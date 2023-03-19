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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 17416 Главный судья: Ван Букель Пол
Витесс
1:1
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
8' Гол
Симонс Хави
43' Желтая карточка
Тронстад Сондре
1:1
61' Гол в свои ворота
Сангаре Ибрахим
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Симонс Хави
13'
Аркус Карлан
Фламинго Райан
 
43'
Тронстад Сондре
 
46'
 
Бакайоко Жоан
Эль-Гази Анвар
61'
Сангаре Ибрахим
1:1
66'
Gabriel Vidovic
Козловски Кацпер
 
67'
 
Обиспо Армандо
Брэнтуэйт Джерред
84'
 
Азар Торган
Рамальо Андре
89'
Milano Jonathans
Манхуф Миллион
 
90'
 
Боскальи Оливье
Обиспо Армандо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
16
Схерпен
Кьелл
3
Фламинго
Райан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
13
Корнелисс
Энцо
20
Мёленстен
Мелле
8
Тронстад
Сондре
15
Ван
Гинкел
Марко
42
Манхуф
Миллион
17
Козловски
Кацпер
21
Беро
Матуш
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
21
Эль-Гази
Анвар
7
Симонс
Хави
10
Силва
Фабио
9
Де
Йонг
Люк
Витесс
4-3-3
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
ПСВ

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 19 побед

31 матч

9.7%
19.4%
70.9%
3 победы 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

9.7%
45.2%
45.1%
3 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.1%
22.6%
61.3%
5 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:1
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
1:2
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:6
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.87
0.81

Среднее время на гол

103
110

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.94
1.87

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.42
1.32

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 6 0.23
Беро Матуш 4 (1) 0.15
Бялек Бартош 3 0.12
Gabriel Vidovic 3 0.12
Виттек Максимилиан 2 0.08
Фредериксен Николай 2 0.08
Фламинго Райан 2 0.08
Козловски Кацпер 1 0.04
Аркус Карлан 1 0.04
Санкох Мохамед 1 0.04
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Тронстад Сондре 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.04
Мёленстен Мелле 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 13 0.5
Гакпо Коди 9 (2) 0.35
Тиль Гус 7 0.27
Эль-Гази Анвар 7 0.27
Де Йонг Люк 6 (1) 0.23
Бакайоко Жоан 5 0.19
Сангаре Ибрахим 4 0.15
Веерман Йоэй 3 0.12
Силва Фабио 3 (1) 0.12
Обиспо Армандо 2 0.08
Брэнтуэйт Джерред 2 0.08
Гутьеррес Эрик 1 0.04
Ван Анхольт Патрик 1 0.04
Азар Торган 1 0.04
Мадуэке Нони 1 0.04
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 8 1
Тронстад Сондре 4 1
Беро Матуш 5 0
Аркус Карлан 2 1
Фламинго Райан 3 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Milano Jonathans 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 4 0
Тиль Гус 4 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Гутьеррес Эрик 3 0
Бакайоко Жоан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Де Йонг Люк 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Нистелрой Рууд 1 0
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Тезе Джордан 1 0
Брэнтуэйт Джерред 1 0

Результаты матчей

Витесс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ПСВ
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
11
Витесс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
ПСВ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

15
40
Витесс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
ПСВ
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

24
51

Голы по времени матча

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
4
15%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
3
23%
6
23%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Пропущено

26
20
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
7
27%
5
25%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
8
31%
1
5%
61-75
4
15%
8
40%
76-90

Забито

17
40
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
4
10%
1-15
3
18%
7
18%
16-30
4
24%
4
10%
31-45
2
12%
10
25%
46-60
2
12%
6
15%
61-75
5
29%
29%
9
23%
76-90

Пропущено

20
12
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
25%
1
8%
1-15
3
15%
4
33%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Забито

30
66
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 39
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
1
3%
8
12%
1-15
6
20%
9
14%
16-30
7
23%
10
15%
31-45
5
17%
15
23%
46-60
5
17%
10
15%
61-75
6
20%
14
21%
76-90

Пропущено

46
32
22 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 17
7
15%
2
6%
1-15
5
11%
7
22%
16-30
10
22%
7
22%
31-45
4
9%
4
13%
46-60
10
22%
4
13%
61-75
10
22%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1
Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3 Витесс - Сонабель Уагадугу 2:0 Витесс - Твенте 2:2 ПСВ - Витесс 1:0 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1
ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2 ПСВ - Ракув 4:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1

Результаты матчей

Витесс
ПСВ

Точный счет

0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
3
2 раза 8%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
0
4 раза 15%
6
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витесс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
7
6
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
4
10
16
1.5
16
10
2
24
2.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
3.
ПСВ
 26 16 5 5 67 - 31 53
4.
АЗ Алкмаар
 26 16 5 5 52 - 30 53
5.
Твенте
 26 13 8 5 44 - 22 47
6.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 26 7 13 6 35 - 26 34
9.
Херенвен
 26 9 7 10 31 - 36 34
10.
Валвейк
 25 8 8 9 40 - 40 32
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 26 5 9 12 30 - 46 24
15.
Эксельсиор
 26 7 2 17 25 - 61 23
16.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 26 4 4 18 20 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 15 25
7.
Валвейк
 13 6 3 4 27 - 19 21
8.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
9.
Эксельсиор
 13 6 1 6 17 - 23 19
10.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
НЕК Неймеген
 13 3 9 1 23 - 14 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Херенвен
 13 5 5 3 16 - 14 20
6.
ПСВ
 13 5 4 4 25 - 21 19
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем
  • 90'
    Контроль мяча: Витесс: 45%, ПСВ: 55%.
  • 89'
    Исима-Мирен Николя из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 89'
    Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 89'
    Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Milano Jonathans
  • 89'
    Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 88'
    Тронстад Сондре из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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