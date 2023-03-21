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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Словакия
FIFA #54
 
Позже
Люксембург
FIFA #92
Прогнозы 32
Словакия 93.8% (30)
X 6.3% (2)
Люксембург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Люксембург
6.50
4.50
7.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Словакия
Люксембург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:4
Е2ОМ
3:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2
Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2
Люксембург
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3
Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3

Группа J

Команда И В Н П Г О
1.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда И В Н П Г О
1.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда И В Н П Г О
1.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2023, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 32
    Словакия 93.8% (30)
    X 6.3% (2)
    Люксембург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Люксембург
    6.50
    4.50
    7.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Словакия - Люксембург

    Исход игры
    Словакия
    93.9% (31)
    Ничья
    6.1% (2)
    Люксембург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (16)
    Меньше
    50% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    40.63% (13)
    Нет
    59.38% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Словакия
    36.4% (12)
    2:1 Словакия
    27.3% (9)
    1:0 Словакия
    9.1% (3)
    3:1 Словакия
    9.1% (3)
    3:0 Словакия
    9.1% (3)
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    Словакия
    Люксембург
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