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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Йованович Срджан
Италия
FIFA #8
1:2
Второй тайм: 71'
Англия
FIFA #5
0'
0:1
13' Гол
Райс Деклан
29' Желтая карточка
Райс Деклан
0:2
44' Пенальти
Кейн Гарри
53' Желтая карточка
Уокер Кайл
1:2
56' Гол
Ретеги Матео
58' Желтая карточка
Магуайр Гарри
62' Желтая карточка
Жоржиньо

Ход матча

13'
0:1
Райс Деклан
29'
 
Райс Деклан
44'
0:2
Кейн Гарри
53'
 
Уокер Кайл
56'
Ретеги Матео
(Пеллегрини Лоренцо)
1:2
58'
 
Магуайр Гарри
62'
Жоржиньо
 
62'
Политано Маттео
Берарди Доменико
 
62'
Кристанте Бриан
Барелла Николо
 
69'
 
Фоден Фил
Грилиш Джек
69'
Ньонто Вильфред
Пеллегрини Лоренцо
 
69'
Тонали Сандро
Жоржиньо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 189
Италия 36% (68)
X 40.7% (77)
Англия 23.3% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Англия
3.24
4.50
3.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Ди
Лоренцо
Джованни
3
Толой
Рафаэл
15
Ачерби
Франческо
4
Спинаццола
Леонардо
18
Барелла
Николо
8
Жоржиньо
II
6
Верратти
Марко
11
Берарди
Доменико
10
Пеллегрини
Лоренцо
19
Ретеги
Матео
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Магуайр
Гарри
3
Шоу
Люк
8
Филлипс
Кэлвин
4
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
10
Беллингем
Джуд
11
Грилиш
Джек
9
Кейн
Гарри
Италия
4-3-2-1
Англия
4-2-3-1

История личных встреч

Италия
Англия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
Е2
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ЧМ
1:2
ММ
2:1
Е2
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
120

