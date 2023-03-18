Тур: 30. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
2:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолБруно Джанни
56' Желтая карточкаБойя Франк
58' Желтая карточкаКонате Мори
72' Желтая карточкаТшибуабуа Марвен
78' Желтая карточкаВагнер да Силва
2:0
83' ГолБруно Джанни
2:1
88' ГолМуандилмаджи Мариус
90'+5
Ход матча
24'
1:0
56'
58'
72'
78'
83'
2:0
88'
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
20
Бауэр
Роберт
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
30
Диш
Гийом
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Райтц РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
История личных встреч
Сент-Трейден
Серен Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|14 (2)
|0.47
|Хаяси Даити
|7
|0.23
|Окадзаки Синджи
|2
|0.07
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.07
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Бойя Франк
|1
|0.03
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Бауэр Роберт
|0
|0
|Хара Таити
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|9 (4)
|0.3
|Вагнер да Силва
|4 (1)
|0.13
|Бернье Антуан
|3
|0.1
|Поати Морган
|3
|0.1
|Лепуан Кристоф
|2
|0.07
|Сиссоко Самбу
|1
|0.03
|Мбоу Мамаду
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Мвуэ Стив
|1
|0.03
|Кахбах Матье
|0
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
|Denys Bunchukov
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Койта Абубакари
|3
|2
|Янсенс Вольке
|6
|0
|Бойя Франк
|6
|0
|Бауэр Роберт
|4
|1
|Конате Мори
|4
|1
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Брюлс Кристиан
|3
|1
|Бруно Джанни
|4
|0
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Ван Дессел Стан
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|8
|1
|Силла Абдулайе
|7
|1
|Мбоу Мамаду
|5
|1
|Тшибуабуа Марвен
|3
|2
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|4
|1
|Сами Лахссаини
|5
|0
|Кахбах Матье
|5
|0
|Самбу Марсони
|5
|0
|Опаре Даниэль
|3
|1
|Лепуан Кристоф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Поати Морган
|2
|0
|Ба Абу
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Jean-Sebastien Legros
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Мартин Тимоти
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Серен Юнайтед
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
7
11
Сент-Трейден
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Серен Юнайтед
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
13
5
Сент-Трейден
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Серен Юнайтед
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
14
23
Волевые поражения
20
16
Голы по времени матча
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
1
6%
5
25%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Пропущено
17
34
8 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
6
18%
1-15
2
12%
10
29%
29%
16-30
6
35%
6
18%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
4
24%
4
12%
61-75
3
18%
4
12%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Пропущено
17
22
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
12%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
6
35%
6
27%
76-90
Забито
30
28
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
3
10%
6
21%
1-15
6
20%
3
11%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
3
10%
5
18%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
10
33%
4
14%
76-90
Пропущено
34
56
12 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 29
2
6%
7
13%
1-15
3
9%
13
23%
16-30
7
21%
10
18%
31-45
4
12%
9
16%
46-60
9
26%
7
13%
61-75
9
26%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1
Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1
Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Сент-Трейден
Серен Юнайтед
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
0
13 раз 43%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Серен Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
69
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
69
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1713
921
723
327
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|5
|4
|69 - 30
|68
|2.
|29
|19
|5
|5
|59 - 35
|62
|3.
|29
|18
|6
|5
|53 - 24
|60
|4.
|30
|13
|10
|7
|49 - 36
|49
|5.
|29
|14
|6
|9
|53 - 34
|48
|6.
|30
|14
|6
|10
|58 - 49
|48
|7.
|2:1
|29
|13
|6
|10
|46 - 40
|45
|8.
|30
|10
|11
|9
|41 - 41
|41
|9.
|28
|11
|6
|11
|43 - 36
|39
|10.
|29
|10
|9
|10
|44 - 41
|39
|11.
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|12.
|28
|11
|5
|12
|36 - 38
|38
|13.
|28
|9
|6
|13
|38 - 52
|33
|14.
|30
|8
|6
|16
|35 - 54
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|39 - 59
|27
|16.
|30
|6
|6
|18
|34 - 63
|24
|17.
|1:2
|30
|5
|8
|17
|40 - 69
|23
|18.
|30
|5
|4
|21
|26 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 12
|37
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 9
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 13
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|15
|8
|3
|4
|38 - 23
|27
|6.
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|7.
|2:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|28 - 23
|26
|9.
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|15
|5
|1
|9
|17 - 26
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|14 - 25
|16
|17.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|25 - 41
|13
|18.
|15
|1
|3
|11
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|4.
|15
|6
|3
|6
|30 - 21
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|10.
|2:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|14.
|15
|4
|1
|10
|19 - 35
|13
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 32
|11
|16.
|1:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Гент
|Кейперс Уго
|15 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|10
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 8