Тур: 30. Стадион: Морис Дюфран.
2:1
Второй тайм: 84'
0'
6' Желтая карточкаNovatus Disma
1:0
14' ГолФосси Марлон
2:0
39' ГолДюссенн Ноэ
2:1
76' ГолФадера Алию
79' Желтая карточкаЛайфис Константинос
Ход матча
14'
1:0
39'
2:0
76'
2:1
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
38
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
19
Фила
Карол
11
Ндур
Алиун
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
-
-
61 Cihan Canak
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
38 Бостин ЛуиВратарь
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Stan Braem
-
-
46 Cheikh Thiam
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Стандард
Зульте-Варегем
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
42.4%
21.2%
36.4%
14 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.29
Среднее время на гол
48
69
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.59
1.06
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
1.73
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|7 (2)
|0.24
|Баликвиша Вильям
|5
|0.17
|Дюссенн Ноэ
|5 (2)
|0.17
|Перица Стипе
|4
|0.14
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.14
|Драгус Денис
|4
|0.14
|Доннум Арон
|3
|0.1
|Noah Ohio
|2
|0.07
|Альсате Стивен
|2
|0.07
|Фосси Марлон
|2
|0.07
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Cihan Canak
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|Эмон Рено
|1
|0.03
|Тапсоба Абдул
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гано Зиньо
|9 (3)
|0.3
|Воссен Йелле
|9 (3)
|0.3
|Фадера Алию
|5
|0.17
|Ндур Алиун
|3
|0.1
|Nicolas Rommens
|2
|0.07
|Stan Braem
|2
|0.07
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.03
|Дерейк Тимоти
|1
|0.03
|Лопес Борха
|1
|0.03
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.03
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Moudou Tambedou
|1
|0.03
|Novatus Disma
|0
|0
|Вормер Руд
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синкернагель Филип
|4
|2
|Цимирот Гойко
|5
|1
|Лайфис Константинос
|5
|1
|Амалла Селим
|3
|1
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Девале Жиль
|4
|0
|Мелегони Филиппо
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Перица Стипе
|3
|0
|Бокади Мервей
|3
|0
|Альсате Стивен
|3
|0
|Бодар Арно
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Раскин Николас
|2
|0
|Osher Davida
|2
|0
|Фосси Марлон
|2
|0
|Noah Ohio
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Cihan Canak
|2
|0
|Болевич Александар
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|8
|1
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Фадера Алию
|6
|0
|Лопес Борха
|4
|1
|Nicolas Rommens
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Дерейк Тимоти
|4
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|1
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Lukas Willen
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Wout De Buyser
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Зульте-Варегем
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
9
Стандард
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Зульте-Варегем
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
30
Волевые поражения
12
17
Стандард
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Зульте-Варегем
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
16
33
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
7
47%
61-75
6
27%
2
13%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 14
2
14%
4
16%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
4
29%
3
12%
61-75
3
21%
5
20%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
6%
4
17%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
8
44%
8
33%
76-90
Пропущено
25
42
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
8%
6
14%
1-15
5
20%
2
5%
16-30
5
20%
9
21%
31-45
1
4%
8
19%
46-60
6
24%
7
17%
61-75
6
24%
10
24%
76-90
Забито
40
39
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
4
10%
5
13%
1-15
5
13%
2
5%
16-30
10
25%
7
18%
31-45
2
5%
4
10%
46-60
5
13%
11
28%
61-75
14
35%
10
26%
76-90
Пропущено
39
67
17 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 27
4
10%
10
15%
1-15
6
15%
6
9%
16-30
7
18%
14
21%
31-45
3
8%
12
18%
46-60
10
26%
10
15%
61-75
9
23%
15
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4
Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Дендер - Стандард 0:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Зульте-Варегем - Гент 2:6 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Стандард 0:3
Результаты матчей
Стандард
Зульте-Варегем
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:0
6 раз 21%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
10 раз 34%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стандард
Зульте-Варегем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
132
85
78
310
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
510
410
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
218
1315
1118
523
524
127
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|5
|4
|69 - 30
|68
|2.
|29
|19
|5
|5
|59 - 35
|62
|3.
|29
|18
|6
|5
|53 - 24
|60
|4.
|30
|13
|10
|7
|49 - 36
|49
|5.
|29
|14
|6
|9
|53 - 34
|48
|6.
|30
|14
|6
|10
|58 - 49
|48
|7.
|2:1
|29
|13
|6
|10
|46 - 40
|45
|8.
|30
|10
|11
|9
|41 - 41
|41
|9.
|28
|11
|6
|11
|43 - 36
|39
|10.
|29
|10
|9
|10
|44 - 41
|39
|11.
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|12.
|28
|11
|5
|12
|36 - 38
|38
|13.
|28
|9
|6
|13
|38 - 52
|33
|14.
|30
|8
|6
|16
|35 - 54
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|39 - 59
|27
|16.
|30
|6
|6
|18
|34 - 63
|24
|17.
|1:2
|30
|5
|8
|17
|40 - 69
|23
|18.
|30
|5
|4
|21
|26 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 12
|37
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 9
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 13
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|15
|8
|3
|4
|38 - 23
|27
|6.
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|7.
|2:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|28 - 23
|26
|9.
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|15
|5
|1
|9
|17 - 26
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|14 - 25
|16
|17.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|25 - 41
|13
|18.
|15
|1
|3
|11
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|4.
|15
|6
|3
|6
|30 - 21
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|10.
|2:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|14.
|15
|4
|1
|10
|19 - 35
|13
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 32
|11
|16.
|1:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Гент
|Кейперс Уго
|15 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|10
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 8