Навесил Матиас Йенсен в очередной раз с левого фланга с углового, и Лукаш Градецки показал себя хозяином своей штрафной, поймав мяч.

Двойная замена происходит в сборной Дании: Стрюгер-Ларсен выходит вместо Дамсгора, а Дарами появляется вместо Меле.

Несколько тревожно сейчас было у ворот сборной Дании. Пукки из пределов штрафной скорректировал дальний удар своего партнёра, и мяч прошёл мимо правого угла.

Прилично так приложился Йоэль Похьянпало где-то с линии штрафной площади, но готов оказался Каспер Шмейхель, поймавший мяч намертво.

Бах простреливал с правого фланга на Хёйлунна. Планировали датчане повторить свой первый гол, однако Градецки, проведший работу над ошибками, пошёл здесь на перехват и словил мяч.

Хёйбьерг закрутил диагональ влево Стрюгеру-Ларсену, тот скинул на дальнюю штангу, и опасно пробил головой Хёйлунн в ближний угол, но здорово спас Градецки свою команду!

Ричард Йенсен лежит на газоне около своих ворот и получает медицинскую помощь.

Где-то четыре явных голевых моментов было создано в этом матче двумя командами - и уже забито два мяча. Неплохо в сравнении.

Пукки подцепил мяч на правом полуфланге возле лицевой после передачи Лода, и чуть не дрогнули датские защитники, но всё же обеспечили они отсутствие углового у своих ворот.

Корнер заработали датчане. Высокая подача пошла с правого фланга, и никто из подопечных Каспера Юльманна не смог дотянуться до мяча в штрафной финнов.

Заработали аут после своего углового футболисты сборной Дании и далее стали проводить контратаку. Меле с левого полуфланга прицелился в ближний угол - Градецки отразил. Добавлял Дамсгор - и вновь вратарь гостей вступил в дело. Будет ещё угловой.

Матиас Йенсен выполнил подачу корнера с левого края, и сыграл на выходе смахнувший мяч Лукаш Градецки.

Хёйлунн как не забивает?! Был в шаге от дубля, но не реализовал выход на один после проникающего паса Дамсгора. Вновь выручил Градецки свою команду.

Ох, ничего себе! Йоаким Меле нанёс дальний удар после углового, и мяч внедрился в перекладину ворот гостей, от которой отскочил за лицевую. Арбитр показывает, что нужен ещё один корнер.

Жёлтая карточка достаётся Кристиану Норгору, который подкатился с фолом и уложил на газон Глена Камара.

Ричард Йенсен пришёл в чужую штрафную, чтобы из её центральной части нанести неопасный удар гораздо выше створа.

Не наблюдается каких-то ярких эпизодов на старте второго тайма. Пока всё буднично.

Дамсгор нашёл недалёким пасом Брайтвайта, который с шестнадцати метров пробил ну уж совсем высоко, чуть ли не на трибуну.

Замельчили датчане около чужой штрафной и потеряли мяч, но быстро его себе вернули, и в конце концов Матиас Йенсен дальним ударом пробил рядом с левым углом ворот Градецки.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Оливер Антман! Проворонила сборная Дании разящую атаку соперника. Градецки выбил от своих ворот, Похьянпало скинул на Пукки, тот отдал на Антмана, и он уже реализовал выход на рандеву с Шмейхелём чётким ударом в правый угол.

Расмус Хёйлунн оказался в явном офсайде на правом фланге. Недоволен нападающий хозяев, но что поделать.

45' Кристиан Норгор пробил головой метров с 15 после подачи углового с левого фланга, и не смотрелось это опасно - мяч тихо пришёл в руки Градецки.

45' Дамсгор выполнил подачу с правого края, мяч отскочил от Робина Лода в левый угол своих ворот, и сэйв сотворил Градецки. Всё-таки случилось обострение в добавленное время!

45' Удар Хёйлунна с линии штрафной был заблокирован, а потом продолжили мельчить датчане в центре и на правом фланге.

45' Катают мяч вдали от ворот футболисты сборной Дании. Спокойно прощаются команды с первым таймом.

45' Похьянпало из центра поля пытался сделать пас вперёд на Похьянпало, однако мяч оказался перехвачен хозяевами.

45' +3 минуты.

45' Робин Лод подал корнер на ближний край вратарской, откуда Похьянпало не попал головой в створ ворот.

44' Углового добились финны на правом фланге. Может, что-то и придумают сейчас опасное подопечные Маркку Канервы.

43' Не самый зрелищный, мягко говоря, получился первый тайм. Зато один гол уже есть - вполне могло и не быть его по такой игре.

42' Хёйбьерг в атаке оказался на газоне после контакта с Вяйсяненом. Арбитр уверен, что не было нарушения правил.

41' Приближается перерыв, и сборная Финляндии, видимо, не собирается забивать гол в раздевалку, судя по тому, что наблюдается на поле.

40' Кьяер пострадал спустя минуту. Пукки со своим наступом на ногу уронил его на газон. Опять же, в центре поля всё было.

39' Сумбурно двигался мяч в середине поля, пока Похьянпало не ударил сзади под колено Дамсгора. Судья сразу свистнул.

38' Впрочем, вновь катают мяч в центре поля датчане. Весьма скучно развиваются события на поле в данный момент.

37' Увеличили плотность своих атак гости, однако по-прежнему не удаётся им создавать моменты у ворот сборной Дании.

36' Николай Алхо делал подачу с правого фланга, но получилась она очень неточной, мяч пересёк лицевую линию.

