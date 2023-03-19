Кварацхелия пытался прорваться вперёд один на один с Милинковичем-Савичем, однако удачно на перехвате действовал Шуурс.

Риччи подал угловой "Торино" с левого края, и мяч перелетел через всех футболистов, прежде чем оказаться в ауте.

Вот уже Ола Эйна навешивает с правого фланга, а Антонио Санабрия головой не попадает в левый угол.

Влашич нарушает правила около центрального круга, становясь виновником падения на газон Кварацхелии.

Рикардо Родригес на левом фланге на чужой половине не удержался на ногах, в результате чего мяч оказался во владении Кима Мин-Чжэ.

Санабрия выскакивал навстречу Мерету, но не был первым на мяче, а столкнулся вратарь "Наполи" с Кимом Мин-Чжэ.

Двойная замена в составе "Наполи": вступают в игру Элмас и Н'Домбеле вместо Лосано и Зелиньски.

Рикардо Родригес впереди на левом фланге вбросил в аут к углу вратарской, где не смог Санабрия удержать мяч в своих ногах.

Тангай Н'Домбеле простреливал слева от лицевой в центр штрафной "Торино", но некому там было замкнуть его передачу.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Тангай Н'Домбеле! Осимхен на правом фланге отнял мяч у Шуурса и переадресовал его Кварацхелии. Тот, в свою очередь, оформил ассист в центр штрафной на Н'Домбеле, спокойно переигравшего Милинковича-Савича.

Нет никаких сомнений, кто в этом матче одержит победу. Но, может, голы ещё какие-то будут.

Н'Домбеле собирается сегодня много чего сделать. На замену уже выходил, гол забивал - а теперь ещё и жёлтую карточку получил, сфолив на Влашиче.

Осимхен лежит на газоне на левом фланге обороны. Нарушены против него правила.

Двойная замена производится у "Наполи": Эстигор появляется вместо Ррахмани, а кто-то вступает в игру вместо Осимхена.

Риччи навесил слева с углового, и пробивал головой Синго, ткнувший мяч в голову Осимхена.

Через несколько секунд также Буонджорно имел возможность забить со второго этажа, однако подкинул мяч выше створа.

Ещё, оказывается, одна замена у "Торино" состоялась. Буонджорно вступил в игру вместо Войводы.

Лосано, Осимхен и ещё пара игроков "Наполи" пытались довести до верного опасную ситуацию у чужой вратарской площади - в итоге так и не был нанесён удар по воротам "Торино".

Теперь хозяева пробовали себя на левом фланге. Рикардо Родригес простреливал в штрафную, откуда Станислав Лоботка вынес мяч за боковую.

Санабрия с линии штрафной пробил низом между ног Мин-Чжэ рядом с левой штангой рамки ворот "Наполи".

Кварацхелия не сохранил мяч на левом фланге на своей половины поля, и довели хозяева быстро игровой снаряд до Влашича, который в правой части чужой штрафной сделал что-то непонятное - не пробил и паса никому из партнёров не отдал, а без владения остался.

С левого фланга Риччи выполнил подачу углового, и Риччи выбил мяч из своей штрафной, однако вскоре сформировалась новая позиционная атака хозяев.

Осимхен укрывал мяч на правом фланге, и сфолилил на нём Буонджорно. Будет перспективный стандарт у "Наполи".

После штрафного у своих ворот не смогли отбиться нормально футболисты "Торино", и удалось Ррахмани нанести удар где-то с линии штрафной - получилось не так уж выше створа.

Мергим Войвода с левого края обороны выбивал мяч к центральной линии, где футбольным снарядом овладел Ким Мин-Чжэ.

Андре-Франк Замбо-Ангисса вдали от ворот на одном из флангов уронил на газон Неманью Радоньича.

Не может никакого давления оказать на чужую оборону "Торино", уступающий в счёте после первого тайма.

А вот сейчас уже кое-что было интересное впереди у хозяев. Правда, Шуурс, головой откликавшийся на подачу с правого полуфланга и пославший мяч рядом с левой штангой, находился в офсайде.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Виктор Осимхен (дубль)! Кварацхелия слева покатил мяч Матиасу Оливере, тот навесил на дальний край вратарской, и Осимхен головой переправил мяч в сетку.

ВАР проверил гол неаполитанцев на предмет офсайда. Положение "вне игры" не зафиксировано.

Двойная замена происходит у "Торино": Джиджи с Иличем появляются на поле вместо Линетти и Гравильона.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. С разницей в два мяча уже ведёт "Наполи" - благодаря голам Осимхена с игры и Кварацхелии с пенальти.

45' Пётр Зелиньски испытал судьбу с линии штрафной и пробил значительно выше перекладины.

44' Напомним, что после этого тура в чемпионате Италии наступает двухнедельный перерыв на матчи сборных.

43' Не добился Кварацхелия углового на левом краю, упустил он мяч за лицевую линию. Подвела здесь техника Хвичу.

42' Теперь снова в атаке "Наполи". Энрю Гравильон выбил мяч за боковую, и на своём левом фланге готовится вбросить аут Кварацхелия.

42' Впрочем, сейчас удалось-таки туринцам заработать угловой на правом фланге. Рикардо Родригес выполнил с него навес на дальний край вратарской, и Шуурс, ведший верховую борьбу, не попал оттуда в створ ворот.

