Тур: 26. Стадион: Аноэта. Главный судья: Санчес Хосе
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
13
Бадия
Эдгар
11
Моренте
Тете
23
Клерк
Карлос
18
Нтекья
Ранди
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Клерк КарлосПолузащитник
-
18 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
16 Фидель ЧавесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Эльче
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1
0.17
Среднее время на гол
90
540
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
114
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|9
|0.35
|Браис Мендес
|7
|0.27
|Кубо Такефуса
|4
|0.15
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.08
|Мерино Микель
|1
|0.04
|Сильва Давид
|1
|0.04
|Субименди Мартин
|1
|0.04
|Субельдия Игор
|1
|0.04
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.04
|Фернандес Карлос
|1
|0.04
|Исак Александр
|1
|0.04
|Барренечеа Андер
|1
|0.04
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.23
|Бое Лукас
|3
|0.12
|Понсе Эсекель
|3
|0.12
|Кольядо Алекс
|1
|0.04
|Фидель Чавес
|1 (1)
|0.04
|Моренте Тете
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Верду Гонсало
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|8
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Субельдия Игор
|4
|0
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Бое Лукас
|4
|1
|Роко Энсо
|4
|1
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Милья Пере
|5
|0
|Паласиос Элибельтон
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Моренте Тете
|4
|0
|Кина Домингуш
|2
|1
|Фидель Чавес
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эльче
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
7
Реал Сосьедад
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Эльче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
15
Волевые поражения
18
7
Реал Сосьедад
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Эльче
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
5
15
Волевые поражения
22
14
Голы по времени матча
Забито
13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
23%
1
13%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
12
28
6 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
25%
2
7%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
1
8%
12
43%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
3
25%
4
14%
76-90
Забито
20
12
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
15%
5
42%
1-15
5
25%
2
17%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
5
25%
2
17%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
1
5%
1
8%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
0
0%
4
20%
1-15
3
25%
5
25%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Забито
33
20
21 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
6
18%
6
30%
1-15
9
27%
3
15%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
4
12%
3
15%
61-75
2
6%
4
20%
76-90
Пропущено
24
48
12 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 24
3
13%
6
13%
1-15
5
21%
9
19%
16-30
4
17%
14
29%
29%
31-45
3
13%
5
10%
46-60
5
21%
7
15%
61-75
4
17%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0
Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1
Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Эльче
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
3:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
39
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
67
210
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1411
916
421
322
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|47 - 8
|65
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 19
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|0:0 Заявка
|26
|13
|7
|6
|33 - 24
|46
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|1:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|30 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|10.
|0:1 Заявка
|26
|9
|7
|10
|22 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|22 - 27
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|29 - 40
|28
|16.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|19.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 34
|26
|20.
|0:0 Заявка
|26
|2
|8
|16
|19 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|25 - 1
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|0:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 10
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|1 11
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|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Эльче
Исход игры
Реал Сосьедад
97.6% (122)
Ничья
2.4% (3)
Эльче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.21% (33)
Меньше
71.79% (84)
Обе команды забьют
Да
29.06% (34)
Нет
70.94% (83)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
44% (55)
1:0 Реал Сосьедад
22.4% (28)
2:1 Реал Сосьедад
21.6% (27)
3:1 Реал Сосьедад
4% (5)
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