
21
8
13
15
1.5
11
18
5
23
2.5
5
24
1
27
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 29 19 5 5 59 - 35 62
3.
Антверпен
 29 18 6 5 53 - 24 60
4.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
5.
Гент
 29 14 6 9 53 - 34 48
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 2:1 29 13 6 10 46 - 40 45
8.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
9.
Андерлехт
 28 11 6 11 43 - 36 39
10.
АХ Лёвен
 29 10 9 10 44 - 41 39
11.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
12.
Шарлеруа
 28 11 5 12 36 - 38 38
13.
Мехелен
 28 9 6 13 38 - 52 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 29 7 6 16 39 - 59 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 1:2 30 5 8 17 40 - 69 23
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 14 11 2 1 33 - 9 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 10 2 2 27 - 13 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
5.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
6.
Гент
 14 8 3 3 23 - 13 27
7.
Стандард
 2:1 14 8 2 4 27 - 16 26
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 14 5 5 4 22 - 19 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 1:2 15 3 4 8 25 - 41 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 15 7 4 4 20 - 15 25
4.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
5.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
6.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
7.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Шарлеруа
 14 5 4 5 17 - 20 19
9.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
10.
Стандард
 2:1 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Андерлехт
 13 5 3 5 18 - 16 18
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 14 3 2 9 18 - 32 11
16.
Зульте-Варегем
 1:2 15 2 4 9 15 - 28 10
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 13 2 1 10 10 - 29 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Гент Кейперс Уго 15 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Антверпен Де Лат Ричи 10
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Зульте-Варегем
1.73
5.20
66.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 2:1 Зульте-Варегем онлайн

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Стандард
Зульте-Варегем
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