Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Одгор Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Одгор Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Твенте

42' Сугавара Юкинари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Одгор Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Манфред Угалде получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Манфред Угалде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Плегесуэло Хулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Твенте

35' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Манфред Угалде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Твенте

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Меес Хилгерс получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Манфред Угалде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Твенте

28' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Зерруки Рамиз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хорошую попытку сделал Гус Ваутер . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Рейндерс Тиджани . Удар в створ, но вратарь начеку

24' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

20' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

19' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

16' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Гус Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Гус Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Твенте начинает с центра поля