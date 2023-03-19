Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Витесс

43' ШТАНГА! Пробил головой Силва Фабио прямо в каркас ворот!

43' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Мвене Филлипп из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Эль-Гази Анвар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ван Гинкел Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

32' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Витесс

31' Ван Анхольт Патрик не смог попасть в створ ударом издали

30' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Витесс

23' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет ПСВ

22' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

22' Беро Матуш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Симонс Хави нанес удар головой, но Кьелл Схерпен спокойно отбил мяч.

18' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эль-Гази Анвар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Ryan Flamingo получил травму и заменен. Аркус Карлан выходит на поле.

12' Ryan Flamingo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет ПСВ

8' Г О О О О Л - Симонс Хави забивает ударом с правой ноги!

8' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

7' Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ПСВ начинает с центра поля