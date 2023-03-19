Тур: 25. Стадион: Брага Мунисипал.
0'
33' Желтая карточкаВенделл Боргес
81' Желтая карточкаНьякате Сику
86' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
88' Желтая карточкаДжало Альваро
90' Желтая карточкаГомес Виктор
90'+5
Ход матча
33'
81'
86'
88'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
99
Кошта
Диогу
16
Груйич
Марко
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Брага
Порту
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 22 победы
40 матчей
25%
17.5%
57.5%
10 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
15%
37.5%
47.5%
6 побед 15 ничьих 19 побед
Второй тайм
25%
20%
55%
10 побед 8 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
2.25
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
65
42
Голов в среднем за матч
1.63
1.05
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|10
|0.4
|Орта Рикарду
|9 (1)
|0.36
|Медейруш Юри
|7 (1)
|0.28
|Оливейра Витор
|7
|0.28
|Руис Абель
|4
|0.16
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.12
|Брума Арминду
|3
|0.12
|Джало Альваро
|1
|0.04
|Орта Андре
|1
|0.04
|Лаинес Диего
|1
|0.04
|Каштру Андре
|1
|0.04
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Ньякате Сику
|1
|0.04
|Тормена Витор
|1
|0.04
|Гомес Родриго II
|1
|0.04
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.04
|Гомес Виктор
|0
|0
|Пицци Луиш
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|13 (2)
|0.52
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.32
|Эванилсон
|6
|0.24
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.16
|Пепе VI
|4
|0.16
|Мартинес Антонио III
|4
|0.16
|Маркано Иван
|3
|0.12
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.08
|Франко Андре
|2
|0.08
|Урибе Матеус
|2 (1)
|0.08
|Мариу Жоау III
|1
|0.04
|Венделл Боргес
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Кардозу Фабиу
|1
|0.04
|Груйич Марко
|1
|0.04
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|4
|2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|7
|0
|Тормена Витор
|5
|1
|Джало Альваро
|5
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Матеус Лима
|3
|1
|Секейра Нуну
|3
|0
|Орта Андре
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|4
|1
|Маркано Иван
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Тареми Мехди
|4
|0
|Груйич Марко
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|3
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Брага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Порту
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
3
Брага
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Порту
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
29
33
Брага
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Порту
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
32
36
Голы по времени матча
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
18%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
10
45%
8
38%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
30
34
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
14 Не забивали 14
6
20%
7
21%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
6
20%
12
35%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
6
20%
4
12%
61-75
6
20%
6
18%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
35%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90
Забито
52
55
23 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 20
5 Не забивали 3
10
19%
9
16%
1-15
3
6%
3
5%
16-30
10
19%
17
31%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
8
15%
5
9%
61-75
16
31%
14
25%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
6
25%
4
24%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2
Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2
Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2
Результаты матчей
Брага
Порту
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брага
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
75
93
48
84
210
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
94
67
58
211
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
223
169
1510
916
1015
520
619
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|25
|18
|4
|3
|55 - 17
|58
|3.
|25
|18
|2
|5
|54 - 22
|56
|4.
|24
|16
|2
|6
|49 - 23
|50
|5.
|25
|12
|4
|9
|25 - 29
|40
|6.
|25
|11
|5
|9
|22 - 24
|38
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|8.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|9.
|2:1
|25
|10
|3
|12
|25 - 32
|33
|10.
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|11.
|25
|8
|8
|9
|26 - 31
|32
|12.
|1:2
|25
|8
|6
|11
|28 - 40
|30
|13.
|24
|8
|5
|11
|26 - 31
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|25
|6
|4
|15
|21 - 39
|22
|16.
|25
|4
|4
|17
|19 - 43
|16
|17.
|25
|4
|4
|17
|17 - 47
|16
|18.
|25
|3
|6
|16
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|3.
|12
|10
|0
|2
|32 - 7
|30
|4.
|12
|8
|2
|2
|23 - 6
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|14 - 10
|26
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|2:1
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|12 - 9
|21
|10.
|1:2
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|11.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|13
|10
|0
|3
|31 - 16
|30
|3.
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|12 - 16
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|10 - 15
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|11.
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|2:1
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|14.
|1:2
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|15.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|12
|1
|2
|9
|4 - 13
|5
|18.
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (6)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:0 Порту
Исход игры
Брага
8.2% (10)
Ничья
23% (28)
Порту
68.9% (84)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (72)
Меньше
38.98% (46)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:2 Порту
45.9% (56)
1:1 Ничья
13.9% (17)
0:1 Порту
12.3% (15)
2:2 Ничья
7.4% (9)
0:2 Порту
6.6% (8)
1:0 Брага
3.3% (4)
2:1 Брага
2.5% (3)
1:3 Порту
1.6% (2)
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