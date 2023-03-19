Тур: 26. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Муньис Алехандро
0:1
Первый тайм: 17'
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
16
Гомес
Мойсес
11
Барха
Энрике
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Морено ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осасуна
Вильярреал
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.18
Среднее время на гол
81
76
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.73
1.56
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.45
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
66
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.28
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.12
|Будимир Анте
|2
|0.08
|Гарсия Давид III
|2
|0.08
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.08
|Гарсия Рубен
|1
|0.04
|Гомес Мойсес
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Брашанац Дарко
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|6 (1)
|0.24
|Баэна Алехандро
|4
|0.16
|Моралес Луис
|4
|0.16
|Чуквезе Саму
|3
|0.12
|Пино Йереми
|3
|0.12
|Джексон Николас
|2
|0.08
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.08
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|7
|1
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Торро Лукас
|8
|0
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|6
|0
|Орос Аймар
|5
|0
|Брашанац Дарко
|4
|0
|Гомес Мойсес
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Эззалзули Абде
|2
|1
|Эррера Серхио
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Будимир Анте
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Фойт Хуан
|3
|0
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Рейна Пепе
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Моралес Луис
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Вильярреал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
4
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Вильярреал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
9
17
Осасуна
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Вильярреал
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
5
45%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
9
17
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
6%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
1
11%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
21
28
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
19%
1
4%
1-15
5
24%
2
7%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
4
19%
8
29%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
4
19%
10
36%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 17
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
4
16%
9
36%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
5
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3
Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1 Фуэнтес - Осасуна 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1
Результаты матчей
Осасуна
Вильярреал
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
211
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
619
1015
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|47 - 8
|65
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 19
|56
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|42 - 19
|51
|4.
|0:0 Заявка
|26
|13
|7
|6
|33 - 24
|46
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|34 - 26
|45
|6.
|1:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|30 - 24
|41
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 30
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|10.
|0:1 Заявка
|26
|9
|7
|10
|22 - 25
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|22 - 27
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 41
|31
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|21 - 38
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|29 - 40
|28
|16.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|28 - 31
|26
|18.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|30 - 45
|26
|19.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 34
|26
|20.
|0:0 Заявка
|26
|2
|8
|16
|19 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|25 - 1
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|5.
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|12.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|13 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|15.
|0:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 12
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 10
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 14
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 28
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Вильярреал
Исход игры
Осасуна
14.3% (18)
Ничья
46% (58)
Вильярреал
39.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
29.66% (35)
Меньше
70.34% (83)
Обе команды забьют
Да
73.73% (87)
Нет
26.27% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (52)
1:2 Вильярреал
16.7% (21)
0:1 Вильярреал
15.1% (19)
1:0 Осасуна
7.1% (9)
2:1 Осасуна
6.3% (8)
2:2 Ничья
4% (5)
0:2 Вильярреал
1.6% (2)
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