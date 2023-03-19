Тур: 25. Стадион: Бесса.
0'
0:1
57' ПенальтиХайме Иван
0:2
60' ГолДобре Алекс
1:2
72' ГолБоженик Роберт
82' Желтая карточкаКэннон Реджи
88' Желтая карточкаХайме Иван
90'+9
Ход матча
57'
0:1
60'
0:2
65'
72'
1:2
82'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Макута
Гайус
13
Ватай
Масаки
11
Нжие
Юсуфа
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
10
Хайме
Иван
70
Денилсон
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
13 Ватай МасакиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
70 ДенилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
20 Gustavo Sa
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
История личных встреч
Боавишта
Фамаликан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
52
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|10 (1)
|0.4
|Сассо Венсан
|4
|0.16
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.08
|Мангаш Рикарду
|2
|0.08
|Боженик Роберт
|2
|0.08
|Martim Tavares
|2
|0.08
|Горре Кенджи
|1
|0.04
|Агра Салвадор
|1
|0.04
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.04
|Перес Себастьян
|1
|0.04
|Ватай Масаки
|1
|0.04
|Мальейру Педро
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|6 (1)
|0.24
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.08
|Пенетра Алешандре
|2
|0.08
|Юссуф Зейду
|2
|0.08
|Миллан Алехандро
|2
|0.08
|Санка Леандру
|2
|0.08
|Родригеш Иву
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.04
|Кадис Хондер
|1
|0.04
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Ассунсао Густаво
|1
|0.04
|Фонте Руй
|1
|0.04
|Добре Алекс
|1
|0.04
|Кадиле Джуниор
|1
|0.04
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|7
|2
|Перес Себастьян
|6
|1
|Макута Гайус
|7
|0
|Абаскаль Родриго
|6
|0
|Лоуренсу Бруну II
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Сассо Венсан
|5
|0
|Мальейру Педро
|5
|0
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Агра Салвадор
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Ассунсао Густаво
|7
|0
|Родригеш Иву
|4
|1
|Юссуф Зейду
|5
|0
|Моура Франсишку
|4
|0
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Gustavo Sa
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Хайме Иван
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фамаликан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
6
Боавишта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Фамаликан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
8
12
Боавишта
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Фамаликан
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Пропущено
16
22
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
38%
6
27%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
22
9
5 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
5
23%
2
22%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
8
36%
1
11%
76-90
Забито
27
23
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
4
15%
0
0%
1-15
3
11%
6
26%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
22%
6
26%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
3
11%
6
26%
76-90
Пропущено
38
31
10 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
1
3%
2
6%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
3
8%
5
16%
31-45
8
21%
7
23%
46-60
6
16%
4
13%
61-75
14
37%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1
Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Сельта - Боавишта 1:1 Боавишта - Вилафранкенше 1:0 Белененсеш - Боавишта 2:3 Боавишта - Порту 1:4 Риу Аве - Боавишта 1:0 Боавишта - Визела 2:2
Фамаликан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3
Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0 Торренше - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Академику Визеу 1:1 Фамаликан - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Дюмиенсе/СДЖИПИ II 4:1 Маритиму - Фамаликан 0:0
Результаты матчей
Боавишта
Фамаликан
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
48
39
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
48
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
1410
816
618
222
222
123
123
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (6)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 1:2 Фамаликан
Исход игры
Боавишта
59.8% (73)
Ничья
34.4% (42)
Фамаликан
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
18.64% (22)
Меньше
81.36% (96)
Обе команды забьют
Да
50.85% (60)
Нет
49.15% (58)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
36.1% (44)
1:1 Ничья
31.1% (38)
2:1 Боавишта
13.1% (16)
2:0 Боавишта
8.2% (10)
1:2 Фамаликан
4.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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