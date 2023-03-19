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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Боавишта
1:2
Конец матча
Фамаликан
0'
0:1
57' Пенальти
Хайме Иван
0:2
60' Гол
Добре Алекс
1:2
72' Гол
Боженик Роберт
82' Желтая карточка
Кэннон Реджи
88' Желтая карточка
Хайме Иван
90'+9

Ход матча

57'
0:1
Хайме Иван
58'
Горре Кенджи
Мангаш Рикарду
 
60'
0:2
Добре Алекс
65'
 
Кадис Хондер
Денилсон
66'
Боженик Роберт
Лоуренсу Бруну
 
72'
Боженик Роберт
1:2
78'
 
Ассунсао Густаво
Коломбатто Сантьяго
82'
Кэннон Реджи
 
86'
Martim Tavares
Перес Себастьян
 
87'
Агра Салвадор
Нжие Юсуфа
 
88'
 
Агиррегабириа Мартин
Добре Алекс
88'
 
Хайме Иван
89'
 
Тавареш Давид
Хайме Иван
Прогнозы 122
Боавишта 59.8% (73)
X 34.4% (42)
Фамаликан 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бракалли
Рафаэл
79
Мальейру
Педро
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
13
Ватай
Масаки
8
Лоуренсу
Бруну
II
11
Нжие
Юсуфа
19
Мангаш
Рикарду
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
23
Добре
Алекс
7
Родригеш
Иву
10
Хайме
Иван
70
Денилсон
VI
Боавишта
4-3-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Фамаликан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 10 (1) 0.4
Сассо Венсан 4 0.16
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.08
Мангаш Рикарду 2 0.08
Боженик Роберт 2 0.08
Martim Tavares 2 0.08
Горре Кенджи 1 0.04
Агра Салвадор 1 0.04
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.04
Перес Себастьян 1 0.04
Ватай Масаки 1 0.04
Мальейру Педро 0 0
Макута Гайус 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 6 (1) 0.24
Коломбатто Сантьяго 2 0.08
Пенетра Алешандре 2 0.08
Юссуф Зейду 2 0.08
Миллан Алехандро 2 0.08
Санка Леандру 2 0.08
Родригеш Иву 1 0.04
Родригес Хосе Луис 1 0.04
Кадис Хондер 1 0.04
Моура Франсишку 1 0.04
Ассунсао Густаво 1 0.04
Фонте Руй 1 0.04
Добре Алекс 1 0.04
Кадиле Джуниор 1 0.04
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 7 2
Перес Себастьян 6 1
Макута Гайус 7 0
Абаскаль Родриго 6 0
Лоуренсу Бруну II 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Сассо Венсан 5 0
Мальейру Педро 5 0
Мангаш Рикарду 3 1
Агра Салвадор 3 0
Нжие Юсуфа 3 0
Горре Кенджи 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Ватай Масаки 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Вукотич Илия 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 7 0
Ассунсао Густаво 7 0
Родригеш Иву 4 1
Юссуф Зейду 5 0
Моура Франсишку 4 0
Пенетра Алешандре 4 0
Gustavo Sa 4 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Хайме Иван 2 0
Санка Леандру 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Риччели 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Боавишта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фамаликан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
6
Боавишта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Фамаликан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

8
12
Боавишта
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Фамаликан
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Пропущено

16
22
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
38%
6
27%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

22
9
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
5
23%
2
22%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
8
36%
1
11%
76-90

Забито

27
23
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
4
15%
0
0%
1-15
3
11%
6
26%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
22%
6
26%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
3
11%
6
26%
76-90

Пропущено

38
31
10 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
1
3%
2
6%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
3
8%
5
16%
31-45
8
21%
7
23%
46-60
6
16%
4
13%
61-75
14
37%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1
Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2
Фамаликан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3
Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0

Результаты матчей

Боавишта
Фамаликан

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
14
10
8
16
1.5
6
18
2
22
2.5
2
22
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 25 18 4 3 55 - 17 58
3.
Брага
 25 18 2 5 54 - 22 56
4.
Спортинг Л
 24 16 2 6 49 - 23 50
5.
Витория Гимарайнш
 25 12 4 9 25 - 29 40
6.
Каза Пиа
 25 11 5 9 22 - 24 38
7.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
8.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
9.
Фамаликан
 25 10 3 12 25 - 32 33
10.
Визела
 25 9 5 11 27 - 27 32
11.
Шавиш
 25 8 8 9 26 - 31 32
12.
Боавишта
 25 8 6 11 28 - 40 30
13.
Жил Висенте
 24 8 5 11 26 - 31 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 25 6 4 15 21 - 39 22
16.
Пасуш де Феррейра
 25 4 4 17 19 - 43 16
17.
Маритиму
 25 4 4 17 17 - 47 16
18.
Санта-Клара
 25 3 6 16 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
3.
Спортинг Л
 12 10 0 2 32 - 7 30
4.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
5.
Витория Гимарайнш
 13 8 2 3 14 - 10 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
12.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
13.
Визела
 12 4 2 6 12 - 13 14
14.
Шавиш
 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Эшторил
 12 3 2 7 11 - 22 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Каза Пиа
 12 5 2 5 10 - 15 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 12 4 1 7 15 - 20 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 12 3 1 8 12 - 23 10
15.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
16.
Пасуш де Феррейра
 12 2 2 8 10 - 20 8
17.
Санта-Клара
 12 1 2 9 4 - 13 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Боавишта 59.8% (73)
    X 34.4% (42)
    Фамаликан 5.7% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Боавишта 1:2 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 1:2 Фамаликан

    Исход игры
    Боавишта
    59.8% (73)
    Ничья
    34.4% (42)
    Фамаликан
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.64% (22)
    Меньше
    81.36% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    50.85% (60)
    Нет
    49.15% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    36.1% (44)
    1:1 Ничья
    31.1% (38)
    2:1 Боавишта
    13.1% (16)
    2:0 Боавишта
    8.2% (10)
    1:2 Фамаликан
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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