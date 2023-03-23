Тур: 1. Стадион: Паркен. Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
18' Желтая карточкаМеле Йоаким
1:0
21' ГолХёйлунн Расмус
33' Желтая карточкаАнтман Оливер
49' Желтая карточкаНоргор Кристиан
1:1
54' ГолАнтман Оливер
Ход матча
18'
21'
1:0
33'
49'
54'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Алхо
Николай
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Форсс МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
История личных встреч
Дания
Финляндия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|1
|1
|Бах Александр
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антман Оливер
|1
|1
|Пукки Теэму
|0
|0
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антман Оливер
|1
|0
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0
Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2
Финляндия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1
Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Северная Ирландия
|Чарльз Дион
|2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Португалия
|Канселу Жоау
|1
|Португалия
|Силва Бернарду
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Люксембург
|Герсон Ларс
|1
|Италия
|Жоржиньо II
|1
|Англия
|Уокер Кайл
|1
|Исландия
|Палссон Виктор
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дания 1:1 Финляндия
Исход игры
Дания
88.1% (126)
Ничья
7% (10)
Финляндия
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
43.59% (51)
Нет
56.41% (66)
Популярный счёт
2:0 Дания
27.3% (39)
2:1 Дания
24.5% (35)
1:0 Дания
16.8% (24)
3:1 Дания
4.9% (7)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:2 Финляндия
2.1% (3)
3:0 Дания
1.4% (2)
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