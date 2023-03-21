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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #57
 
Позже
Исландия
FIFA #63
Прогнозы 32
Босния и Герцеговина 62.5% (20)
X 31.3% (10)
Исландия 6.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Исландия
5.00
3.65
4.60
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1
Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0
Исландия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0
Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1

Группа J

Команда И В Н П Г О
1.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда И В Н П Г О
1.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда И В Н П Г О
1.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2023, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 32
    Босния и Герцеговина 62.5% (20)
    X 31.3% (10)
    Исландия 6.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Исландия
    5.00
    3.65
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Исландия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Исландия

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    60.6% (20)
    Ничья
    33.3% (11)
    Исландия
    6.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (14)
    Меньше
    56.25% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (24)
    Нет
    25% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Босния и Герцеговина
    30.3% (10)
    1:1 Ничья
    30.3% (10)
    1:0 Босния и Герцеговина
    24.2% (8)
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    Босния и Герцеговина
    Исландия
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