Ух ты, прошла неплохая атака у сборной Сан-Марино! Прошла подача с правого фланга, Ринальди на мяч выскакивал, но совсем немного не хватило ему, чтобы по воротам пробить!

Макнейр по центру прорывался к воротам сборной Сан-Марино, но мяч в итоге отскочил на Брэдли, который справа по воротам пробил, но в подкате мяч на себя принял Чеволи.

Забили гол хозяева! Нанни убежал один на один, очень долго готовил свой удар, в итоге его уже и защитник догнал, но всё же переиграл нападающий хозяев голкипера гостей ударом из пределов штрафной, но прозвучал свисток. Офсайд.

Двойная замена в составе сборной Северной Ирландии. Конор Вашингтон и Даниэл Баллард покинули пределы поля, вместо них будут играть Джош Мадженнис и Кэмерон Макгихан .

Середина второго тайма у нас идёт. Игроки сборной Сан-Марино продолжают сопротивляться! Надо сказать, футболисты гостей не включат максимальные обороты, в режиме экономии сил подопечные О'Нила действуют.

Льюис прилёг на газон, а партнёр ему помог. Свело ногу у защитника сборной Северной Ирландии.

Замена в составе сборной Сан-Марино. Вместо Лоренцо Капиккьони на поле появился Микаэль Баттистини. Второй Баттистини теперь есть на поле, они вместо с Мануэлем братья.

Ещё один заброс в штрафную площадь сборной Сан-Марино, но тут Тоси сыграл хладнокровно, смог защитник сбросить мяч в руки своему голкиперу.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Дион Чарльз! 0:2! Джамал Льюис получил мяч на левом фланге, практически от лицевой здорово навесил на дальнюю штангу, и Чарльз в красивом нырке пробил головой по воротам! Бенедеттини смог дотянуться одной рукой, но мяч в итоге всё же заскочил от неё в сетку. Это дубль!

Брдли справа подключил к атаке Макнейра, который попытался прострелить от лицевой линии, но его накрыл защитник сборной Сан-Марино.

Угловой у ворот хозяев. Пошла подача с правого фланга, отбились хозяева! Но атака продолжилась, и опасно пробил с лёта Брэдли, но попал в своего же игрока! Кажется, это был Вашингтон!

А теперь и Ди Майо свою команду выручил! Опасный удар по воротам сборной Сан-Марино, и защитник в последний момент подставился, в итоге рядом со штангой мяч пролетел!

Замена в составе сборной Сан-Марино. Филиппо Берарди покинул пределы поля, вместо него будет играть Данило Ринальди.

Во втором тайме даже не думают футболисты сборной Сан-Марино об атаке. Если в первом ещё хоть иногда хозяева переходили на половину поля гостей, то теперь всё в одну сторону у нас развивается.

Болельщики сборной Северной Ирландии в экстазе находятся. Очень громко исполняют они свои песни.

Двойная замена после перерыва состоялась в составе сборной Сан-Марино. Вместо Мирко Палацци и Данте Росси появились Алекссандро Тоси и Микеле Чеволи .

Не изменился у нас рисунок игры после перерыва. Продолжает атаковать сборная Северной Ирландии, и удалось гостям заработать угловой.

Подача слева в штрафную площадь сборной Сан-Марино, мяч отлетел к Сэвиллу, который сходу по воротам пробил, но попал в соперника. Не дошёл мяч до Бенедеттини.

Макнейр получил мяч на правом фланге, навесил в штрафную площадь, но получилось слишком сильно. Мяч улетел на противоположный фланг.

Серия забросов в штрафную площадь сборной Сан-Марино, хозяева со всеми попытками гостей справились.

Баллард справа попытался прострелить в штрафную площадь хозяев, но не прошёл этот пас. В аут вынес защитник сборной Сан-Марино мяч.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Футболисты сборной Северной Ирландии уверенно контролируют ход поединка. Хозяева обороняются, но делают это весьма успешно, в итоге пропустили пока только лишь один мяч. Неплохое достижение. Сделаем паузу, встретимся через 15 минут!

44' И вновь нашлась работа для Бенедеттини! Брэдли справа ворвался в штрафную площадь хозяев, сходу нанёс удар в ближнюю девятку, в прыжке голкипер сборной Сан-Марино мяч отбил!

43' Киарон Браун получил жёлтую карточку. На ровном месте толкнул в спину защитник гостей соперника, причём сделал это на чужой половине поля. Вряд ли бы опасной могла получиться контратака у хозяев.

42' Провели хорошую атаку игроки сборной Северной Ирландии, последовал прострел с правого фланга, Сэвилл мяч пропустил, но до удара дело не дошло.

41' Довольно продолжительное время игроки сборной Сан-Марино владели мячом, но ничем интересным это не закончилось. Вновь североирландцы его отобрали и готовят свою комбинацию.

40' Не так много времени осталось до конца первого тайма. Игроки сборной Сан-Марино пока в меньшинстве. По всей видимости, замена потребуется хозяевам поля.

39' Пауза у нас в игре образовалась. Мирко Палацци получил повреждение, и врачи хозяев на поле появились. По всей видимости, рванул заднюю поверхность бедра защитник.

37' Уже не так легко отбиваются футболисты сборной Сан-Марино, мяч практически не покидает половину поля хозяев.

35' Браун из глубины поля сделал классную разрезающую передачу налево на Вашингтона, который прострелил в штрафную площадь, но совсем неточно. Выбили без проблем мяч хозяев поля.

