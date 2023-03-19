Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Pablo Ibanez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

88' Брашанац Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Монкайола Хон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

86' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Моралес Луис из команды Вильярреал . Классный гол!

85' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

83' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Санчес Мануэль из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Осасуна нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

80' Удар от ворот произведет Вильярреал

80' Санчес Мануэль не смог попасть в створ ударом издали

80' Эрнандес Аридане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Монкайола Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Тактическая замена. Торро Лукас уходит с поля и его заменяет Pablo Ibanez

78' Тактическая замена. Абде Эззалзули уходит с поля и его заменяет Гарсия Рубен

77' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Абде Эззалзули из команды Осасуна нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

76' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Вильярреал

75' Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

73' Удар от ворот произведет Вильярреал

73' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Брашанац Дарко получил желтую карточку от судьи

72' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Чуквезе Саму создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Фойт Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Вильярреал

69' Оооо... вот это был удар! Брашанац Дарко должен был забить с этой позиции.

69' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Брашанац Дарко и попал в перекладину!

68' Барха Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Матч возобновлен

67' Террац Рамон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хорошую попытку сделал Пино Йереми . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Санчес Мануэль из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Осасуна

64' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

63' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Абде Эззалзули наказан за толчок Пино Йереми

59' Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Рефери не любит споров - именно за это Пино Йереми сейчас получил желтую

57' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Вильярреал

56' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Осасуна пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Оооо... вот это был удар! Абде Эззалзули должен был забить с этой позиции.

53' Хорошую попытку сделал Абде Эззалзули. Удар в створ, но вратарь начеку

53' Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Абде Эззалзули из команды Осасуна подал угловой справа.

52' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сегодняшная посещаемость составляет 20128 болельщиков

51' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мохика Хоан из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Матч возобновлен

47' Торро Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Террац Рамон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.