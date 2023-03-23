С угла поля навесил Сигурдссон на дальнюю штангу, где пытался пробить по воротам Олафссон, но проиграл борьбу за мяч Дедичу.

С аута вбросил мяч Магнуссон в штрафную соперника, где Гудмундссон пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.

С правого фланга смог навесить Палссон на линию штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Отдавал пас с фланга в штрафную Газибегович на ход Демировичу, но на выходе оказался первым на мяче Рунарссон.

Диагональ исполнял Тахирович на правый фланг, куда забегал Дедич, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Амар Дедич! Продавил соперника по правому флангу Дедич, сместился к линии штрафной и пробил на силу точно в дальний нижний угол. Как ни старался Рунарссон, спасти свою команду ему не удалось.

Обрезался Шехич, выбив мяч точно на Харальдссона, но тот в самый ответственный момент наступил на мяч и оказался на газоне.

На фланге получил по ногам Палссон в борьбе против Дедича. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Исландии.

Теперь уже Сигурдссона на своей половине поля подтолкнул руками в спину Тахирович. Штрафной удар вновь назначил судья для гостей.

Со штрафного навесил Гудмундссон на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Палссон.

Догнал мяч на фланге Хаджиахмедович и забросил на чужую половину поля, но здесь Превляк потерял мяч в борьбе против Магнуссона.

Отдавал пас по флангу Палссон на ход Сигурдссону, который мог убегать в штрафную, но не сумел догнать мяч в пределах поля.

Харальдссон с левого фланга забрасывал в штрафную на ход Финнбогасону, но тому пробить по воротам не позволил Миличевич.

Ушел от соперника по флангу Харальдссон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Хаджиахметович на ход Превляку, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.

Диагональный пас Палссон исполнял в штрафную на ход Гудмундссону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Сместился с правого фланга Сигурдссон к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Миличевича.

Долго катают мяч на своей половине поля боснийцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в глубокую оборону.

Проникающий пас исполнял Крунич в штрафную на Демировича, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Магнуссон.

Сместился с левого фланга к центру Газибегович, обыграл защитника и пробил точно под перекладину, но в прыжке перевел мяч на угловой Рунарссон.

Дедич с правого фланга навесил в штрафную соперника, где мяч угодил в руку Олафссону, но судья не стал назначать пенальти.

Устроили потасовку Гудмундссон и Тахирович в центре поля, за что тут же были наказаны желтыми карточками.

45' Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Диагональ Магнуссон исполнял в штрафную, куда забегал Финнбогасон, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Шехича.

43' Пробивал Превляк из пределов штрафной после паса от Крунича, но в грамотном подкате заблокировал мяч Гретарссон.

41' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Раде Крунич! Удвоили своей преимущество хозяева. Пробивал Превляк из пределов штрафной после паса от Дедича, но мяч угодил в спину защитнику, от которой отскочил к Круничу, который вновь грамотно сыграл на добивание и отправил сферу в дальнюю девятку.

40' Догнал мяч на правой бровке Палссон и тут же подал в штрафную, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.

39' Гудмундссон тонким пасом пяткой искал в штрафной соперника Торстейнссона, но перехватил сферу в подкате Ахмедходжич.

38' Теперь уже Олафссон уложил в подкате на фланге Дедича. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

37' Зацепился за мяч на чужой половине поля Финнбогасон и отдал поперек на Сигурдссона, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.

36' Догнал мяч у лицевой линии Сигурдссон и прострелил вдоль ворот. В своей вратарской в подкате едва не срезал мяч в свои ворота Миличевич, но спас свою команду в прыжке Шехич.

35' В центре поля получил по ногам Траустасон в борьбе против Демировича. Штрафной удар исполнять будут исландцы.

34' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля боснийцы, даже центр с мячом не дают они перейти гостям.

33' Ушел от соперника по флангу Торстейнссон и подал в центр штрафной, но здесь Гудмундссон пробил головой крайне неточно.

32' Со штрафного подавал Крунич на дальнюю штангу, где пробил головой Саничанин, но мяч смог кончиками пальцев на угловой перевести Рунарссон.

31' Грамотно подставился на чужой половине поля Демирович и вынудил нарушить правила защитника. Опасный стандарт исполнят хозяева.

30' Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Харальдссон на ход Гудмундссону, но тому пробить по воротам не позволил защитник.

29' Диагональ исполнял в штрафную соперника Газибегович, но Дедичу не хватило скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.

28' Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

27' С центра поля забросил Палссон в штрафную соперника на Гудмундссону, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Миличевичу.

26' Пробивал по воротам с линии вратарской Ахмедходжич после навеса с угла поля, но мяч полетел выше перекладины.

25' Убегал Дедич в контратаку и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

24' Перехватил мяч в центре поля Магнуссон и тут же забросил вперед на Сигурдссона, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

23' Пауза в матче. В прошлом эпизоде угодил мяч в пах Тахировичу, потребуется время футболисту, чтобы прийти в себя..

22' Накрутил соперника на фланге Финнбогасон и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Тахирович.

21' Отмахнулся от соперника на фланге в верховой борьбе Палссон. Обычно такое наказывается желтой карточкой.

20' Ушел от соперника по левой бровке Газибегович и навесил на дальнюю штангу, но здесь Демирович с лету пробил крайне неточно.

19' Со штрафного попытался на силу пробить по воротам Тахирович низом, но мяч угодил в стенку и вылетел за пределы поля.

18' Откровенно хватал соперника за футболку на своей половине поля Харальдссон, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

17' Отдавал проникающий пас Крунич в штрафную на ход Демировичу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

16' Зацепился за мяч Превляк на чужой половине поля и сбросил головой на Хаджиахметовича, но пробить по воротам тому не позволил Магнуссон.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Раде Крунич! Смогли выйти вперед хозяева! Дедич сместился с фланга к центру и покатил поперек на Превляка, который пробил в касание, но мяч рикошетом от защитника прилетел к Круничу, который с разворота отправил снаряд под перекладину.

13' Навесил с правого фланга на дальнюю штангу Сигурдссон, но здесь добраться до мяча Финнбогасону помешал в силовой борьбе Ахмедходжич.

12' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Олафссон. Потребуется ему помощь медиков.

11' Пробивал головой из пределов штрафной соперника Демирович после навеса от Дедича, но мяч смог поймать руками Рунарссон в падении.

10' Прорвался по флангу на скорости Магнуссон и навесил в центр чужой штрафной, но здесь никто из партнеров не смог замкнуть.

9' С угла поля навесил в центр штрафной Сигурдссон, но здесь Ахмедходжич спокойно вынес сферу подальше от ворот головой.

8' Диагональ исполнял Траустансон в штрафную на Финнбогасона, но того опередил Саничанин и вынес мяч головой на угловой.

7' С острого угла пробил по воротам Хаджиахметович после паса от Дедича, но мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.

6' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Торстейнссон на дальнюю штангу, но здесь не смог Финнбогасон добраться до мяча головой.

5' Получил по ногам перед чужой штрафной Сигурдссон, судья все видел и тут же назначил опасны стандарт для гостей.

4' Мягко забросил в штрафную соперника Торстейнссон, но здесь первым на мяче оказался Миличевич и вынес его подальше от ворот.

3' Прорвался к штрафной соперника на скорости Хаджиахметович и отдал вперед на Превляка, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.