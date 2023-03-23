Тур: 1. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Йованович Срджан
0'
0:1
13' ГолРайс Деклан
29' Желтая карточкаРайс Деклан
0:2
44' ПенальтиКейн Гарри
53' Желтая карточкаУокер Кайл
1:2
56' ГолРетеги Матео
58' Желтая карточкаМагуайр Гарри
62' Желтая карточкаЖоржиньо
Ход матча
13'
0:1
29'
44'
0:2
53'
56'
58'
62'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Ретеги
Матео
3
Шоу
Люк
11
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
16 Чилуэлл БенЗащитник
-
17 Джеймс РисЗащитник
-
18 Гехи МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тони АйвенНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
История личных встреч
Италия
Англия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
120
Бомбардиры внутри турнира
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райс Деклан
|1
|1
|Кейн Гарри
|1 (1)
|1
Карточки
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|1
|0
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0
Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0
Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Северная Ирландия
|Чарльз Дион
|2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Португалия
|Канселу Жоау
|1
|Португалия
|Силва Бернарду
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Люксембург
|Герсон Ларс
|1
|Италия
|Жоржиньо II
|1
|Англия
|Уокер Кайл
|1
|Исландия
|Палссон Виктор
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Италия 1:2 Англия
Исход игры
Италия
36% (68)
Ничья
40.7% (77)
Англия
23.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (39)
Меньше
67.5% (81)
Обе команды забьют
Да
86.67% (104)
Нет
13.33% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (65)
2:1 Италия
10.6% (20)
1:2 Англия
6.9% (13)
1:0 Италия
4.2% (8)
0:1 Англия
2.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (4)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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