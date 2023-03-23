5 минут остается до перерыва, давление сборной Словении существенно возросло, надо бы сборной Казахстана дотерпеть до перерыва.

Снова гости верхом забрасывают мяч в чужие владения, там на выходе уверенно играет Шацкий.

Небольшая пауза возникает в матче, Брекало довольно жестко врезался в Аймбетова, помощь врачей нужна форварду сборной Казахстана.

Еще один штрафной исполняет сборная Словении, верховая борьба остается за хозяевами, а угловой не приносит никаких дивидендов гостям.

Штрафной на чужой половине заработали подопечные Магомеда Адиева, после подачи Тагыбергена мяч от головы кого-то из словенцев отскочил в руки Облаку.

Пошла волна по трибунам "Астана-Арены", явно нравится происходящее на поле собравшейся сегодня публике.

Вороговский снова попытался обострить на левом фланге атаки, однако в борьбе против Стояновича упустил мяч за лицевую линию.

Тагыберген оказывается на газоне после единоборства с Брекало, держась за голеностоп, но всё же поднимается на ноги капитан сборной Казахстана.

Сеско после заброса из глубины рвался в штрафной площади Шацкого, однако против игрока "Ред Булл Зальцбурга" удачно сыграл Быстров, выступающий в РПЛ.

Еще один штрафной на чужой половине заработали гости, но после заброса Балковца верховую борьбу выиграл Марочкин.

Атака гостей через левый фланг завершается навесом Вербича и кивком головы от Целара - Шацкий уверенно ловит мяч в ближнем углу.

Гнезда-Черин врывается в штрафную с левого края, однако Марочкин чисто выбивает мяч на угловой, претензии на пенальти здесь неуместны.

Гнезда-Черин в этот раз подал угловой с левого фланга, Бийол сумел направить мяч в створ, но Шацкий выручил свою команду.

30' Тагыберген исполняет заброс со штрафного на дальнюю штангу, Габышев переигрывает на втором этаже Брекало, но делает это с нарушением правил.

28' Самородов цепляется за мяч перед штрафной после диагонального перевода и прокидывает мимо защитника, а вот пас на Аймбетова точным не стал.

27' Хорошая атмосфера сегодня на "Астана-Арене", пусть свободные места и есть, но поддержку своей команде публика оказывает громкую.

26' Продолжает сборная Казахстана на волне успеха атаковать, даже задействуя пяточки, но в итоге до штрафной добраться им не удается.

25' На всякий случай ВАР проверил позицию Вороговского в момент передачи на него, офсайда не определено, гол засчитан.

24' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАКСИМ САМОРОДОВ!

Вороговский на левом фланге обманными движениями ушел от опеки Карничника и навесил на ближнюю штангу, а Самородов головой отправил мяч в ближний угол ворот Облака, который решил пойти на выход и остался в полупозиции!

22' 71 процент игрового времени мячом владеет сборная Словении, однако пока мы видели только один акцентированный удар - со штрафного в самом начале.

21' Сборная Словении в прошлом году в Лиге Наций выше головы прыгнуть не смогла, но сохранила место в Лиге В в группе с сербами, норвежцами и шведами. На финише года в товарищеских матчах словенцы обыграли Румынию (2:1) и Черногорию (1:0).

19' Включение Балковца по левому флангу завершается прострелом во вратарскую, Шацкий отбивает мяч в колено защитнику, но отскок получился удачным для сборной Казахстана.