Вместо Бареллы на поле Кристанте появился тем временем. Политано вместо Берарди на футбольном газоне также появился в составе "скуадры адзурры".

Сака на правом фланге пытался продраться к воротам соперника. Выполнял он прострельную передачу на ближнюю штангу, где были только игроки итальянской команды.

Жмутся к воротам англичане сейчас. Активнее действует Италия, которая, как мне кажется, хочет забить еще и еще, чтобы спастись в этом поединке.

Сака выполнял прострел с правого края на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказывается. Легко снаряд выводят из своей штрафной итальянцы.

Спинаццола выполнил крайне плохую передачу с левого края. Политано далее запугивает оппонента так, что выбивает сферу за лицевую линию Грилиш.

Магуайр сейчас в обороне получил удар по ногам. Рефери фиксирует фол в атаке со стороны Италии при розыгрыше углового удара.

Жоржиньо с поля уходит, и вместо него Тонали появился. Пеллегрини уступает место на поле Ньонто. Двойная ротация в составе итальянской команды.

Уокер сейчас опасно играл ногой против соперника. В итоге в руках рефери появился очередной "горчичник". Второй в нашем противостоянии.

Честно говоря, я не думаю, что будет так слабо в атаке играть Италия. Но сегодня "скуадра адзурра" действительно смотрится слабо. Ее игра оставляет желать лучшего.

Сака в обороне сейчас отыграл. Выбивает он мяч в центр поля, и в центре поля явно нарушает правила один из игроков итальянской команды.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЕТЕГИ! 1:2! Забивает гол нападающий сборной Италии. Получил он мяч от партнера на правом краю, после чего нанес выстрел в дальний угол, сумев поразить цель из убойной позиции.

Ого! Барелла получил перед голом удар по ноге от Магуайра. Игроку сборной Англии прилетела карточка желтого цвета. Дела...

Поднялся Барелла все-таки с газона и встречу продолжил, хотя остаются у него определенные проблемы со здоровьем. Тут еще и двойная замена у итальянцев готовится.

Полчаса есть у Италии на то, чтобы изменить ход игры в свою пользу. По правому флангу сейчас идут вперед хозяева. Верратти следом в центре получает мяч, бьет по воротам, но попадает в защитника.

Жоржиньо нанес сейчас удар по ногам Кейну. В итоге получил от главного арбитра встречи карточку игрок сборной Италии.

Два угловых заработали итальянцы у ворот соперника. Подача на дальнюю штангу, и Кейн ценой собственного здоровья выносит сферу за лицевую. Еще один угловой.

Еще одна подача, но уже с левого края. Пикфорд выходит из ворот и играет кулаками в сторону от собственной рамки. Активно начинает Италия.

Не отдает мяч арбитр сейчас игрокам сборной Италии, хотя было похоже, что сфера за пределы поля именно от Кейна выкатилась. Но это не так.

МОМЕНТ! Верратти! Получил он мяч сейчас на левом краю штрафной, после чего нанес мощный удар в ближний угол, но попасть в створ ворот не сумел.

Интересно! Увидели сейчас игру рукой арбитры "ВАР". Пошел смотреть ситуацию и судья, который определил нарушение правил. Все-таки 11-метровый удар.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 0:2! Уверенно реализует 11-метровый удар Кейн! Подошел он к мячу и уверенно развел голкипер и мяч по разным углам. Выстрелил форвард в правый угол, а вратарь не угадал.

Ну теперь совсем сложной ситуация для Италии. Итак ничего не получалось у "скуадры адзурры" в последние минуты, а теперь и вовсе все валится из ног и рук.

МОМЕНТ! Каким-то образом Грилиш сейчас не сумел поразить ворота соперника. С левого края по пустой рамке он выстреливал, но не попал в цель!

Прозвучал свисток на перерыв! Италия уступает Англии на своем поле со счетом 0:2. Впереди вторая 45-минутка. Не расходимся.

40' Угловой снова заработали игроки сборной Англии. Сака выполнил навес с правого края на дальнюю штангу, где смог нанести удар по воротам Кейн. Правда, намного выше мяч полетел. Игроки "трех львов" пытаются рефери доказать, что была игра рукой. Что скажет судья? Нарушал ли правила Ди Лоренцо?

39' Показывал Берарди всем своим видом сейчас, что угловой ему удалось заработать, но у судьи на этот счет было свое мнение. От ворот назначает судья.

38' В центре поля с мячом итальянская сборная. Нехотя прессингует соперника Англия, понимая, что сейчас итальянцы пребывают не в лучшей своей форме.

36' Уже в обороне даже Грилиш отрабатывает сейчас, выбивая мяч за пределы футбольного газона в очень непростой ситуации. Италия пытается собраться.

