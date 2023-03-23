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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Дания
FIFA #18
1:1
Второй тайм: 71'
Финляндия
FIFA #56
0'
18' Желтая карточка
Меле Йоаким
1:0
21' Гол
Хёйлунн Расмус
33' Желтая карточка
Антман Оливер
49' Желтая карточка
Норгор Кристиан
1:1
54' Гол
Антман Оливер

Ход матча

18'
Меле Йоаким
 
18'
Нельссон Виктор
Кристенсен Андреас
 
21'
Хёйлунн Расмус
(Бах Александр)
1:0
33'
 
Антман Оливер
49'
Норгор Кристиан
 
54'
1:1
Антман Оливер
(Пукки Теэму)
65'
Дарами Мохаммед
Дамсгор Миккель
 
65'
Стрюгер-Ларсен Йенс
Меле Йоаким
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 143
Дания 88.1% (126)
X 7% (10)
Финляндия 4.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Финляндия
9.90
5.20
9.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
18
Бах
Александр
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
15
Норгор
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
7
Йенсен
Матиас
14
Дамсгор
Миккель
9
Брайтвайт Мартин
11
Хёйлунн
Расмус
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
2
Вяйсянен
Лео
4
Иванов
Роберт
3
Йенсен
Ричард
8
Лод
Робин
14
Кайринен
Каан
6
Камара
Глен
18
Антман
Оливер
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
Дания
4-3-1-2
Финляндия
4-4-2

История личных встреч

Дания
Финляндия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
0:1
ММ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 1 1
Бах Александр 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 1 1
Пукки Теэму 0 0

