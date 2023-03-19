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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 21247 Главный судья: Гозубуик Сердар
Гронинген
0:2
Конец матча
Херенвен
0'
15' Желтая карточка
Хайе Том
0:1
27' Гол
Ван Хойдонк Сидней
0:2
40' Гол
Ван Хойдонк Сидней
90'+24

Ход матча

15'
 
Хайе Том
27'
0:1
Ван Хойдонк Сидней
40'
0:2
Ван Хойдонк Сидней
46'
Антман Оливер
Дуарте Ларос
 
66'
 
Ольссон Симон
Нуннели Че
66'
Ван Гелдерен Лиам
Ману Элвис
 
79'
 
Daniel Seland Karlsbakk
Хайе Том
86'
Халуш Матей
Суслов Томаш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
20
Веррипс
Михаэл
12
Балкер
Радинио
42
Блокзайл
Тиймен
29
Соренсен
Мадс
Бек
15
Виллемс
Джетро
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
8
Хове
Йохан
28
Ману
Элвис
9
Пепи
Рикардо
18
Дубвик
Исак
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
26
Тахири
Анас
24
Нуннели
Че
17
Ван
Хойдонк
Сидней
20
Сахрауи
Осам
Гронинген
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Херенвен

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
12 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

31 матч

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:3
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
4:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.19

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.94
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.71
1.35

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 9 (1) 0.35
Нгонж Сириль 3 0.12
Крюгер Флориан 3 0.12
Хове Йохан 2 0.08
Дуарте Ларос 1 0.04
Ларсен Йорген 1 0.04
Пелюпесси Йоей 1 0.04
Ван Гелдерен Лиам 1 0.04
Балкер Радинио 1 0.04
Антман Оливер 1 0.04
Суслов Томаш 1 0.04
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 10 0.38
Сарр Амин 5 0.19
Ван Эвейк Милан 5 0.19
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.12
Тахири Анас 1 0.04
Хайе Том 1 0.04
Кёлерт Матс 1 0.04
Бохневич Павел 1 0.04
Сахрауи Осам 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Ван Оттеле Сюб 1 0.04
Нопперт Андрис 0 0
Ольссон Симон 0 0
Хаяль Рами 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Дубвик Исак 3 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Суслов Томаш 4 0
Балкер Радинио 2 1
Luciano Valente 3 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Thom van Bergen 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Тахири Анас 4 0
Бохневич Павел 3 0
Ван Оттеле Сюб 3 0
Колассен Антуан 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Ольссон Симон 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Брума Джеффри 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Кайб Рами 1 0
Нуннели Че 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Сарр Амин 1 0

Результаты матчей

Гронинген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Херенвен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

9
3
Гронинген
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

28
18

Волевые поражения

2
9
Гронинген
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Херенвен
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

31
20

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
4
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Пропущено

24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
9
38%
2
13%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
25%
6
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

29
22
7 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
1
3%
6
27%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
11
38%
3
14%
76-90

Забито

24
30
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
5
21%
2
7%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
8
33%
8
27%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
6
25%
3
10%
61-75
3
13%
8
27%
76-90

Пропущено

53
37
19 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 18
7
13%
5
14%
1-15
6
11%
5
14%
16-30
6
11%
8
22%
31-45
5
9%
8
22%
46-60
9
17%
6
16%
61-75
20
38%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1
ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4
Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2

Результаты матчей

Гронинген
Херенвен

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
16
10
6
20
1.5
10
16
2
24
2.5
4
22
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
3.
АЗ Алкмаар
 25 16 5 4 51 - 28 53
4.
ПСВ
 25 16 4 5 66 - 30 52
5.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
6.
Твенте
 25 12 8 5 42 - 21 44
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 26 7 13 6 35 - 26 34
9.
Херенвен
 26 9 7 10 31 - 36 34
10.
Валвейк
 25 8 8 9 40 - 40 32
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Эксельсиор
 26 7 2 17 25 - 61 23
15.
Витесс
 25 5 8 12 29 - 45 23
16.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 26 4 4 18 20 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
3.
Твенте
 12 9 3 0 30 - 6 30
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 15 25
7.
Валвейк
 13 6 3 4 27 - 19 21
8.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
9.
Эксельсиор
 13 6 1 6 17 - 23 19
10.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
НЕК Неймеген
 13 3 9 1 23 - 14 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 12 2 4 6 13 - 24 10
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 13 9 1 3 25 - 13 28
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Херенвен
 13 5 5 3 16 - 14 20
6.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
7.
ПСВ
 12 5 3 4 24 - 20 18
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
ПСВ Симонс Хави 12 (6)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
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