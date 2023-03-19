Тур: 26. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 50402 Главный судья: Писарро Валентин
0'
31' Желтая карточкаКоста Хауме
1:0
48' ГолИглесиас Борха
54' Желтая карточкаНастасич Матия
80' Желтая карточкаГуардадо Андрес
85' Желтая карточкаХавьер Агирре
90'+6
Ход матча
31'
48'
1:0
54'
80'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
33
Миранда
Хуан
21
Перес
Айосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Кан-Ин
Ли
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Мальорка
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.86
Среднее время на гол
73
105
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.46
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.15
|Хуанми Мигель
|4
|0.15
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.08
|Родри Родриго
|2
|0.08
|Карвалью Вилльям
|2
|0.08
|Гуардадо Андрес
|1
|0.04
|Энрике Луис
|1
|0.04
|Круз Хуан
|1
|0.04
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.04
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|10 (2)
|0.38
|Кан-Ин Ли
|3
|0.12
|Родригес Даниэль
|3
|0.12
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|Пратс Абдон
|1
|0.04
|Раильо Антонио
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Дьедью Амат
|1
|0.04
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|Луис Фелипе
|1
|3
|Гидо Родригес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Каналес Серхио
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Руибаль Айтор
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|8
|0
|Гренье Клеман
|7
|0
|Коста Хауме
|7
|0
|Руис Иньиго
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Вальент Мартин
|7
|0
|Копете Хосе
|7
|0
|Мурики Ведат
|5
|1
|Хавьер Агирре
|5
|1
|Кан-Ин Ли
|6
|0
|Маффео Пабло
|4
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Мальорка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
3
Бетис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Мальорка
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
13
11
Бетис
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Мальорка
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
17
14
Голы по времени матча
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
4
44%
61-75
2
12%
1
11%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
14%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
33%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 11
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
2
6%
5
24%
46-60
8
26%
5
24%
61-75
6
19%
3
14%
76-90
Пропущено
29
28
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
7
24%
6
21%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
5
17%
7
25%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
5
17%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0
Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2
Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2
Результаты матчей
Бетис
Мальорка
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
8 раз 31%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бетис
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
58
112
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
67
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
1610
1016
422
521
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|47 - 8
|65
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 19
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|0:0 Заявка
|26
|13
|7
|6
|33 - 24
|46
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|1:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|30 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|10.
|0:1 Заявка
|26
|9
|7
|10
|22 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|22 - 27
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|29 - 40
|28
|16.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|19.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 34
|26
|20.
|0:0 Заявка
|26
|2
|8
|16
|19 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|25 - 1
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|0:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 10
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Мальорка
Исход игры
Бетис
88.1% (111)
Ничья
11.1% (14)
Мальорка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.66% (46)
Меньше
61.34% (73)
Обе команды забьют
Да
47.9% (57)
Нет
52.1% (62)
Популярный счёт
1:0 Бетис
35.7% (45)
2:1 Бетис
32.5% (41)
2:0 Бетис
12.7% (16)
1:1 Ничья
8.7% (11)
3:1 Бетис
1.6% (2)
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