Тур: 25. Стадион: Estadio Pina Manique. Зрители: 2432
0'
1:0
41' ГолКардозо Фелиппе
2:0
50' ГолКардозо Фелиппе
86' Красная карточкаРене
90' Желтая карточкаБатишта Рикарду
90' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
90'+5
Ход матча
41'
1:0
50'
2:0
76'
76'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Beni
24
Сома
Юки
15
Рене
94
Коста
Витор
8
Valdemir
23
Шадаш
Бруну
38
Лео
Перейра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 BeniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 КукаПолузащитник
-
17 РомариуПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинту ДиогуНападающий
-
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РенеЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
-
-
36 Carlos Liza
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
История личных встреч
Каза Пиа
Маритиму
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.16
|Годвин Савиур
|3
|0.12
|Мартинс Рафаэл VI
|3
|0.12
|Нето Анжело
|2
|0.08
|Кардозо Фелиппе
|2
|0.08
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.04
|Кунимото Такахиро
|1
|0.04
|Сома Юки
|1
|0.04
|Варела Фернанду
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Антуан Карнеджи
|1
|0.04
|Болгадо Леонардо
|1
|0.04
|Соарес Лукас
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Пинту Диогу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.16
|Шадаш Бруну
|3
|0.12
|Видигал Андре
|3
|0.12
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
|Рене
|1
|0.04
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.04
|Jesus Ramirez
|1
|0.04
|Андраде Лео
|1
|0.04
|Carlos Liza
|1
|0.04
|Морено Пабло
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|5
|1
|Соарес Лукас
|4
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Нето Анжело
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Фернандеш Вашку
|4
|0
|Годвин Савиур
|4
|0
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|4
|0
|Beni
|2
|1
|Сома Юки
|3
|0
|Кука
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Leonardo Lelo
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Кардозо Фелиппе
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|6
|1
|Видигал Андре
|6
|1
|Коста Витор
|6
|1
|Кошта Эдгар
|4
|1
|Valdemir
|5
|0
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Moises Mosquera
|4
|0
|Морено Пабло
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Коста Матеуш
|1
|1
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Marcelo Carne
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Шадаш Бруну
|1
|0
|Carlos Liza
|1
|0
Результаты матчей
Каза Пиа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Маритиму
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
6
Каза Пиа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Маритиму
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
9
5
Каза Пиа
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Маритиму
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
10
31
1 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
10%
5
16%
31-45
3
30%
5
16%
46-60
3
30%
5
16%
61-75
3
30%
7
23%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
10%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
5
33%
5
29%
29%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
1
5%
4
25%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
25
48
8 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
1
4%
5
10%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
6
24%
10
21%
31-45
5
20%
10
21%
46-60
5
20%
9
19%
61-75
7
28%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Каза Пиа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0
Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Каза Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каза Пиа 0:1
Маритиму
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1
Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2
Результаты матчей
Каза Пиа
Маритиму
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
1
14 раз 56%
0
10 раз 40%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Каза Пиа
Маритиму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
49
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
1510
718
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|25
|18
|4
|3
|55 - 17
|58
|3.
|25
|18
|2
|5
|54 - 22
|56
|4.
|24
|16
|2
|6
|49 - 23
|50
|5.
|25
|12
|4
|9
|25 - 29
|40
|6.
|25
|11
|5
|9
|22 - 24
|38
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|8.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|9.
|2:1
|25
|10
|3
|12
|25 - 32
|33
|10.
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|11.
|25
|8
|8
|9
|26 - 31
|32
|12.
|1:2
|25
|8
|6
|11
|28 - 40
|30
|13.
|24
|8
|5
|11
|26 - 31
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|25
|6
|4
|15
|21 - 39
|22
|16.
|25
|4
|4
|17
|19 - 43
|16
|17.
|25
|4
|4
|17
|17 - 47
|16
|18.
|25
|3
|6
|16
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|3.
|12
|10
|0
|2
|32 - 7
|30
|4.
|12
|8
|2
|2
|23 - 6
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|14 - 10
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|2:1
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|12 - 9
|21
|10.
|1:2
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|11.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|13
|10
|0
|3
|31 - 16
|30
|3.
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|12 - 16
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|10 - 15
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|11.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|2:1
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|14.
|1:2
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|15.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|12
|1
|2
|9
|4 - 13
|5
|18.
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (6)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каза Пиа 2:0 Маритиму
Исход игры
Каза Пиа
62.3% (76)
Ничья
21.3% (26)
Маритиму
16.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
26.5% (31)
Меньше
73.5% (86)
Обе команды забьют
Да
42.74% (50)
Нет
57.26% (67)
Популярный счёт
1:0 Каза Пиа
42.6% (52)
1:1 Ничья
16.4% (20)
2:1 Каза Пиа
14.8% (18)
1:2 Маритиму
8.2% (10)
0:1 Маритиму
5.7% (7)
2:0 Каза Пиа
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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