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антман Оливер 1 0

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0
Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2
Финляндия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1
Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дания
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Финляндия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Казахстан
 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Сан-Марино
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Финляндия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Ирландия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Казахстан
 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Сан-Марино
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Словения
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Финляндия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сан-Марино
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дания
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Северная Ирландия Чарльз Дион 2
Португалия Роналду Криштиану 2
Португалия Канселу Жоау 1
Португалия Силва Бернарду 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Люксембург Герсон Ларс 1
Италия Жоржиньо II 1
Англия Уокер Кайл 1
Исландия Палссон Виктор 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    70'
    Ричард Йенсен лежит на газоне около своих ворот и получает медицинскую помощь.
  • Опасный момент
    69'
    Хёйбьерг закрутил диагональ влево Стрюгеру-Ларсену, тот скинул на дальнюю штангу, и опасно пробил головой Хёйлунн в ближний угол, но здорово спас Градецки свою команду!
  • 68'
    Бах простреливал с правого фланга на Хёйлунна. Планировали датчане повторить свой первый гол, однако Градецки, проведший работу над ошибками, пошёл здесь на перехват и словил мяч. 
  • Опасный момент
    67'
    Прилично так приложился Йоэль Похьянпало где-то с линии штрафной площади, но готов оказался Каспер Шмейхель, поймавший мяч намертво. 
  • Опасный момент
    66'
    Несколько тревожно сейчас было у ворот сборной Дании. Пукки из пределов штрафной скорректировал дальний удар своего партнёра, и мяч прошёл мимо правого угла. 
  • Замена
    65'
    Двойная замена происходит в сборной Дании: Стрюгер-Ларсен выходит вместо Дамсгора, а Дарами появляется вместо Меле.
  • Угловой
    64'
    Навесил Матиас Йенсен в очередной раз с левого фланга с углового, и Лукаш Градецки показал себя хозяином своей штрафной, поймав мяч.
  • Штанга
    63'
    Ох, ничего себе! Йоаким Меле нанёс дальний удар после углового, и мяч внедрился в перекладину ворот гостей, от которой отскочил за лицевую. Арбитр показывает, что нужен ещё один корнер.
  • Опасный момент
    62'
    Хёйлунн как не забивает?! Был в шаге от дубля, но не реализовал выход на один после проникающего паса Дамсгора. Вновь выручил Градецки свою команду.
  • Угловой
    61'
    Матиас Йенсен выполнил подачу корнера с левого края, и сыграл на выходе смахнувший мяч Лукаш Градецки.
  • Опасный момент
    61'
    Заработали аут после своего углового футболисты сборной Дании и далее стали проводить контратаку. Меле с левого полуфланга прицелился в ближний угол - Градецки отразил. Добавлял Дамсгор - и вновь вратарь гостей вступил в дело. Будет ещё угловой.
  • Угловой
    60'
    Корнер заработали датчане. Высокая подача пошла с правого фланга, и никто из подопечных Каспера Юльманна не смог дотянуться до мяча в штрафной финнов.
  • 58'
    Пукки подцепил мяч на правом полуфланге возле лицевой после передачи Лода, и чуть не дрогнули датские защитники, но всё же обеспечили они отсутствие углового у своих ворот.
  • 57'
    Сравняв счёт, финны продолжили играть от обороны. Ждут очередную контратаку подопечные Маркку Канервы.
  • 56'
    Где-то четыре явных голевых моментов было создано в этом матче двумя командами - и уже забито два мяча. Неплохо в сравнении.
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    • Офсайд
      55'
      Расмус Хёйлунн оказался в явном офсайде на правом фланге. Недоволен нападающий хозяев, но что поделать.
    • Описание гола
      53'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Оливер Антман!
      Проворонила сборная Дании разящую атаку соперника. Градецки выбил от своих ворот, Похьянпало скинул на Пукки, тот отдал на Антмана, и он уже реализовал выход на рандеву с Шмейхелём чётким ударом в правый угол.
    • Опасный момент
      53'