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 1 1
Кейн Гарри 1 (1) 1

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 1 0

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0
Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0
Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Англия
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Италия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мальта
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Италия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Италия
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Северная Ирландия Чарльз Дион 2
Португалия Роналду Криштиану 2
Португалия Канселу Жоау 1
Португалия Силва Бернарду 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Люксембург Герсон Ларс 1
Италия Жоржиньо II 1
Англия Уокер Кайл 1
Исландия Палссон Виктор 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Жоржиньо с поля уходит, и вместо него Тонали появился. Пеллегрини уступает место на поле Ньонто. Двойная ротация в составе итальянской команды. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Магуайр сейчас в обороне получил удар по ногам. Рефери фиксирует фол в атаке со стороны Италии при розыгрыше углового удара. 
  • Угловой
    68'
    Спинаццола выполнил крайне плохую передачу с левого края. Политано далее запугивает оппонента так, что выбивает сферу за лицевую линию Грилиш. 
  • 67'
    Сака выполнял прострел с правого края на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказывается. Легко снаряд выводят из своей штрафной итальянцы. 
  • 65'
    Жмутся к воротам англичане сейчас. Активнее действует Италия, которая, как мне кажется, хочет забить еще и еще, чтобы спастись в этом поединке.
  • 64'
    Сака на правом фланге пытался продраться к воротам соперника. Выполнял он прострельную передачу на ближнюю штангу, где были только игроки итальянской команды. 
  • Замена
    62'
    Вместо Бареллы на поле Кристанте появился тем временем. Политано вместо Берарди на футбольном газоне также появился в составе "скуадры адзурры". 
  • Желтая карточка
    61'
    Жоржиньо нанес сейчас удар по ногам Кейну. В итоге получил от главного арбитра встречи карточку игрок сборной Италии.
  • 60'
    Полчаса есть у Италии на то, чтобы изменить ход игры в свою пользу. По правому флангу сейчас идут вперед хозяева. Верратти следом в центре получает мяч, бьет по воротам, но попадает в защитника. 
  • 59'
    Поднялся Барелла все-таки с газона и встречу продолжил, хотя остаются у него определенные проблемы со здоровьем. Тут еще и двойная замена у итальянцев готовится.
  • Желтая карточка
    57'
    Ого! Барелла получил перед голом удар по ноге от Магуайра. Игроку сборной Англии прилетела карточка желтого цвета. Дела...
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЕТЕГИ! 1:2!
    Забивает гол нападающий сборной Италии. Получил он мяч от партнера на правом краю, после чего нанес выстрел в дальний угол, сумев поразить цель из убойной позиции.
  • Фол, нарушение
    55'
    Сака в обороне сейчас отыграл. Выбивает он мяч в центр поля, и в центре поля явно нарушает правила один из игроков итальянской команды. 
  • 54'
    Честно говоря, я не думаю, что будет так слабо в атаке играть Италия. Но сегодня "скуадра адзурра" действительно смотрится слабо. Ее игра оставляет желать лучшего. 
  • Желтая карточка
    53'
    Уокер сейчас опасно играл ногой против соперника. В итоге в руках рефери появился очередной "горчичник". Второй в нашем противостоянии.
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    • Опасный момент
      51'
      МОМЕНТ! Верратти! Получил он мяч сейчас на левом краю штрафной, после чего нанес мощный удар в ближний угол, но попасть в створ ворот не сумел.
    • 50'
      Не отдает мяч арбитр сейчас игрокам сборной Италии, хотя было похоже, что сфера за пределы поля именно от Кейна выкатилась. Но это не так.
    • Угловой
      49'
      Еще одна подача, но уже с левого края. Пикфорд выходит из ворот и играет кулаками в сторону от собственной рамки. Активно начинает Италия.
    • Угловой
      47'
      Два угловых заработали итальянцы у ворот соперника. Подача на дальнюю штангу, и Кейн ценой собственного здоровья выносит сферу за лицевую. Еще один угловой. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! Италия уступает Англии на своем поле со счетом 0:2. Впереди вторая 45-минутка. Не расходимся.
    • Опасный момент
      45'
      МОМЕНТ! Каким-то образом Грилиш сейчас не сумел поразить ворота соперника. С левого края по пустой рамке он выстреливал, но не попал в цель!
    • 44'
      Ну теперь совсем сложной ситуация для Италии. Итак ничего не получалось у "скуадры адзурры" в последние минуты, а теперь и вовсе все валится из ног и рук.
    • Пенальти
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙН! 0:2!
      Уверенно реализует 11-метровый удар Кейн! Подошел он к мячу и уверенно развел голкипер и мяч по разным углам. Выстрелил форвард в правый угол, а вратарь не угадал.
    • Пенальти!
      42'
      Интересно! Увидели сейчас игру рукой арбитры "ВАР". Пошел смотреть ситуацию и судья, который определил нарушение правил. Все-таки 11-метровый удар.
    • Судья
      40'
      Угловой снова заработали игроки сборной Англии. Сака выполнил навес с правого края на дальнюю штангу, где смог нанести удар по воротам Кейн. Правда, намного выше мяч полетел. Игроки "трех львов" пытаются рефери доказать, что была игра рукой. Что скажет судья? Нарушал ли правила Ди Лоренцо?
    • 39'
      Показывал Берарди всем своим видом сейчас, что угловой ему удалось заработать, но у судьи на этот счет было свое мнение. От ворот назначает судья.
    • 38'
      В центре поля с мячом итальянская сборная. Нехотя прессингует соперника Англия, понимая, что сейчас итальянцы пребывают не в лучшей своей форме. 
    • 36'
