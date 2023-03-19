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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Торино
0:4
Второй тайм: 78'
Наполи
0'
0:1
9' Гол
Осимхен Виктор
20' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
0:2
35' Пенальти
Кварацхелия Хвича
0:3
51' Гол
Осимхен Виктор
0:4
68' Гол
Н'Домбеле Тангай
70' Желтая карточка
Н'Домбеле Тангай
0:4. Гол Танги Ндомбеле (видео)....
0:3. Гол Виктора Осимхена (видео...
0:1. Гол Виктора Осимхена (видео...

Ход матча

9'
0:1
Осимхен Виктор
(Зелиньски Пётр)
20'
Гравильон Эндрю
 
35'
0:2
Кварацхелия Хвича
51'
0:3
Осимхен Виктор
(Оливера Матиас)
54'
Илич Иван
Линетти Кароль
 
54'
Джиджи Коффи
Гравильон Эндрю
 
54'
Буонджорно Алессандро
Войвода Мергим
 
65'
 
Элмас Эльиф
Лосано Ирвинг
65'
 
Н'Домбеле Тангай
Зелиньски Пётр
68'
0:4
Н'Домбеле Тангай
(Кварацхелия Хвича)
70'
 
Н'Домбеле Тангай
72'
 
Симеоне Джованни
Осимхен Виктор
72'
 
Эстигор Лео
Ррахмани Амир
75'
Эйна Ола
Синго Вилфред
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 131
Торино 3.1% (4)
X 7.6% (10)
Наполи 89.3% (117)
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Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Наполи
50.00
3.77
1.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
5
Гравильон
Эндрю
3
Шуурс
Перр
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
27
Войвода
Мергим
77
Линетти
Кароль
28
Риччи
Самуэле
16
Влашич
Никола
49
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Мин-Чжэ
Ким
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Торино
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Торино
Наполи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

160%
80%
8 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.83
1.08

Среднее время на гол

108
83

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.77
1.92

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.32
1.48

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

68
60

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 7 (1) 0.26
Миранчук Алексей 4 0.15
Влашич Никола 4 0.15
Карамо Янн 3 0.11
Радоньич Неманья 2 0.07
Синго Вилфред 2 0.07
Лукич Саша 2 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Линетти Кароль 1 0.04
Джиджи Коффи 1 0.04
Пеллегри Пьетро 1 0.04
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Илич Иван 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.78
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.44
Элмас Эльиф 6 (1) 0.22
Зелиньски Пётр 3 0.11
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.11
Политано Маттео 3 (2) 0.11
Симеоне Джованни 3 0.11
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Мин-Чжэ Ким 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Лоботка Станислав 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Н'Домбеле Тангай 1 0.04
Распадори Джакомо 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 8 0
Линетти Кароль 6 0
Юрич Иван 2 2
Эйна Ола 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Шуурс Перр 4 0
Войвода Мергим 3 0
Милинкович-Савич Ваня 3 0
Синго Вилфред 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Н'Домбеле Тангай 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Наполи
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

4
0
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Наполи
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

13
33
Торино
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Наполи
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

17
33

Голы по времени матча

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
4
36%
6
23%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
2
18%
7
27%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
33
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
14 Не забивали 14
2
11%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
5
28%
7
21%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
3
17%
6
18%
61-75
3
17%
7
21%
76-90

Пропущено

21
9
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
4
44%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
6
29%
2
22%
76-90

Забито

29
59
17 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 3
2
7%
6
10%
1-15
6
21%
8
14%
16-30
9
31%
13
22%
31-45
3
10%
8
14%
46-60
4
14%
10
17%
61-75
5
17%
14
24%
76-90

Пропущено

29
17
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
2
7%
1
6%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
8
28%
3
18%
61-75
7
24%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2
Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2
Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Торино
Наполи

