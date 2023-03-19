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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Сампдория
3:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
24' Гол
Габбьядини Маноло
2:0
35' Гол
Габбьядини Маноло
42' Желтая карточка
Джуричич Филип
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Гайч Адольфо
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Гайч Адольфо
83' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
85' Желтая карточка
Дзаноли Алессандро
2:1
88' Гол
Фараони Марко
90' Желтая карточка
Коппола Диего
90' Желтая карточка
Дуда Ондрей
3:1
90' Гол
Дзаноли Алессандро
90'+9
2:0. Гол Маноло Габбьядини (виде...
1:0. Гол Маноло Габбьядини (виде...

Ход матча

24'
Габбьядини Маноло
(Нюйтинк Брэм)
1:0
35'
Габбьядини Маноло
2:0
38'
 
Гайч Адольфо
Джурич Милан
42'
Джуричич Филип
 
46'
 
Велозу Мигель
Маньяни Джанджакомо
46'
 
Ласанья Кевин
Дойг Джош
61'
 
Гайч Адольфо
62'
Илкхан Эмирхан
Кюизанс Микаэль
 
65'
 
Гайч Адольфо
68'
 
Депаоли Фабио
Лазович Дарко
72'
Мурру Никола
Джуричич Филип
 
78'
 
Каллон Яя
Браф Джейден
83'
Нюйтинк Брэм
 
84'
Мурильо Джейсон
Лерис Мехди
 
84'
Хесе Родригес
Габбьядини Маноло
 
85'
Дзаноли Алессандро
 
88'
2:1
Фараони Марко
(Давидович Павел)
90'
 
Коппола Диего
90'
 
Дуда Ондрей
90'
Дзаноли Алессандро
(Хесе Родригес)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Сампдория 41.1% (51)
X 46% (57)
Верона 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Турк
Мартин
4
Гюнтер
Корай
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
59
Дзаноли
Алессандро
80
Кюизанс
Микаэль
20
Уинкс
Гарри
7
Джуричич
Филип
3
Ауджелло
Томмазо
23
Габбьядини
Маноло
37
Лерис
Мехди
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
42
Коппола
Диего
23
Маньяни
Джанджакомо
5
Фараони
Марко
3
Дойг
Джош
61
Тамез
Адриен
33
Дуда
Ондрей
25
Браф
Джейден
8
Лазович
Дарко
19
Джурич
Милан
II
Сампдория
3-5-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Сампдория
Верона

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
ТМК
0:1
СA
0:3
СA
4:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
5:0
К
4:1
СA
2:0
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

2.45
1.22

Среднее время на гол

36
73

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.64

Среднее время на гол

81
141

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

1.85
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

48
100

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.22
Джуричич Филип 3 0.11
Ауджелло Томмазо 2 0.07
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.07
Дзаноли Алессандро 1 0.04
Капуто Франческо 1 0.04
Колли Омар 1 0.04
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Хесе Родригес 0 0
Лерис Мехди 0 0
Амионе Бруно 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазович Дарко 3 0.11
Дойг Джош 2 0.07
Депаоли Фабио 2 0.07
Верди Симоне 2 0.07
Анри Тома 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Фараони Марко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Давидович Павел 1 0.04
Гюнтер Корай 1 0.04
Каллон Яя 1 0.04
Чеккерини Федерико 1 0.04
Джурич Милан II 1 0.04
Илич Иван 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 11 0
Джуричич Филип 8 0
Ринкон Томас 5 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Нюйтинк Брэм 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Станкович Деян 2 1
Мурильо Джейсон 3 0
Феррари Алекс 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 1
Амионе Бруно 8 0
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 5 1
Маньяни Джанджакомо 4 1
Коппола Диего 5 0
Велозу Мигель 4 0
Фараони Марко 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Дуда Ондрей 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Верди Симоне 2 0
Тамез Адриен 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Сампдория
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Верона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6
Сампдория
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Верона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

6
8
Сампдория
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Верона
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

20
18

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
23 Не забивали 21
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
21%
3
15%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
7
37%
5
25%
76-90

Забито

12
15
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
6
40%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
7
32%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Забито

18
21
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 10
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
6
29%
16-30
5
28%
5
24%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
1
5%
76-90

Пропущено

42
42
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
6
14%
4
10%
1-15
8
19%
5
12%
16-30
6
14%
10
24%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
11
26%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2
Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2
Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0
Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1

Результаты матчей

Сампдория
Верона

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
16 раз 59%
1
7 раз 26%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
14 раз 52%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
11
3
1
13
1.5
4
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
16
0.5
Больше Меньше
18
9
4
23
1.5
4
23
1
26
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 4:0 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Интер Милан
 Заявка 26 16 2 8 47 - 30 50
3.
Лацио
 Заявка 26 14 7 5 41 - 19 49
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 26 14 5 7 35 - 25 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 26 16 5 5 44 - 22 38
8.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Фиорентина
 1:0 Заявка 27 10 7 10 32 - 31 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 0:4 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 0:1 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 27 4 7 16 22 - 41 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 4:0 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 0 2 27 - 6 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
5.
Лацио
 Заявка 13 7 3 3 22 - 12 24
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
10.
Торино
 0:4 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
11.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 0:1 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 4:0 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Рома
 Заявка 13 6 4 3 18 - 16 22
5.
Ювентус
 Заявка 12 6 2 4 11 - 10 20
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 0:4 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 1:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 0:1 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 13 0 5 8 7 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Удинезе Бекао Родриго 10
Фиорентина Роша Игор II 1 8
Специя Николау Димитрис 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Сампдория: 46%, Верона: 54%.
  • 98'
    Хесе Родригес сделал результативную передачу.
  • 98'
    Хесе Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 98'
    Сампдория начинает контратаку
  • 98'
    Мурру Никола ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      97'
      Diego Coppola - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      96'
      Судья сигнализирует, что Diego Coppola из команды Верона поставил подножку. Пострадал Хесе Родригес
    • 96'
      Сампдория начинает контратаку
    • 96'
      Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 96'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 96'
      Мурру Никола из команды Сампдория перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 96'
      Мурру Никола ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Каллон Яя из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 95'
      Фараони Марко выиграл воздушное противоборство у Хесе Родригес.