      Уже в обороне даже Грилиш отрабатывает сейчас, выбивая мяч за пределы футбольного газона в очень непростой ситуации. Италия пытается собраться.
    • 35'
      10 минут остается играть оппонентам в первом тайме. Как-то совсем у нас увязла игра в центре поля. Совсем ничего не получается у оппонентов, а ведь время идет.
    • 33'
      Интересно, что Филлипсу за решение пробить предъявил Кейн. А ведь решение и впрямь было солидное, и мяч едва не влетел в сетку. Было близко к цели.
    • Опасный момент
      32'
      МОМЕНТ! Филлипс сейчас нанес мощный удар с линии штрафной в левый угол, и сфера просвистела рядом со стойкой! Едва-едва Англия сейчас не забила второй мяч в поединке.
    • Фол, нарушение
      31'
      Сака отобрал мяч сейчас у одного из соперников, но получил удар сзади по пятки. Тут же рефери зафиксировал нарушение правил, отдав мяч английской сборной.
    • Желтая карточка
      30'
      Райс получает сейчас за фол в районе центрального круга карточку желтого цвета от главного арбитра встречи. Было нарушение. Фол и заслуженное наказание. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Райс выполняет в обороне сейчас чистый подкат, выбивая сферу за пределы поля. Правда, тут, скорее, против игрока сборной Англии были нарушены правила.
    • 27'
      Беллингем снова играл сейчас в сторону к воротам соперника, но до удара не довели дело англичане. Следует вынос снаряда ближе к центру поля.
    • 25'
      Подача последовала в штрафную сборной Италии с левого края от Беллингема, но сыграл на выходе голкипер, который забрал сферу в свои перчатки.
    • 24'
      Пытаются итальянцы сейчас прессинговать соперника, создавать моменты у ворот соперника, но до ударов толком дело не доходит. Грамотно действует коллектив "трех львов".
    • Фол, нарушение
      23'
      Снова Грилиш получил сейчас удар по ногам. В руках рефери вполне могла появиться карточка желтого цвета, но ее в этой ситуации мы не увидели.
    • 21'
      Кейн сейчас в атаке оказался. Простреливал он мяч с правого края на дальний угол вратарской, где никого из партнеров в тот же самый момент не оказалось.
    • 20'
      Ретеги сейчас в чужой штрафной получил мяч, но не смог его толком обработать. Пикфорд в итоге сыграл на выходе и воспользовался замешательством оппонента. забрав мяч в перчатки.
    • 19'
      Приятный уровень футбола показывает сборная Англии. А вот Италия совсем ничего не показывает впереди после активных первых минут встречи.
    • 17'
      И продолжает сейчас мячом владеть на чужой половине поля английская сборная. Показали нам статистику ударов в створ сейчас режиссеры. Впереди "три льва" - 0:3. 
    • 16'
      И ведь не скажешь же, что Англия не заслужила этот гол! Все дело в том, что явно в последние минуты зажали "три льва" оппонента к штрафной, и это привело к взятию ворот.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАЙС! 0:1!
      Открывает счет в матче Англия! Последовала передача от Сака на дальнюю штангу от углового флага. Не смог Кейн пробить стену из защитников итальянской сборной, но мяч вылетел в центр штрафной, откуда в сетку его послал Райс!
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! Вот это игра у нас пошла! Беллингем подхватил сейчас снаряд и с правой ноги, с 22-х метров бахнул под перекладину. Доннарумме пришлось попотеть, чтобы сферу перевести на угловой. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Подача последовала с правого края в штрафную Доннаруммы, которого явно уронили на газон защитники. Рефери фиксирует нарушение правил в атаке. 
    • Угловой
      11'
      Штрафной удар подавали игроки сборной Англии. Последовала подача на дальнюю штангу, где Кейну не удалось добраться до мяча в борьбе с соперником. Была выбита сфера за лицевую линию. Угловой.
    • Фол, нарушение
      10'
      А тут точно Беллингема уже сбивали на газон защитники. Упал игрок английской команды, заработав штрафной удар для своего коллектива.
    • 9'
      Сака пытался получить мяч сейчас в центре штрафной, но слишком далеко отпустил от себя снаряд. В итоге мяч достался голкиперу сборной Италии.
    • Судья
      8'
      Грилиш смещался вдоль штрафной ближе к центру, но явно его придерживал оппонент. Желтой карточки рефери не показал нарушителю. Да даже свистка в итоге мы не увидели. 
    • 7'
      Пошла сейчас подача с левого края от того же Пеллегрини. Ретеги сбрасывал мяч на дальнюю штангу, где по воле случая никого из партнеров в тот момент не оказалось.
    • Угловой
      6'
      Пеллегрини зацепился на мяч на левом фланге, откуда прострелил сферу в центр штрафной. Снаряд попал в ногу защитнику и улетел за пределы поля. Угловой. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Штрафной удар заработали сейчас футболисты сборной Италии. Подача от Пеллегрини на Ди Лоренцо, который в касание пробил по воротам соперника, но толком не попал по мячу. Сфера улетела правее цели.
    • 3'
      Спинаццола потащил мяч вперед по левому краю, хотел уже прострелить мяч в центр футболист итальянской сборной, но защитник добрался в этой ситуации до снаряда первым. 
    • 2'
      Футболисты сборной Италии предстали сегодня на поле в синих цветах, в то время, как игроки сборной Англии вышли на футбольный газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия 1:2 Англия

    Исход игры
    Италия
    36% (68)
    Ничья
    40.7% (77)
    Англия
    23.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (39)
    Меньше
    67.5% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (104)
    Нет
    13.33% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (65)
    2:1 Италия
    10.6% (20)
    1:2 Англия
    6.9% (13)
    1:0 Италия
    4.2% (8)
    0:1 Англия
    2.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.1% (4)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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