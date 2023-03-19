Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Севилья

88' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Удар от ворот произведет Севилья

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

87' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Севилья

86' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Аленья Карлес нанес удар головой, но Яссин Буну спокойно отбил мяч.

85' Вильяр Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Удар от ворот произведет Хетафе

81' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

81' Лоик Баде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Гуйе Папе пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

79' Ракитич Иван пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

79' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Хетафе

78' Гудель Неманья из команды Севилья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Вильяр Гонсало совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

73' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тактическая замена. Мунир Эль-Хаддади уходит с поля и его заменяет Анхель Альгобиа

69' Команда Хетафе довольна результатом к этому моменту.

69' Майораль Борха из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Удар от ворот произведет Хетафе

68' Оооо... вот это был удар! Эн-Несири Юссеф должен был забить с этой позиции.

67' Навас Хесус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Теллес Алекс пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

65' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

64' Унал Энес бьет со штрафного в створ, но Яссин Буну держит все под контролем

63' Лоик Баде тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

63' Удар от ворот произведет Севилья

62' Майораль Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

61' Сегодняшная посещаемость составляет 12253 болельщиков

60' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

60' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Севилья

60' Милья Луис из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Удар от ворот произведет Хетафе

57' Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе

57' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

52' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

50' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Хордан Хоан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

50' Г О О О О Л - Мунир Эль-Хаддади забивает с левой ноги!

50' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Мунир Эль-Хаддади навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.

47' Удар от ворот произведет Севилья

47' Мунир Эль-Хаддади навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.