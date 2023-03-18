Тур: 27. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Matteo Marchetti
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Наполи
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
160%
80%
8 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.83
1.08
Среднее время на гол
108
83
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.77
1.92
Среднее время на гол
50
46
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.32
1.48
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
68
60
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|7 (1)
|0.27
|Миранчук Алексей
|4
|0.15
|Влашич Никола
|4
|0.15
|Карамо Янн
|3
|0.12
|Радоньич Неманья
|2
|0.08
|Синго Вилфред
|2
|0.08
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.08
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|Джиджи Коффи
|1
|0.04
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|19
|0.73
|Кварацхелия Хвича
|11 (1)
|0.42
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.23
|Зелиньски Пётр
|3
|0.12
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.12
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.12
|Симеоне Джованни
|3
|0.12
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.08
|Ррахмани Амир
|2
|0.08
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Лоботка Станислав
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Жуан Жезус
|1
|0.04
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Линетти Кароль
|6
|0
|Юрич Иван
|2
|2
|Эйна Ола
|5
|0
|Риччи Самуэле
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Шуурс Перр
|4
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Наполи
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
4
0
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Наполи
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
13
33
Торино
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Наполи
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
17
33
Голы по времени матча
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
4
36%
6
23%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
2
18%
7
27%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
18
33
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
14 Не забивали 14
2
11%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
5
28%
7
21%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
3
17%
6
18%
61-75
3
17%
7
21%
76-90
Пропущено
21
9
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
4
44%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
6
29%
2
22%
76-90
Забито
29
59
17 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 3
2
7%
6
10%
1-15
6
21%
8
14%
16-30
9
31%
13
22%
31-45
3
10%
8
14%
46-60
4
14%
10
17%
61-75
5
17%
14
24%
76-90
Пропущено
29
17
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
2
7%
1
6%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
8
28%
3
18%
61-75
7
24%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2
Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2
Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0
Результаты матчей
Торино
Наполи
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
10 раз 38%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Торино
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
121
39
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
68
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
233
917
206
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|60 - 16
|68
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|43 - 33
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|29 - 29
|37
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 34
|36
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|11.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 30
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 31
|34
|13.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|31 - 36
|33
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 31
|27
|16.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 45
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|21 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|13 - 43
|12
|20.
|Заявка
|26
|1
|9
|16
|21 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|12.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|19 - 14
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|3 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|27 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|14 - 26
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|19 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|11 (9)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|9
|Удинезе
|Бекао Родриго
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино - Наполи
Исход игры
Торино
5% (3)
Ничья
8.3% (5)
Наполи
86.7% (52)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (38)
Меньше
33.33% (19)
Обе команды забьют
Да
70.18% (40)
Нет
29.82% (17)
Популярный счёт
1:2 Наполи
50% (30)
0:2 Наполи
13.3% (8)
0:1 Наполи
10% (6)
1:3 Наполи
5% (3)
1:1 Ничья
5% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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