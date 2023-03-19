Тур: 21. Стадион: ААМИ Парк.
2:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
15'
16'
56'
20
Иззо
Пол
3
Кадете
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
4 Rai IV
-
29 Eli Adams
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Moresche
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
44 матча
50%
27.3%
22.7%
22 победы 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.5%
47.7%
22.8%
13 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
47.7%
27.3%
25%
21 победа 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
2.05
1.73
Среднее время на гол
44
52
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.45
1.27
Среднее время на гол
61
70
Всего голов
77
66
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|5 (1)
|0.29
|Бриллант Джошуа
|3
|0.18
|Бриммер Джейк
|2
|0.12
|Д'Агостино Николас
|2
|0.12
|Икономидис Крис
|1
|0.06
|Кадете
|1
|0.06
|Да Сильва Дамьен
|1
|0.06
|Юрич Томи
|1
|0.06
|Nishan Velupillay
|1
|0.06
|Родерик Миранда
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|13 (4)
|0.65
|Marco Tulio1
|5
|0.25
|Beni Nkololo
|5 (2)
|0.25
|Силвера Самуэл
|4
|0.2
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.1
|Jacob Farrell
|2
|0.1
|МакГэрри Джеймс
|2
|0.1
|Michael Ruhs
|2
|0.1
|Айонго Пол
|1
|0.05
|Даниель Холл
|1
|0.05
|Роу Сторм
|0
|0
|Brian Kaltak
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Nectarios Triantis
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Кадете
|4
|0
|Родерик Миранда
|3
|0
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Икономидис Крис
|1
|1
|Нани Луиш
|2
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Чапман Коннор
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|4
|3
|Beni Nkololo
|5
|1
|Nick Montgomery
|3
|1
|Силвера Самуэл
|4
|0
|Jacob Farrell
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Nectarios Triantis
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|2
|0
|МакГэрри Джеймс
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Cameron Windust
|2
|0
|Moresche
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Централ Кост Маринерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
8
Мельбурн Виктори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Централ Кост Маринерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
4
20
Мельбурн Виктори
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
8
28
Голы по времени матча
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
5
38%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
23
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
29%
2
9%
31-45
2
29%
5
22%
46-60
2
29%
7
30%
61-75
1
14%
3
13%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
4
27%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
17
38
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
6%
3
8%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
3
18%
3
8%
31-45
5
29%
29%
6
16%
46-60
2
12%
12
32%
61-75
4
24%
7
18%
76-90
Пропущено
23
28
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
4
17%
4
14%
1-15
2
9%
5
18%
16-30
7
30%
7
25%
31-45
3
13%
9
32%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
22%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
9 раз 47%
1
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
82
26
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
17
63
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
172
313
145
313
514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|44 - 21
|37
|2.
|0:2
|20
|9
|4
|7
|39 - 29
|31
|3.
|18
|8
|6
|4
|36 - 31
|30
|4.
|19
|8
|6
|5
|29 - 17
|30
|5.
|20
|8
|6
|6
|33 - 32
|30
|6.
|20
|7
|4
|9
|25 - 33
|25
|7.
|18
|7
|3
|8
|25 - 29
|24
|8.
|19
|7
|3
|9
|25 - 37
|24
|9.
|21
|6
|6
|9
|28 - 35
|24
|10.
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|11.
|19
|4
|7
|8
|15 - 23
|19
|12.
|2:0
|17
|4
|3
|10
|18 - 25
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|28 - 10
|23
|2.
|9
|6
|2
|1
|21 - 11
|20
|3.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|25 - 13
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|16 - 6
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|18 - 14
|19
|6.
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 13
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|5 - 7
|10
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|3.
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|4.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|5.
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|6.
|9
|2
|4
|3
|15 - 20
|10
|7.
|10
|3
|1
|6
|14 - 20
|10
|8.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|10.
|10
|2
|2
|6
|10 - 26
|8
|11.
|2:0
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|12.
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|13 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|12 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (7)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5
|Централ Кост Маринерс
|Beni Nkololo
|1 5