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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Португалия
FIFA #9
4:0
Второй тайм: 70'
Лихтенштейн
FIFA #198

Ход матча

8'
Канселу Жоау
1:0
38'
 
Люхингер Зимон
Малин Андреас
47'
Силва Бернарду
2:0
51'
Роналду Криштиану
3:0
60'
 
Лоренц Якоб
Филипп Гасснер
60'
 
Вольфингер Фабио
Майер Ливио
63'
Роналду Криштиану
4:0
67'
Леау Рафаэл
Фелиш Жоау
 
67'
Невеш Рубен
Данилу Перейра
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 167
Португалия 95.8% (160)
X 2.4% (4)
Лихтенштейн 1.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Лихтенштейн
1.01
60.00
59.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
13
Данилу
Перейра
4
Диаш
Рубен
14
Инасиу
Гонсалу
20
Канселу
Жоау
5
Геррейру
Рафаэл
8
Фернандеш
Бруну
6
Пальинья
Жоау
10
Силва
Бернарду
7
Роналду
Криштиану
11
Фелиш
Жоау
1
Бюхель
Бенджамин
6
Малин
Андреас
4
Трабер
Ларс
23
Хофер
Йенс
20
Вольфингер
Сандро
14
Майер
Ливио
17
Фроммельт
Ноах
10
Визер
Сандро
18
Хаслер
Николас
19
Филипп
Гасснер
8
Зеле
Арон
Португалия
5-3-2
Лихтенштейн
5-3-2

