Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Эльче

44' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

43' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фидель Чавес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Эльче

40' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Верду Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Гумбау Херард пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

35' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

34' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Браис Мендес получил желтую карточку от судьи

30' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Эльче

25' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Диего Гонсалес VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Эльче

16' Удар от ворот произведет Эльче

16' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

16' Муньос Айхен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Эльче

9' Кубо Такефуса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сильва Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Эльче

5' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Нтекья Ранди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля