Тур: 26. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
0:1
5' ГолХименес Сантьяго Томас
7' Желтая карточкаХартман Квилиндси
1:1
17' ГолАльварес Эдсон
27' Желтая карточкаИдрисси Уссама
2:1
37' ГолТадич Душан
44' Желтая карточкаТейлор Кеннет
2:2
52' ГолШиманьски Себастьян
78' Желтая карточкаКоласио Хорхе
81' Желтая карточкаПедерсен Маркус Гольмгрен
2:3
86' ГолГертрейда Лютсхарел
89' Желтая карточкаКекчю Оркун
90' Желтая карточкаЛопес Маркос
90'+7
Ход матча
5'
17'
1:1
27'
37'
2:1
44'
52'
78'
86'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Санчес
Хорхе
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Троос ТейнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Фейеноорд
25 матчей
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72%
24%
4%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
35 матчей
65.7%
25.7%
8.6%
23 победы 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
51.4%
31.4%
17.2%
18 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.3%
28.6%
17.1%
19 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
2.35
1.94
Среднее время на гол
38
46
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
1.39
0.47
Среднее время на гол
64
191
Всего голов
65
43
Голов в среднем за матч
1.86
1.23
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
48
73
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|11
|0.42
|Бробби Брайан
|11
|0.42
|Бергвейн Стевен
|9
|0.35
|Тадич Душан
|8 (3)
|0.31
|Бергёйс Стивен
|7 (1)
|0.27
|Классен Дэви
|7
|0.27
|Тейлор Кеннет
|7
|0.27
|Альварес Эдсон
|3
|0.12
|Ренсх Девайн
|3
|0.12
|Лукка Лоренцо
|2
|0.08
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.04
|Антони
|1
|0.04
|Тимбер Юрриен
|1
|0.04
|Санчес Хорхе
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.31
|Хименес Сантьяго Томас
|8
|0.31
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.31
|Шиманьски Себастьян
|7
|0.27
|Дилросун Джавайро
|5
|0.19
|Джаханбахш Алиреза
|4
|0.15
|Пайшао Игор
|3
|0.12
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.12
|Идрисси Уссама
|2
|0.08
|Тимбер Квинтен
|2
|0.08
|Волемарк Патрик
|2
|0.08
|Ганцко Давид
|1
|0.04
|Хартман Квилиндси
|1
|0.04
|Виффер Матс
|1
|0.04
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.04
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|8
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Бергёйс Стивен
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Хартман Квилиндси
|4
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Виффер Матс
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
5
6
Аякс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Фейеноорд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
34
26
Аякс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Фейеноорд
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
39
32
Голы по времени матча
Забито
35
30
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
7
23%
16-30
5
14%
9
30%
31-45
7
20%
2
7%
46-60
6
17%
6
20%
61-75
8
23%
4
13%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
11%
3
19%
1-15
3
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Забито
35
26
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
5
14%
4
15%
1-15
7
20%
2
8%
16-30
7
20%
5
19%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
6
17%
3
12%
61-75
5
14%
8
31%
76-90
Пропущено
16
7
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
13%
4
57%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
3
43%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
70
56
33 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 16
1 Не забивали 1
10
14%
6
11%
1-15
11
16%
9
16%
16-30
12
17%
14
25%
31-45
12
17%
6
11%
46-60
12
17%
9
16%
61-75
13
19%
12
21%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
3
12%
7
30%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
6
24%
1
4%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
2
8%
5
22%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2
Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4 Аякс - Блэкберн 0:2 Эммен - Аякс 3:3
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0
Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1
Результаты матчей
Аякс
Фейеноорд
Точный счет
4:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
2:4
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
4
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аякс
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
75
85
66
310
57
211
39
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
76
66
58
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
241
169
169
1312
916
1015
520
421
223
223
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|12 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6