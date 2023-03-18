Тур: 27. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Масса Давиде
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фоти Сальваторе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лацио
Рома
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
35 матчей
34.3%
17.1%
48.6%
12 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
0.95
Среднее время на гол
53
95
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.38
Среднее время на гол
53
65
Всего голов
59
40
Голов в среднем за матч
1.69
1.14
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
53
78
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|9 (2)
|0.35
|Дзакканьи Маттиа
|8 (1)
|0.31
|Андерсон Фелипе
|6
|0.23
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.19
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.15
|Педро Родригес
|3
|0.12
|Весино Матиас
|2
|0.08
|Казале Николо
|1
|0.04
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|Ромеро Лука
|1
|0.04
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|9 (2)
|0.35
|Абрахам Тэмми
|6
|0.23
|Смоллинг Крис
|3
|0.12
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.12
|Ибаньес Рожер
|3
|0.12
|Пеллегрини Лоренцо
|2 (2)
|0.08
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Манчини Джанлука
|1
|0.04
|Матич Неманья
|1
|0.04
|Кристанте Бриан
|1
|0.04
|Залевски Никола
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Сольбаккен Ола
|1
|0.04
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Марушич Адам
|5
|0
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Канчельери Маттео
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|3
|3
|Ибаньес Рожер
|8
|0
|Смоллинг Крис
|6
|0
|Кристанте Бриан
|5
|0
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Челик Мехмет
|5
|0
|Матич Неманья
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Спинаццола Леонардо
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Рома
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
8
Лацио
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Рома
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
18
14
Лацио
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Рома
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
23
22
Голы по времени матча
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
5
24%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
29%
5
26%
61-75
5
24%
5
26%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
21%
4
24%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
4
21%
3
18%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
40
36
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
9
23%
6
17%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
6
15%
7
19%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
8
20%
7
19%
61-75
9
23%
8
22%
76-90
Пропущено
20
24
4 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
0
0%
3
13%
1-15
1
5%
7
29%
29%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
5
25%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1
Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5 Галатасарай - Лацио 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0
Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3
Результаты матчей
Лацио
Рома
Точный счет
4:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Лацио
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
58
310
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
58
58
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
224
1115
1016
521
323
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|60 - 16
|68
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|43 - 33
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|29 - 29
|37
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 34
|36
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|11.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|34 - 30
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 31
|34
|13.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|31 - 36
|33
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 31
|27
|16.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 45
|26
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|21 - 38
|19
|19.
|Заявка
|26
|2
|6
|18
|13 - 43
|12
|20.
|Заявка
|26
|1
|9
|16
|21 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 8
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|12.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|19 - 14
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|3 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|27 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|14 - 26
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 16
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|19 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|11 (9)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|9
|Удинезе
|Бекао Родриго
|9
Прогнозы на матч Лацио - Рома
Исход игры
Лацио
37.1% (23)
Ничья
41.9% (26)
Рома
21% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (27)
Меньше
51.79% (29)
Обе команды забьют
Да
87.5% (49)
Нет
12.5% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (22)
2:1 Лацио
24.2% (15)
1:2 Рома
12.9% (8)
2:2 Ничья
4.8% (3)
1:0 Лацио
4.8% (3)
2:0 Лацио
3.2% (2)
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