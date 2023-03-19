Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Лечче

83' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Кассандро Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Лечче

79' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мале Юссеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Куаме Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Додо Домилсон из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Лечче

60' Гонсалес Николас не смог попасть в створ ударом издали

60' Гонсалес Джоан из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Стрефецца Габриэль нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

58' Амрабат Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Лечче

56' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Лечче

55' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сапонара Риккардо пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

49' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Ди Франческо Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля