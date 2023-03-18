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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лацио
 
Позже
Рома
Прогнозы 62
Лацио 37.1% (23)
X 41.9% (26)
Рома 21% (13)
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Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Рома
2.88
3.22
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
59
Залевски
Никола
37
Спинаццола
Леонардо
8
Матич
Неманья
4
Кристанте
Бриан
21
Дибала
Пауло
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Абрахам
Тэмми
Лацио
4-3-3
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Рома

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

35 матчей

34.3%
17.1%
48.6%
12 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
22.9%
48.5%
10 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Среднее время на гол

53
95

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.38

Среднее время на гол

53
65

Всего голов

59
40

Голов в среднем за матч

1.69
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 9 (2) 0.35
Дзакканьи Маттиа 8 (1) 0.31
Андерсон Фелипе 6 0.23
Альберто Луис 5 (1) 0.19
Милинкович-Савич Сергей 4 0.15
Педро Родригес 3 0.12
Весино Матиас 2 0.08
Казале Николо 1 0.04
Романьоли Алессио 1 0.04
Ромеро Лука 1 0.04
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 9 (2) 0.35
Абрахам Тэмми 6 0.23
Смоллинг Крис 3 0.12
Эль-Шаарави Стефан 3 0.12
Ибаньес Рожер 3 0.12
Пеллегрини Лоренцо 2 (2) 0.08
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Манчини Джанлука 1 0.04
Матич Неманья 1 0.04
Кристанте Бриан 1 0.04
Залевски Никола 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Сольбаккен Ола 1 0.04

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 7 0
Дзакканьи Маттиа 6 0
Весино Матиас 5 0
Марушич Адам 5 0
Лаццари Мануэль 5 0
Казале Николо 5 0
Катальди Данило 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Канчельери Маттео 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Башич Тома 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 3 3
Ибаньес Рожер 8 0
Смоллинг Крис 6 0
Кристанте Бриан 5 0
Манчини Джанлука 5 0
Челик Мехмет 5 0
Матич Неманья 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Лацио
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Рома
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
8
Лацио
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Рома
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

18
14
Лацио
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
15% (4)
42% (11)
Рома
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

23
22

Голы по времени матча

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
5
24%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
29%
5
26%
61-75
5
24%
5
26%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
21%
4
24%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
4
21%
3
18%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

40
36
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
9
23%
6
17%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
6
15%
7
19%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
8
20%
7
19%
61-75
9
23%
8
22%
76-90

Пропущено

20
24
4 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
0
0%
3
13%
1-15
1
5%
7
29%
29%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
5
25%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1
Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Альмерия - Лацио 2:0 Хатайспор - Лацио 2:5 Галатасарай - Лацио 1:2
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0
Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0 Рома - Кадис 0:3

Результаты матчей

Лацио
Рома

Точный счет

4:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лацио
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
22
4
11
15
1.5
10
16
5
21
2.5
3
23
4
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 26 22 2 2 60 - 16 68
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 Заявка 26 14 6 6 43 - 33 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Торино
 Заявка 26 10 7 9 29 - 29 37
9.
Болонья
 Заявка 26 10 6 10 31 - 34 36
10.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
11.
Удинезе
 Заявка 26 8 11 7 34 - 30 35
12.
Фиорентина
 Заявка 26 9 7 10 31 - 31 34
13.
Монца
 Заявка 26 9 6 11 31 - 36 33
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 26 6 9 11 24 - 31 27
16.
Салернитана
 Заявка 26 6 8 12 29 - 45 26
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 26 4 7 15 21 - 38 19
19.
Сампдория
 Заявка 26 2 6 18 13 - 43 12
20.
Кремонезе
 Заявка 26 1 9 16 21 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
8.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
9.
Торино
 Заявка 12 5 4 3 11 - 8 19
10.
Фиорентина
 Заявка 13 5 4 4 18 - 19 19
11.
Монца
 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
12.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
13.
Удинезе
 Заявка 12 3 7 2 19 - 14 16
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
16.
Салернитана
 Заявка 13 4 3 6 17 - 18 15
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
20.
Сампдория
 Заявка 13 0 4 9 3 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 27 - 7 34
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Милан
 Заявка 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Лечче
 Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
13.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
14.
Болонья
 Заявка 12 4 1 7 14 - 24 13
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 13 0 6 7 14 - 26 6
20.
Верона
 Заявка 12 0 5 7 6 - 16 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 19 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Специя Николау Димитрис 1 8
Фиорентина Амрабат Софьян 9
Удинезе Бекао Родриго 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 1 день 7 часов 32 минуты.

    Главный судья: Масса Давиде

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.5% пользователей.
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    • Прогнозы 62
    Лацио 37.1% (23)
    X 41.9% (26)
    Рома 21% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Рома
    2.88
    3.22
    3.10
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Лацио - Рома

    Исход игры
    Лацио
    37.1% (23)
    Ничья
    41.9% (26)
    Рома
    21% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (27)
    Меньше
    51.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (49)
    Нет
    12.5% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (22)
    2:1 Лацио
    24.2% (15)
    1:2 Рома
    12.9% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    1:0 Лацио
    4.8% (3)
    2:0 Лацио
    3.2% (2)
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