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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 20128 Главный судья: Муньис Алехандро
Осасуна
0:3
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
14' Гол
Чуквезе Саму
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Чуквезе Саму
39' Желтая карточка
Видаль Начо
47' Желтая карточка
Торро Лукас
57' Желтая карточка
Пино Йереми
72' Желтая карточка
Брашанац Дарко
0:2
85' Гол
Моралес Луис
87' Желтая карточка
Моралес Луис
0:3
90' Гол
Моралес Луис
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Чуквезе Саму
(Педраса Альфонсо)
17'
 
Чуквезе Саму
35'
 
Моралес Луис
Морено Херард
39'
Видаль Начо
 
46'
Брашанац Дарко
Видаль Начо
 
46'
 
Мохика Хоан
Педраса Альфонсо
46'
 
Манди Аисса
Альбиоль Рауль
47'
Торро Лукас
 
57'
 
Пино Йереми
64'
Будимир Анте
Авила Эсекьель
 
68'
 
Ло Чельсо Джовани
Террац Рамон
72'
Брашанац Дарко
 
78'
Гарсия Рубен
Эззалзули Абде
 
78'
Ибаньес Пабло
Торро Лукас
 
78'
Кике Гарсия
Барха Энрике
 
85'
 
Фемения Кико
Чуквезе Саму
85'
0:2
Моралес Луис
87'
 
Моралес Луис
90'
0:3
Моралес Луис
(Пино Йереми)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Осасуна 14.3% (18)
X 46% (58)
Вильярреал 39.7% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
11
Барха
Энрике
9
Авила
Эсекьель
12
Эззалзули
Абде
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
39
Террац
Рамон
10
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
11
Чуквезе
Саму
7
Морено
Херард
21
Пино
Йереми
Осасуна
4-3-3
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Вильярреал

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.73
1.56

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.45
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.27
Орос Аймар 3 (1) 0.12
Будимир Анте 2 0.08
Гарсия Давид III 2 0.08
Кике Гарсия 2 (1) 0.08
Гарсия Рубен 1 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Брашанац Дарко 1 0.04
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 6 (1) 0.23
Моралес Луис 6 0.23
Чуквезе Саму 4 0.15
Баэна Алехандро 4 0.15
Пино Йереми 3 0.12
Джексон Николас 2 0.08
Данджума Арно 2 (1) 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.04
Коклен Франсис 1 0.04
Ло Чельсо Джовани 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 9 0
Гарсия Давид III 7 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Орос Аймар 5 0
Гомес Мойсес 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эззалзули Абде 2 1
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Видаль Начо 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Будимир Анте 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Барха Энрике 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Морено Альберто 5 0
Морено Херард 4 0
Пино Йереми 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Парехо Даниэль 3 0
Фойт Хуан 3 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Рейна Пепе 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Осасуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вильярреал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
4
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Вильярреал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

9
17
Осасуна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Вильярреал
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
19% (5)
54% (14)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
3
25%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
7
50%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Забито

9
17
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
6%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
1
11%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

21
31
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 9
11 Не забивали 10
4
19%
2
6%
1-15
5
24%
2
6%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
4
19%
8
26%
46-60
1
5%
2
6%
61-75
4
19%
12
39%
76-90

Пропущено

28
25
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 17
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
4
14%
9
36%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
7
25%
6
24%
61-75
7
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3
Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3 Осасуна - Лорьян 1:1 Фуэнтес - Осасуна 1:4
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2
Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Галатасарай - Вильярреал 3:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1

Результаты матчей

Осасуна
Вильярреал

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
6
2
11
1.5
5
9
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
17
9
6
20
1.5
11
15
1
25
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 26 22 2 2 49 - 9 68
2.
Реал Мадрид
 Заявка 26 17 5 4 51 - 21 56
3.
Атлетико М
 Заявка 26 15 6 5 42 - 19 51
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 14 6 6 35 - 24 48
5.
Бетис
 Заявка 26 13 6 7 34 - 26 45
6.
Вильярреал
 Заявка 26 12 5 9 32 - 24 41
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 26 9 9 8 31 - 30 36
9.
Сельта
 Заявка 26 9 7 10 32 - 35 34
10.
Осасуна
 Заявка 26 9 7 10 22 - 27 34
11.
Мальорка
 Заявка 26 9 5 12 22 - 27 32
12.
Жирона
 Заявка 26 8 7 11 40 - 41 31
13.
Хетафе
 Заявка 26 7 8 11 27 - 34 29
14.
Севилья
 Заявка 26 7 7 12 29 - 42 28
15.
Кадис
 Заявка 26 6 10 10 21 - 38 28
16.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
17.
Эспаньол
 Заявка 26 6 9 11 32 - 42 27
18.
Валенсия
 Заявка 26 7 5 14 28 - 31 26
19.
Альмерия
 Заявка 26 7 5 14 30 - 45 26
20.
Эльче
 Заявка 26 2 7 17 19 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 3 3 25 - 11 24
4.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
5.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
6.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
8.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
9.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
11.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
12.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
14.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
15.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
16.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
8.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
9.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
12.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
13.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
14.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 26 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 126
    Осасуна 14.3% (18)
    X 46% (58)
    Вильярреал 39.7% (50)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:3 Вильярреал

    Исход игры
    Осасуна
    14.3% (18)
    Ничья
    46% (58)
    Вильярреал
    39.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.66% (35)
    Меньше
    70.34% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    73.73% (87)
    Нет
    26.27% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (52)
    1:2 Вильярреал
    16.7% (21)
    0:1 Вильярреал
    15.1% (19)
    1:0 Осасуна
    7.1% (9)
    2:1 Осасуна
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    0:2 Вильярреал
    1.6% (2)
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