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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Дания
FIFA #18
 
Позже
Финляндия
FIFA #56
Прогнозы 33
Дания 81.8% (27)
X 9.1% (3)
Финляндия 9.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Финляндия
12.00
5.20
9.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Дания
Финляндия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
0:1
ММ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0
Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2
Финляндия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1
Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2023, осталось 2 дня 15 часов 32 минуты.

    Главный судья: Зиберт Даниэль

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    • Прогнозы 33
    Дания 81.8% (27)
    X 9.1% (3)
    Финляндия 9.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Финляндия
    12.00
    5.20
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дания - Финляндия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дания - Финляндия

    Исход игры
    Дания
    82.4% (28)
    Ничья
    8.8% (3)
    Финляндия
    8.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (15)
    Меньше
    51.61% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    54.84% (17)
    Нет
    45.16% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    32.4% (11)
    2:0 Дания
    29.4% (10)
    1:1 Ничья
    8.8% (3)
    1:0 Дания
    8.8% (3)
    1:2 Финляндия
    5.9% (2)
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    Дания
    Финляндия
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