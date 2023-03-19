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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Осасуна
0:1
Первый тайм: 17'
Вильярреал
0'
0:1
14' Гол
Чуквезе Саму

Ход матча

14'
0:1
Чуквезе Саму
(Педраса Альфонсо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 122
Осасуна 14.8% (18)
X 45.1% (55)
Вильярреал 40.2% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Вильярреал
6.60
3.80
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
11
Барха
Энрике
9
Авила
Эсекьель
12
Эззалзули
Абде
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
39
Террац
Рамон
10
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
11
Чуквезе
Саму
7
Морено
Херард
21
Пино
Йереми
Осасуна
4-3-3
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Вильярреал

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.45
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.28
Орос Аймар 3 (1) 0.12
Будимир Анте 2 0.08
Гарсия Давид III 2 0.08
Кике Гарсия 2 (1) 0.08
Гарсия Рубен 1 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Брашанац Дарко 1 0.04
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 6 (1) 0.24
Баэна Алехандро 4 0.16
Моралес Луис 4 0.16
Чуквезе Саму 3 0.12
Пино Йереми 3 0.12
Джексон Николас 2 0.08
Данджума Арно 2 (1) 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Ло Чельсо Джовани 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 7 1
Авила Эсекьель 7 1
Торро Лукас 8 0
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Орос Аймар 5 0
Брашанац Дарко 4 0
Гомес Мойсес 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эззалзули Абде 2 1
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Будимир Анте 2 0
Видаль Начо 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Барха Энрике 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Морено Альберто 5 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Парехо Даниэль 3 0
Фойт Хуан 3 0
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Рейна Пепе 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Моралес Луис 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Осасуна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Вильярреал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
4
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Вильярреал
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

9
17
Осасуна
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Вильярреал
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
5
45%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

9
17
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
6%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
1
11%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

21
28
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
19%
1
4%
1-15
5
24%
2
7%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
4
19%
8
29%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
4
19%
10
36%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 17
1
4%
3
12%
1-15
4
16%
3
12%
16-30
4
16%
9
36%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
5
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3
Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1 Фуэнтес - Осасуна 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1

Результаты матчей

Осасуна
Вильярреал

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
16
9
6
19
1.5
10
15
1
24
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 26 13 7 6 33 - 24 46
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 1:0 Заявка 26 12 5 9 30 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
10.
Осасуна
 0:1 Заявка 26 9 7 10 22 - 25 34
11.
Мальорка
 Заявка 26 9 5 12 22 - 27 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
14.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
15.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
16.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
17.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
18.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
19.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
20.
Эльче
 0:0 Заявка 26 2 8 16 19 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 1:0 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
12.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 12 20
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Осасуна
 0:1 Заявка 13 6 1 6 12 - 12 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 0:0 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 1:0 Заявка 14 5 3 6 13 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 0:1 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Эльче
 0:0 Заявка 13 1 4 8 8 - 28 7
19.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
  • 19'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 19'
    Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 19'
    Тригерос Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 18'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Вильярреал отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    18'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О О Л! Вильярреал забивает! Чуквезе Саму отличился.
  • 17'
    Вильярреал начинает контратаку
  • 17'
    Торрес Пау II из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Угловой
      17'
      Гомес Мойсес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Фойт Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Педраса Альфонсо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Чуквезе Саму левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 14'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 14'
      Игра остановлена из-за технических проблем.
    • 13'
      Вильярреал контролирует мяч.
    • 13'
      Альбиоль Рауль из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Торрес Пау II успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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    Прогнозы 122
    Осасуна 14.8% (18)
    X 45.1% (55)
    Вильярреал 40.2% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Вильярреал
    6.60
    3.80
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 0:1 Вильярреал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Вильярреал

    Исход игры
    Осасуна
    14.3% (18)
    Ничья
    46% (58)
    Вильярреал
    39.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.66% (35)
    Меньше
    70.34% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    73.73% (87)
    Нет
    26.27% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (52)
    1:2 Вильярреал
    16.7% (21)
    0:1 Вильярреал
    15.1% (19)
    1:0 Осасуна
    7.1% (9)
    2:1 Осасуна
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    0:2 Вильярреал
    1.6% (2)
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    Вильярреал
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