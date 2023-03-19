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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Фиорентина
1:0
Конец матча
Лечче
0'
25' Желтая карточка
Блен Алексис
1:0
27' Гол в свои ворота
Галло Антонино
63' Желтая карточка
Роша Игор
72' Желтая карточка
Мале Юссеф
89' Желтая карточка
Юмтити Самуэль
90'+6
1:0. Автогол Антонино Галло (вид...

Ход матча

25'
 
Блен Алексис
27'
Галло Антонино
1:0
63'
Роша Игор
 
70'
Соттиль Рикардо
Сапонара Риккардо
 
70'
Кабрал Артур
Куаме Кристиан
 
70'
 
Мале Юссеф
Блен Алексис
70'
 
Уден Реми
Стрефецца Габриэль
72'
 
Мале Юссеф
77'
 
Хельгасон Торир
Гонсалес Джоан
77'
 
Кассандро Томмазо
Гендрей Валентин
83'
 
Сисей Ассан
Коломбо Лоренцо
85'
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
 
85'
Иконе Жонатан
Гонсалес Николас
 
85'
Бонавентура Джакомо
Барак Антонин
 
89'
 
Юмтити Самуэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Фиорентина 92.1% (116)
X 4% (5)
Лечче 4% (5)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
38
Мандрагора
Роландо
34
Амрабат
Софьян
22
Гонсалес
Николас
72
Барак
Антонин
8
Сапонара
Риккардо
99
Куаме
Кристиан
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
11
Ди
Франческо
Федерико
Фиорентина
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Лечче

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.2

Среднее время на гол

180
75

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

135
73

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 6 (1) 0.22
Гонсалес Николас 4 (2) 0.15
Йович Лука 4 0.15
Бонавентура Джакомо 3 0.11
Иконе Жонатан 2 0.07
Мандрагора Роландо 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Куаме Кристиан 2 0.07
Миленкович Никола 2 0.07
Барак Антонин 2 0.07
Бираги Кристиано 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Соттиль Рикардо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 7 (1) 0.26
Коломбо Лоренцо 4 0.15
Сисей Ассан 4 0.15
Баскиротто Федерико 3 0.11
Гонсалес Джоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Банда Ламек 1 0.04
Блен Алексис 1 0.04
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Игор II 8 1
Амрабат Софьян 9 0
Мандрагора Роландо 6 0
Додо Домилсон 4 1
Мале Юссеф 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Итальяно Виченцо 3 0
Сапонара Риккардо 3 0
Барак Антонин 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Куаме Кристиан 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Иконе Жонатан 3 0
Дункан Альфред 2 0
Йович Лука 2 0
Миленкович Никола 2 0
Кабрал Артур 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Брекало Йосип 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Гонсалес Джоан 6 0
Юмтити Самуэль 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Галло Антонино 3 1
Ди Франческо Федерико 4 0
Блен Алексис 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Гендрей Валентин 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Понграчич Марин 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
4
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Лечче
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

11
9
Фиорентина
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Лечче
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

18
13

Голы по времени матча

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
39%
2
15%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
5
25%
2
15%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
4
20%
1
8%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 18
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
4
36%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
2
18%
5
26%
1-15
1
9%
6
32%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
1
9%
1
5%
76-90

Забито

32
24
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
5
16%
1
4%
1-15
6
19%
5
21%
16-30
3
9%
8
33%
31-45
8
25%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
10
31%
2
8%
76-90

Пропущено

31
32
17 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
7
23%
7
22%
1-15
5
16%
8
25%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
5
16%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1
Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2
Лечче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пьяченца - Лечче 0:0 Лечче - ФералпиСало 0:0 Лечче - Порденоне 0:0 Лечче - Торино 0:2
Интер Милан - Лечче 2:0 Тренто - Лечче 2:0 Лечче - Арциньяно 2:1 Лечче - Сассуоло 0:1 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 0:2 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Лечче - Новара 3:1 НибионноОггионо - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Альбинолеффе 2:1 Мантуя - Лечче 2:0 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Про Сесто - Лечче 1:1 Лечче - Милан 2:2

Результаты матчей

Фиорентина
Лечче

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
3
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
4
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
17
10
10
17
1.5
7
20
3
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
3.
Интер Милан
 Заявка 27 16 2 9 47 - 31 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 27 17 5 5 45 - 22 41
8.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Фиорентина
 Заявка 27 10 7 10 32 - 31 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 27 4 7 16 22 - 41 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 14 11 0 3 27 - 7 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
11.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 13 0 5 8 7 - 19 5
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Удинезе Бекао Родриго 10
Фиорентина Роша Игор II 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 126
    Фиорентина 92.1% (116)
    X 4% (5)
    Лечче 4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Лечче

    Исход игры
    Фиорентина
    92.1% (116)
    Ничья
    4% (5)
    Лечче
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (56)
    Нет
    52.94% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    34.9% (44)
    2:0 Фиорентина
    24.6% (31)
    1:0 Фиорентина
    23.8% (30)
    3:1 Фиорентина
    4% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Лечче
    1.6% (2)
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