34' И вновь не особо форсируют события игроки сборной Северной Ирландии, в своё удовольствие разыгрывают комбинации игроки гостей.

33' Перешли игроки Сан-Марино на половину поля соперника, Фаббри выполнил заброс из глубины в штрафную площадь североирландской команды, но отбились гости без видимых проблем.

31' Брэдли здорово прорвался по правому флангу, прострелил в центр штрафной площади на Чарльза, который уже был готов пробивать в касание, но его опередил Сэвилл, пробив выше ворот. Поспешишь - людей насмешишь!

30' Полчаса сыграно в первом тайме. Комбинируют игроки сборной Северной Ирландии. Думаю, ещё не один гол мы увидим от гостевой команды сегодня.

29' Да, у хозяев в эти минуты не получается хоть на несколько секунд мяч под свой контроль получить. Наладили игроки Северной Ирландии полный контроль над игрой.

28' Продолжает атаковать сборная Северной Ирландии, Сэвилл слева из угла поля навесил в штрафную площадь хозяев, но точно на игрока сборной Сан-Марино. Мяч выбит.

27' 32% на 68% по владению мячом к этой минуте. И продолжают футболисты Северной Ирландии этот счётчик в свою пользу накручивать.

26' Вновь пошли в атаку гости, Макнейр с правого фланга навесил в центр штрафной площади, Сэвилл смог до мяча добраться, но удар толком не получился, скорее скидка в руки Бенедеттини вышла.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Дион Чарльз! 0:1!

Открыли гости счёт! Вашингтон прострелил с правого фланга во вратарскую площадку, Фаббри упустил Чарльза, и Дион из пределов вратарской вогнал мяч под перекладину ворот Бенедеттини!

23' Середина первого тайма у нас идёт, пока никак не могут забить игроки сборной Северной Ирландии, да и моментом толком нет!

22' Угловой у ворот сборной Сан-Марино. Сэвилл навесил от правого флажка в центр штрафной площади, тут выскочил на мяч Каткарт, но пробить у него не получилось. Чарльз тоже не смог сыграть на дальней штанге.

21' Вновь убежали в атаку игроки сборной Сан-Марино, Берарди по правому флангу мяч тащил, но сил ему не хватило, в итоге упустил форвард его за боковую линию.

20' Много владеют мячом футболисты сборной Северной Ирландии, что не очень удивительно. Хозяева стараются прессинговать, но не очень высоко это делают, всё же силы берегут.

19' Неплохой заброс в штрафную площадь сборной Сан-Марино от Брэдли, но вновь уверенно на выходе сыграл Бенедеттини и мяч накрыл.

17' Попытались в атаку перейти игроки сборной Сан-Марино. Получалось весьма перспективно, но Голинуччи ошибся в приёме на правом фланге, в итоге аут в пользу гостевой команды.

16' Очень пока неплохо выглядят футболисты сборной Сан-Марино. Получается у хозяев сдерживать атаки соперника, пока лишь один момент у ворот Бенедеттини мы увидели.

14' Неплохая атака получилась у Сан-Марино, Берарди вышел один на один с голкипером сборной Северной Ирландии, но не удалось его переиграть. Пикок-Фаррелл справился, но было очевидно, что был офсайд, и свисток стал лишь вопросом временем.

13' А вот и первый момент у ворот сборной Сан-Марино! Сэвилл здорово слева ускользнул от защитника, навесил от лицевой в центр штрафной площади, и Макнейр головой опасно пробил с отскоком от газона! Мяч летел в угол, но в прыжке спас свою команду Бенедеттини!

12' Баллард из глубины поля с правого края сделал длинный заброс в штрафную площадь сборной Сан-Марино, а получилось точно в руки Бенедеттини. Никто не мешал тут вратарю.

11' Чарльз и Голинуччи столкнулись в центре поля в борьбе за мяч, но обошлось без повреждений к счастью. Стараются игроки Сан-Марино борьбу навязывать.

10' Больше владеют мячом игроки Северной Ирландии, что неудивительно. Баллард сейчас смело пошёл в обыгрыш, нарушил на нём правила Берарди.

8' Пока не получается у гостей прижать соперника к воротам, всё же в роли явных фаворитов сегодня игроки сборной Северной Ирландии выступают. Болельщики североирландцев в большом количестве свою команду очень активно поддерживают.

7' Вот уже третий угловой заработали игроки Северной Ирландии. Вновь разыграли гости, теперь уже на правом фланге, и пошёл прострел в штрафную площадь, уверенно сыграл Бенедеттини.

6' Перехватили мяч в центре поля игроки Сан-Марино, попытались быструю атаку провести, но Баттистини вновь правила на сопернике нарушил, далековато от себя снаряд отпустив.

5' На этот раз быстро потеряли мяч игроки Северной Ирландии, Сэвилл и Макнейр пытались разыграть его на левом фланге, но не совсем поняли друг друга, в итоге потеря получилась.

4' Угловой заработали игроки сборной Северной Ирландии. Макнейр навесил от левого флажка на дальнюю штангу, удачно на выходе сыграл Бенедеттини, кулаком выбивший мяч подальше от своих ворот. На подборе оказался Брэдли, пробил по воротам, но попал в голову сопернику. Вновь угловой будет.

3' Попытались в контратаку перейти игроки Сан-Марино, но Баттистини на правом фланге мяч упустил, а затем нарушил правила на Брауне.