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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Matteo Marchetti
Торино
 
Позже
Наполи
Прогнозы 60
Торино 5% (3)
X 8.3% (5)
Наполи 86.7% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торино
Ничья
Наполи
5.20
3.68
1.86
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
5
Гравильон
Эндрю
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
13
Родригес
Рикардо
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
59
Миранчук
Алексей
49
Радоньич
Неманья
9
Санабрия
Антонио
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Мин-Чжэ
Ким
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Торино
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Торино
Наполи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

160%
80%
8 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

12%
36%
52%
3 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.83
1.08

Среднее время на гол

108
83

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.77
1.92

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.32
1.48

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

68
60

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 7 (1) 0.27
Миранчук Алексей 4 0.15
Влашич Никола 4 0.15
Карамо Янн 3 0.12
Радоньич Неманья 2 0.08
Синго Вилфред 2 0.08
Лукич Саша 2 (1) 0.08
Эйна Ола 1 0.04
Риччи Самуэле 1 0.04
Линетти Кароль 1 0.04
Джиджи Коффи 1 0.04
Пеллегри Пьетро 1 0.04
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Илич Иван 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 19 0.73
Кварацхелия Хвича 11 (1) 0.42
Элмас Эльиф 6 (1) 0.23
Зелиньски Пётр 3 0.12
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.12
Политано Маттео 3 (2) 0.12
Симеоне Джованни 3 0.12
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.08
Ррахмани Амир 2 0.08
Мин-Чжэ Ким 2 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Лоботка Станислав 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Жуан Жезус 1 0.04
Распадори Джакомо 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 8 0
Линетти Кароль 6 0
Юрич Иван 2 2
Эйна Ола 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Шуурс Перр 4 0
Войвода Мергим 3 0
Милинкович-Савич Ваня 3 0
Синго Вилфред 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Н'Домбеле Тангай 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Наполи
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

4
0
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Наполи
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

13
33
Торино
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Наполи
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

17
33

Голы по времени матча

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
4
36%
6
23%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
2
18%
7
27%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
33
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
14 Не забивали 14
2
11%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
5
28%
7
21%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
3
17%
6
18%
61-75
3
17%
7
21%
76-90

Пропущено

21
9
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
4
44%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
6
29%
2
22%
76-90

Забито

29
59
17 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 3
2
7%
6
10%
1-15
6
21%
8
14%
16-30
9
31%
13
22%
31-45
3
10%
8
14%
46-60
4
14%
10
17%
61-75
5
17%
14
24%
76-90

Пропущено

29
17
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
2
7%
1
6%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
4
14%
4
24%
46-60
8
28%
3
18%
61-75
7
24%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2
Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Рома - Торино 1:1 Торино - Сампдория 2:0 Болонья - Торино 2:1
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2
Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Торино
Наполи

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
10 раз 38%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Торино
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
20
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 26 22 2 2 60 - 16 68
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 Заявка 26 14 6 6 43 - 33 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Торино
 Заявка 26 10 7 9 29 - 29 37
9.
Болонья
 Заявка 26 10 6 10 31 - 34 36
10.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
11.
Удинезе
 Заявка 26 8 11 7 34 - 30 35
12.
Фиорентина
 Заявка 26 9 7 10 31 - 31 34
13.
Монца
 Заявка 26 9 6 11 31 - 36 33
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 26 6 9 11 24 - 31 27
16.
Салернитана
 Заявка 26 6 8 12 29 - 45 26
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 26 4 7 15 21 - 38 19
19.
Сампдория
 Заявка 26 2 6 18 13 - 43 12
20.
Кремонезе
 Заявка 26 1 9 16 21 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
8.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
9.
Торино
 Заявка 12 5 4 3 11 - 8 19
10.
Фиорентина
 Заявка 13 5 4 4 18 - 19 19
11.
Монца
 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
12.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
13.
Удинезе
 Заявка 12 3 7 2 19 - 14 16
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
16.
Салернитана
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
20.
Сампдория
 Заявка 13 0 4 9 3 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 27 - 7 34
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Милан
 Заявка 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Лечче
 Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 12 4 1 7 14 - 24 13
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 13 0 6 7 14 - 26 6
20.
Верона
 Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 19 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Специя Николау Димитрис 1 8
Фиорентина Амрабат Софьян 9
Удинезе Бекао Родриго 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 4 часа 32 минуты.

    Главный судья: Matteo Marchetti

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    • Прогнозы 60
    Торино 5% (3)
    X 8.3% (5)
    Наполи 86.7% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Наполи
    5.20
    3.68
    1.86
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино - Наполи

    Исход игры
    Торино
    5% (3)
    Ничья
    8.3% (5)
    Наполи
    86.7% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (38)
    Меньше
    33.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (40)
    Нет
    29.82% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    50% (30)
    0:2 Наполи
    13.3% (8)
    0:1 Наполи
    10% (6)
    1:3 Наполи
    5% (3)
    1:1 Ничья
    5% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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