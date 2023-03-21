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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Йованович Срджан
Италия
FIFA #8
 
Позже
Англия
FIFA #5
Прогнозы 33
Италия 39.4% (13)
X 48.5% (16)
Англия 12.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Англия
3.00
3.30
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Италия
Англия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
Е2
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ЧМ
1:2
ММ
2:1
Е2
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
120

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0
Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0
Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2023, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.

    Главный судья: Йованович Срджан

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    • Прогнозы 33
    Италия 39.4% (13)
    X 48.5% (16)
    Англия 12.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Англия
    3.00
    3.30
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия - Англия

    Исход игры
    Италия
    38.2% (13)
    Ничья
    50% (17)
    Англия
    11.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.94% (13)
    Меньше
    58.06% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.65% (25)
    Нет
    19.35% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (12)
    2:1 Италия
    29.4% (10)
    0:0 Ничья
    5.9% (2)
    2:2 Ничья
    5.9% (2)
    0:1 Англия
    5.9% (2)
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    Англия
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