35' Кристиан Норгор на левом фланге обороны выбил мяч в аут, не позволив сделать подачу Теэму Пукки.

34' Нельзя сказать, что есть предпосылки к сравнению счёта. Пока финны ничего конкретного в этом плане не предъявили.

33' 18-й номер против 18-го номера. Оливер Антман в центре поля грубым подкатом уложил на газон Александра Баха ценой жёлтой карточки.

33' Брайтвайт отдал по правому полуфлангу пас вперёд на Хёйлунна, который догнал мяч, но не смог никак обострить ситуацию.

32' Ох и неточно навесил Ричард Йенсен с левого фланга. Мяч полетел по замысловатой траектории и покинул пределы поля. Будет вынос Шмейхеля от ворот.

31' Мартин Брайтвайт трусцой семенит назад. Не удалось ему зацепиться в чужой штрафной за мяч, вышедший за лицевую линию.

30' Градецки неудачно выбил мяч от своих ворот, подарив его хозяевам. Те не сразу сподобились на удар, а когда его нанёс в левый нижний угол Хёйлунн с 16 метров после короткого паса Хёйбьерга, Градецки надёжно поймал круглого.

28' Напомним, что на Евро-2020 сборная Дании добралась до полуфинала, где не совладала с командой Англии. Финляндия, повторим, не вышла тогда из группы с третьего места.

27' Матиас Йенсен нарушил правила перед чужой штрафной против Робина Лода, когда происходила борьба за мяч.

26' Что-то у финнов не держится мяч в последние три минуты. Свободно датчане распоряжаются своим владением на половине поля противника.

25' Намудрил теперь Бах из центра поля безадресную проникающую передачу к правой линии чужой штрафной площадки.

24' Вот это что сейчас было? Бах должен был принимать мяч на правом краю атаки, однако сфера ударилась об газон и перелетела через Александра за боковую.

23' Итак, хозяева вышли вперёд, и дело сейчас за гостями. Финны уже подходили к чужим воротам, но теперь от них требуется большее.

22' Градецки мог попробовать сыграть на перехвате. Почему не стал это делать? Боялся привезти пенальти или получить травму. Либо же просто потерял концентрацию.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Расмус Хёйлунн!

Брайтвайт отдал короткий пас Баху, тот прострелил с правого фланга, а Хёйлунн из вратарской на опережение ногой переправил мяч в левый угол.

20' Симон Кьяер отправил мяч в аут, выкручивая из центра поля диагональ в левую сторону в адрес Йоакима Меле.

19' Плохо исполнили свой штрафной с правого фланга финны - была сделана подача, в результате которой мяч вылетел за лицевую линию.

18' Виктор Нельссон заменил в составе сборной Дании получившего травму Андреаса Кристенсена.

17' Йоаким Меле схватил жёлтую карточку, срубив подкатом на левом фланге обороны Николая Алхо.

16' Оказывается медицинская помощь Андреасу Кристенсену. Возможно, вынужденная замена будет у сборной Дании.

15' Летел в штрафную датчан заброс от Похьянпало в направлении Пукки, а Норгор сумел должным образом вытянуть ногу, дабы прервать эту передачу.

14' Победитель этого матча, если таковой будет, сравняется по очкам со Словенией, которая успела несколько часов назад обыграть Казахстан на выезде.

14' Матиас Йенсен навесил из глубины со штрафного, после чего подхватили мяч футболисты сборной Дании на подборе.

12' Метрах в десяти от штрафной гостей упал на газон Брайтвайт, поскольку сзади его ударил по ногам Вяйсянен.

11' Ричард Ейнсен здорово на левом фланге обороны прыгнул в мяч и чисто выбил его в аут из-под ног Мартина Брайтвайта.

10' Оливер Антман спешил на мяч в чужой штрафной площади, однако первым его успел захватить Каспер Шмейхель.

10' Напомним, что Финляндия на Евро-2020 обыграла Данию в первом туре группового этапа, но не смогла потом пройти в плей-офф.

9' Матиас Йенсен решил приложиться по чужим воротам с 17 метров, только вот сразу же была заблокирована его попытка Робертом Ивановым.

8' Кстати, Йенсенов сегодня трое в заявках команд: один у датчан (Матиас) и два у финнов (Ричард и Фредрик).

7' Матиас Йенсен покатил справа с корнера к 11-метровой отметке, откуда Брайтвайт немного промахнулся низом мимо ближнего угла. Это была домашняя заготовка хозяев на стандарте.

6' Брайтвайт наносил удар с правого полуфланга из-под Иванова и добился углового удара для "датского динамита".

5' После углового у своих ворот помчались датчане в контратаку, однако Матиас Йенсен поскользнулся и рухнул на газон в чужой штрафной, когда принимал интересный заброс.

4' Пукки на правом фланге атаки смог обойти Кьяера, но тот успел-таки подставить ногу под прострел и выбить мяч на угловой.

3' Хёйлунн на левом фланге атаки встретился с Вяйсяненом и не стал пытаться прорваться вперёд, вместо этого отыграл назад.

2' Хёйбьерг чуть не отнял себе мяч в чужой штрафной, но опасности не возникло, и футбольный снаряд спокойно пришёл в руки Градецки.

2' Газон не самого лучшего качества в Копенгагене, имеются на нём проплешины.

1' Робин Лод сильно прострелил с правого полуфланга - мяч прошёл вдали от Теэму Пукки.

1' Датчане играют в красно-белой форме, а у финнов всецело синяя амуниция.