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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Макартур
1:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
26' Гол
Jason Romero
50' Желтая карточка
Туре Альхассан
1:1
66' Гол в свои ворота
Аспропотамитис Джонатан
80' Желтая карточка
Рейш Нуну
80' Желтая карточка
Lachlan Rose
90' Желтая карточка
Беккас Кирин
90'+8
12
Курто
Филип
44
Миллар
Мэттью
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
8
Jake
Hollman
27
Скотадис
Джерри
11
Беккас
Кирин
7
Да
Силва
Даниэль
20
Jason
Romero
35
Туре
Альхассан
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
3
Джеймисон
Скотт
23
Тилио
Марко
14
Бериша
Валон
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
Макартур
Мельбурн Сити

История личных встреч

Макартур
Мельбурн Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

AЛ(
6:1
0:1
3:1
2:0
1:1
3:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
135

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллар Мэттью 5 0.25
Арабули Бачана 4 0.2
Давила Улисес 3 0.15
Туре Альхассан 2 0.1
Наджар Муди 2 0.1
Lachlan Rose 2 0.1
Jed Drew 2 0.1
Арзани Дэниел 1 0.05
Аспропотамитис Джонатан 1 0.05
Да Силва Даниэль 1 0.05
Anthony Carter 1 0.05
Макгинг Джейк 1 0.05
Jason Romero 1 0.05
Нун Крэйг 0 0
Вуйица Иван 0 0
Аугла Али 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 16 (6) 0.89
Леки Мэттью 6 0.33
Тилио Марко 5 0.28
Ван дер Венне Рихард 4 0.22
Нэббаут Эндрю 3 0.17
О'Нил Эйден 3 0.17
Бериша Валон 1 (1) 0.06
Беренгер Флорен 1 0.06
Бос Джордан 1 0.06
Лам Томас 1 0.06
Гуд Кёртис 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 5 1
Нун Крэйг 4 1
Jake Hollman 4 1
Ускок Томислав 5 0
Арзани Дэниел 5 0
Аспропотамитис Джонатан 3 1
Миллар Мэттью 4 0
Сусняр Александар 3 0
Charles William M'Mombwa 3 0
Туре Альхассан 2 0
Скотадис Джерри 2 0
Jed Drew 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Арабули Бачана 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Lachlan Rose 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 4 1
Леки Мэттью 4 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Рейш Нуну 3 0
О'Нил Эйден 3 0
Гомулка Тарас 1 1
Бериша Валон 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Тилио Марко 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бос Джордан 2 0
Джеймисон Скотт 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Гловер Том 1 0

Результаты матчей

Макартур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

7
5
Макартур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
0

Волевые поражения

7
25
Макартур
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Мельбурн Сити
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

26
4

Волевые поражения

14
30

Голы по времени матча

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
5
33%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
36%
1
7%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
36%
2
14%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
2
20%
5
20%
1-15
1
10%
4
16%
16-30
1
10%
4
16%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
7
28%
76-90

Пропущено

26
12
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
12%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
10
38%
1
8%
61-75
3
12%
5
42%
76-90

Забито

27
40
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
11%
6
15%
1-15
4
15%
9
23%
16-30
3
11%
5
13%
31-45
5
19%
5
13%
46-60
6
22%
4
10%
61-75
6
22%
11
28%
76-90

Пропущено

37
26
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
7
19%
3
12%
1-15
4
11%
7
27%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
10
27%
3
12%
61-75
7
19%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1
Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Веллингтон Феникс - Макартур 4:1 Макартур - Сидней 2:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Макартур 0:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2
Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2

Результаты матчей

Макартур
Мельбурн Сити

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

4:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Макартур
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
8
1
1
9
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
6
3
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
17
1
8
12
1.5
14
4
3
17
2.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 18 11 5 2 45 - 22 38
2.
Централ Кост Маринерс
 20 9 4 7 39 - 29 31
3.
Аделаида Юнайтед
 18 8 6 4 36 - 31 30
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 19 8 6 5 29 - 17 30
5.
Веллингтон Феникс
 20 8 6 6 33 - 32 30
6.
Вестерн Юнайтед
 20 7 4 9 25 - 33 25
7.
Макартур
 20 7 4 9 26 - 38 25
8.
Сидней
 18 7 3 8 25 - 29 24
9.
Перт Глори
 21 6 6 9 28 - 35 24
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 19 4 7 8 15 - 23 19
12.
Мельбурн Виктори
 17 4 3 10 18 - 25 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 28 - 10 23
2.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
3.
Централ Кост Маринерс
 10 6 2 2 25 - 13 20
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 6 2 2 16 - 6 20
5.
Перт Глори
 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Веллингтон Феникс
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 8 2 2 4 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
4.
Централ Кост Маринерс
 10 3 2 5 14 - 16 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
6.
Аделаида Юнайтед
 9 2 4 3 15 - 20 10
7.
Вестерн Юнайтед
 10 3 1 6 14 - 20 10
8.
Брисбен Роар
 10 2 3 5 10 - 16 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Макартур
 10 2 2 6 10 - 26 8
11.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 7 - 13 5
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
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Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 13 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 12 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (7)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Макартур Беккас Кирин 1 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 26'
      Туре Альхассан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Jason Romero бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Макартур 1:1 Мельбурн Сити онлайн

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