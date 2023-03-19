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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 29500 Главный судья: Линдхут Аллард
Твенте
2:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
8' Гол
Манфред Угалде
2:0
11' Гол
Манфред Угалде
61' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
2:1
66' Гол
Карлссон Йеспер
74' Желтая карточка
Карлссон Йеспер
90' Желтая карточка
Черны Вацлав
90'+8

Ход матча

8'
Манфред Угалде
(Бренет Джошуа)
1:0
11'
Манфред Угалде
(Черны Вацлав)
2:0
35'
Плегесуэло Хулио
Меес Хилгерс
 
46'
Мисиджан Вирджил
Манфред Угалде
 
46'
 
Бёкема Сэм
Гус Ваутер
60'
 
Лахдо Майкель
Одгор Йенс
61'
 
Де Вит Меес
Керкез Милош
61'
 
Мердинк Мекс
Павлидис Вангелис
61'
Плегесуэло Хулио
 
66'
2:1
Карлссон Йеспер
74'
 
Карлссон Йеспер
78'
 
Михайлович Джордже
Мейнанс Свен
80'
Стейн Сем
Влап Михел
 
90'
Сампстед Альфонс
Зерруки Рамиз
 
90'
Макс Брюнс
Ван Волфсвинкель Рикки
 
90'
Черны Вацлав
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
17
Салах-Эддин
Анасс
7
Черны
Вацлав
27
Манфред
Угалде
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
46
Гус
Ваутер
3
Хацидиакос
Пантелис
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
16
Мейнанс
Свен
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Твенте
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
АЗ Алкмаар

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

35.5%
16.1%
48.4%
11 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
К
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
3:0
К
4:0
Э
0:4
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
К
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
0.94

Среднее время на гол

50
96

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 9 0.35
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (3) 0.27
Мисиджан Вирджил 6 0.23
Манфред Угалде 6 0.23
Бренет Джошуа 5 0.19
Стейн Сем 5 0.19
Смал Гийс 1 0.04
Проппер Робин 1 0.04
Садилек Михал 1 0.04
Цолис Христос 1 0.04
Клеонизе Денильо 1 0.04
Меес Хилгерс 1 0.04
Зерруки Рамиз 0 0
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 11 (1) 0.42
Одгор Йенс 8 0.31
Карлссон Йеспер III 6 0.23
Де Вит Дани 5 0.19
Сугавара Юкинари 3 0.12
Рейндерс Тиджани 3 0.12
Де Вит Меес 2 0.08
Мейнанс Свен 2 0.08
Керкез Милош 2 0.08
Ван Бредероде Мирон 2 0.08
Класи Йорди 1 0.04
Михайлович Джордже 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Бюрместер Зико 1 0.04
Деккер Максим 1 0.04
Гус Ваутер 1 0.04
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 7 0
Зерруки Рамиз 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Черны Вацлав 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Влап Михел 2 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 5 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Хацидиакос Пантелис 4 0
Керкез Милош 4 0
Рейндерс Тиджани 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Павлидис Вангелис 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Гус Ваутер 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
АЗ Алкмаар
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
4
Твенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
АЗ Алкмаар
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

10
24
Твенте
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (14)
38% (10)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
АЗ Алкмаар
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

16
28

Голы по времени матча

Забито

33
25
19 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
5
15%
2
8%
1-15
7
21%
5
20%
16-30
7
21%
5
20%
31-45
5
15%
4
16%
46-60
5
15%
4
16%
61-75
4
12%
5
20%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
5
31%
76-90

Забито

12
25
3 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
8%
8
32%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
3
25%
3
12%
61-75
4
33%
3
12%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
1
7%
5
31%
76-90

Забито

45
50
22 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 18
4 Не забивали 1
7
16%
4
8%
1-15
7
16%
11
22%
16-30
8
18%
13
26%
31-45
7
16%
7
14%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
8
18%
8
16%
76-90

Пропущено

21
32
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 18
2
10%
7
22%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
3
14%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0
Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1
АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1

Результаты матчей

Твенте
АЗ Алкмаар

Точный счет

3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

3:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
3
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Твенте
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
7
5
7
6
2.5
3
9
1
12
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
6
8
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
13
13
1.5
13
13
8
18
2.5
7
19
1
25
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
3.
ПСВ
 26 16 5 5 67 - 31 53
4.
АЗ Алкмаар
 26 16 5 5 52 - 30 53
5.
Твенте
 26 13 8 5 44 - 22 47
6.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 26 7 13 6 35 - 26 34
9.
Херенвен
 26 9 7 10 31 - 36 34
10.
Валвейк
 25 8 8 9 40 - 40 32
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 26 5 9 12 30 - 46 24
15.
Эксельсиор
 26 7 2 17 25 - 61 23
16.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 26 4 4 18 20 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 15 25
7.
Валвейк
 13 6 3 4 27 - 19 21
8.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
9.
Эксельсиор
 13 6 1 6 17 - 23 19
10.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
НЕК Неймеген
 13 3 9 1 23 - 14 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Херенвен
 13 5 5 3 16 - 14 20
6.
ПСВ
 13 5 4 4 25 - 21 19
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
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