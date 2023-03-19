Тур: 26. Стадион: Евроборг. Зрители: 21247 Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
15' Желтая карточкаХайе Том
0:1
27' ГолВан Хойдонк Сидней
0:2
40' ГолВан Хойдонк Сидней
90'+24
Ход матча
15'
27'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ману
Элвис
18
Дубвик
Исак
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
24
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисНападающий
- Нападающий
-
18 Дубвик ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
24 Нуннели ЧеНападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гронинген
Херенвен
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
12 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
31 матч
29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.19
Среднее время на гол
61
75
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.94
1.53
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.71
1.35
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|9 (1)
|0.35
|Нгонж Сириль
|3
|0.12
|Крюгер Флориан
|3
|0.12
|Хове Йохан
|2
|0.08
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Ларсен Йорген
|1
|0.04
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.04
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.04
|Балкер Радинио
|1
|0.04
|Антман Оливер
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|10
|0.38
|Сарр Амин
|5
|0.19
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.19
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.12
|Тахири Анас
|1
|0.04
|Хайе Том
|1
|0.04
|Кёлерт Матс
|1
|0.04
|Бохневич Павел
|1
|0.04
|Сахрауи Осам
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.04
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Ольссон Симон
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|3
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Luciano Valente
|3
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Ван Оттеле Сюб
|3
|0
|Колассен Антуан
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Херенвен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
9
3
Гронинген
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
28
18
Волевые поражения
2
9
Гронинген
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Херенвен
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
31
20
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
4
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Пропущено
24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
9
38%
2
13%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
25%
6
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
29
22
7 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
1
3%
6
27%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
11
38%
3
14%
76-90
Забито
24
30
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
5
21%
2
7%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
8
33%
8
27%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
6
25%
3
10%
61-75
3
13%
8
27%
76-90
Пропущено
53
37
19 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 18
7
13%
5
14%
1-15
6
11%
5
14%
16-30
6
11%
8
22%
31-45
5
9%
8
22%
46-60
9
17%
6
16%
61-75
20
38%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1
ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4
Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2
Результаты матчей
Гронинген
Херенвен
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
58
58
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1610
620
1016
224
422
125
125
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|12 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6