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
10 раз 38%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Торино
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
20
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 4:0 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Фиорентина
 1:0 Заявка 27 10 7 10 32 - 31 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 0:4 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 0:1 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 27 4 7 16 22 - 41 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 4:0 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
10.
Торино
 0:4 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
11.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 0:1 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 4:0 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 0:4 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 1:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 0:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 13 0 5 8 7 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Удинезе Бекао Родриго 10
Фиорентина Роша Игор II 1 8
Специя Николау Димитрис 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    79'
    Санабрия выскакивал навстречу Мерету, но не был первым на мяче, а столкнулся вратарь "Наполи" с Кимом Мин-Чжэ.
  • 78'
    Рикардо Родригес на левом фланге на чужой половине не удержался на ногах, в результате чего мяч оказался во владении Кима Мин-Чжэ.
  • Фол, нарушение
    77'
    Влашич нарушает правила около центрального круга, становясь виновником падения на газон Кварацхелии.
  • 76'
    Вот уже Ола Эйна навешивает с правого фланга, а Антонио Санабрия головой не попадает в левый угол.
  • Замена
    75'
    Ола Эйна меняет Вилфреда Синго в составе туринской команды.
  • Угловой
    74'
    Риччи подал угловой "Торино" с левого края, и мяч перелетел через всех футболистов, прежде чем оказаться в ауте.
  • 73'
    Кварацхелия пытался прорваться вперёд один на один с Милинковичем-Савичем, однако удачно на перехвате действовал Шуурс.
  • Замена
    72'
    Двойная замена производится у "Наполи": Эстигор появляется вместо Ррахмани, а кто-то вступает в игру вместо Осимхена.
  • Фол, нарушение
    70'
    Осимхен лежит на газоне на левом фланге обороны. Нарушены против него правила.
  • Желтая карточка
    70'
    Н'Домбеле собирается сегодня много чего сделать. На замену уже выходил, гол забивал - а теперь ещё и жёлтую карточку получил, сфолив на Влашиче.
  • 69'
    Нет никаких сомнений, кто в этом матче одержит победу. Но, может, голы ещё какие-то будут.
  • Описание гола
    68'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Тангай Н'Домбеле!
    Осимхен на правом фланге отнял мяч у Шуурса и переадресовал его Кварацхелии. Тот, в свою очередь, оформил ассист в центр штрафной на Н'Домбеле, спокойно переигравшего Милинковича-Савича.
  • 67'
    Тангай Н'Домбеле простреливал слева от лицевой в центр штрафной "Торино", но некому там было замкнуть его передачу.
  • 66'
    Рикардо Родригес впереди на левом фланге вбросил в аут к углу вратарской, где не смог Санабрия удержать мяч в своих ногах.
  • Замена
    65'
    Двойная замена в составе "Наполи": вступают в игру Элмас и Н'Домбеле вместо Лосано и Зелиньски.
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    • Опасный момент
      64'
      После штрафного у своих ворот не смогли отбиться нормально футболисты "Торино", и удалось Ррахмани нанести удар где-то с линии штрафной - получилось не так уж выше створа.
    • Фол, нарушение
      63'
      Осимхен укрывал мяч на правом фланге, и сфолилил на нём Буонджорно. Будет перспективный стандарт у "Наполи".
    • Угловой
      61'
      С левого фланга Риччи выполнил подачу углового, и Риччи выбил мяч из своей штрафной, однако вскоре сформировалась новая позиционная атака хозяев.
    • 60'
      Кварацхелия не сохранил мяч на левом фланге на своей половины поля, и довели хозяева быстро игровой снаряд до Влашича, который в правой части чужой штрафной сделал что-то непонятное - не пробил и паса никому из партнёров не отдал, а без владения остался.
