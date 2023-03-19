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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Аякс
2:3
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
5' Гол
Хименес Сантьяго Томас
7' Желтая карточка
Хартман Квилиндси
1:1
17' Гол
Альварес Эдсон
27' Желтая карточка
Идрисси Уссама
2:1
37' Гол
Тадич Душан
44' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
2:2
52' Гол
Шиманьски Себастьян
78' Желтая карточка
Коласио Хорхе
81' Желтая карточка
Педерсен Маркус Гольмгрен
2:3
86' Гол
Гертрейда Лютсхарел
89' Желтая карточка
Кекчю Оркун
90' Желтая карточка
Лопес Маркос
90'+7

Ход матча

5'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
(Хартман Квилиндси)
7'
 
Хартман Квилиндси
17'
Альварес Эдсон
(Бергёйс Стивен)
1:1
25'
 
Лопес Маркос
Хартман Квилиндси
27'
 
Идрисси Уссама
37'
Тадич Душан
(Бергвейн Стевен)
2:1
44'
Тейлор Кеннет
 
52'
2:2
Шиманьски Себастьян
(Джаханбахш Алиреза)
64'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
Траунер Гернот
64'
Консейсау Франсишку
Вейндал Оуэн
 
76'
 
Дилросун Джавайро
Идрисси Уссама
76'
 
Перейра Данило
Шиманьски Себастьян
76'
 
Пайшао Игор
Джаханбахш Алиреза
77'
Классен Дэви
Тейлор Кеннет
 
77'
Бробби Брайан
Бергвейн Стевен
 
78'
Коласио Хорхе
 
81'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
86'
2:3
Гертрейда Лютсхарел
(Ганцко Давид)
87'
Лукка Лоренцо
Коласио Хорхе
 
89'
 
Кекчю Оркун
90'
 
Лопес Маркос

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
3
Угелумба
Кэлвин
5
Вейндал
Оуэн
23
Бергёйс
Стивен
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
20
Кудус
Мохаммед
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
17
Шиманьски
Себастьян
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбахш
Алиреза
29
Хименес
Сантьяго
Томас
26
Идрисси
Уссама
Аякс
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Фейеноорд

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

35 матчей

65.7%
25.7%
8.6%
23 победы 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

51.4%
31.4%
17.2%
18 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.3%
28.6%
17.1%
19 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

2.35
1.94

Среднее время на гол

38
46

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

1.39
0.47

Среднее время на гол

64
191

Всего голов

65
43

Голов в среднем за матч

1.86
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

48
73

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 11 0.42
Бробби Брайан 11 0.42
Бергвейн Стевен 9 0.35
Тадич Душан 8 (3) 0.31
Бергёйс Стивен 7 (1) 0.27
Классен Дэви 7 0.27
Тейлор Кеннет 7 0.27
Альварес Эдсон 3 0.12
Ренсх Девайн 3 0.12
Лукка Лоренцо 2 0.08
Угелумба Кэлвин 1 0.04
Антони 1 0.04
Тимбер Юрриен 1 0.04
Санчес Хорхе 1 0.04
Блинд Дэйли 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 8 (1) 0.31
Хименес Сантьяго Томас 8 0.31
Кекчю Оркун 8 (2) 0.31
Шиманьски Себастьян 7 0.27
Дилросун Джавайро 5 0.19
Джаханбахш Алиреза 4 0.15
Пайшао Игор 3 0.12
Гертрейда Лютсхарел 3 0.12
Идрисси Уссама 2 0.08
Тимбер Квинтен 2 0.08
Волемарк Патрик 2 0.08
Ганцко Давид 1 0.04
Хартман Квилиндси 1 0.04
Виффер Матс 1 0.04
Расмуссен Якоб 1 0.04
Тоорнстра Йенс 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.04
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 8 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Бергёйс Стивен 3 0
Классен Дэви 3 0
Тейлор Кеннет 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Санчес Хорхе 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Траунер Гернот 4 0
Хартман Квилиндси 4 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Виффер Матс 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Аякс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

5
6
Аякс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Фейеноорд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

34
26
Аякс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Фейеноорд
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

39
32

Голы по времени матча

Забито

35
30
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
7
23%
16-30
5
14%
9
30%
31-45
7
20%
2
7%
46-60
6
17%
6
20%
61-75
8
23%
4
13%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
11%
3
19%
1-15
3
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Забито

35
26
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
5
14%
4
15%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
7
20%
5
19%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
6
17%
3
12%
61-75
5
14%
8
31%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
13%
4
57%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
43%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

70
56
33 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 16
1 Не забивали 1
10
14%
6
11%
1-15
11
16%
9
16%
16-30
12
17%
14
25%
31-45
12
17%
6
11%
46-60
12
17%
9
16%
61-75
13
19%
12
21%
76-90

Пропущено

25
23
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
3
12%
7
30%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2
Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4 Аякс - Блэкберн 0:2 Эммен - Аякс 3:3
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0
Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1

Результаты матчей

Аякс
Фейеноорд

Точный счет

4:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
2:4
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
4
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аякс
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
8
5
6
6
2.5
3
10
5
7
3.5
2
11
3
9
4.5
1
12
2
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
8
4
7
6
2.5
6
6
5
8
3.5
3
9
1
12
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
24
1
16
9
1.5
16
9
13
12
2.5
9
16
10
15
3.5
5
20
4
21
4.5
2
23
2
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
3.
АЗ Алкмаар
 25 16 5 4 51 - 28 53
4.
ПСВ
 25 16 4 5 66 - 30 52
5.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
6.
Твенте
 25 12 8 5 42 - 21 44
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 26 7 13 6 35 - 26 34
9.
Херенвен
 26 9 7 10 31 - 36 34
10.
Валвейк
 25 8 8 9 40 - 40 32
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Эксельсиор
 26 7 2 17 25 - 61 23
15.
Витесс
 25 5 8 12 29 - 45 23
16.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 26 4 4 18 20 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
3.
Твенте
 12 9 3 0 30 - 6 30
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 15 25
7.
Валвейк
 13 6 3 4 27 - 19 21
8.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
9.
Эксельсиор
 13 6 1 6 17 - 23 19
10.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
НЕК Неймеген
 13 3 9 1 23 - 14 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 12 2 4 6 13 - 24 10
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 13 9 1 3 25 - 13 28
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Херенвен
 13 5 5 3 16 - 14 20
6.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
7.
ПСВ
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
ПСВ Симонс Хави 12 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
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Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Травма, повреждение
      91'
      Ганцко Давид возвращается на поле.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Фейеноорд
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      91'
      Ганцко Давид из команды Фейеноорд покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
    • Желтая карточка
      89'
      Кекчю Оркун получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Кудус Мохаммед нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 89'
      Консейсау Франсишку из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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