Тур: 26. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 12253 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
0'
14' Желтая карточкаХордан Хоан
22' Желтая карточкаДамиан Суарес
1:0
50' ГолМунир Эль-Хаддади
63' Желтая карточкаБаде Луак
76' Желтая карточкаВильяр Гонсало
81' Желтая карточкаМилья Луис
90' Желтая карточкаАльварес Гастон
2:0
90' ГолУнал Энес
90'+6
Ход матча
14'
22'
50'
63'
76'
81'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
13
Буну
Яссин
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
18
Гуйе
Папе
25
Хиль
Бриан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
-
43 Буэно МануПолузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
12 Мир РафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Севилья
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
40%
10%
50%
12 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.47
0.73
Среднее время на гол
61
122
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.13
Среднее время на гол
48
79
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Тотал матчей
2.5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
96
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.5
|Майораль Борха
|6
|0.23
|Аленья Карлес
|2
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.08
|Альварес Гастон
|2
|0.08
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|Иглесиас Хуан
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.19
|Ламела Эрик
|4
|0.15
|Торрес Оливер
|3
|0.12
|Гудель Неманья
|3
|0.12
|Мир Рафа
|3
|0.12
|Акунья Маркос
|2
|0.08
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.08
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.04
|Рекик Карим
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Хиль Бриан
|1
|0.04
|Салас Кике
|1
|0.04
|Ньянзу Танги
|1
|0.04
|Окампос Лукас
|1 (1)
|0.04
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|9
|1
|Аленья Карлес
|9
|1
|Дьене Даконам
|7
|0
|Альварес Гастон
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Милья Луис
|4
|1
|Альдерете Омар
|5
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|1
|Ламела Эрик
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Монтьель Гонсало
|5
|1
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Гудель Неманья
|6
|0
|Хордан Хоан
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Теллес Алекс
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Гуйе Папе
|2
|1
|Навас Хесус
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
10
Хетафе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Севилья
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
0% (0)
77% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
7
13
Хетафе
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Севилья
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
14
23
Голы по времени матча
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
18%
4
29%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
27%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
27%
6
24%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
6
35%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Забито
29
31
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
4
14%
5
16%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
5
17%
9
29%
29%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
10
34%
6
19%
76-90
Пропущено
32
40
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
6
19%
4
10%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
6
19%
5
13%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
5
16%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0
Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1
Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3 Севилья - Волендам 7:0
Результаты матчей
Хетафе
Севилья
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
10 раз 77%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
2:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
15 раз 58%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
68
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
215
818
620
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|49 - 9
|68
|2.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 21
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|35 - 24
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|32 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|22 - 27
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|22 - 27
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|27 - 34
|29
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|29 - 42
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|16.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|17.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|19.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|19 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|16.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|17.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Севилья
Исход игры
Хетафе
17.8% (23)
Ничья
47.3% (61)
Севилья
34.9% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.25% (36)
Меньше
69.75% (83)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (56)
1:2 Севилья
16.3% (21)
0:1 Севилья
11.6% (15)
1:0 Хетафе
7% (9)
2:1 Хетафе
6.2% (8)
2:3 Севилья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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