Тур: 26. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 29500 Главный судья: Линдхут Аллард
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолМанфред Угалде
2:0
11' ГолМанфред Угалде
61' Желтая карточкаПлегесуэло Хулио
2:1
66' ГолКарлссон Йеспер
74' Желтая карточкаКарлссон Йеспер
90' Желтая карточкаЧерны Вацлав
90'+8
Ход матча
8'
1:0
11'
2:0
46'
61'
66'
2:1
74'
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
38 Макс Брюнс
-
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
АЗ Алкмаар
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
35.5%
16.1%
48.4%
11 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.8
0.94
Среднее время на гол
50
96
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.4
Среднее время на гол
48
64
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
1.84
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|9
|0.35
|Ван Волфсвинкель Рикки
|7 (3)
|0.27
|Мисиджан Вирджил
|6
|0.23
|Манфред Угалде
|6
|0.23
|Бренет Джошуа
|5
|0.19
|Стейн Сем
|5
|0.19
|Смал Гийс
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Цолис Христос
|1
|0.04
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Меес Хилгерс
|1
|0.04
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|0.42
|Одгор Йенс
|8
|0.31
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.23
|Де Вит Дани
|5
|0.19
|Сугавара Юкинари
|3
|0.12
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.12
|Де Вит Меес
|2
|0.08
|Мейнанс Свен
|2
|0.08
|Керкез Милош
|2
|0.08
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.08
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Михайлович Джордже
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|1
|0.04
|Деккер Максим
|1
|0.04
|Гус Ваутер
|1
|0.04
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|7
|0
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|5
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Рейндерс Тиджани
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
АЗ Алкмаар
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
4
Твенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
АЗ Алкмаар
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
10
24
Твенте
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (14)
38% (10)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
АЗ Алкмаар
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
16
28
Голы по времени матча
Забито
33
25
19 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
5
15%
2
8%
1-15
7
21%
5
20%
16-30
7
21%
5
20%
31-45
5
15%
4
16%
46-60
5
15%
4
16%
61-75
4
12%
5
20%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
4
25%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
2
33%
5
31%
76-90
Забито
12
25
3 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
8%
8
32%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
3
25%
3
12%
61-75
4
33%
3
12%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
1
7%
5
31%
76-90
Забито
45
50
22 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 18
4 Не забивали 1
7
16%
4
8%
1-15
7
16%
11
22%
16-30
8
18%
13
26%
31-45
7
16%
7
14%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
8
18%
8
16%
76-90
Пропущено
21
32
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 18
2
10%
7
22%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
3
14%
6
19%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
3
14%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0
Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1
АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1
Результаты матчей
Твенте
АЗ Алкмаар
Точный счет
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
3:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
3
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Твенте
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
76
39
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
211
68
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1313
1313
818
719
125
422
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6