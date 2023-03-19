  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 50402 Главный судья: Писарро Валентин
Бетис
1:0
Конец матча
Мальорка
0'
31' Желтая карточка
Коста Хауме
1:0
48' Гол
Иглесиас Борха
54' Желтая карточка
Настасич Матия
80' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
85' Желтая карточка
Хавьер Агирре
90'+6

Ход матча

31'
 
Коста Хауме
48'
Иглесиас Борха
(Сабали Юссуф)
1:0
54'
 
Настасич Матия
57'
 
Аугустинссон Людвиг
Коста Хауме
57'
 
Кадевере Тино
Родригес Даниэль
57'
 
Санчес Антонио
Баба Иддрису
69'
Хуанми Мигель
Родри Родриго
 
69'
Карвалью Вилльям
Перес Айосе
 
71'
 
Дьедью Амат
Маффео Пабло
77'
 
Пратс Абдон
Мурики Ведат
80'
Гуардадо Андрес
 
83'
Хоакин Санчес
Каналес Серхио
 
83'
Виктор Руис
Песселья Херман
 
85'
 
Хавьер Агирре
90'
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Бетис 88.1% (111)
X 11.1% (14)
Мальорка 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
21
Перес
Айосе
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
4
Руис
Иньиго
12
Баба
Иддрису
14
Родригес
Даниэль
7
Мурики
Ведат
19
Кан-Ин
Ли
Бетис
4-2-3-1
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Бетис
Мальорка

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.86

Среднее время на гол

73
105

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.46
Каналес Серхио 4 (1) 0.15
Хуанми Мигель 4 0.15
Фекир Набиль 2 (1) 0.08
Родри Родриго 2 0.08
Карвалью Вилльям 2 0.08
Гуардадо Андрес 1 0.04
Энрике Луис 1 0.04
Круз Хуан 1 0.04
Миранда Хуан 1 0.04
Виллиан Жозе 1 (1) 0.04
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 10 (2) 0.38
Кан-Ин Ли 3 0.12
Родригес Даниэль 3 0.12
Маффео Пабло 1 0.04
Пратс Абдон 1 0.04
Раильо Антонио 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Дьедью Амат 1 0.04
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 1
Карвалью Вилльям 5 1
Луис Фелипе 1 3
Гидо Родригес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Каналес Серхио 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Руибаль Айтор 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 8 0
Гренье Клеман 7 0
Коста Хауме 7 0
Руис Иньиго 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Вальент Мартин 7 0
Копете Хосе 7 0
Мурики Ведат 5 1
Хавьер Агирре 5 1
Кан-Ин Ли 6 0
Маффео Пабло 4 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Дьедью Амат 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Пратс Абдон 1 0

Результаты матчей

Бетис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Мальорка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
3
Бетис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Мальорка
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

13
11
Бетис
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Мальорка
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

17
14

Голы по времени матча

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
33%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
4
44%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
14%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
33%
3
27%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 11
5
16%
1
5%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
2
6%
5
24%
46-60
8
26%
5
24%
61-75
6
19%
3
14%
76-90

Пропущено

29
28
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
7
24%
6
21%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
5
17%
7
25%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
5
17%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0
Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4 Бетис - Атлетик Б 0:0 Бетис - Аталанта 0:3 Бетис - Интер Милан 1:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Коло-Коло - Бетис 1:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2
Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Мальорка - Майнц 2:2 Побленсе - Мальорка 1:4 Аутоль - Мальорка 0:6 Мальорка - Атлетико М 1:0 Вильярреал - Мальорка 0:2

Результаты матчей

Бетис
Мальорка

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:0
8 раз 31%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бетис
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
1
12
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
16
10
10
16
1.5
4
22
5
21
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 26 13 7 6 33 - 24 46
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 1:0 Заявка 26 12 5 9 30 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 26 9 7 10 22 - 25 34
11.
Мальорка
 Заявка 26 9 5 12 22 - 27 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
14.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
15.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
16.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
17.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
18.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
19.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
20.
Эльче
 0:0 Заявка 26 2 8 16 19 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 1:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
12.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 12 20
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Осасуна
 0:1 Заявка 13 6 1 6 12 - 12 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 0:0 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 1:0 Заявка 14 5 3 6 13 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 0:1 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Эльче
 0:0 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
19.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Бетис 88.1% (111)
    X 11.1% (14)
    Мальорка 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 1:0 Мальорка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Бетис
    88.1% (111)
    Ничья
    11.1% (14)
    Мальорка
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.66% (46)
    Меньше
    61.34% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    47.9% (57)
    Нет
    52.1% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    35.7% (45)
    2:1 Бетис
    32.5% (41)
    2:0 Бетис
    12.7% (16)
    1:1 Ничья
    8.7% (11)
    3:1 Бетис
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     