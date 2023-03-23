Тур: 1. Стадион: Билино Поле.
3:0
Второй тайм: 68'
0'
1:0
14' ГолКрунич Раде
17' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
19' Желтая карточкаПалссон Виктор
2:0
40' ГолКрунич Раде
45' Желтая карточкаГудмундссон Йоханн
45' Желтая карточкаТахирович Бенджамин
3:0
63' ГолДедич Амар
64' Желтая карточкаДедич Амар
Ход матча
14'
1:0
19'
40'
2:0
63'
3:0
64'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дедич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дедич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
-
17 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видарссон Арнар
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|2
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1
Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0
Исландия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0
Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|4:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Северная Ирландия
|Чарльз Дион
|2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Португалия
|Канселу Жоау
|1
|Португалия
|Силва Бернарду
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Люксембург
|Герсон Ларс
|1
|Италия
|Жоржиньо II
|1
|Англия
|Уокер Кайл
|1
|Исландия
|Палссон Виктор
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 3:0 Исландия
Исход игры
Босния и Герцеговина
71.8% (94)
Ничья
22.1% (29)
Исландия
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
63.03% (75)
Нет
36.97% (44)
Популярный счёт
2:1 Босния и Герцеговина
31.3% (41)
1:0 Босния и Герцеговина
24.4% (32)
1:1 Ничья
16.8% (22)
2:0 Босния и Герцеговина
3.8% (5)
1:2 Исландия
2.3% (3)
3:1 Босния и Герцеговина
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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