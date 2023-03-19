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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 15'
Эльче
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 121
Реал Сосьедад 97.5% (118)
X 2.5% (3)
Эльче 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Эльче
4.50
9.95
9.50
Все Коэффициенты
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
3
Субименди
Мартин
4
Ильяраменди
Асьер
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
4
Диего
Гонсалес
VII
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
23
Клерк
Карлос
18
Нтекья
Ранди
9
Бое
Лукас
16
Фидель
Чавес
Реал Сосьедад
4-3-1-2
Эльче
3-4-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Эльче

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
П
1:0
П
3:0
П
4:0
П
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1
0.17

Среднее время на гол

90
540

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
114

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 9 0.35
Браис Мендес 7 0.27
Кубо Такефуса 4 0.15
Оярсабаль Микель 2 (1) 0.08
Мерино Микель 1 0.04
Сильва Давид 1 0.04
Субименди Мартин 1 0.04
Субельдия Игор 1 0.04
Ильяраменди Асьер 1 0.04
Фернандес Карлос 1 0.04
Исак Александр 1 0.04
Барренечеа Андер 1 0.04
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.23
Бое Лукас 3 0.12
Понсе Эсекель 3 0.12
Кольядо Алекс 1 0.04
Фидель Чавес 1 (1) 0.04
Моренте Тете 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Верду Гонсало 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 8 0
Мерино Микель 5 1
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Браис Мендес 5 0
Сорлот Александр 4 0
Ле Норман Робен 4 0
Субельдия Игор 4 0
Ильяраменди Асьер 3 0
Рико Диего 3 0
Барренечеа Андер 3 0
Сильва Давид 2 0
Горосабел Андони 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Гевара Андер 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Бое Лукас 4 1
Роко Энсо 4 1
Кармона Хосе Анхель 4 1
Милья Пере 5 0
Паласиос Элибельтон 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Моренте Тете 4 0
Кина Домингуш 2 1
Фидель Чавес 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Клерк Карлос 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Эльче
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
7
Реал Сосьедад
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Эльче
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
15

Волевые поражения

18
7
Реал Сосьедад
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
56% (14)
28% (7)
Эльче
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

5
15

Волевые поражения

22
14

Голы по времени матча

Забито

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
23%
1
13%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
3
25%
2
7%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
1
8%
12
43%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
3
25%
4
14%
76-90

Забито

20
12
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
15%
5
42%
1-15
5
25%
2
17%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
5
25%
2
17%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
0
0%
4
20%
1-15
3
25%
5
25%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Забито

33
20
21 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
6
18%
6
30%
1-15
9
27%
3
15%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
4
12%
3
15%
61-75
2
6%
4
20%
76-90

Пропущено

24
48
12 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 24
3
13%
6
13%
1-15
5
21%
9
19%
16-30
4
17%
14
29%
29%
31-45
3
13%
5
10%
46-60
5
21%
7
15%
61-75
4
17%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0
Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:1
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1
Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2 Вальядолид - Эльче 2:1 Эльче - Хетафе 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Эльче

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
3:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
2
11
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
7
1.5
2
10
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
14
11
9
16
1.5
4
21
3
22
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 26 13 7 6 33 - 24 46
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 1:0 Заявка 26 12 5 9 30 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 26 9 7 10 22 - 25 34
11.
Мальорка
 Заявка 26 9 5 12 22 - 27 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
14.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
15.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
16.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
17.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
18.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
19.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
20.
Эльче
 0:0 Заявка 26 2 8 16 19 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 1:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
12.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 12 20
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Осасуна
 0:1 Заявка 13 6 1 6 12 - 12 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 0:0 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 1:0 Заявка 14 5 3 6 13 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 0:1 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Эльче
 0:0 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
19.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
  • 19'
    Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Эльче
  • 17'
    Фидель Чавес выиграл воздушное противоборство у Горосабел Андони.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Эльче
  • 16'
    Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Муньос Айхен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 44% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Реал Сосьедад 97.5% (118)
    X 2.5% (3)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Эльче
    4.50
    9.95
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Эльче

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    97.6% (122)
    Ничья
    2.4% (3)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.21% (33)
    Меньше
    71.79% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    29.06% (34)
    Нет
    70.94% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Сосьедад
    44% (55)
    1:0 Реал Сосьедад
    22.4% (28)
    2:1 Реал Сосьедад
    21.6% (27)
    3:1 Реал Сосьедад
    4% (5)
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    Реал Сосьедад
    Эльче
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