      Замельчили датчане около чужой штрафной и потеряли мяч, но быстро его себе вернули, и в конце концов Матиас Йенсен дальним ударом пробил рядом с левым углом ворот Градецки.
    • 51'
      Дамсгор нашёл недалёким пасом Брайтвайта, который с шестнадцати метров пробил ну уж совсем высоко, чуть ли не на трибуну.
    • 50'
      Не наблюдается каких-то ярких эпизодов на старте второго тайма. Пока всё буднично.
    • 49'
      Ричард Йенсен пришёл в чужую штрафную, чтобы из её центральной части нанести неопасный удар гораздо выше створа.
    • Желтая карточка
      48'
      Жёлтая карточка достаётся Кристиану Норгору, который подкатился с фолом и уложил на газон Глена Камара.
    • 47'
      Брайтвайт пробовал своим низовым проникающим пасом запустить в чужую штрафную Хёйлунна - мяч уверенно забрал Градецки.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв.
    • Угловой
      45'
      Кристиан Норгор пробил головой метров с 15 после подачи углового с левого фланга, и не смотрелось это опасно - мяч тихо пришёл в руки Градецки.
    • Опасный момент
      45'
      Дамсгор выполнил подачу с правого края, мяч отскочил от Робина Лода в левый угол своих ворот, и сэйв сотворил Градецки. Всё-таки случилось обострение в добавленное время!
    • 45'
      Удар Хёйлунна с линии штрафной был заблокирован, а потом продолжили мельчить датчане в центре и на правом фланге.
    • 45'
      Катают мяч вдали от ворот футболисты сборной Дании. Спокойно прощаются команды с первым таймом.
    • 45'
      Похьянпало из центра поля пытался сделать пас вперёд на Похьянпало, однако мяч оказался перехвачен хозяевами.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты.
    • 45'
      Робин Лод подал корнер на ближний край вратарской, откуда Похьянпало не попал головой в створ ворот.
    • Угловой
      44'
      Углового добились финны на правом фланге. Может, что-то и придумают сейчас опасное подопечные Маркку Канервы.
    • 43'
      Не самый зрелищный, мягко говоря, получился первый тайм. Зато один гол уже есть - вполне могло и не быть его по такой игре.
    • 42'
      Хёйбьерг в атаке оказался на газоне после контакта с Вяйсяненом. Арбитр уверен, что не было нарушения правил.
    • 41'
      Приближается перерыв, и сборная Финляндии, видимо, не собирается забивать гол в раздевалку, судя по тому, что наблюдается на поле.
    • Фол, нарушение
      40'
      Кьяер пострадал спустя минуту. Пукки со своим наступом на ногу уронил его на газон. Опять же, в центре поля всё было.
    • Фол, нарушение
      39'
      Сумбурно двигался мяч в середине поля, пока Похьянпало не ударил сзади под колено Дамсгора. Судья сразу свистнул.
    • 38'
      Впрочем, вновь катают мяч в центре поля датчане. Весьма скучно развиваются события на поле в данный момент.
    • 37'
      Увеличили плотность своих атак гости, однако по-прежнему не удаётся им создавать моменты у ворот сборной Дании.
    • 36'
      Николай Алхо делал подачу с правого фланга, но получилась она очень неточной, мяч пересёк лицевую линию.
    • 35'
      Кристиан Норгор на левом фланге обороны выбил мяч в аут, не позволив сделать подачу Теэму Пукки.
    • 34'
      Нельзя сказать, что есть предпосылки к сравнению счёта. Пока финны ничего конкретного в этом плане не предъявили. 
    • Желтая карточка
      33'
      18-й номер против 18-го номера. Оливер Антман в центре поля грубым подкатом уложил на газон Александра Баха ценой жёлтой карточки.
    • 33'
      Брайтвайт отдал по правому полуфлангу пас вперёд на Хёйлунна, который догнал мяч, но не смог никак обострить ситуацию.
    • 32'
      Ох и неточно навесил Ричард Йенсен с левого фланга. Мяч полетел по замысловатой траектории и покинул пределы поля. Будет вынос Шмейхеля от ворот.
    • 31'
      Мартин Брайтвайт трусцой семенит назад. Не удалось ему зацепиться в чужой штрафной за мяч, вышедший за лицевую линию.
    • 30'
      Градецки неудачно выбил мяч от своих ворот, подарив его хозяевам. Те не сразу сподобились на удар, а когда его нанёс в левый нижний угол Хёйлунн с 16 метров после короткого паса Хёйбьерга, Градецки надёжно поймал круглого.
    • 28'
      Напомним, что на Евро-2020 сборная Дании добралась до полуфинала, где не совладала с командой Англии. Финляндия, повторим, не вышла тогда из группы с третьего места.
    • Фол, нарушение
      27'
      Матиас Йенсен нарушил правила перед чужой штрафной против Робина Лода, когда происходила борьба за мяч.
    • 26'
      Что-то у финнов не держится мяч в последние три минуты. Свободно датчане распоряжаются своим владением на половине поля противника. 
    • 25'
