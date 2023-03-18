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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Интер Милан
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 60
Интер Милан 53.3% (32)
X 30% (18)
Ювентус 16.7% (10)
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Интер Милан
Ничья
Ювентус
4.10
3.50
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
90
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
1
Щесны
Войцех
24
Ругани
Даниэле
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
2
Де
Шильо
Маттиа
44
Фаджоли
Николо
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
17
Костич
Филип
22
Ди
Мария
Анхель
9
Влахович
Душан
Интер Милан
3-5-2
Ювентус
3-5-1-1

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
52.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

45 матчей

28.9%
24.4%
46.7%
13 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
9 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
12 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:0
К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.32
0.91

Среднее время на гол

68
98

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Среднее время на гол

64
82

Всего голов

61
45

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
19
Больше 42%
Меньше 58%
26
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.54
Джеко Эдин 7 0.27
Барелла Николо 5 0.19
Димарко Федерико 3 0.12
Мхитарян Генрих 3 0.12
Корреа Хоакин 3 0.12
Лукаку Ромелу 3 (2) 0.12
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.08
Брозович Марсело 2 0.08
Дюмфрис Дензел 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Де Врей Стефан 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 8 (2) 0.31
Рабио Адриен 7 0.27
Милик Аркадиуш 6 0.23
Кин Мойзе 5 0.19
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.15
Данило Луис 3 0.12
Бремер Глейсон 3 0.12
Костич Филип 2 0.08
Фаджоли Николо 2 0.08
Куадрадо Хуан 1 0.04
Маккенни Уэстон 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 0.04
Соуле Матиас 1 0.04
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шкриньяр Милан 4 1
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Барелла Николо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Мхитарян Генрих 3 0
Ачерби Франческо 3 0
Джеко Эдин 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 6 0
Алекс Сандро 4 1
Кин Мойзе 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Бремер Глейсон 5 0
Куадрадо Хуан 3 1
Рабио Адриен 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Данило Луис 3 0
Костич Филип 3 0
Паредес Леандро 2 0
Фаджоли Николо 2 0
Гатти Федерико 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ювентус
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

15
33
Интер Милан
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
27% (7)
15% (4)
Ювентус
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
15% (4)
54% (14)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

16
35

Голы по времени матча

Забито

27
11
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
3
11%
1
9%
1-15
5
19%
1
9%
16-30
6
22%
3
27%
31-45
6
22%
2
18%
46-60
2
7%
3
27%
61-75
5
19%
1
9%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

21
33
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
5
24%
4
12%
1-15
4
19%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
2
10%
6
18%
46-60
4
19%
4
12%
61-75
4
19%
9
27%
76-90

Пропущено

23
12
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
9%
2
17%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
2
9%
5
42%
31-45
7
30%
2
17%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Забито

48
44
25 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
8
17%
5
11%
1-15
9
19%
6
14%
16-30
8
17%
8
18%
31-45
8
17%
8
18%
46-60
6
13%
7
16%
61-75
9
19%
10
23%
76-90

Пропущено

29
22
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
2
7%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
14%
7
32%
31-45
7
24%
5
23%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
9
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0
Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0
Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0 Арсенал - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Интер Милан
Ювентус

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
7
6
1.5
10
4
5
8
2.5
7
7
1
12
3.5
3
11
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
2
10
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
12
14
7
19
2.5
8
18
2
24
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 26 22 2 2 60 - 16 68
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 Заявка 26 14 6 6 43 - 33 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Торино
 Заявка 26 10 7 9 29 - 29 37
9.
Болонья
 Заявка 26 10 6 10 31 - 34 36
10.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
11.
Удинезе
 Заявка 26 8 11 7 34 - 30 35
12.
Фиорентина
 Заявка 26 9 7 10 31 - 31 34
13.
Монца
 Заявка 26 9 6 11 31 - 36 33
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 26 6 9 11 24 - 31 27
16.
Салернитана
 Заявка 26 6 8 12 29 - 45 26
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 26 4 7 15 21 - 38 19
19.
Сампдория
 Заявка 26 2 6 18 13 - 43 12
20.
Кремонезе
 Заявка 26 1 9 16 21 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
8.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
9.
Торино
 Заявка 12 5 4 3 11 - 8 19
10.
Фиорентина
 Заявка 13 5 4 4 18 - 19 19
11.
Монца
 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
12.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
13.
Удинезе
 Заявка 12 3 7 2 19 - 14 16
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
16.
Салернитана
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
20.
Сампдория
 Заявка 13 0 4 9 3 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 27 - 7 34
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Милан
 Заявка 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Лечче
 Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 12 4 1 7 14 - 24 13
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 13 0 6 7 14 - 26 6
20.
Верона
 Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 19 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Специя Николау Димитрис 1 8
Фиорентина Амрабат Софьян 9
Удинезе Бекао Родриго 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 10 часов 18 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.8% пользователей.
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    • Прогнозы 60
    Интер Милан 53.3% (32)
    X 30% (18)
    Ювентус 16.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ювентус
    4.10
    3.50
    3.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    54.1% (33)
    Ничья
    29.5% (18)
    Ювентус
    16.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (30)
    Меньше
    48.28% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (44)
    Нет
    24.14% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    32.8% (20)
    1:1 Ничья
    23% (14)
    1:0 Интер Милан
    16.4% (10)
    1:2 Ювентус
    9.8% (6)
    2:0 Интер Милан
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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