Тур: 21. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:1
Конец матча
0'
1:0
26' ГолJason Romero
50' Желтая карточкаТуре Альхассан
1:1
66' Гол в свои воротаАспропотамитис Джонатан
80' Желтая карточкаРейш Нуну
80' Желтая карточкаLachlan Rose
90' Желтая карточкаБеккас Кирин
90'+8
Ход матча
26'
1:0
50'
66'
77'
80'
80'
90'
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
20
Jason
Romero
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Jason RomeroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
-
37 Jed Drew
-
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Jordon Hall
-
-
50 Emile Peios
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
История личных встреч
Макартур
Мельбурн Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
135
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллар Мэттью
|5
|0.25
|Арабули Бачана
|4
|0.2
|Давила Улисес
|3
|0.15
|Туре Альхассан
|2
|0.1
|Наджар Муди
|2
|0.1
|Lachlan Rose
|2
|0.1
|Jed Drew
|2
|0.1
|Арзани Дэниел
|1
|0.05
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.05
|Да Силва Даниэль
|1
|0.05
|Anthony Carter
|1
|0.05
|Макгинг Джейк
|1
|0.05
|Jason Romero
|1
|0.05
|Нун Крэйг
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Аугла Али
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|16 (6)
|0.89
|Леки Мэттью
|6
|0.33
|Тилио Марко
|5
|0.28
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.22
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.17
|О'Нил Эйден
|3
|0.17
|Бериша Валон
|1 (1)
|0.06
|Беренгер Флорен
|1
|0.06
|Бос Джордан
|1
|0.06
|Лам Томас
|1
|0.06
|Гуд Кёртис
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|5
|1
|Нун Крэйг
|4
|1
|Jake Hollman
|4
|1
|Ускок Томислав
|5
|0
|Арзани Дэниел
|5
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|3
|1
|Миллар Мэттью
|4
|0
|Сусняр Александар
|3
|0
|Charles William M'Mombwa
|3
|0
|Туре Альхассан
|2
|0
|Скотадис Джерри
|2
|0
|Jed Drew
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|4
|1
|Леки Мэттью
|4
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Рейш Нуну
|3
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Бериша Валон
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Джеймисон Скотт
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
7
5
Макартур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
0
Волевые поражения
7
25
Макартур
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Мельбурн Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
26
4
Волевые поражения
14
30
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
5
33%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
36%
1
7%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
36%
2
14%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
2
20%
5
20%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
1
10%
4
16%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
7
28%
76-90
Пропущено
26
12
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
12%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
10
38%
1
8%
61-75
3
12%
5
42%
76-90
Забито
27
40
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
11%
6
15%
1-15
4
15%
9
23%
16-30
3
11%
5
13%
31-45
5
19%
5
13%
46-60
6
22%
4
10%
61-75
6
22%
11
28%
76-90
Пропущено
37
26
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
7
19%
3
12%
1-15
4
11%
7
27%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
10
27%
3
12%
61-75
7
19%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1
Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2
Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2
Результаты матчей
Макартур
Мельбурн Сити
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
4:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Макартур
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
81
19
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
28
63
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
171
812
144
317
711
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|12 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (7)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 5