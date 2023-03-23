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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #57
3:0
Второй тайм: 68'
Исландия
FIFA #63
0'
1:0
14' Гол
Крунич Раде
17' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
19' Желтая карточка
Палссон Виктор
2:0
40' Гол
Крунич Раде
45' Желтая карточка
Гудмундссон Йоханн
45' Желтая карточка
Тахирович Бенджамин
3:0
63' Гол
Дедич Амар
64' Желтая карточка
Дедич Амар

Ход матча

14'
Крунич Раде
1:0
17'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
19'
 
Палссон Виктор
40'
Крунич Раде
2:0
45'
 
Гудмундссон Йоханн
45'
Тахирович Бенджамин
 
63'
Дедич Амар
3:0
64'
Дедич Амар
 
67'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Торстейнссон Йон
67'
Кодро Кенан
Превляк Смаил
 
67'
 
Андерсон Микаэль
Сигурдссон Арнор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 131
Босния и Герцеговина 71.8% (94)
X 22.1% (29)
Исландия 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Исландия
5.70
5.40
80.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шехич
Ибрагим
16
Ахмедходжич
Анел
2
Миличевич
Хрвое
6
Саничанин
Синиша
21
Дедич
Амар
18
Хаджиахметович
Амир
5
Тахирович
Бенджамин
8
Крунич
Раде
4
Газибегович
Юсуф
9
Превляк
Смаил
23
Демирович
Эрмедин
1
Рунарссон
Рунар
4
Палссон
Виктор
23
Магнуссон
Хёрдур
14
Гретарссон
Даниэль
3
Олафссон
Давид-Кристьян
10
Сигурдссон
Арнор
21
Траустасон
Арнор
8
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Торстейнссон
Йон
11
Финнбогасон
Альфред
7
Гудмундссон
Йоханн
Босния и Герцеговина
3-5-2
Исландия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 2
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1
Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0
Исландия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0
Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Исландия
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лихтенштейн
 0:4 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люксембург
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люксембург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Словакия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Португалия
 4:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Северная Ирландия Чарльз Дион 2
Португалия Роналду Криштиану 2
Португалия Канселу Жоау 1
Португалия Силва Бернарду 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Люксембург Герсон Ларс 1
Италия Жоржиньо II 1
Англия Уокер Кайл 1
Исландия Палссон Виктор 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    66'
    Слишком активно отмечал забитый гол Дедич, забежав на трибуну. Судья решил наказать автора гола желтой карточкой.
  • Описание гола
    65'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Амар Дедич! Продавил соперника по правому флангу Дедич, сместился к линии штрафной и пробил на силу точно в дальний нижний угол. Как ни старался Рунарссон, спасти свою команду ему не удалось.
  • 64'
    Диагональ исполнял Тахирович на правый фланг, куда забегал Дедич, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 63'
    Отдавал пас с фланга в штрафную Газибегович на ход Демировичу, но на выходе оказался первым на мяче Рунарссон.
  • 62'
    С правого фланга смог навесить Палссон на линию штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 61'
    С аута вбросил мяч Магнуссон в штрафную соперника, где Гудмундссон пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 60'
    С угла поля навесил Сигурдссон на дальнюю штангу, где пытался пробить по воротам Олафссон, но проиграл борьбу за мяч Дедичу.
  • Угловой
    59'
    Ушел от соперника по флангу Харальдссон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 58'
    Харальдссон с левого фланга забрасывал в штрафную на ход Финнбогасону, но тому пробить по воротам не позволил Миличевич.
  • 57'
    Отдавал пас по флангу Палссон на ход Сигурдссону, который мог убегать в штрафную, но не сумел догнать мяч в пределах поля.
  • 56'
    Догнал мяч на фланге Хаджиахмедович и забросил на чужую половину поля, но здесь Превляк потерял мяч в борьбе против Магнуссона.
  • 55'
    Со штрафного навесил Гудмундссон на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Палссон.
  • 54'
    Теперь уже Сигурдссона на своей половине поля подтолкнул руками в спину Тахирович. Штрафной удар вновь назначил судья для гостей.
  • 53'
    На фланге получил по ногам Палссон в борьбе против Дедича. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Исландии.
  • 52'
    Обрезался Шехич, выбив мяч точно на Харальдссона, но тот в самый ответственный момент наступил на мяч и оказался на газоне.
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    • 51'
      Проникающий пас исполнял Крунич в штрафную на Демировича, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Магнуссон.
    • 50'
      Долго катают мяч на своей половине поля боснийцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в глубокую оборону.
    • 49'
      Сместился с правого фланга Сигурдссон к линии штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Миличевича.
    • 48'
      Диагональный пас Палссон исполнял в штрафную на ход Гудмундссону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 47'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Хаджиахметович на ход Превляку, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!
    • Желтая карточка
      45'
      Устроили потасовку Гудмундссон и Тахирович в центре поля, за что тут же были наказаны желтыми карточками. 
    • 45'
      Дедич с правого фланга навесил в штрафную соперника, где мяч угодил в руку Олафссону, но судья не стал назначать пенальти.
    • Опасный момент
      45'
      Сместился с левого фланга к центру Газибегович, обыграл защитника и пробил точно под перекладину, но в прыжке перевел мяч на угловой Рунарссон.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Диагональ Магнуссон исполнял в штрафную, куда забегал Финнбогасон, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Шехича.
    • 43'
      Пробивал Превляк из пределов штрафной после паса от Крунича, но в грамотном подкате заблокировал мяч Гретарссон.
    • Описание гола
