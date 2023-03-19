Тур: 27. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Абиссо Росарио
1:0
Второй тайм: 79'
0'
25' Желтая карточкаБлен Алексис
1:0
27' Гол в свои воротаГалло Антонино
63' Желтая карточкаРоша Игор
72' Желтая карточкаМале Юссеф
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
27'
1:0
63'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Роша
Игор
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Лечче
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.2
Среднее время на гол
180
75
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.22
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
135
73
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|6 (1)
|0.22
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.15
|Йович Лука
|4
|0.15
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.11
|Иконе Жонатан
|2
|0.07
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Куаме Кристиан
|2
|0.07
|Миленкович Никола
|2
|0.07
|Барак Антонин
|2
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|7 (1)
|0.26
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.15
|Сисей Ассан
|4
|0.15
|Баскиротто Федерико
|3
|0.11
|Гонсалес Джоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Банда Ламек
|1
|0.04
|Блен Алексис
|1
|0.04
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Игор II
|8
|1
|Амрабат Софьян
|9
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Мале Юссеф
|4
|0
|Итальяно Виченцо
|3
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Куаме Кристиан
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Иконе Жонатан
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Гонсалес Джоан
|6
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Юмтити Самуэль
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|Блен Алексис
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Гендрей Валентин
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
7
3
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Лечче
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
11
9
Фиорентина
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Лечче
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
18
12
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
5
42%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
39%
2
17%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
26%
2
15%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
4
36%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
2
18%
5
26%
1-15
1
9%
6
32%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
1
9%
1
5%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
5
16%
1
4%
1-15
6
19%
4
17%
16-30
3
9%
8
35%
31-45
8
25%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
10
31%
2
9%
76-90
Пропущено
30
32
16 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
7
23%
7
22%
1-15
4
13%
8
25%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
5
17%
5
16%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
5
17%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1
Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2
Лечче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0
Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Про Сесто - Лечче 1:1 Лечче - Милан 2:2 Лечче - Виченца Виртус 3:0
Результаты матчей
Фиорентина
Лечче
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
49
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
179
1016
719
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|1:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|0:4 Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|22 - 41
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|Заявка
|27
|1
|10
|16
|22 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|10.
|0:4 Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|0:4 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|7 - 19
|5
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 8
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Лечче
Исход игры
Фиорентина
92.1% (116)
Ничья
4% (5)
Лечче
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
47.06% (56)
Нет
52.94% (63)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
34.9% (44)
2:0 Фиорентина
24.6% (31)
1:0 Фиорентина
23.8% (30)
3:1 Фиорентина
4% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:2 Лечче
1.6% (2)
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