    • Опасный момент
      59'
      Санабрия с линии штрафной пробил низом между ног Мин-Чжэ рядом с левой штангой рамки ворот "Наполи".
    • 59'
      Теперь хозяева пробовали себя на левом фланге. Рикардо Родригес простреливал в штрафную, откуда Станислав Лоботка вынес мяч за боковую.
    • 57'
      Лосано, Осимхен и ещё пара игроков "Наполи" пытались довести до верного опасную ситуацию у чужой вратарской площади - в итоге так и не был нанесён удар по воротам "Торино".
    • Замена
      56'
      Ещё, оказывается, одна замена у "Торино" состоялась. Буонджорно вступил в игру вместо Войводы.
    • Опасный момент
      55'
      Через несколько секунд также Буонджорно имел возможность забить со второго этажа, однако подкинул мяч выше створа.
    • Угловой
      55'
      Риччи навесил слева с углового, и пробивал головой Синго, ткнувший мяч в голову Осимхена.
    • Замена
      54'
      Двойная замена происходит у "Торино": Джиджи с Иличем появляются на поле вместо Линетти и Гравильона.
    • Видеоповтор
      52'
      ВАР проверил гол неаполитанцев на предмет офсайда. Положение "вне игры" не зафиксировано.
    • 2 гола - дубль!
      51'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Виктор Осимхен (дубль)!
      Кварацхелия слева покатил мяч Матиасу Оливере, тот навесил на дальний край вратарской, и Осимхен головой переправил мяч в сетку.
    • Офсайд
      50'
      А вот сейчас уже кое-что было интересное впереди у хозяев. Правда, Шуурс, головой откликавшийся на подачу с правого полуфланга и пославший мяч рядом с левой штангой, находился в офсайде.
    • 48'
      Не может никакого давления оказать на чужую оборону "Торино", уступающий в счёте после первого тайма.
    • Фол, нарушение
      47'
      Андре-Франк Замбо-Ангисса вдали от ворот на одном из флангов уронил на газон Неманью Радоньича.
    • 46'
      Мергим Войвода с левого края обороны выбивал мяч к центральной линии, где футбольным снарядом овладел Ким Мин-Чжэ.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. С разницей в два мяча уже ведёт "Наполи" - благодаря голам Осимхена с игры и Кварацхелии с пенальти.
    • 45'
      Пётр Зелиньски испытал судьбу с линии штрафной и пробил значительно выше перекладины.
    • 44'
      Напомним, что после этого тура в чемпионате Италии наступает двухнедельный перерыв на матчи сборных.
    • 43'
      Не добился Кварацхелия углового на левом краю, упустил он мяч за лицевую линию. Подвела здесь техника Хвичу.
    • 42'
      Теперь снова в атаке "Наполи". Энрю Гравильон выбил мяч за боковую, и на своём левом фланге готовится вбросить аут Кварацхелия.
    • Угловой
      42'
      Впрочем, сейчас удалось-таки туринцам заработать угловой на правом фланге. Рикардо Родригес выполнил с него навес на дальний край вратарской, и Шуурс, ведший верховую борьбу, не попал оттуда в створ ворот.
    • 40'
      Не получается совсем переход в атаку у "Торино". Обречена команда хозяев много обороняться при таком раскладе.
    • Угловой
      39'
      Зелиньски подал корнер справа, и через Войводу дошёл мяч до Замбо-Ангисса, который несильно переправил его в створ в руки Милинковича-Савича.
    • Опасный момент
      38'
      Осимхен прикладывается с подступов к штрафной в правый угол после короткой передачи слева от Кварацхелии - Милинкович-Савич парирует на угловой.
    • 36'
      Шансы туринцев отыграться становятся резко ниже. А ну-ка попробуй забей два мяча без пяти минут чемпиону.
    • Пенальти
      35'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Хвича Кварацхелия (с пенальти)!
      С 11-метрового Хвича пробил низом по центру, увидев, что Милинкович-Савич заваливается в правую от себя сторону.
    • Пенальти!
      34'
      Пенальти в ворота "Торино"! Линетти в своей штрафной зацепил за ногу Кварацхелию.
    • 33'
      В последние две-три минуты обосновались неаполитанцы около чужой штрафной площади, атакуют, ищут свои шансы.
    • 32'
      Зелиньски исполнил угловой с правого края, и в районе ближней штанги кто-то скинул мяч в руки Милинковичу-Савичу.
    • Угловой
      31'
      Подают штрафной футболисты "Наполи", Шуурс касается мяча головой, и от него игровой снаряд укатыватся за лицевую.
