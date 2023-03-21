Тур: 1. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Йованович Срджан
История личных встреч
Италия
Англия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
120
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0
Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1
Англия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0
Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|4.
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|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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|2.
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|0
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|3.
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|4.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
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|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
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|0 - 0
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Италия - Англия
Исход игры
Италия
38.2% (13)
Ничья
50% (17)
Англия
11.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (13)
Меньше
58.06% (18)
Обе команды забьют
Да
80.65% (25)
Нет
19.35% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (12)
2:1 Италия
29.4% (10)
0:0 Ничья
5.9% (2)
2:2 Ничья
5.9% (2)
0:1 Англия
5.9% (2)
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