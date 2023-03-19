Тур: 26. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Маншот Ероен
4:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолГаудмейн Кензо
2:0
10' Гол в свои воротаБергсма Леон
3:0
20' ГолХореман Сибе
4:0
33' ГолЛампру Лазарос
4:1
50' ГолБангура Алекс
67' Желтая карточкаМаркело Натангело
4:1
75' Не забитый пенальтиАграфиотис Николас
90'+4
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
20'
3:0
33'
4:0
50'
4:1
75'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 8
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
12
Руйтер
Робин
33
Floris
Smand
19
Фор
Наварон
30
Remco
Balk
25
Махи
Мимаун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
-
30 Remco BalkНападающий
- Нападающий
-
25 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ринстра БенПолузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
27 Sekou Sylla
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эксельсиор
Камбюр
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.86
1.56
Среднее время на гол
105
57
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|3
|0.12
|Лампру Лазарос
|3
|0.12
|Хореман Сибе
|3
|0.12
|Гаудмейн Кензо
|3
|0.12
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.12
|Бас Юлиан
|2
|0.08
|Хархаух Реда
|2
|0.08
|Дриауех Каухайб
|1
|0.04
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.04
|Аграфиотис Николас
|1
|0.04
|Сеймор Серано
|1
|0.04
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.15
|Худемакерс Меес
|3
|0.12
|Брей Майкл
|2
|0.08
|Якобс Ями
|2
|0.08
|Фор Наварон
|1
|0.04
|Бангура Алекс
|1
|0.04
|Махи Мимаун
|1
|0.04
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.04
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.04
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.04
|Яспер тер Хейде
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Remco Balk
|1
|0.04
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|1
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Хореман Сибе
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Бас Юлиан
|3
|0
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|4
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|4
|0
|Бергсма Леон
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Remco Balk
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Фор Наварон
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Камбюр
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
8
Эксельсиор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Камбюр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
37
24
Волевые поражения
3
7
Эксельсиор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Камбюр
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
43
25
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
6
46%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
8
33%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
3
38%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
38
25
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
6
16%
4
16%
1-15
5
13%
5
20%
16-30
6
16%
3
12%
31-45
7
18%
1
4%
46-60
7
18%
6
24%
61-75
7
18%
6
24%
76-90
Забито
24
22
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 15
6
25%
4
18%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
5
21%
8
36%
76-90
Пропущено
62
47
28 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
9
15%
7
15%
1-15
8
13%
7
15%
16-30
11
18%
9
19%
31-45
15
24%
4
9%
46-60
9
15%
9
19%
61-75
10
16%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1
Камбюр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2
НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3
Результаты матчей
Эксельсиор
Камбюр
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 69%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
15 раз 58%
1
7 раз 27%
4
2 раза 8%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
49
58
211
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
1115
719
422
224
323
125
224
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|12 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6