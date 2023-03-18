Тур: 26. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Позже
23
Кунде
Жюль
19
Кесси
Франк
22
Рафинья
Диас
6
Гави
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
6 ГавиНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Барселона
Реал Мадрид
31 матч
77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.5%
35.5%
20 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
52 матча
46.2%
19.2%
34.6%
24 победы 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
14 побед 26 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
20 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
55
Голов в среднем за матч
1.64
2.04
Среднее время на гол
54
44
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.33
1.52
Среднее время на гол
67
59
Всего голов
77
93
Голов в среднем за матч
1.48
1.79
Тотал матчей
2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
23
Больше 44%
Меньше 56%
29
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
60
50
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|15
|0.6
|Рафинья Диас
|6
|0.24
|Педри
|6
|0.24
|Дембеле Усман
|5
|0.2
|Фати Ансу
|3
|0.12
|Роберто Серхи
|3
|0.12
|Де Йонг Френки
|2
|0.08
|Торрес Ферран
|2
|0.08
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Депай Мемфис
|1
|0.04
|Гарсия Эрик
|1
|0.04
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Кесси Франк
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|11 (5)
|0.44
|Винисиус Жуниор
|8
|0.32
|Вальверде Федерико
|7
|0.28
|Асенсио Марко
|5
|0.2
|Родриго
|4 (1)
|0.16
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.16
|Милитао Эдер
|4
|0.16
|Кроос Тони
|2
|0.08
|Васкес Лукас
|2
|0.08
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Родригес Альваро
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Араухо Рональд
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Рафинья Диас
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Альба Жорди
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Левандовски Роберт
|1
|1
|Роберто Серхи
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Бальде Алехандро
|2
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|8
|0
|Модрич Лука
|5
|0
|Начо Фернандес
|4
|0
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Себальос Дани
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
4
Барселона
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Реал Мадрид
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
8
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
22
26
Барселона
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Реал Мадрид
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
23
30
Голы по времени матча
Забито
25
25
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
12%
5
20%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
9
36%
4
16%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
2
8%
8
32%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
23
26
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
1
4%
4
15%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
8
35%
8
31%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
3
50%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Забито
48
51
23 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 17
2 Не забивали 2
4
8%
9
18%
1-15
8
17%
3
6%
16-30
11
23%
11
22%
31-45
6
13%
4
8%
46-60
9
19%
8
16%
61-75
10
21%
16
31%
76-90
Пропущено
7
18
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 15
3
43%
3
17%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0
Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1
Результаты матчей
Барселона
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 46%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
2
9 раз 36%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Барселона
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
75
84
57
57
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
58
94
310
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
223
1213
178
817
817
421
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|47 - 8
|65
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 19
|56
|3.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|39 - 19
|48
|4.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|33 - 24
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|33 - 26
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|29 - 24
|38
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 28
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|22 - 24
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 26
|32
|11.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 34
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|13.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|14.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|29 - 40
|28
|15.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 39
|27
|16.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|20 - 37
|27
|17.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 28
|26
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 34
|26
|19.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 44
|25
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|19 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|25 - 1
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|15.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 10
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 20
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 16
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Хетафе
|Унал Энес
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|11 (3)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|11 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Вальядолид
|Санчес Хавьер
|10
Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Исход игры
Барселона
62.3% (43)
Ничья
20.3% (14)
Реал Мадрид
17.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
70.91% (39)
Меньше
29.09% (16)
Обе команды забьют
Да
85.45% (47)
Нет
14.55% (8)
Популярный счёт
2:1 Барселона
33.3% (23)
1:1 Ничья
11.6% (8)
1:2 Реал Мадрид
10.1% (7)
1:0 Барселона
8.7% (6)
3:1 Барселона
5.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (2)
3:2 Барселона
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!