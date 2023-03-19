Тур: 27. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
1:0
24' ГолГаббьядини Маноло
2:0
35' ГолГаббьядини Маноло
42' Желтая карточкаДжуричич Филип
61' Undefined phrase: football_event_Гайч Адольфо
65' Undefined phrase: football_event_Гайч Адольфо
83' Желтая карточкаНюйтинк Брэм
85' Желтая карточкаДзаноли Алессандро
2:1
88' ГолФараони Марко
90' Желтая карточкаКоппола Диего
90' Желтая карточкаДуда Ондрей
3:1
90' ГолДзаноли Алессандро
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
35'
42'
61'
65'
83'
88'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Турк
Мартин
17
Нюйтинк
Брэм
20
Уинкс
Гарри
37
Лерис
Мехди
61
Тамез
Адриен
33
Дуда
Ондрей
25
Браф
Джейден
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
- Нападающий
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сампдория
Верона
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
2.45
1.22
Среднее время на гол
36
73
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.64
Среднее время на гол
81
141
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
1.85
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
48
100
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.22
|Джуричич Филип
|3
|0.11
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.07
|Дзаноли Алессандро
|1
|0.04
|Капуто Франческо
|1
|0.04
|Колли Омар
|1
|0.04
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Хесе Родригес
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
|Амионе Бруно
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазович Дарко
|3
|0.11
|Дойг Джош
|2
|0.07
|Депаоли Фабио
|2
|0.07
|Верди Симоне
|2
|0.07
|Анри Тома
|2
|0.07
|Нгонж Сириль
|2
|0.07
|Фараони Марко
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Давидович Павел
|1
|0.04
|Гюнтер Корай
|1
|0.04
|Каллон Яя
|1
|0.04
|Чеккерини Федерико
|1
|0.04
|Джурич Милан II
|1
|0.04
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|11
|0
|Джуричич Филип
|8
|0
|Ринкон Томас
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Станкович Деян
|2
|1
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|1
|Амионе Бруно
|8
|0
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|5
|1
|Маньяни Джанджакомо
|4
|1
|Коппола Диего
|5
|0
|Велозу Мигель
|4
|0
|Фараони Марко
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Верона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
6
Сампдория
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Верона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
6
8
Сампдория
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Верона
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
20
18
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
23 Не забивали 21
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
21%
3
15%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
7
37%
5
25%
76-90
Забито
12
15
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
6
40%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
7
32%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
6
27%
76-90
Забито
18
21
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 10
3
17%
3
14%
1-15
3
17%
6
29%
16-30
5
28%
5
24%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
3
17%
1
5%
76-90
Пропущено
42
42
20 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
6
14%
4
10%
1-15
8
19%
5
12%
16-30
6
14%
10
24%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
11
26%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2
Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2
Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0
Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1
Результаты матчей
Сампдория
Верона
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 59%
1
7 раз 26%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
14 раз 52%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
113
113
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1116
Больше Меньше
189
423
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|47 - 30
|50
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|41 - 19
|49
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 25
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|44 - 22
|38
|8.
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|1:0 Заявка
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|0:4 Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|22 - 41
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|Заявка
|27
|1
|10
|16
|22 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|27 - 6
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|10.
|0:4 Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 16
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|11 - 10
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|0:4 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|0:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|7 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 8
|Специя
|Николау Димитрис
|1 8