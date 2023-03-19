Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Nikolas Agrafiotis бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

Первый тайм

47' Бангура Алекс выиграл воздушное противоборство у Nikolas Agrafiotis.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Эксельсиор

45' Фор Наварон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Пеер Копмейнерс из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

42' ШТАНГА! Фор Наварон обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

40' Удар от ворот произведет Камбюр

39' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Камбюр

38' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Nikolas Agrafiotis наказан за толчок Бангура Алекс

32' Фор Наварон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

31' Макинтош Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ремко Балк выиграл воздушное противоборство у Пеер Копмейнерс.

30' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Макинтош Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Эксельсиор

29' Загре Артур наказан за толчок Ремко Балк

29' Йонсен Бьорн наказан за толчок Redouan El Yaakoubi

29' Фор Наварон из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Эксельсиор

26' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Махи Мимаун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Floris Smand плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

20' Г О О О О Л - Хореман Сибе забивает с правой ноги!

19' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Загре Артур наказан за толчок Ремко Балк

16' Nikolas Agrafiotis из команды Эксельсиор в офсайде

14' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Nikolas Agrafiotis наказан за толчок Бергсма Леон

12' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Г О О О О Л - Бергсма Леон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

10' Удар от ворот произведет Камбюр

10' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Руйтер Робин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Г О О О О Л - Кензо Гудмийн забивает ударом с правой ноги!

6' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Йонсен Бьорн нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

6' Бангура Алекс из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

2' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Камбюр начинает с центра поля