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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Эксельсиор
4:1
Конец матча
Камбюр
0'
1:0
6' Гол
Гаудмейн Кензо
2:0
10' Гол в свои ворота
Бергсма Леон
3:0
20' Гол
Хореман Сибе
4:0
33' Гол
Лампру Лазарос
4:1
50' Гол
Бангура Алекс
67' Желтая карточка
Маркело Натангело
4:1
75' Не забитый пенальти
Аграфиотис Николас
90'+4
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
23
Копмейнерс
Пер
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
22
Лампру
Лазарос
7
Аграфиотис
Николас
12
Руйтер
Робин
24
Ван
Вермескеркен
Саи
4
Бергсма
Леон
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
10
Паулиссен
Митчелл
19
Фор
Наварон
30
Remco
Balk
9
Йонсен
Бьорн
25
Махи
Мимаун
Эксельсиор
4-2-3-1
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
Камбюр

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:2
ПД
7:2
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
4:0
Э
0:2
Э
1:4
Э
1:1
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
3:2
ВД(GD
3:0
ВД(GD
1:2
ВД(GD
1:1
ВД(GD
0:0
К
1:2

Голы

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.86
1.56

Среднее время на гол

105
57

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 3 0.12
Лампру Лазарос 3 0.12
Хореман Сибе 3 0.12
Гаудмейн Кензо 3 0.12
Эль-Яакуби Редуан 3 0.12
Бас Юлиан 2 0.08
Хархаух Реда 2 0.08
Дриауех Каухайб 1 0.04
Чу-А-Он Натан 1 0.04
Аграфиотис Николас 1 0.04
Сеймор Серано 1 0.04
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.15
Худемакерс Меес 3 0.12
Брей Майкл 2 0.08
Якобс Ями 2 0.08
Фор Наварон 1 0.04
Бангура Алекс 1 0.04
Махи Мимаун 1 0.04
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Ван Вермескеркен Саи 1 0.04
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.04
Яспер тер Хейде 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Remco Balk 1 0.04
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 3 1
Дриауех Каухайб 4 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Хореман Сибе 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Бас Юлиан 3 0
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Хархаух Реда 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Сеймор Серано 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 4 0
Бергсма Леон 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Remco Balk 3 0
Якобс Ями 1 1
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Фор Наварон 1 0
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Камбюр
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
8
Эксельсиор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Камбюр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

37
24

Волевые поражения

3
7
Эксельсиор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Камбюр
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

43
25

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
6
46%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
8
33%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
3
13%
5
23%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
3
38%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

38
25
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
6
16%
4
16%
1-15
5
13%
5
20%
16-30
6
16%
3
12%
31-45
7
18%
1
4%
46-60
7
18%
6
24%
61-75
7
18%
6
24%
76-90

Забито

24
22
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 15
6
25%
4
18%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
5
21%
8
36%
76-90

Пропущено

62
47
28 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
9
15%
7
15%
1-15
8
13%
7
15%
16-30
11
18%
9
19%
31-45
15
24%
4
9%
46-60
9
15%
9
19%
61-75
10
16%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3
АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1
Камбюр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2
НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3

Результаты матчей

Эксельсиор
Камбюр

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:3
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 69%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
15 раз 58%
1
7 раз 27%
4
2 раза 8%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
4
9
5
8
1.5
2
11
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
11
15
7
19
1.5
4
22
2
24
2.5
3
23
1
25
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
3.
АЗ Алкмаар
 25 16 5 4 51 - 28 53
4.
ПСВ
 25 16 4 5 66 - 30 52
5.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
6.
Твенте
 25 12 8 5 42 - 21 44
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 26 7 13 6 35 - 26 34
9.
Херенвен
 26 9 7 10 31 - 36 34
10.
Валвейк
 25 8 8 9 40 - 40 32
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Эксельсиор
 26 7 2 17 25 - 61 23
15.
Витесс
 25 5 8 12 29 - 45 23
16.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 26 4 4 18 20 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
3.
Твенте
 12 9 3 0 30 - 6 30
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 15 25
7.
Валвейк
 13 6 3 4 27 - 19 21
8.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
9.
Эксельсиор
 13 6 1 6 17 - 23 19
10.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
НЕК Неймеген
 13 3 9 1 23 - 14 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 12 2 4 6 13 - 24 10
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 13 9 1 3 25 - 13 28
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Херенвен
 13 5 5 3 16 - 14 20
6.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
7.
ПСВ
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
ПСВ Симонс Хави 12 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • 91'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Бангура Алекс из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Маркело Натангело
  • 90'
    Брей Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 89'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 89'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 88'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 88'
    Ван Вермескеркен Саи пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем
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    • 88'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Руйтер Робин из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Хореман Сибе из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Робертс Улдрикис.
    • 85'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 37%, Камбюр: 63%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Эксельсиор 4:1 Камбюр онлайн

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