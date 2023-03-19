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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 2432
Каза Пиа
2:0
Конец матча
Маритиму
0'
1:0
41' Гол
Кардозо Фелиппе
2:0
50' Гол
Кардозо Фелиппе
86' Красная карточка
Рене
90' Желтая карточка
Батишта Рикарду
90' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
90'+5

Ход матча

41'
Кардозо Фелиппе
1:0
46'
 
Carlos Liza
Морено Пабло
50'
Кардозо Фелиппе
(Beni)
2:0
54'
Афонсо Клейтон Мишель
Кардозо Фелиппе
 
58'
 
Бриту Рафаэл
Бельтраме Стефано
58'
 
Коррея Фелиш
Лео Перейра
66'
Ромариу
Сома Юки
 
76'
 
Кошта Эдгар
Valdemir
76'
Кука
Тайра Альфонсу
 
76'
Мартинс Рафаэл
Годвин Савиур
 
81'
 
Паулинью Паулу
Винк Клаудио
86'
 
Рене
90'
Батишта Рикарду
 
90'
Афонсо Клейтон Мишель
 
Прогнозы 122
Каза Пиа 62.3% (76)
X 21.3% (26)
Маритиму 16.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
5
Leonardo
Lelo
27
Тайра
Альфонсу
80
Beni
6
Полони
Дерик
7
Годвин
Савиур
30
Кардозо
Фелиппе
24
Сома
Юки
31
Marcelo
Carne
2
Винк
Клаудио
5
Зайнадин
Джуниор
15
Рене
94
Коста
Витор
10
Бельтраме
Стефано
8
Valdemir
23
Шадаш
Бруну
9
Морено
Пабло
38
Лео
Перейра
29
Риаскос
Брайан
Каза Пиа
3-4-3
Маритиму
4-2-3-1

История личных встреч

Каза Пиа
Маритиму

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.16
Годвин Савиур 3 0.12
Мартинс Рафаэл VI 3 0.12
Нето Анжело 2 0.08
Кардозо Фелиппе 2 0.08
Leonardo Lelo 1 (1) 0.04
Кунимото Такахиро 1 0.04
Сома Юки 1 0.04
Варела Фернанду 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Антуан Карнеджи 1 0.04
Болгадо Леонардо 1 0.04
Соарес Лукас 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Пинту Диогу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винк Клаудио 4 (3) 0.16
Шадаш Бруну 3 0.12
Видигал Андре 3 0.12
Риаскос Брайан 1 0.04
Рене 1 0.04
Дьедеррик Жоэль 1 0.04
Jesus Ramirez 1 0.04
Андраде Лео 1 0.04
Carlos Liza 1 0.04
Морено Пабло 0 0
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 5 1
Соарес Лукас 4 1
Батишта Рикарду 5 0
Нето Анжело 5 0
Золотич Нермин 3 1
Фернандеш Вашку 4 0
Годвин Савиур 4 0
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Мартинс Рафаэл VI 4 0
Beni 2 1
Сома Юки 3 0
Кука 3 0
Ромариу 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Варела Фернанду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Leonardo Lelo 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 6 1
Видигал Андре 6 1
Коста Витор 6 1
Кошта Эдгар 4 1
Valdemir 5 0
Бриту Рафаэл 5 0
Рене 3 1
Moises Mosquera 4 0
Морено Пабло 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Андраде Лео 3 0
Коста Матеуш 1 1
Зайнадин Джуниор 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Макаридзе Георгий 1 0
Marcelo Carne 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Шадаш Бруну 1 0
Carlos Liza 1 0

Результаты матчей

Каза Пиа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Маритиму
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
6
Каза Пиа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Маритиму
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

9
5
Каза Пиа
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Маритиму
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

10
31
1 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
10%
5
16%
31-45
3
30%
5
16%
46-60
3
30%
5
16%
61-75
3
30%
7
23%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
10%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
5
33%
5
29%
29%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
1
5%
4
25%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

25
48
8 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 21
1
4%
5
10%
1-15
1
4%
6
13%
16-30
6
24%
10
21%
31-45
5
20%
10
21%
46-60
5
20%
9
19%
61-75
7
28%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Каза Пиа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0
Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Трофенсе 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Шавиш 1:2 Каза Пиа - Валадарис Гайя 2:0 Брага - Каза Пиа 0:1
Маритиму
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Петаре - Маритиму 0:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1
Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Маритиму - Фамаликан 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2

Результаты матчей

Каза Пиа
Маритиму

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
1
14 раз 56%
0
10 раз 40%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Каза Пиа
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
15
10
7
18
1.5
1
24
1
24
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
3.
Брага
 25 18 2 5 54 - 22 56
4.
Спортинг Л
 24 16 2 6 49 - 23 50
5.
Витория Гимарайнш
 25 12 4 9 25 - 29 40
6.
Каза Пиа
 25 11 5 9 22 - 24 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
9.
Фамаликан
 2:1 25 10 3 12 25 - 32 33
10.
Визела
 25 9 5 11 27 - 27 32
11.
Шавиш
 25 8 8 9 26 - 31 32
12.
Боавишта
 1:2 25 8 6 11 28 - 40 30
13.
Жил Висенте
 24 8 5 11 26 - 31 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 25 6 4 15 21 - 39 22
16.
Пасуш де Феррейра
 25 4 4 17 19 - 43 16
17.
Маритиму
 25 4 4 17 17 - 47 16
18.
Санта-Клара
 25 3 6 16 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
3.
Спортинг Л
 12 10 0 2 32 - 7 30
4.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
5.
Витория Гимарайнш
 13 8 2 3 14 - 10 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 2:1 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 1:2 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
12.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
13.
Визела
 12 4 2 6 12 - 13 14
14.
Шавиш
 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Эшторил
 12 3 2 7 11 - 22 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 12 5 2 5 10 - 15 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 12 4 1 7 15 - 20 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 2:1 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 1:2 12 3 1 8 12 - 23 10
15.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
16.
Пасуш де Феррейра
 12 2 2 8 10 - 20 8
17.
Санта-Клара
 12 1 2 9 4 - 13 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Clayton получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Батишта Рикарду получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    УДАЛЕНИЕ! - Рене увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 81'
    Винк Клаудио уходит с поля. Паулинью Паулу выходит вместо него
  • 76'
    Годвин Савиур уходит с поля. Мартинс Рафаэл VI выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Морено Пабло уходит с поля. Carlos Liza выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Кардозо Фелиппе бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Каза Пиа 62.3% (76)
    X 21.3% (26)
    Маритиму 16.4% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Каза Пиа 2:0 Маритиму онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каза Пиа 2:0 Маритиму

    Исход игры
    Каза Пиа
    62.3% (76)
    Ничья
    21.3% (26)
    Маритиму
    16.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.5% (31)
    Меньше
    73.5% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    42.74% (50)
    Нет
    57.26% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Каза Пиа
    42.6% (52)
    1:1 Ничья
    16.4% (20)
    2:1 Каза Пиа
    14.8% (18)
    1:2 Маритиму
    8.2% (10)
    0:1 Маритиму
    5.7% (7)
    2:0 Каза Пиа
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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