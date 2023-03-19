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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 12253 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Хетафе
2:0
Конец матча
Севилья
0'
14' Желтая карточка
Хордан Хоан
22' Желтая карточка
Дамиан Суарес
1:0
50' Гол
Мунир Эль-Хаддади
63' Желтая карточка
Баде Луак
76' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
81' Желтая карточка
Милья Луис
90' Желтая карточка
Альварес Гастон
2:0
90' Гол
Унал Энес
90'+6

Ход матча

14'
 
Хордан Хоан
22'
Дамиан Суарес
 
50'
Мунир Эль-Хаддади
(Майораль Борха)
1:0
55'
 
Эн-Несири Юссеф
Хиль Бриан
55'
 
Сусо Хесус
Торрес Оливер
55'
 
Ракитич Иван
Хордан Хоан
62'
Иглесиас Хуан
Дамиан Суарес
 
63'
 
Баде Луак
70'
Вильяр Гонсало
Максимович Неманья
 
70'
Альгобия Анхель
Мунир Эль-Хаддади
 
72'
 
Монтьель Гонсало
Теллес Алекс
76'
Вильяр Гонсало
 
81'
Милья Луис
 
83'
Аленья Карлес
Милья Луис
 
84'
Мата Хайме
Майораль Борха
 
90'
Альварес Гастон
 
90'
Унал Энес
(Мата Хайме)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Хетафе 17.8% (23)
X 47.3% (61)
Севилья 34.9% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
9
Порту
Кристиан
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
17
Мунир
Эль-Хаддади
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
13
Буну
Яссин
6
Гудель
Неманья
22
Баде
Луак
3
Теллес
Алекс
16
Навас
Хесус
19
Акунья
Маркос
21
Торрес
Оливер
8
Хордан
Хоан
18
Гуйе
Папе
25
Хиль
Бриан
5
Окампос
Лукас
Хетафе
5-3-2
Севилья
5-4-1

История личных встреч

Хетафе
Севилья

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

40%
10%
50%
12 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:2
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
5:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:0
П
1:1
П
2:1
П
5:1
П
3:0
П
1:0
П
1:3
П
4:3
КК
1:0
КК
2:0
П
1:2
П
0:1
П
0:2
ПД
3:2

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.47
0.73

Среднее время на гол

61
122

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Среднее время на гол

48
79

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
96

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (4) 0.5
Майораль Борха 6 0.23
Аленья Карлес 2 0.08
Мунир Эль-Хаддади 2 0.08
Альварес Гастон 2 0.08
Дамиан Суарес 1 0.04
Иглесиас Хуан 1 0.04
Дуарте Домингуш 0 0
Порту Кристиан 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Альдерете Омар 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.19
Ламела Эрик 4 0.15
Торрес Оливер 3 0.12
Гудель Неманья 3 0.12
Мир Рафа 3 0.12
Акунья Маркос 2 0.08
Кармона Хосе Анхель 2 0.08
Ракитич Иван 1 (1) 0.04
Рекик Карим 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Хиль Бриан 1 0.04
Салас Кике 1 0.04
Ньянзу Танги 1 0.04
Окампос Лукас 1 (1) 0.04
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 9 1
Аленья Карлес 9 1
Дьене Даконам 7 0
Альварес Гастон 5 1
Порту Кристиан 4 1
Милья Луис 4 1
Альдерете Омар 5 0
Арамбарри Мауро 3 1
Унал Энес 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Мата Хайме 3 0
Вильяр Гонсало 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Максимович Неманья 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 8 1
Ламела Эрик 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Монтьель Гонсало 5 1
Кармона Хосе Анхель 5 1
Гудель Неманья 6 0
Хордан Хоан 6 0
Иско Аларкон 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Окампос Лукас 4 0
Теллес Алекс 4 0
Фернандо Режес 2 1
Гуйе Папе 2 1
Навас Хесус 3 0
Дилейни Томас 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Баде Луак 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Хиль Бриан 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
10
Хетафе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Севилья
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
0% (0)
77% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

7
13
Хетафе
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Севилья
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
3
18%
4
29%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
27%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
27%
6
24%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
2
13%
7
28%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
6
35%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
5
42%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Забито

29
31
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
4
14%
5
16%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
5
17%
9
29%
29%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
10
34%
6
19%
76-90

Пропущено

32
40
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
6
19%
4
10%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
6
19%
5
13%
31-45
6
19%
8
20%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
5
16%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0
Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0 Хетафе - Кадис 0:0 Эльче - Хетафе 0:1 Сельта - Хетафе 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1
Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1 Ювентуд Торремолинос - Севилья 0:3 Севилья - Волендам 7:0

Результаты матчей

Хетафе
Севилья

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
10 раз 77%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
2:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
15 раз 58%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
2
10
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
21
5
8
18
1.5
6
20
1
25
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 26 22 2 2 49 - 9 68
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
10.
Осасуна
 Заявка 26 9 7 10 22 - 27 34
11.
Мальорка
 Заявка 26 9 5 12 22 - 27 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Хетафе
 Заявка 26 7 8 11 27 - 34 29
14.
Севилья
 Заявка 26 7 7 12 29 - 42 28
15.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
16.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
17.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 26 2 7 17 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
8.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
9.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
11.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
16.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 26 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Хетафе заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хетафе: 37%, Севилья: 63%.
  • 95'
    Команда Хетафе забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 95'
    Мата Хайме сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Унал Энес забивает с правой ноги!
  • 95'
    Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Хетафе 17.8% (23)
    X 47.3% (61)
    Севилья 34.9% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хетафе 2:0 Севилья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Севилья

    Исход игры
    Хетафе
    17.8% (23)
    Ничья
    47.3% (61)
    Севилья
    34.9% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.25% (36)
    Меньше
    69.75% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    77.31% (92)
    Нет
    22.69% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.4% (56)
    1:2 Севилья
    16.3% (21)
    0:1 Севилья
    11.6% (15)
    1:0 Хетафе
    7% (9)
    2:1 Хетафе
    6.2% (8)
    2:3 Севилья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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