40' Не получается совсем переход в атаку у "Торино". Обречена команда хозяев много обороняться при таком раскладе.

39' Зелиньски подал корнер справа, и через Войводу дошёл мяч до Замбо-Ангисса, который несильно переправил его в створ в руки Милинковича-Савича.

38' Осимхен прикладывается с подступов к штрафной в правый угол после короткой передачи слева от Кварацхелии - Милинкович-Савич парирует на угловой.

36' Шансы туринцев отыграться становятся резко ниже. А ну-ка попробуй забей два мяча без пяти минут чемпиону.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Хвича Кварацхелия (с пенальти)!

С 11-метрового Хвича пробил низом по центру, увидев, что Милинкович-Савич заваливается в правую от себя сторону.

34' Пенальти в ворота "Торино"! Линетти в своей штрафной зацепил за ногу Кварацхелию.

33' В последние две-три минуты обосновались неаполитанцы около чужой штрафной площади, атакуют, ищут свои шансы.

32' Зелиньски исполнил угловой с правого края, и в районе ближней штанги кто-то скинул мяч в руки Милинковичу-Савичу.

31' Подают штрафной футболисты "Наполи", Шуурс касается мяча головой, и от него игровой снаряд укатыватся за лицевую.

30' Лосано почти отобрал мяч у Милинковича-Савича, а потом Осимхен простреливал с левого полуфланга, и не получился нормальный удар у Лосано.

29' На правом фланге оказался в офсайде игрок хозяев. Закончилась атака туринцев, так и не разгоревшись.

28' Забив гол, неаполитанцы принялись играть от обороны. Пока удаётся им держать свои ворота на нуле, но Спаллетти вряд ли доволен наличием моментов у "Торино".

27' Осимхен откликнулся на длинный заброс и с линии штрафной шальным парашютом перебросил мяч через перекладину.

26' В последние минуты многое позволяли неаполитанцы сопернику у своих ворот. Близка была к забитому мячу команда из Турина.

25' С правого фланга выполнил подачу с корнера Рикардо Родригес, и Санабрия, выигравший воздух у Мин-Чжэ, ударил головой немного выше створа.

24' Создали возможность пробить с линии штрафной для Риччи футболисты "Торино", и последовал кручёный удар - рикошет от защитника "Наполи" привёл к угловому.

23' Войвода принял передачу в левой части чужой штрафной и зазразился ударом в дальний угол - чуть-чуть не попал в створ, задел мяч штангу.

22' Но вот сейчас опасно у ворот гостей! Дальний удар наносит Риччи, а Мерет отбивает недалеко от себя, после чего нейтрализует попытку добивания от Санабрии.

21' Иринг Лосано навешивал с правого края, и в обороне хозяев действовал Рикардо Родригес, вынесший мяч в аут.

20' Гравильон в центре поля с нарушением подкатывается против Кварацхелии и получает жёлтую карточку.

19' Пока нет никаких проблем у "Наполи" в этом матче. "Торино" ничего серьёзного не предъявляет своему грозному сопернику.

18' Ким Мин-Чжэ пришёл на левый фланг обороны, где отработал, выбив мяч головой за боковую линию.

16' Радоньич навешивал слева от лицевой линии, и пролетел мяч через всю штрафную гостей в аут, никого по пути не задев.

15' Есть кое-какой высокий прессинг со стороны "Наполи", но он разрозненный и далеко не самый интенсивный.

14' Влашич момент имеет! Плотно приложился с подступов к штрафной Никола, однако начеку был Мерет, отразивший мяч.

13' Осимхен прорвался в чужую штрафную на левый полуфланг и коротко откатил мяч Кварацхелии, который закрутил сферу гораздо выше правой девятки, но смотрелось это опасно.

12' Российский полузащитник Алексей Миранчук отсутствует в заявке "Торино" на матч из-за повреждения.

11' Шуурс в центре поля вступил в верховую борьбу с Осимхеном и уронил того на газон.

10' Фаворит забил быстрый гол. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Виктор Осимхен!

С правого фланга выполнил подачу корнера Зелиньски, и выпрыгнувший Осимхен головой переправил мяч в левый угол.

9' Замбо-Ангисса по центру подбежал к чужой штрафной и выкатил короткий пас вправо на Лосано, чей удар заблокировал на угловой Родригес.

7' Осимхен пытался прорвался вперёд по левой границе чужой штрафной, но помешал ему Шуурс, выбивший мяч на угловой.

5' Зелиньски оказался на газоне, опять-таки, возле центральной линии. Его толкнул сзади в спину Рикардо Родригес.

4' "Торино" играет в полностью бордовой форме, тогда как у "Наполи" бело-голубые цвета.

3' Теперь визитёры мелко нарушают правила в середине поля - это делает Лоботка против Риччи.

2' Сфолил Гравильон против Кварацхелии, и исполнили неаполитанцы штрафной удар. После подачи стандарта с левого полуфланга пробивал головой ди Лоренцо, но не попал в правый угол.

1' Зелиньски отдаёт влево Кварацхелии, который не подаёт, а коротко пасует в зону перед чужой штрафной, где получает мяч Замбо-Ангисса.