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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Кортрейк
1:0
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
31' Гол
Abdelkahar Kadri
39' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
82' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
86' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
88' Желтая карточка
Абакар Силла
90'+7
1
Tom
Vandenberghe
44
Сильва
Жоао
4
Ватанабэ
Цуёси
21
Martin
Wasinski
23
Dion
De
Neve
30
Д'Эне
Кристоф
70
Бруно
Массимо
25
Nayel
Mehssatou
33
Лончар
Стьепан
18
Abdelkahar
Kadri
20
Авенатти
Фелипе
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
58
Спилеерс
Йорне
94
Абакар
Силла
17
Бушанан
Тажон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
27
Нильсен
Каспер
14
Мейер
Бьорн
9
Ютгла
Ферран
10
Ланг
Ноа
Кортрейк
3-4-2-1
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Брюгге

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

29 матчей

24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

22
8

Голов в среднем за матч

1.47
0.57

Среднее время на гол

61
157

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.29
1.33

Среднее время на гол

39
67

Всего голов

54
28

Голов в среднем за матч

1.86
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

48
93

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 8 (1) 0.27
Авенатти Фелипе 7 0.23
Abdelkahar Kadri 4 0.13
Бруно Массимо 3 0.1
Гейе Папе Хабиб 3 0.1
Billel Messaoudi 2 0.07
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.03
Сильва Жоао 1 0.03
Сич Алексей 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Dion De Neve 1 0.03
Мбайо Дилан 1 0.03
Ватанабэ Цуёси 1 0.03
Martin Wasinski 1 0.03
Д'Эне Кристоф 0 0
Регали Мартин 0 0
Лончар Стьепан 0 0
Christalino Atemona 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 9 (1) 0.3
Ванакен Ханс 9 (2) 0.3
Сков-Ольсен Андреас 7 0.23
Нильсен Каспер 7 0.23
Ланг Ноа 5 (2) 0.17
Мейер Бьорн 3 0.1
Яремчук Роман 2 0.07
Бушанан Тажон 1 0.03
Соболь Эдуард 1 0.03
Мехеле Брэндон 1 0.03
Ларин Кайл 1 0.03
Сова Камал 0 0
Мата Клинтон 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Кейта Хабиб 5 1
Сильва Жоао 6 0
Авенатти Фелипе 6 0
Гейе Папе Хабиб 4 1
Д'Эне Кристоф 3 1
Дессолей Дорьян 4 0
Лончар Стьепан 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Селемани Фаиз 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Сич Алексей 3 0
Бруно Массимо 2 0
Радованович Александар 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Billel Messaoudi 2 0
Танака Сатоси 2 0
Martin Wasinski 2 0
Nayel Mehssatou 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Регали Мартин 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 6 2
Одои Денис 7 0
Рафаэль Онедика 7 0
Бушанан Тажон 6 0
Мехеле Брэндон 5 0
Ванакен Ханс 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Мата Клинтон 4 0
Ланг Ноа 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мейер Бьорн 3 0
Яремчук Роман 2 0
Сова Камал 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Боята Дедрик 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Нуса Антонио 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Брюгге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
6
Кортрейк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Брюгге
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

12
31
Кортрейк
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Брюгге
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

19
37

Голы по времени матча

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
7%
3
18%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

25
22
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
24%
4
18%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
8
32%
6
27%
76-90

Забито

23
31
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
15 Не забивали 16
1
4%
1
3%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
26%
9
29%
29%
31-45
5
22%
4
13%
46-60
6
26%
8
26%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Забито

37
48
15 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
2
5%
4
8%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
8
22%
14
29%
29%
31-45
6
16%
7
15%
46-60
9
24%
11
23%
61-75
7
19%
6
13%
76-90

Пропущено

52
37
21 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
6
12%
4
11%
1-15
4
8%
7
19%
16-30
11
21%
5
14%
31-45
9
17%
6
16%
46-60
10
19%
5
14%
61-75
12
23%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1
Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0
Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0

Результаты матчей

Кортрейк
Брюгге

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
10
5
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
24
6
9
21
1.5
16
14
3
27
2.5
7
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 29 19 5 5 59 - 35 62
3.
Антверпен
 29 18 6 5 53 - 24 60
4.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
5.
Гент
 29 14 6 9 53 - 34 48
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 2:1 29 13 6 10 46 - 40 45
8.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
9.
Андерлехт
 28 11 6 11 43 - 36 39
10.
АХ Лёвен
 29 10 9 10 44 - 41 39
11.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
12.
Шарлеруа
 28 11 5 12 36 - 38 38
13.
Мехелен
 28 9 6 13 38 - 52 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 29 7 6 16 39 - 59 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 1:2 30 5 8 17 40 - 69 23
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 14 11 2 1 33 - 9 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 10 2 2 27 - 13 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
5.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
6.
Гент
 14 8 3 3 23 - 13 27
7.
Стандард
 2:1 14 8 2 4 27 - 16 26
8.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
9.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 14 5 5 4 22 - 19 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 1:2 15 3 4 8 25 - 41 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 15 7 4 4 20 - 15 25
4.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
5.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
6.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
7.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Шарлеруа
 14 5 4 5 17 - 20 19
9.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
10.
Стандард
 2:1 15 5 4 6 19 - 24 19
11.
Андерлехт
 13 5 3 5 18 - 16 18
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 14 3 2 9 18 - 32 11
16.
Зульте-Варегем
 1:2 15 2 4 9 15 - 28 10
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 13 2 1 10 10 - 29 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Гент Кейперс Уго 15 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
Весь список

Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Антверпен Де Лат Ричи 10
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Авенатти Фелипе получил желтую карточку от судьи
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