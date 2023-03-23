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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Казахстан
FIFA #115
1:0
Первый тайм: 45+'
Словения
FIFA #62
0'
1:0
24' Гол
Самородов Максим
45' Желтая карточка
Стоянович Петар

Ход матча

5'
 
Брекало Давид
Блажич Миха
24'
Самородов Максим
(Вороговский Ян)
1:0
45'
 
Стоянович Петар

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 178
Казахстан 26.4% (47)
X 24.7% (44)
Словения 48.9% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Словения
5.47
3.60
5.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шацкий
Игорь
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
4
Быстров
Марат
16
Габышев
Михаил
11
Вороговский
Ян
20
Оразов
Рамазан
8
Тагыберген
Асхат
7
Дарабаев
Аслан
6
Самородов
Максим
17
Аймбетов
Абат
1
Облак
Ян
2
Карничник
Зан
4
Блажич
Миха
6
Бийол
Яка
3
Балковец
Юре
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
5
Горенц-Станкович
Йон
7
Вербич
Беньямин
9
Целар
Жан
11
Сеско
Бенджамин
Казахстан
5-4-1
Словения
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самородов Максим 1 1
Вороговский Ян 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1
Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2
Словения
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1
Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Казахстан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Словения
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Казахстан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Словения
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Казахстан
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Словения
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Казахстан Самородов Максим 1
Казахстан Вороговский Ян 0 (1)
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Штрафной на чужой половине заработали подопечные Магомеда Адиева, после подачи Тагыбергена мяч от головы кого-то из словенцев отскочил в руки Облаку.
  • Желтая карточка
    45'
    Стоянович получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Оразов.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет шведский арбитр Гленн Нюберг к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    45'
    Еще один штрафной исполняет сборная Словении, верховая борьба остается за хозяевами, а угловой не приносит никаких дивидендов гостям.
  • Травма, повреждение
    43'
    Небольшая пауза возникает в матче, Брекало довольно жестко врезался в Аймбетова, помощь врачей нужна форварду сборной Казахстана.
  • 41'
    Снова гости верхом забрасывают мяч в чужие владения, там на выходе уверенно играет Шацкий.
  • 40'
    5 минут остается до перерыва, давление сборной Словении существенно возросло, надо бы сборной Казахстана дотерпеть до перерыва.
  • Угловой
    38'
    Гнезда-Черин в этот раз подал угловой с левого фланга, Бийол сумел направить мяч в створ, но Шацкий выручил свою команду.
  • 37'
    Гнезда-Черин врывается в штрафную с левого края, однако Марочкин чисто выбивает мяч на угловой, претензии на пенальти здесь неуместны.
  • 36'
    Атака гостей через левый фланг завершается навесом Вербича и кивком головы от Целара - Шацкий уверенно ловит мяч в ближнем углу.
  • 35'
    Еще один штрафной на чужой половине заработали гости, но после заброса Балковца верховую борьбу выиграл Марочкин.
  • 34'
    Сеско после заброса из глубины рвался в штрафной площади Шацкого, однако против игрока "Ред Булл Зальцбурга" удачно сыграл Быстров, выступающий в РПЛ.
  • Фол, нарушение
    33'
    Тагыберген оказывается на газоне после единоборства с Брекало, держась за голеностоп, но всё же поднимается на ноги капитан сборной Казахстана.
  • 32'
    Вороговский снова попытался обострить на левом фланге атаки, однако в борьбе против Стояновича упустил мяч за лицевую линию.
  • 31'
    Пошла волна по трибунам "Астана-Арены", явно нравится происходящее на поле собравшейся сегодня публике.
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    • Фол, нарушение
      30'
      Тагыберген исполняет заброс со штрафного на дальнюю штангу, Габышев переигрывает на втором этаже Брекало, но делает это с нарушением правил.
    • 28'
      Самородов цепляется за мяч перед штрафной после диагонального перевода и прокидывает мимо защитника, а вот пас на Аймбетова точным не стал.
    • 27'
      Хорошая атмосфера сегодня на "Астана-Арене", пусть свободные места и есть, но поддержку своей команде публика оказывает громкую.
