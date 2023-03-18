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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Барселона
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 68
Барселона 61.8% (42)
X 20.6% (14)
Реал Мадрид 17.6% (12)
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Барселона
Ничья
Реал Мадрид
2.29
3.62
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
28
Бальде
Алехандро
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
19
Кесси
Франк
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
6
Гави
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
10
Модрич
Лука
12
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Барселона
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Барселона
Реал Мадрид

31 матч

77.4%
22.6%
24 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.5%
35.5%
20 побед 11 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

52 матча

46.2%
19.2%
34.6%
24 победы 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
14 побед 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
20 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

41
55

Голов в среднем за матч

1.64
2.04

Среднее время на гол

54
44

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.33
1.52

Среднее время на гол

67
59

Всего голов

77
93

Голов в среднем за матч

1.48
1.79

Тотал матчей

2.5
51
Больше 98%
Меньше 2%
1
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
23
Больше 44%
Меньше 56%
29
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 15 0.6
Рафинья Диас 6 0.24
Педри 6 0.24
Дембеле Усман 5 0.2
Фати Ансу 3 0.12
Роберто Серхи 3 0.12
Де Йонг Френки 2 0.08
Торрес Ферран 2 0.08
Альба Жорди 1 0.04
Гави 1 0.04
Алонсо Маркос 1 0.04
Депай Мемфис 1 0.04
Гарсия Эрик 1 0.04
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Кесси Франк 0 0
Араухо Рональд 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 11 (5) 0.44
Винисиус Жуниор 8 0.32
Вальверде Федерико 7 0.28
Асенсио Марко 5 0.2
Родриго 4 (1) 0.16
Модрич Лука 4 (1) 0.16
Милитао Эдер 4 0.16
Кроос Тони 2 0.08
Васкес Лукас 2 0.08
Алаба Давид 1 0.04
Родригес Альваро 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Начо Фернандес 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Торрес Ферран 4 1
Араухо Рональд 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Рафинья Диас 5 0
Гави 5 0
Альба Жорди 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Пике Херард 2 1
Гарсия Эрик 3 0
Левандовски Роберт 1 1
Роберто Серхи 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Фати Ансу 2 0
Бальде Алехандро 2 0
Алонсо Маркос 1 0
Кунде Жюль 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 8 0
Модрич Лука 5 0
Начо Фернандес 4 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Себальос Дани 3 0
Милитао Эдер 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
4
Барселона
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Реал Мадрид
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

22
26
Барселона
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Реал Мадрид
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

23
30

Голы по времени матча

Забито

25
25
16 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
12%
5
20%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
9
36%
4
16%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
2
8%
8
32%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

23
26
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
1
4%
4
15%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
5
22%
4
15%
61-75
8
35%
8
31%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
3
50%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Забито

48
51
23 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 17
2 Не забивали 2
4
8%
9
18%
1-15
8
17%
3
6%
16-30
11
23%
11
22%
31-45
6
13%
4
8%
46-60
9
19%
8
16%
61-75
10
21%
16
31%
76-90

Пропущено

7
18
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 15
3
43%
3
17%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
1
14%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0
Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4 Барселона - Эспаньол 1:1 Осасуна - Барселона 1:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Касереньо - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Барселона
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 46%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
2
9 раз 36%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Барселона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
8
4
5
7
2.5
5
7
2
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
9
4
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
22
3
12
13
1.5
17
8
8
17
2.5
8
17
4
21
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 Заявка 25 14 6 5 39 - 19 48
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 13 6 6 33 - 24 45
5.
Бетис
 Заявка 25 12 6 7 33 - 26 42
6.
Вильярреал
 Заявка 25 11 5 9 29 - 24 38
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 25 9 8 8 29 - 28 35
9.
Осасуна
 Заявка 25 9 7 9 22 - 24 34
10.
Мальорка
 Заявка 25 9 5 11 22 - 26 32
11.
Сельта
 Заявка 25 8 7 10 29 - 34 31
12.
Жирона
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
13.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
14.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
15.
Эспаньол
 Заявка 25 6 9 10 31 - 39 27
16.
Кадис
 Заявка 25 6 9 10 20 - 37 27
17.
Валенсия
 Заявка 25 7 5 13 28 - 28 26
18.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
19.
Альмерия
 Заявка 25 7 4 14 29 - 44 25
20.
Эльче
 Заявка 25 2 7 16 19 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
4.
Альмерия
 Заявка 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
Атлетико М
 Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6.
Бетис
 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
12.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
13.
Осасуна
 Заявка 12 6 1 5 12 - 11 19
14.
Райо Вальекано
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
8.
Вильярреал
 Заявка 13 4 3 6 12 - 14 15
9.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
11.
Сельта
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
13.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
15.
Жирона
 Заявка 12 2 3 7 15 - 21 9
16.
Кадис
 Заявка 12 2 3 7 6 - 20 9
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 12 1 3 8 8 - 16 6
19.
Эльче
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Сельта Аспас Яго 11 (3)
Реал Мадрид Бензема Карим 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Вальядолид Санчес Хавьер 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 10 часов 33 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

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    • Прогнозы 68
    Барселона 61.8% (42)
    X 20.6% (14)
    Реал Мадрид 17.6% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.29
    3.62
    3.40
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид

    Исход игры
    Барселона
    62.3% (43)
    Ничья
    20.3% (14)
    Реал Мадрид
    17.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.91% (39)
    Меньше
    29.09% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (47)
    Нет
    14.55% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    33.3% (23)
    1:1 Ничья
    11.6% (8)
    1:2 Реал Мадрид
    10.1% (7)
    1:0 Барселона
    8.7% (6)
    3:1 Барселона
    5.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    3:2 Барселона
    2.9% (2)
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    Реал Мадрид
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