Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
0:2
Второй тайм: 72'
Ход матча
24'
0:1
43'
55'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
Прогноз на матч от Liveresult
18
Нанни
Никола
22
Браун
Киарон
19
Чарльз
Ши
10
Чарльз
Дион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нанни НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хирш ХосеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Костантини Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Саутвуд ЛюкВратарь
-
12 Хазард КонорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Прайс АйзекПолузащитник
-
14 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уайт ГэвинПолузащитник
- Нападающий
-
16 Тэйлор ДейлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
История личных встреч
Сан-Марино
Северная Ирландия
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|2
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Киарон
|1
|0
Результаты последних матчей
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0
Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Местре - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Литва 1:2
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2
Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Северная Ирландия
|Чарльз Дион
|2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Португалия
|Канселу Жоау
|1
|Португалия
|Силва Бернарду
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Люксембург
|Герсон Ларс
|1
|Италия
|Жоржиньо II
|1
|Англия
|Уокер Кайл
|1
|Исландия
|Палссон Виктор
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сан-Марино 0:2 Северная Ирландия
Исход игры
Сан-Марино
3.9% (5)
Ничья
3.1% (4)
Северная Ирландия
92.9% (118)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (74)
Меньше
37.29% (44)
Обе команды забьют
Да
16.1% (19)
Нет
83.9% (99)
Популярный счёт
0:3 Северная Ирландия
33.9% (43)
0:2 Северная Ирландия
28.3% (36)
1:2 Северная Ирландия
11% (14)
0:4 Северная Ирландия
9.4% (12)
0:1 Северная Ирландия
3.9% (5)
1:1 Ничья
1.6% (2)
0:5 Северная Ирландия
1.6% (2)
1:3 Северная Ирландия
1.6% (2)
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