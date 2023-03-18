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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Сент-Трейден
2:1
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
1:0
24' Гол
Бруно Джанни
56' Желтая карточка
Бойя Франк
58' Желтая карточка
Конате Мори
72' Желтая карточка
Тшибуабуа Марвен
78' Желтая карточка
Вагнер да Силва
2:0
83' Гол
Бруно Джанни
2:1
88' Гол
Муандилмаджи Мариус
90'+5
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
26
Тейшейра
Жорже
20
Бауэр
Роберт
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
30
Окадзаки
Синджи
6
Конате
Мори
27
Бойя
Франк
8
Хаяси
Даити
91
Бруно
Джанни
30
Диш
Гийом
4
Тшибуабуа
Марвен
23
Лепуан
Кристоф
99
Мбоу
Мамаду
21
Самбу
Марсони
18
Поати
Морган
14
Гийом
Валентин
27
Сиссоко
Самбу
6
Кахбах
Матье
10
Муандилмаджи
Мариус
7
Вагнер
да
Силва
Сент-Трейден
5-3-2
Серен Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Серен Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
2:0
К
3:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 14 (2) 0.47
Хаяси Даити 7 0.23
Окадзаки Синджи 2 0.07
Кагава Синдзи 2 (1) 0.07
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Бойя Франк 1 0.03
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Бауэр Роберт 0 0
Хара Таити 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 9 (4) 0.3
Вагнер да Силва 4 (1) 0.13
Бернье Антуан 3 0.1
Поати Морган 3 0.1
Лепуан Кристоф 2 0.07
Сиссоко Самбу 1 0.03
Мбоу Мамаду 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Мвуэ Стив 1 0.03
Кахбах Матье 0 0
Тшибуабуа Марвен 0 0
Самбу Марсони 0 0
Denys Bunchukov 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Койта Абубакари 3 2
Янсенс Вольке 6 0
Бойя Франк 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Конате Мори 4 1
Аль-Дахиль Амин 4 1
Брюлс Кристиан 3 1
Бруно Джанни 4 0
Кагава Синдзи 3 0
Ляйстнер Тони 3 0
Хасиока Даики 3 0
Ван Дессел Стан 2 0
Хаяси Даити 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Jo Coppens 1 0
Хара Таити 1 0
Бока Эрик 1 0
Дюмон Оливье 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 8 1
Силла Абдулайе 7 1
Мбоу Мамаду 5 1
Тшибуабуа Марвен 3 2
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 4 1
Сами Лахссаини 5 0
Кахбах Матье 5 0
Самбу Марсони 5 0
Опаре Даниэль 3 1
Лепуан Кристоф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Мвуэ Стив 1 1
Поати Морган 2 0
Ба Абу 2 0
Абанда Леруа 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Jean-Sebastien Legros 1 0
Бернье Антуан 1 0
Мартин Тимоти 1 0
Гийом Валентин 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Серен Юнайтед
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
11
Сент-Трейден
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Серен Юнайтед
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

13
5
Сент-Трейден
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Серен Юнайтед
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

14
23

Волевые поражения

20
16

Голы по времени матча

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
1
6%
5
25%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
5
31%
2
10%
76-90

Пропущено

17
34
8 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
6
18%
1-15
2
12%
10
29%
29%
16-30
6
35%
6
18%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
4
24%
4
12%
61-75
3
18%
4
12%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Пропущено

17
22
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
12%
1
5%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
6
35%
6
27%
76-90

Забито

30
28
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
3
10%
6
21%
1-15
6
20%
3
11%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
3
10%
5
18%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
10
33%
4
14%
76-90

Пропущено

34
56
12 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 29
2
6%
7
13%
1-15
3
9%
13
23%
16-30
7
21%
10
18%
31-45
4
12%
9
16%
46-60
9
26%
7
13%
61-75
9
26%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1
Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1 Сент-Трейден - RFC Meux 1:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1
Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Сент-Трейден
Серен Юнайтед

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
0
13 раз 43%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Серен Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
6
9
5
10
1.5
1
14
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
17
13
9
21
1.5
7
23
3
27
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 29 19 5 5 59 - 35 62
3.
Антверпен
 29 18 6 5 53 - 24 60
4.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
5.
Гент
 29 14 6 9 53 - 34 48
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 2:1 29 13 6 10 46 - 40 45
8.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
9.
Андерлехт
 28 11 6 11 43 - 36 39
10.
АХ Лёвен
 29 10 9 10 44 - 41 39
11.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
12.
Шарлеруа
 28 11 5 12 36 - 38 38
13.
Мехелен
 28 9 6 13 38 - 52 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 29 7 6 16 39 - 59 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 1:2 30 5 8 17 40 - 69 23
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 14 11 2 1 33 - 9 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 10 2 2 27 - 13 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
5.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
6.
Гент
 14 8 3 3 23 - 13 27
7.
Стандард
 2:1 14 8 2 4 27 - 16 26
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 14 5 5 4 22 - 19 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 1:2 15 3 4 8 25 - 41 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 15 7 4 4 20 - 15 25
4.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
5.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
6.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
7.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Шарлеруа
 14 5 4 5 17 - 20 19
9.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
10.
Стандард
 2:1 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Андерлехт
 13 5 3 5 18 - 16 18
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 14 3 2 9 18 - 32 11
16.
Зульте-Варегем
 1:2 15 2 4 9 15 - 28 10
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 13 2 1 10 10 - 29 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Гент Кейперс Уго 15 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Антверпен Де Лат Ричи 10
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 8
Весь список
  • Желтая карточка
    78'
    Вагнер получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Кахбах Матье уходит с поля. Steve Mvoue выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Тшибуабуа Марвен получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Гийом Валентин уходит с поля. Gerald Kilota выходит вместо него
  • 64'
    Бойя Франк уходит с поля. Рокко Райц выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Конате Мори получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    56'
    Бойя Франк получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Бауэр Роберт уходит с поля. Янсенс Вольке выходит вместо него
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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