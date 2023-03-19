Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Diego Coppola - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

95' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Удар от ворот произведет Сампдория

92' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

90' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Турк Мартин взял и забрал мяч на выходе

86' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Дзаноли Алессандро получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Велозу Мигель выиграл воздушное противоборство у Emirhan Ilkhan.

85' Удар от ворот произведет Сампдория

84' Габбьядини Маноло из команды Сампдория сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

83' Нюйтинк Брэм получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Сампдория

82' Оооо... вот это был удар! Гайч Адольфо должен был забить с этой позиции.

81' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Сампдория

78' Тактическая замена. Джейден Брааф уходит с поля и его заменяет Каллон Яя

78' Гайч Адольфо не смог попасть в створ ударом издали

78' Ласанья Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Габбьядини Маноло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тамез Адриен из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Безумный фол. Emirhan Ilkhan грубо играет против соперника. Пострадал Депаоли Фабио

76' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Лерис Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Сампдория

69' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

68' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Верона отменен из-за положения "вне игры".

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Ласанья Кевин нанес удар головой, но Мартин Турк спокойно отбил мяч.

65' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Emirhan Ilkhan ослабляет давление, выбив мяч.

64' Удар от ворот произведет Верона

64' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тактическая замена. Кюизанс Микаэль уходит с поля и его заменяет Emirhan Ilkhan

62' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Верона отменен из-за положения "вне игры".

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Дуда Ондрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Diego Coppola выиграл воздушное противоборство у Габбьядини Маноло

59' Удар от ворот произведет Сампдория

58' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Велозу Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Турк Мартин взял и забрал мяч на выходе

55' Гайч Адольфо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Велозу Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Велозу Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Diego Coppola возвращается на поле.

52' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Diego Coppola получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Diego Coppola на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Сампдория

49' Близко! Джейден Брааф нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

49' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Гюнтер Корай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Велозу Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Габбьядини Маноло выиграл воздушное противоборство у Diego Coppola.

46' Ласанья Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Josh Doig уходит с поля и его заменяет Ласанья Кевин