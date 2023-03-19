  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Мельбурн Виктори
2:0
Второй тайм: 59'
Централ Кост Маринерс
0'
15' Желтая карточка
Cameron Windust
1:0
16' Гол
Форнароли Бруно
2:0
56' Гол
Fernando Romero III

Ход матча

15'
 
Cameron Windust
16'
Форнароли Бруно
(Родерик Миранда)
1:0
46'
 
Moresche
Christian Theoharous
46'
 
Brian Kaltak
Даниель Холл
56'
Fernando Romero III
(Икономидис Крис)
2:0
57'
 
Nectarios Triantis
Cameron Windust
58'
 
Нисбет Джошуа
МакГэрри Джеймс
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Централ Кост Маринерс
2.48
4.20
8.90
Все Коэффициенты
20
Иззо
Пол
2
Герия
Джейсон
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
11
Фолами
Бен
8
Бриллант
Джошуа
14
Чапман
Коннор
7
Икономидис
Крис
19
Fernando
Romero
III
10
Форнароли
Бруно
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
22
Cameron
Windust
23
Даниель
Холл
5
МакГэрри
Джеймс
31
Christian
Theoharous
6
Балар
Максимильен
13
Harrison
Steele
7
Силвера
Самуэл
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

44 матча

50%
27.3%
22.7%
22 победы 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.5%
47.7%
22.8%
13 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

47.7%
27.3%
25%
21 победа 12 ничьих 11 побед

История матчей

AЛ(
2:1
1:1
AЛ(
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

2.05
1.73

Среднее время на гол

44
52

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.45
1.27

Среднее время на гол

61
70

Всего голов

77
66

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 5 (1) 0.29
Бриллант Джошуа 3 0.18
Бриммер Джейк 2 0.12
Д'Агостино Николас 2 0.12
Икономидис Крис 1 0.06
Кадете 1 0.06
Да Сильва Дамьен 1 0.06
Юрич Томи 1 0.06
Nishan Velupillay 1 0.06
Родерик Миранда 0 0
Нани Луиш 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 13 (4) 0.65
Marco Tulio1 5 0.25
Beni Nkololo 5 (2) 0.25
Силвера Самуэл 4 0.2
Куол Гаранг 2 (1) 0.1
Jacob Farrell 2 0.1
МакГэрри Джеймс 2 0.1
Michael Ruhs 2 0.1
Айонго Пол 1 0.05
Даниель Холл 1 0.05
Роу Сторм 0 0
Brian Kaltak 0 0
Christian Theoharous 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Балар Максимильен 0 0
Nectarios Triantis 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 3 1
Кадете 4 0
Родерик Миранда 3 0
Броксхэм Ли 3 0
Rai IV 3 0
Икономидис Крис 1 1
Нани Луиш 2 0
Форнароли Бруно 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Чапман Коннор 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Нигро Стефан 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Смит Ноа 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 4 3
Beni Nkololo 5 1
Nick Montgomery 3 1
Силвера Самуэл 4 0
Jacob Farrell 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Роу Сторм 3 0
Harrison Steele 3 0
Куол Гаранг 3 0
Nectarios Triantis 3 0
Kelechi 2 0
Каммингс Джейсон 2 0
МакГэрри Джеймс 2 0
Michael Ruhs 2 0
Marco Tulio1 2 0
Cameron Windust 2 0
Moresche 0 1
Даниель Холл 1 0
Айонго Пол 1 0
Christian Theoharous 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Балар Максимильен 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Централ Кост Маринерс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
8
Мельбурн Виктори
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Централ Кост Маринерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

4
20
Мельбурн Виктори
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

8
28

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
1
9%
5
38%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
23
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
29%
2
9%
31-45
2
29%
5
22%
46-60
2
29%
7
30%
61-75
1
14%
3
13%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
4
27%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

17
38
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
6%
3
8%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
3
18%
3
8%
31-45
5
29%
29%
6
16%
46-60
2
12%
12
32%
61-75
4
24%
7
18%
76-90

Пропущено

23
28
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
4
17%
4
14%
1-15
2
9%
5
18%
16-30
7
30%
7
25%
31-45
3
13%
9
32%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
22%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
9 раз 47%
1
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
8
2
2
6
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
6
3
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
17
2
3
13
1.5
14
5
3
13
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 17 11 4 2 44 - 21 37
2.
Централ Кост Маринерс
 0:2 20 9 4 7 39 - 29 31
3.
Аделаида Юнайтед
 18 8 6 4 36 - 31 30
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 19 8 6 5 29 - 17 30
5.
Веллингтон Феникс
 20 8 6 6 33 - 32 30
6.
Вестерн Юнайтед
 20 7 4 9 25 - 33 25
7.
Сидней
 18 7 3 8 25 - 29 24
8.
Макартур
 19 7 3 9 25 - 37 24
9.
Перт Глори
 21 6 6 9 28 - 35 24
10.
Ньюкасл Джетс
 18 6 4 8 23 - 28 22
11.
Брисбен Роар
 19 4 7 8 15 - 23 19
12.
Мельбурн Виктори
 2:0 17 4 3 10 18 - 25 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 28 - 10 23
2.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
3.
Централ Кост Маринерс
 0:2 10 6 2 2 25 - 13 20
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 6 2 2 16 - 6 20
5.
Перт Глори
 10 5 4 1 18 - 14 19
6.
Веллингтон Феникс
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Макартур
 9 5 1 3 15 - 11 16
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 2:0 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 8 2 2 4 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 8 4 2 2 16 - 11 14
3.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
4.
Централ Кост Маринерс
 0:2 10 3 2 5 14 - 16 11
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
6.
Аделаида Юнайтед
 9 2 4 3 15 - 20 10
7.
Вестерн Юнайтед
 10 3 1 6 14 - 20 10
8.
Брисбен Роар
 10 2 3 5 10 - 16 9
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 2 4 6 - 12 8
10.
Макартур
 10 2 2 6 10 - 26 8
11.
Мельбурн Виктори
 2:0 8 1 2 5 7 - 13 5
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 13 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 12 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (7)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 4
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Централ Кост Маринерс Beni Nkololo 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Родерик Миранда сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Cameron Windust получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Централ Кост Маринерс
2.48
4.20
8.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 2:0 Централ Кост Маринерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мельбурн Виктори
Централ Кост Маринерс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 