Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

87' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Перейра Данило II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Классен Дэви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Дилросун Джавайро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Аякс

76' Тактическая замена. Джаханбахш Алиреза уходит с поля и его заменяет Igor Paixao

75' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Аякс

70' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Шиманьски Себастьян пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

66' Лопес Маркос IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Кекчю Оркун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Лопес Маркос IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

52' Г О О О О Л - Шиманьски Себастьян забивает с левой ноги!

52' Джаханбахш Алиреза из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Хорошую попытку сделал Лопес Маркос IV . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Джаханбахш Алиреза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Виффер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Альварес Эдсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.