    • 26'
      Продолжает сборная Казахстана на волне успеха атаковать, даже задействуя пяточки, но в итоге до штрафной добраться им не удается.
    • Видеоповтор
      25'
      На всякий случай ВАР проверил позицию Вороговского в момент передачи на него, офсайда не определено, гол засчитан.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАКСИМ САМОРОДОВ!
      Вороговский на левом фланге обманными движениями ушел от опеки Карничника и навесил на ближнюю штангу, а Самородов головой отправил мяч в ближний угол ворот Облака, который решил пойти на выход и остался в полупозиции!
    • 22'
      71 процент игрового времени мячом владеет сборная Словении, однако пока мы видели только один акцентированный удар - со штрафного в самом начале.
    • 21'
      Сборная Словении в прошлом году в Лиге Наций выше головы прыгнуть не смогла, но сохранила место в Лиге В в группе с сербами, норвежцами и шведами. На финише года в товарищеских матчах словенцы обыграли Румынию (2:1) и Черногорию (1:0).
    • 19'
      Включение Балковца по левому флангу завершается прострелом во вратарскую, Шацкий отбивает мяч в колено защитнику, но отскок получился удачным для сборной Казахстана.
    • Фол, нарушение
      18'
      Чаще фолят в дебюте встречи хозяева поля, сейчас Вороговский на чужой половине поля затоптал Карничника.
    • 17'
      Сеско здорово обыграл двоих соперников перед штрафной, вошел в неё с левого края и прострелил на дальнюю штангу, куда партнеры не успели.
    • 15'
      После навеса со штрафного Бийол исполнил скидку поперек поля, а Целар получил возможность для удара, однако на пути мяча возник Габышев.
    • Фол, нарушение
      14'
      Быстров откровенно хватает за плечо Стояновича, не давая тому убежать по центру, так можно Марату и до карточки доиграться.
    • 13'
      Еще один заброс в чужую штрафную исполняют гости, он получается безадресным, мяч спокойно достается Шацкому.
    • 12'
      Штрафной с левого фланга подает Балковец, Брекало выигрывает верховую борьбу, однако первым на отскоке был Вороговский.
    • 11'
      Постепенно у нас обозначается территориальное преимущество сборной Словении, но пока без острых подходов, плюс надо держать ухо востро при контратаках хозяев.
    • 10'
      А вот в конце календарного года Казахстан дважды проиграл в товарищеских матчах - 0:2 в Узбекистане и 1:2 в ОАЭ.
    • 9'
      В Лиге Наций в прошлом году команда Магомеда Адиева проявила себя здорово, выиграв третью группу в Лиге С, в следующей розыгрыше Казахстан сыграет в Лиге В.
    • 8'
      Отметим, что команды встречаются друг с другом впервые в истории. В группе Н отбора шесть команд, чуть позе в рамках этого сикстета сыграют Дания - Финляндия и Сан-Марино - Северная Ирландия.
    • 7'
      Атака сборной Словении правым флангом завершается высокой подачей Стояновича, никому из игроков не удается добраться до мяча.
    • Угловой
      6'
      Первый угловой в матче заработали хозяева, после навеса Тагыбергена Марочкин пробил головой в дальний угол, но в цель не попал.
    • Замена
      5'
      Да, так и происходит, вместо Михи Блажича на поле появляется Давид Брекало.
    • Травма, повреждение
      4'
      Проблемы со здоровьем есть у защитника гостей Блажича, врачи сборной Словении на поле и, видимо, готовится замена.
    • 3'
      Самородов на скорости протащил мяч до чужой штрафной и в окружении троих соперников решился на удар, однако игроки обороны смягчили эту попытку, Облак справился без труда.
    • 2'
      Сразу же гости заработали опасный штрафной усилиями Вербича, Балковец со "стандарта" с 25 метров закрутил мяч в ближний угол, однако Шацкий в прыке отвел угрозу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      45'
      Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Вороговский Ян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Максим Самородов бьет в цель!
    • 5'
      Блажич Миха уходит с поля. Давид Брекало выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Казахстан 1:0 Словения

    Исход игры
    Казахстан
    26.4% (47)
    Ничья
    24.7% (44)
    Словения
    48.9% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Словения
    21.3% (38)
    1:1 Ничья
    18% (32)
    0:1 Словения
    14% (25)
    2:1 Казахстан
    7.9% (14)
    1:0 Казахстан
    1.7% (3)
    1:3 Словения
    1.1% (2)
    0:2 Словения
    1.1% (2)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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    Казахстан
    Словения
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