      Намудрил теперь Бах из центра поля безадресную проникающую передачу к правой линии чужой штрафной площадки.
    • 24'
      Вот это что сейчас было? Бах должен был принимать мяч на правом краю атаки, однако сфера ударилась об газон и перелетела через Александра за боковую.
    • 23'
      Итак, хозяева вышли вперёд, и дело сейчас за гостями. Финны уже подходили к чужим воротам, но теперь от них требуется большее.
    • 22'
      Градецки мог попробовать сыграть на перехвате. Почему не стал это делать? Боялся привезти пенальти или получить травму. Либо же просто потерял концентрацию.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Расмус Хёйлунн!
      Брайтвайт отдал короткий пас Баху, тот прострелил с правого фланга, а Хёйлунн из вратарской на опережение ногой переправил мяч в левый угол.
    • 20'
      Симон Кьяер отправил мяч в аут, выкручивая из центра поля диагональ в левую сторону в адрес Йоакима Меле.
    • 19'
      Плохо исполнили свой штрафной с правого фланга финны - была сделана подача, в результате которой мяч вылетел за лицевую линию.
    • Замена
      18'
      Виктор Нельссон заменил в составе сборной Дании получившего травму Андреаса Кристенсена.
    • Желтая карточка
      17'
      Йоаким Меле схватил жёлтую карточку, срубив подкатом на левом фланге обороны Николая Алхо.
    • Травма, повреждение
      16'
      Оказывается медицинская помощь Андреасу Кристенсену. Возможно, вынужденная замена будет у сборной Дании.
    • 15'
      Летел в штрафную датчан заброс от Похьянпало в направлении Пукки, а Норгор сумел должным образом вытянуть ногу, дабы прервать эту передачу.
    • 14'
      Победитель этого матча, если таковой будет, сравняется по очкам со Словенией, которая успела несколько часов назад обыграть Казахстан на выезде.
    • 14'
      Матиас Йенсен навесил из глубины со штрафного, после чего подхватили мяч футболисты сборной Дании на подборе.
    • Фол, нарушение
      12'
      Метрах в десяти от штрафной гостей упал на газон Брайтвайт, поскольку сзади его ударил по ногам Вяйсянен. 
    • 11'
      Ричард Ейнсен здорово на левом фланге обороны прыгнул в мяч и чисто выбил его в аут из-под ног Мартина Брайтвайта. 
    • 10'
      Оливер Антман спешил на мяч в чужой штрафной площади, однако первым его успел захватить Каспер Шмейхель.
    • 10'
      Напомним, что Финляндия на Евро-2020 обыграла Данию в первом туре группового этапа, но не смогла потом пройти в плей-офф.
    • 9'
      Матиас Йенсен решил приложиться по чужим воротам с 17 метров, только вот сразу же была заблокирована его попытка Робертом Ивановым.
    • 8'
      Кстати, Йенсенов сегодня трое в заявках команд: один у датчан (Матиас) и два у финнов (Ричард и Фредрик).
    • Опасный момент
      7'
      Матиас Йенсен покатил справа с корнера к 11-метровой отметке, откуда Брайтвайт немного промахнулся низом мимо ближнего угла. Это была домашняя заготовка хозяев на стандарте.
    • Угловой
      6'
      Брайтвайт наносил удар с правого полуфланга из-под Иванова и добился углового удара для "датского динамита".
    • 5'
      После углового у своих ворот помчались датчане в контратаку, однако Матиас Йенсен поскользнулся и рухнул на газон в чужой штрафной, когда принимал интересный заброс.
    • Угловой
      4'
      Пукки на правом фланге атаки смог обойти Кьяера, но тот успел-таки подставить ногу под прострел и выбить мяч на угловой.
    • 3'
      Хёйлунн на левом фланге атаки встретился с Вяйсяненом и не стал пытаться прорваться вперёд, вместо этого отыграл назад.
    • 2'
      Хёйбьерг чуть не отнял себе мяч в чужой штрафной, но опасности не возникло, и футбольный снаряд спокойно пришёл в руки Градецки.
    • 2'
      Газон не самого лучшего качества в Копенгагене, имеются на нём проплешины.
    • 1'
      Робин Лод сильно прострелил с правого полуфланга - мяч прошёл вдали от Теэму Пукки.
    • 1'
      Датчане играют в красно-белой форме, а у финнов всецело синяя амуниция.
    • Первый тайм начался
      1'
       Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания 1:1 Финляндия

    Исход игры
    Дания
    88.1% (126)
    Ничья
    7% (10)
    Финляндия
    4.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (51)
    Нет
    56.41% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Дания
    27.3% (39)
    2:1 Дания
    24.5% (35)
    1:0 Дания
    16.8% (24)
    3:1 Дания
    4.9% (7)
    1:1 Ничья
    3.5% (5)
    1:2 Финляндия
    2.1% (3)
    3:0 Дания
    1.4% (2)
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