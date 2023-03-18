Тур: 30. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
1:0
31' ГолAbdelkahar Kadri
39' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
82' Желтая карточкаРафаэль Онедика
86' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
88' Желтая карточкаАбакар Силла
90'+7
Ход матча
31'
39'
82'
86'
88'
44
Сильва
Жоао
23
Dion
De
Neve
94
Абакар
Силла
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
14
Мейер
Бьорн
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Dion De NeveЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мейер БьорнПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Rik De Mil
История личных встреч
Кортрейк
Брюгге
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
29 матчей
24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
17.2%
48.3%
34.5%
5 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
8
Голов в среднем за матч
1.47
0.57
Среднее время на гол
61
157
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2.29
1.33
Среднее время на гол
39
67
Всего голов
54
28
Голов в среднем за матч
1.86
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
48
93
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (1)
|0.27
|Авенатти Фелипе
|7
|0.23
|Abdelkahar Kadri
|4
|0.13
|Бруно Массимо
|3
|0.1
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.1
|Billel Messaoudi
|2
|0.07
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.03
|Сильва Жоао
|1
|0.03
|Сич Алексей
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Dion De Neve
|1
|0.03
|Мбайо Дилан
|1
|0.03
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.03
|Martin Wasinski
|1
|0.03
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|Регали Мартин
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
|Christalino Atemona
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|9 (1)
|0.3
|Ванакен Ханс
|9 (2)
|0.3
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.23
|Нильсен Каспер
|7
|0.23
|Ланг Ноа
|5 (2)
|0.17
|Мейер Бьорн
|3
|0.1
|Яремчук Роман
|2
|0.07
|Бушанан Тажон
|1
|0.03
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Мехеле Брэндон
|1
|0.03
|Ларин Кайл
|1
|0.03
|Сова Камал
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Сильва Жоао
|6
|0
|Авенатти Фелипе
|6
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Лончар Стьепан
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Billel Messaoudi
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Nayel Mehssatou
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Регали Мартин
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|6
|2
|Одои Денис
|7
|0
|Рафаэль Онедика
|7
|0
|Бушанан Тажон
|6
|0
|Мехеле Брэндон
|5
|0
|Ванакен Ханс
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Мата Клинтон
|4
|0
|Ланг Ноа
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мейер Бьорн
|3
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Сова Камал
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Брюгге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
6
Кортрейк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Брюгге
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
2
Волевые поражения
12
31
Кортрейк
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Брюгге
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
19
37
Голы по времени матча
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
7%
3
18%
1-15
4
29%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
25
22
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
24%
4
18%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
8
32%
6
27%
76-90
Забито
23
31
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
15 Не забивали 16
1
4%
1
3%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
26%
9
29%
29%
31-45
5
22%
4
13%
46-60
6
26%
8
26%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Пропущено
27
15
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Забито
37
48
15 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
2
5%
4
8%
1-15
5
14%
6
13%
16-30
8
22%
14
29%
29%
31-45
6
16%
7
15%
46-60
9
24%
11
23%
61-75
7
19%
6
13%
76-90
Пропущено
52
37
21 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
6
12%
4
11%
1-15
4
8%
7
19%
16-30
11
21%
5
14%
31-45
9
17%
6
16%
46-60
10
19%
5
14%
61-75
12
23%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерло - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2
Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4 Моленбек - Кортрейк 1:3 Остенде - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 1:1
Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1 Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0
Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Патро Эйсден - Брюгге 0:2 Гент - Брюгге 2:0
Результаты матчей
Кортрейк
Брюгге
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
141
411
105
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
510
69
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
246
921
1614
327
723
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|5
|4
|69 - 30
|68
|2.
|29
|19
|5
|5
|59 - 35
|62
|3.
|29
|18
|6
|5
|53 - 24
|60
|4.
|30
|13
|10
|7
|49 - 36
|49
|5.
|29
|14
|6
|9
|53 - 34
|48
|6.
|30
|14
|6
|10
|58 - 49
|48
|7.
|2:1
|29
|13
|6
|10
|46 - 40
|45
|8.
|30
|10
|11
|9
|41 - 41
|41
|9.
|28
|11
|6
|11
|43 - 36
|39
|10.
|29
|10
|9
|10
|44 - 41
|39
|11.
|30
|10
|9
|11
|30 - 34
|39
|12.
|28
|11
|5
|12
|36 - 38
|38
|13.
|28
|9
|6
|13
|38 - 52
|33
|14.
|30
|8
|6
|16
|35 - 54
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|39 - 59
|27
|16.
|30
|6
|6
|18
|34 - 63
|24
|17.
|1:2
|30
|5
|8
|17
|40 - 69
|23
|18.
|30
|5
|4
|21
|26 - 58
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 12
|37
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 9
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 13
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|31 - 15
|30
|5.
|15
|8
|3
|4
|38 - 23
|27
|6.
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|7.
|2:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|28 - 23
|26
|9.
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 20
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|12.
|14
|6
|1
|7
|19 - 18
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|15 - 18
|19
|14.
|15
|5
|1
|9
|17 - 26
|16
|15.
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|14 - 25
|16
|17.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|25 - 41
|13
|18.
|15
|1
|3
|11
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|4.
|15
|6
|3
|6
|30 - 21
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 26
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|10.
|2:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|12.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|15
|4
|2
|9
|21 - 29
|14
|14.
|15
|4
|1
|10
|19 - 35
|13
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 32
|11
|16.
|1:2
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|17.
|15
|1
|5
|9
|17 - 37
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Гент
|Кейперс Уго
|15 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|10
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 8