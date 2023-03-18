Тур: 27. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Чиффи Даниэле
Позже
24
Онана
Андре
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Интер Милан
Ювентус
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
45 матчей
28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
9 побед 24 ничьи 12 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.32
0.91
Среднее время на гол
68
98
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.39
1.09
Среднее время на гол
64
82
Всего голов
61
45
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
19
Больше 42%
Меньше 58%
26
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (1)
|0.54
|Джеко Эдин
|7
|0.27
|Барелла Николо
|5
|0.19
|Димарко Федерико
|3
|0.12
|Мхитарян Генрих
|3
|0.12
|Корреа Хоакин
|3
|0.12
|Лукаку Ромелу
|3 (2)
|0.12
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.08
|Брозович Марсело
|2
|0.08
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|8 (2)
|0.31
|Рабио Адриен
|7
|0.27
|Милик Аркадиуш
|6
|0.23
|Кин Мойзе
|5
|0.19
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.15
|Данило Луис
|3
|0.12
|Бремер Глейсон
|3
|0.12
|Костич Филип
|2
|0.08
|Фаджоли Николо
|2
|0.08
|Куадрадо Хуан
|1
|0.04
|Маккенни Уэстон
|1
|0.04
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.04
|Соуле Матиас
|1
|0.04
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|Ачерби Франческо
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Де Врей Стефан
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Алекс Сандро
|4
|1
|Кин Мойзе
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|Рабио Адриен
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Данило Луис
|3
|0
|Костич Филип
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Гатти Федерико
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
2
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ювентус
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
15
33
Интер Милан
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
27% (7)
15% (4)
Ювентус
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
15% (4)
54% (14)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
16
35
Голы по времени матча
Забито
27
11
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
3
11%
1
9%
1-15
5
19%
1
9%
16-30
6
22%
3
27%
31-45
6
22%
2
18%
46-60
2
7%
3
27%
61-75
5
19%
1
9%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
21
33
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
5
24%
4
12%
1-15
4
19%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
4
19%
4
12%
61-75
4
19%
9
27%
76-90
Пропущено
23
12
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
9%
2
17%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
2
9%
5
42%
31-45
7
30%
2
17%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
8
35%
0
0%
76-90
Забито
48
44
25 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
8
17%
5
11%
1-15
9
19%
6
14%
16-30
8
17%
8
18%
31-45
8
17%
8
18%
46-60
6
13%
7
16%
61-75
9
19%
10
23%
76-90
Пропущено
29
22
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
2
7%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
14%
7
32%
31-45
7
24%
5
23%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
9
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0
Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0
Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0 Арсенал - Ювентус 0:2
Результаты матчей
Интер Милан
Ювентус
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
131
76
104
58
77
112
311
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
76
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
215
1412
1214
719
818
224
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|60 - 16
|68
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|43 - 33
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|29 - 29
|37
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 34
|36
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|11.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 30
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 31
|34
|13.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|31 - 36
|33
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 31
|27
|16.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 45
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|21 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|13 - 43
|12
|20.
|Заявка
|26
|1
|9
|16
|21 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|12.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|19 - 14
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|3 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|27 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|14 - 26
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|19 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|11 (9)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|9
|Удинезе
|Бекао Родриго
|9
Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Исход игры
Интер Милан
54.1% (33)
Ничья
29.5% (18)
Ювентус
16.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (30)
Меньше
48.28% (28)
Обе команды забьют
Да
75.86% (44)
Нет
24.14% (14)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
32.8% (20)
1:1 Ничья
23% (14)
1:0 Интер Милан
16.4% (10)
1:2 Ювентус
9.8% (6)
2:0 Интер Милан
3.3% (2)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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