35' 10 минут остается играть оппонентам в первом тайме. Как-то совсем у нас увязла игра в центре поля. Совсем ничего не получается у оппонентов, а ведь время идет.

33' Интересно, что Филлипсу за решение пробить предъявил Кейн. А ведь решение и впрямь было солидное, и мяч едва не влетел в сетку. Было близко к цели.

32' МОМЕНТ! Филлипс сейчас нанес мощный удар с линии штрафной в левый угол, и сфера просвистела рядом со стойкой! Едва-едва Англия сейчас не забила второй мяч в поединке.

31' Сака отобрал мяч сейчас у одного из соперников, но получил удар сзади по пятки. Тут же рефери зафиксировал нарушение правил, отдав мяч английской сборной.

30' Райс получает сейчас за фол в районе центрального круга карточку желтого цвета от главного арбитра встречи. Было нарушение. Фол и заслуженное наказание.

28' Райс выполняет в обороне сейчас чистый подкат, выбивая сферу за пределы поля. Правда, тут, скорее, против игрока сборной Англии были нарушены правила.

27' Беллингем снова играл сейчас в сторону к воротам соперника, но до удара не довели дело англичане. Следует вынос снаряда ближе к центру поля.

25' Подача последовала в штрафную сборной Италии с левого края от Беллингема, но сыграл на выходе голкипер, который забрал сферу в свои перчатки.

24' Пытаются итальянцы сейчас прессинговать соперника, создавать моменты у ворот соперника, но до ударов толком дело не доходит. Грамотно действует коллектив "трех львов".

23' Снова Грилиш получил сейчас удар по ногам. В руках рефери вполне могла появиться карточка желтого цвета, но ее в этой ситуации мы не увидели.

21' Кейн сейчас в атаке оказался. Простреливал он мяч с правого края на дальний угол вратарской, где никого из партнеров в тот же самый момент не оказалось.

20' Ретеги сейчас в чужой штрафной получил мяч, но не смог его толком обработать. Пикфорд в итоге сыграл на выходе и воспользовался замешательством оппонента. забрав мяч в перчатки.

19' Приятный уровень футбола показывает сборная Англии. А вот Италия совсем ничего не показывает впереди после активных первых минут встречи.

17' И продолжает сейчас мячом владеть на чужой половине поля английская сборная. Показали нам статистику ударов в створ сейчас режиссеры. Впереди "три льва" - 0:3.

16' И ведь не скажешь же, что Англия не заслужила этот гол! Все дело в том, что явно в последние минуты зажали "три льва" оппонента к штрафной, и это привело к взятию ворот.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАЙС! 0:1!

Открывает счет в матче Англия! Последовала передача от Сака на дальнюю штангу от углового флага. Не смог Кейн пробить стену из защитников итальянской сборной, но мяч вылетел в центр штрафной, откуда в сетку его послал Райс!

14' МОМЕНТИЩЕ! Вот это игра у нас пошла! Беллингем подхватил сейчас снаряд и с правой ноги, с 22-х метров бахнул под перекладину. Доннарумме пришлось попотеть, чтобы сферу перевести на угловой.

13' Подача последовала с правого края в штрафную Доннаруммы, которого явно уронили на газон защитники. Рефери фиксирует нарушение правил в атаке.

11' Штрафной удар подавали игроки сборной Англии. Последовала подача на дальнюю штангу, где Кейну не удалось добраться до мяча в борьбе с соперником. Была выбита сфера за лицевую линию. Угловой.

10' А тут точно Беллингема уже сбивали на газон защитники. Упал игрок английской команды, заработав штрафной удар для своего коллектива.

9' Сака пытался получить мяч сейчас в центре штрафной, но слишком далеко отпустил от себя снаряд. В итоге мяч достался голкиперу сборной Италии.

8' Грилиш смещался вдоль штрафной ближе к центру, но явно его придерживал оппонент. Желтой карточки рефери не показал нарушителю. Да даже свистка в итоге мы не увидели.

7' Пошла сейчас подача с левого края от того же Пеллегрини. Ретеги сбрасывал мяч на дальнюю штангу, где по воле случая никого из партнеров в тот момент не оказалось.

6' Пеллегрини зацепился на мяч на левом фланге, откуда прострелил сферу в центр штрафной. Снаряд попал в ногу защитнику и улетел за пределы поля. Угловой.

5' Штрафной удар заработали сейчас футболисты сборной Италии. Подача от Пеллегрини на Ди Лоренцо, который в касание пробил по воротам соперника, но толком не попал по мячу. Сфера улетела правее цели.

3' Спинаццола потащил мяч вперед по левому краю, хотел уже прострелить мяч в центр футболист итальянской сборной, но защитник добрался в этой ситуации до снаряда первым.

2' Футболисты сборной Италии предстали сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки сборной Англии вышли на футбольный газон в белом обмундировании.