Тур: 26. Стадион: Гелредом. Зрители: 17416 Главный судья: Ван Букель Пол
0'
0:1
8' ГолСимонс Хави
43' Желтая карточкаТронстад Сондре
1:1
61' Гол в свои воротаСангаре Ибрахим
90'+4
Ход матча
8'
0:1
43'
61'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.71 Победа ПСВ
-
21
Беро
Матуш
16
Дроммел
Йоэл
23
Веерман
Йоэй
10
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Беро МатушНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бялек БартошНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
ПСВ
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед
31 матч
9.7%
19.4%
70.9%
3 победы 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
9.7%
45.2%
45.1%
3 победы 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.1%
22.6%
61.3%
5 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.87
0.81
Среднее время на гол
103
110
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.94
1.87
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
44
41
Голов в среднем за матч
1.42
1.32
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|6
|0.23
|Беро Матуш
|4 (1)
|0.15
|Бялек Бартош
|3
|0.12
|Gabriel Vidovic
|3
|0.12
|Виттек Максимилиан
|2
|0.08
|Фредериксен Николай
|2
|0.08
|Фламинго Райан
|2
|0.08
|Козловски Кацпер
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|1
|0.04
|Санкох Мохамед
|1
|0.04
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|13
|0.5
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.35
|Тиль Гус
|7
|0.27
|Эль-Гази Анвар
|7
|0.27
|Де Йонг Люк
|6 (1)
|0.23
|Бакайоко Жоан
|5
|0.19
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.15
|Веерман Йоэй
|3
|0.12
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.12
|Обиспо Армандо
|2
|0.08
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.08
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.04
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.04
|Азар Торган
|1
|0.04
|Мадуэке Нони
|1
|0.04
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|8
|1
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Беро Матуш
|5
|0
|Аркус Карлан
|2
|1
|Фламинго Райан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
|Milano Jonathans
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|3
|0
|Бакайоко Жоан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|1
|0
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ПСВ
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
11
Витесс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
ПСВ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
15
40
Витесс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
ПСВ
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
24
51
Голы по времени матча
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
15%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
3
23%
6
23%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
1
8%
5
19%
76-90
Пропущено
26
20
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
27%
5
25%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
8
31%
1
5%
61-75
4
15%
8
40%
76-90
Забито
17
40
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
4
10%
1-15
3
18%
7
18%
16-30
4
24%
4
10%
31-45
2
12%
10
25%
46-60
2
12%
6
15%
61-75
5
29%
29%
9
23%
76-90
Пропущено
20
12
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
25%
1
8%
1-15
3
15%
4
33%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Забито
30
66
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 39
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
1
3%
8
12%
1-15
6
20%
9
14%
16-30
7
23%
10
15%
31-45
5
17%
15
23%
46-60
5
17%
10
15%
61-75
6
20%
14
21%
76-90
Пропущено
46
32
22 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
7
15%
2
6%
1-15
5
11%
7
22%
16-30
10
22%
7
22%
31-45
4
9%
4
13%
46-60
10
22%
4
13%
61-75
10
22%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1
Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3 Витесс - Сонабель Уагадугу 2:0 Витесс - Твенте 2:2 ПСВ - Витесс 1:0 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1
ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2 ПСВ - Ракув 4:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1
Результаты матчей
Витесс
ПСВ
Точный счет
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
3
2 раза 8%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
6
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Витесс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
76
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
224
1016
1610
224
1016
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6