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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Брага
0:0
Конец матча
Порту
0'
33' Желтая карточка
Венделл Боргес
81' Желтая карточка
Ньякате Сику
86' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
88' Желтая карточка
Джало Альваро
90' Желтая карточка
Гомес Виктор
90'+5

Ход матча

33'
 
Венделл Боргес
39'
 
Галено Вандерсон
Груйич Марко
39'
 
Эуштакиу Стивен
Консейсау Родригу
46'
 
Занузи Зайду
Венделл Боргес
64'
Джало Альваро
Брума Арминду
 
76'
Банза Симон
Медейруш Юри
 
76'
Каштру Андре
Орта Андре
 
81'
 
Лодер Дэнни
Тареми Мехди
81'
 
Верон Габриэл
Урибе Матеус
81'
Ньякате Сику
 
86'
 
Отавио Эдмилсон
88'
Джало Альваро
 
88'
Пицци Луиш
Руис Абель
 
90'
Гомес Виктор
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Брага 8.2% (10)
X 23% (28)
Порту 68.9% (84)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
99
Кошта
Диогу
17
Консейсау
Родригу
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
16
Груйич
Марко
11
Пепе
VI
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
Брага
4-4-2
Порту
4-4-2

История личных встреч

Брага
Порту

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 22 победы

40 матчей

25%
17.5%
57.5%
10 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

15%
37.5%
47.5%
6 побед 15 ничьих 19 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
10 побед 8 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
КП
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

2.25
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

65
42

Голов в среднем за матч

1.63
1.05

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
28
Больше 70%
Меньше 30%
12
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 10 0.4
Орта Рикарду 9 (1) 0.36
Медейруш Юри 7 (1) 0.28
Оливейра Витор 7 0.28
Руис Абель 4 0.16
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.12
Брума Арминду 3 0.12
Джало Альваро 1 0.04
Орта Андре 1 0.04
Лаинес Диего 1 0.04
Каштру Андре 1 0.04
Секейра Нуну 1 0.04
Ньякате Сику 1 0.04
Тормена Витор 1 0.04
Гомес Родриго II 1 0.04
Рачич Урош 1 (1) 0.04
Гомес Виктор 0 0
Пицци Луиш 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 13 (2) 0.52
Галено Вандерсон 8 (1) 0.32
Эванилсон 6 0.24
Отавио Эдмилсон 4 0.16
Пепе VI 4 0.16
Мартинес Антонио III 4 0.16
Маркано Иван 3 0.12
Эуштакиу Стивен 2 0.08
Франко Андре 2 0.08
Урибе Матеус 2 (1) 0.08
Мариу Жоау III 1 0.04
Венделл Боргес 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Кардозу Фабиу 1 0.04
Груйич Марко 1 0.04
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 4 2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 7 0
Тормена Витор 5 1
Джало Альваро 5 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Паулу Оливейра 3 1
Матеус Лима 3 1
Секейра Нуну 3 0
Орта Андре 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Сантуш Педру 1 0
Орта Рикарду 1 0
Руис Абель 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 4 1
Маркано Иван 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Тареми Мехди 4 0
Груйич Марко 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Кардозу Фабиу 3 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Рамош Клаудиу 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Брага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Порту
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
3
Брага
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Порту
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

29
33
Брага
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Порту
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

32
36

Голы по времени матча

Забито

22
21
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
18%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
18%
5
24%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
10
45%
8
38%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

30
34
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
14 Не забивали 14
6
20%
7
21%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
6
20%
12
35%
31-45
3
10%
3
9%
46-60
6
20%
4
12%
61-75
6
20%
6
18%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
35%
1
10%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90

Забито

52
55
23 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 20
5 Не забивали 3
10
19%
9
16%
1-15
3
6%
3
5%
16-30
10
19%
17
31%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
8
15%
5
9%
61-75
16
31%
14
25%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
6
25%
4
24%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
6
25%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2
Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара - Брага 0:4 Брага - Бенфика 3:0 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Трофенсе 3:0 Портимоненсе - Брага 1:2
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2
Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0 Каза Пиа - Порту 0:0 Порту - Арока 5:1 Порту - Жил Висенте 2:0 Порту - Визела 4:0 Шавиш - Порту 0:2

Результаты матчей

Брага
Порту

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брага
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
9
3
4
8
2.5
8
4
2
10
3.5
5
7
1
11
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
6
7
5
8
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
22
3
16
9
1.5
15
10
9
16
2.5
10
15
5
20
3.5
6
19
2
23
4.5
2
23
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
3.
Брага
 25 18 2 5 54 - 22 56
4.
Спортинг Л
 24 16 2 6 49 - 23 50
5.
Витория Гимарайнш
 25 12 4 9 25 - 29 40
6.
Каза Пиа
 25 11 5 9 22 - 24 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
9.
Фамаликан
 2:1 25 10 3 12 25 - 32 33
10.
Визела
 25 9 5 11 27 - 27 32
11.
Шавиш
 25 8 8 9 26 - 31 32
12.
Боавишта
 1:2 25 8 6 11 28 - 40 30
13.
Жил Висенте
 24 8 5 11 26 - 31 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 25 6 4 15 21 - 39 22
16.
Пасуш де Феррейра
 25 4 4 17 19 - 43 16
17.
Маритиму
 25 4 4 17 17 - 47 16
18.
Санта-Клара
 25 3 6 16 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
3.
Спортинг Л
 12 10 0 2 32 - 7 30
4.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
5.
Витория Гимарайнш
 13 8 2 3 14 - 10 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 2:1 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 1:2 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
12.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
13.
Визела
 12 4 2 6 12 - 13 14
14.
Шавиш
 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Эшторил
 12 3 2 7 11 - 22 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 12 5 2 5 10 - 15 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 12 4 1 7 15 - 20 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 2:1 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 1:2 12 3 1 8 12 - 23 10
15.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
16.
Пасуш де Феррейра
 12 2 2 8 10 - 20 8
17.
Санта-Клара
 12 1 2 9 4 - 13 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (6)
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Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 122
    Брага 8.2% (10)
    X 23% (28)
    Порту 68.9% (84)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 0:0 Порту

    Исход игры
    Брага
    8.2% (10)
    Ничья
    23% (28)
    Порту
    68.9% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (72)
    Меньше
    38.98% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    45.9% (56)
    1:1 Ничья
    13.9% (17)
    0:1 Порту
    12.3% (15)
    2:2 Ничья
    7.4% (9)
    0:2 Порту
    6.6% (8)
    1:0 Брага
    3.3% (4)
    2:1 Брага
    2.5% (3)
    1:3 Порту
    1.6% (2)
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