Тур: 1. Стадион: Астана-Арена.
Ход матча
24'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.00 Точный счет – 1:2
-
-
12
Шацкий
Игорь
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Вратарь
-
13 Дркушич ВаняЗащитник
- Защитник
-
14 Залетел ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
15 Хорват ТомиПолузащитник
-
17 Випотник ЖанПолузащитник
-
21 Элшник ТимиПолузащитник
- Нападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самородов Максим
|1
|1
|Вороговский Ян
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1
Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2
Словения
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1
Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Казахстан
|Самородов Максим
|1
|Казахстан
|Вороговский Ян
|0 (1)
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.00 Точный счет – 1:2
-
-
Прогнозы на матч Казахстан 1:0 Словения
Исход игры
Казахстан
26.4% (47)
Ничья
24.7% (44)
Словения
48.9% (87)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Словения
21.3% (38)
1:1 Ничья
18% (32)
0:1 Словения
14% (25)
2:1 Казахстан
7.9% (14)
1:0 Казахстан
1.7% (3)
1:3 Словения
1.1% (2)
0:2 Словения
1.1% (2)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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