      41'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Раде Крунич! Удвоили своей преимущество хозяева. Пробивал Превляк из пределов штрафной после паса от Дедича, но мяч угодил в спину защитнику, от которой отскочил к Круничу, который вновь грамотно сыграл на добивание и отправил сферу в дальнюю девятку.
    • 40'
      Догнал мяч на правой бровке Палссон и тут же подал в штрафную, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.
    • 39'
      Гудмундссон тонким пасом пяткой искал в штрафной соперника Торстейнссона, но перехватил сферу в подкате Ахмедходжич.
    • 38'
      Теперь уже Олафссон уложил в подкате на фланге Дедича. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
    • 37'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Финнбогасон и отдал поперек на Сигурдссона, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.
    • 36'
      Догнал мяч у лицевой линии Сигурдссон и прострелил вдоль ворот. В своей вратарской в подкате едва не срезал мяч в свои ворота Миличевич, но спас свою команду в прыжке Шехич.
    • 35'
      В центре поля получил по ногам Траустасон в борьбе против Демировича. Штрафной удар исполнять будут исландцы. 
    • 34'
      Активно прессингуют соперника на чужой половине поля боснийцы, даже центр с мячом не дают они перейти гостям.
    • 33'
      Ушел от соперника по флангу Торстейнссон и подал в центр штрафной, но здесь Гудмундссон пробил головой крайне неточно.
    • 32'
      Со штрафного подавал Крунич на дальнюю штангу, где пробил головой Саничанин, но мяч смог кончиками пальцев на угловой перевести Рунарссон.
    • 31'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Демирович и вынудил нарушить правила защитника. Опасный стандарт исполнят хозяева.
    • 30'
      Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Харальдссон на ход Гудмундссону, но тому пробить по воротам не позволил защитник.
    • 29'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Газибегович, но Дедичу не хватило скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.
    • 28'
      Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 27'
      С центра поля забросил Палссон в штрафную соперника на Гудмундссону, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Миличевичу.
    • 26'
      Пробивал по воротам с линии вратарской Ахмедходжич после навеса с угла поля, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      25'
      Убегал Дедич в контратаку и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 24'
      Перехватил мяч в центре поля Магнуссон и тут же забросил вперед на Сигурдссона, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 23'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде угодил мяч в пах Тахировичу, потребуется время футболисту, чтобы прийти в себя..
    • 22'
      Накрутил соперника на фланге Финнбогасон и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Тахирович.
    • Желтая карточка
      21'
      Отмахнулся от соперника на фланге в верховой борьбе Палссон. Обычно такое наказывается желтой карточкой.
    • 20'
      Ушел от соперника по левой бровке Газибегович и навесил на дальнюю штангу, но здесь Демирович с лету пробил крайне неточно.
    • 19'
      Со штрафного попытался на силу пробить по воротам Тахирович низом, но мяч угодил в стенку и вылетел за пределы поля.
    • Желтая карточка
      18'
      Откровенно хватал соперника за футболку на своей половине поля Харальдссон, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • Офсайд
      17'
      Отдавал проникающий пас Крунич в штрафную на ход Демировичу, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 16'
      Зацепился за мяч Превляк на чужой половине поля и сбросил головой на Хаджиахметовича, но пробить по воротам тому не позволил Магнуссон.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Раде Крунич! Смогли выйти вперед хозяева! Дедич сместился с фланга к центру и покатил поперек на Превляка, который пробил в касание, но мяч рикошетом от защитника прилетел к Круничу, который с разворота отправил снаряд под перекладину.
    • 13'
      Навесил с правого фланга на дальнюю штангу Сигурдссон, но здесь добраться до мяча Финнбогасону помешал в силовой борьбе Ахмедходжич.
    • 12'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Олафссон. Потребуется ему помощь медиков.
    • 11'
      Пробивал головой из пределов штрафной соперника Демирович после навеса от Дедича, но мяч смог поймать руками Рунарссон в падении.
    • 10'
      Прорвался по флангу на скорости Магнуссон и навесил в центр чужой штрафной, но здесь никто из партнеров не смог замкнуть.
    • 9'
      С угла поля навесил в центр штрафной Сигурдссон, но здесь Ахмедходжич спокойно вынес сферу подальше от ворот головой.
    • Угловой
      8'
      Диагональ исполнял Траустансон в штрафную на Финнбогасона, но того опередил Саничанин и вынес мяч головой на угловой.
    • 7'
      С острого угла пробил по воротам Хаджиахметович после паса от Дедича, но мяч полетел слабо и оказался в руках голкипера.
    • 6'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Торстейнссон на дальнюю штангу, но здесь не смог Финнбогасон добраться до мяча головой.
    • 5'
      Получил по ногам перед чужой штрафной Сигурдссон, судья все видел и тут же назначил опасны стандарт для гостей.
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную соперника Торстейнссон, но здесь первым на мяче оказался Миличевич и вынес его подальше от ворот.
    • 3'
      Прорвался к штрафной соперника на скорости Хаджиахметович и отдал вперед на Превляка, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли игроки боснийской команды!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 3:0 Исландия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    71.8% (94)
    Ничья
    22.1% (29)
    Исландия
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    63.03% (75)
    Нет
    36.97% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Босния и Герцеговина
    31.3% (41)
    1:0 Босния и Герцеговина
    24.4% (32)
    1:1 Ничья
    16.8% (22)
    2:0 Босния и Герцеговина
    3.8% (5)
    1:2 Исландия
    2.3% (3)
    3:1 Босния и Герцеговина
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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    Босния и Герцеговина
    Исландия
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