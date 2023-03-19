Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Это был отличный перфоманс от команды Херенвен , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хове Йохан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хове Йохан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Дуарте Ларос . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней забивает ударом с правой ноги!

40' Хорошую попытку сделал Ван Амерсфоорт Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

38' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

36' Рикардо Пепи нанес удар головой, но Хавьер Мус спокойно отбил мяч.

36' Томаш Суслов из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Виллемс Джетро получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней забивает ударом с правой ноги!

27' Сахрауи Осам пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

27' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

26' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Бохневич Павел выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

25' Удар от ворот произведет Гронинген

24' Удар от ворот произведет Херенвен

24' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Сиб ван Оттеле ошибается в защите.

24' Удар от ворот произведет Гронинген

24' Хайе Том решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

22' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

20' Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Гронинген

19' Нуннели Че оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

18' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Херенвен

16' Блокзайл Тиймен из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Хайе Том получил желтую карточку от судьи

14' Удар от ворот произведет Херенвен

13' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Гронинген

11' Удар от ворот произведет Гронинген

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ману Элвис

10' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

3' Блокзайл Тиймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ван Амерсфоорт Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Херенвен

2' Хове Йохан из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Херенвен начинает с центра поля