    • 30'
      Лосано почти отобрал мяч у Милинковича-Савича, а потом Осимхен простреливал с левого полуфланга, и не получился нормальный удар у Лосано.
    • Офсайд
      29'
      На правом фланге оказался в офсайде игрок хозяев. Закончилась атака туринцев, так и не разгоревшись.
    • 28'
      Забив гол, неаполитанцы принялись играть от обороны. Пока удаётся им держать свои ворота на нуле, но Спаллетти вряд ли доволен наличием моментов у "Торино".
    • Опасный момент
      27'
      Осимхен откликнулся на длинный заброс и с линии штрафной шальным парашютом перебросил мяч через перекладину.
    • 26'
      В последние минуты многое позволяли неаполитанцы сопернику у своих ворот. Близка была к забитому мячу команда из Турина.
    • Опасный момент
      25'
      С правого фланга выполнил подачу с корнера Рикардо Родригес, и Санабрия, выигравший воздух у Мин-Чжэ, ударил головой немного выше створа.
    • Угловой
      24'
      Создали возможность пробить с линии штрафной для Риччи футболисты "Торино", и последовал кручёный удар - рикошет от защитника "Наполи" привёл к угловому.
    • Штанга
      23'
      Войвода принял передачу в левой части чужой штрафной и зазразился ударом в дальний угол - чуть-чуть не попал в створ, задел мяч штангу.
    • Опасный момент
      22'
      Но вот сейчас опасно у ворот гостей! Дальний удар наносит Риччи, а Мерет отбивает недалеко от себя, после чего нейтрализует попытку добивания от Санабрии.
    • 21'
      Иринг Лосано навешивал с правого края, и в обороне хозяев действовал Рикардо Родригес, вынесший мяч в аут.
    • Желтая карточка
      20'
      Гравильон в центре поля с нарушением подкатывается против Кварацхелии и получает жёлтую карточку.
    • 19'
      Пока нет никаких проблем у "Наполи" в этом матче. "Торино" ничего серьёзного не предъявляет своему грозному сопернику.
    • 18'
      Ким Мин-Чжэ пришёл на левый фланг обороны, где отработал, выбив мяч головой за боковую линию.
    • 16'
      Радоньич навешивал слева от лицевой линии, и пролетел мяч через всю штрафную гостей в аут, никого по пути не задев.
    • 15'
      Есть кое-какой высокий прессинг со стороны "Наполи", но он разрозненный и далеко не самый интенсивный.
    • Опасный момент
      14'
      Влашич момент имеет! Плотно приложился с подступов к штрафной Никола, однако начеку был Мерет, отразивший мяч.
    • Опасный момент
      13'
      Осимхен прорвался в чужую штрафную на левый полуфланг и коротко откатил мяч Кварацхелии, который закрутил сферу гораздо выше правой девятки, но смотрелось это опасно.
    • 12'
      Российский полузащитник Алексей Миранчук отсутствует в заявке "Торино" на матч из-за повреждения.
    • Фол, нарушение
      11'
      Шуурс в центре поля вступил в верховую борьбу с Осимхеном и уронил того на газон.
    • 10'
      Фаворит забил быстрый гол. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Виктор Осимхен!
      С правого фланга выполнил подачу корнера Зелиньски, и выпрыгнувший Осимхен головой переправил мяч в левый угол.
    • Угловой
      9'
      Замбо-Ангисса по центру подбежал к чужой штрафной и выкатил короткий пас вправо на Лосано, чей удар заблокировал на угловой Родригес.
    • Угловой
      7'
      Осимхен пытался прорвался вперёд по левой границе чужой штрафной, но помешал ему Шуурс, выбивший мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      5'
      Зелиньски оказался на газоне, опять-таки, возле центральной линии. Его толкнул сзади в спину Рикардо Родригес.
    • 4'
      "Торино" играет в полностью бордовой форме, тогда как у "Наполи" бело-голубые цвета.
    • Фол, нарушение
      3'
      Теперь визитёры мелко нарушают правила в середине поля - это делает Лоботка против Риччи.
    • 2'
      Сфолил Гравильон против Кварацхелии, и исполнили неаполитанцы штрафной удар. После подачи стандарта с левого полуфланга пробивал головой ди Лоренцо, но не попал в правый угол.
    • 1'
      Зелиньски отдаёт влево Кварацхелии, который не подаёт, а коротко пасует в зону перед чужой штрафной, где получает мяч Замбо-Ангисса.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.