История личных встреч

Португалия
Лихтенштейн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канселу Жоау 1 1
Силва Бернарду 1 1
Роналду Криштиану 1 (1) 1
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0
Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2
Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Исландия
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Босния и Герцеговина
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Словакия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лихтенштейн
 0:4 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люксембург
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люксембург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Словакия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Португалия
 4:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Исландия
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Северная Ирландия Чарльз Дион 2
Португалия Роналду Криштиану 2
Португалия Канселу Жоау 1
Португалия Силва Бернарду 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Люксембург Герсон Ларс 1
Италия Жоржиньо II 1
Англия Уокер Кайл 1
Исландия Палссон Виктор 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    После прострела Канселу защитники выносят мяч прямо на Невеша, тот пробивает с 20 метров, однако снаряд попадает в Роналду и проходит рядом со штангой.
  • 68'
    Рубен Диаш из центральной зоны забрасывает мяч в штрафную в расчёте на Роналду, однако Бюхель на выходе опережает Криштиану.
  • Замена
    67'
    Рубен Невеш и Рафаэл Леау появляются на поле вместо Данилу Перейры и Жоау Фелиша.
  • 65'
    Очередная атака в исполнении португальцев, удар Бернарду из пределов штрафной заблокировали защитники, а Фернандеш с подбора с 23 метров с носка пробил чуть выше перекладины.
  • 64'
    Роналду продолжает обновлять свой же рекорд по голам за сборную, в этом отборе с соперниками из Лихтенштейна и Люксембурга у Криштиану отличные шансы забить мячей десять.
  • 2 гола - дубль!
    63'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ!
    Роналду со штрафного нанес мощный удар во вратарский угол, Бюхель неловко коснулся мяча, от перчаток голкипера тот залетел под перекладину!
  • Фол, нарушение
    61'
    Пальинью цепляет Зеле в нескольких сантиметрах от линии своей штрафной, теперь уже отличный шанс отметиться со "стандарта" получают хозяева.
  • Замена
    60'
    Якоб Лоренц и Фабио Вольфингер появляются на поле вместо Филиппа Гасснера и Ливио Майера.
  • 59'
    С подачей Визера со штрафного оборона португальцев справилась, с подбора же Зеле по дуге направил мяч в створ - Патрисиу справился.
  • 58'
    Канселу фолит против Зеле на своем фланге в метре от боковой границы штрафной. Хороший "стандарт" готовят гости.
  • Офсайд
    57'
    Роналду получает мяч в штрафной соперника после скидки Фелиша и пробивает шведой под опорную ногу голкиперу, но гол не засчитан из-за офсайда у Криштиану.
  • 55'
    Бернарду Силва открывается на грани офсайда, получает мяч от Фернандеша, однако с угла вратарской низом пробивает мимо дальнего угла.
  • 54'
    Неугомонный Канселу в очередной раз врывается в штрафную со своего фланга и наносит удар с острейшего угла - Бюхель тащит мяч, который летел под перекладину.
  • 53'
    Пошло дело на лад у португальцев после перерыва, реализация моментов слегка улучшилась, и разрыв сразу вырос до крупного.
  • Пенальти
    51'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ!
    Капитан португальцев с "точки" пробил в левый от себя нижний угол, Бюхель угадал направление удара, но был бессилен!
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    • Пенальти!
      50'
      Пенальти в ворота сборной Лихтенштейна! Хофер прозевал очередное появление Канселу в штрафной и с нарушением остановил португальца!
    • 49'
      Фернандеш с правого фланга исполняет подачу на дальний угол вратарской, где на выходе успешно играет Бюхель.
    • 48'
      Зеле попытался пробить практически с центра поля, но попытка проверить Руя Патрисиу оказалась неудачной, мяч прошел выше створа.
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! БЕРНАРДУ СИЛВА!
      Канселу получил мяч на правом краю штрафной от Фернандеша и прострелил во вратарскую, защитник отбил мяч прямо на ногу Бернарду, который не оставил шансов Бюхелю!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Жоау Канселу неожиданно открылся в центре чужой штрафной под заброса Фернандеша, однако тукнуть мяч в направлении ворот автору гола не удалось.
    • 45'
      Разладилась игра у португальцев в последние минуты тайма, чаще стали они ошибаться в передачах и попытках обострения.
    • Дополнительное время
      45'
      Норвежский рефери Эспен Эскос добавляет к основному времени первого тайма 3 минуты.
    • Травма, повреждение
      43'
      Снова у нас пауза, Зеле влетел в Канселу на полном ходу и оказался в нокдауне, но достаточно быстро оклемался.
    • 42'
      Уже 11 ударов нанесли сегодня португальцы, 5 раз попали в створ, но голов пока совсем немного для такой разницы в классе.
    • 41'
      Дошел черед и до центральных защитников, теперь Гонсалу Инасиу отмечается плотным ударом с дальней дистанции, но мяч проходит левее створа.
    • 40'
      Не самую удачную диагональ на левый фланг исполняет Данилу, Геррейру добрался до мяча уже за пределами поля.
    • Угловой
      39'
      Угловой в исполнении Бруну Фернандеша в этот раз никакой опасности не принес, удалось гостям на какие-то мгновения выбить мяч и перевести дух.
    • Замена
      38'
      Зимон Люхингер появляется на поле вместо Андреаса Малина.
    • 38'
      Теперь настал через Пальиньи неплохо приложиться из центральной зоны - Бюхель цепляет мяч кончиками пальцев.
    • 37'
      Да, Малин с разбитой бровью бредет в сторону своей скамейки, будет вынужденная замена в составе гостей. Пока Португалия в большинстве.
    • 36'
      Между тем, состояние Бюхеля вызывает определенные опасения, раз отправился на разминку Джастин Оспельт. Малин также пока за пределами поля.
    • Травма, повреждение
      35'
      Медбригада сборной Лихтенштейна на поле, нужна помощь и Бюхелю, и одному из защитников, который попал под вратаря на этом выходе.
    • Угловой
      34'
      После навеса Фернандеша с углового Роналду опередил запоздавшего с выходом Бюхеля, но пробил головой мимо дальнего угла.
    • 33'
      По-прежнему удается сборной Лихтенштейна держаться на плаву, после первого гола казалось, что мяча три до перерыва мы увидим.
    • 31'
      Штрафной на чужой половине заработали гости, после диагонали от Визера Трабер добрался до верхового мяча, однако круглый вылетел за лицевую, за удар это не посчитаешь.
    • 30'
      Бруну Фернандеш на замахе мастерски прокатил защитника и плотно пробил метров с 23 - мяч прошел чуть левее створа ворот.
    • 29'
      Канселу на правом фланге легко обыгрывает защитника и исполняет подачу в направлении Фелиша, которого на втором этаже легко опередил Вольфингер.
    • 28'
      Геррейру играет в "стенку" с партнером, входит в штрафную и пытается пробить шведой, однако попадает в прижатый локоть Трабера.
    • 27'
      Роналду получает мяч перед штрафной и с разворота пробивает с 23 метров, Бюхель отбивает снаряд в сторону, на отскок первым успевает Бернарду, но подача на дальнюю штангу у игрока "Манчестер Сити" не получилась.
    • 26'
      Геррейру с левого фланга исполняет не очень удачный навес, легко защитник сборной Лихтенштейна выбивает мяч подальше.
    • 25'
      Напомним, что два матча в этой группе стартовали параллельно - Босния и Герцеговина ведет в игре с Исландией, а Словакия и Люксембург пока без голов.
    • Опасный момент
      23'
      Роналду после заброса из глубины Канселу и ошибки защитника пробивал из центра штрафной, положив корпус - мяч просвистел над перекладиной!
    • 22'
      Роналду после навеса с правого фланга снова выпрыгивает выше всех, однако удар головой у Криштиану не получается точным.
    • 21'
      Продолжает сборная Португалии безраздельно владеть инициативой и лезть вперед, хотя по владению мячом соотношение 65 на 35, по версии официального сайта УЕФА.
    • 19'
      Снова у Фелиша возникает момент для удара, бьет нападающий "Челси" с 13 метров после скидки Геррейру, мяч идет мимо створа, но Бюхель на всякий случай за круглым прыгнул.
    • 18'
      Фелиш от лицевой линии с левого края штрафной исполняет подачу на набегающего партнера, однако мяч от головы защитника отскакивает в руки Бюхелю.
    • 17'
      Геррейру получает мяч у левого угла штрафной и низом простреливает во вратарскую - Бюхель на выходе накрывает снаряд.
    • 16'
      После навеса с правого фланга защитник головой смахнул мяч точно на Фелиша, который пробил в касание с 12 метров - Бюхель забрал снаряд в руки.
    • Фол, нарушение
      15'
      Теперь Фелишу достается по ногам от Малина, такими темпами норвежский арбитр скоро полезет в карман за карточками.
    • Офсайд
      14'
      Роналду после заброса Фернандеша в высоком прыжке скинул мяч в направлении Данилу, который в створ не попал, плюс у Криштиану был зафиксирован офсайд.
    • Фол, нарушение
      13'
      Фроммельт атакует по ногам Фелиша неподалеку от своей штрафной, готовят португальцы перспективный "стандарт".
    • 12'
      Продолжают португальцы на высоких скоростях атаковать не самую искушенную оборону гостей, с трудом защищаются футболисты из Лихтенштейна.
    • 11'
      Самая крупная победа в очных матчах между этими командами - 8:0 в июне 1999 года. Судя по настрою португальцев, они не прочь на глазах своей публики устроить что-то подобное.
    • 9'
      Быстро удается сборной Португалии открыть счёт в дебютном матче Роберто Мартинеса, впрочем, вряд ли кто-то сегодня ожидает серьезного сопротивления от Лихтенштейна.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЖОАУ КАНСЕЛУ!
      После навеса Геррейру с углового Бюхель играет кулаком на выходе, Канселу с подбора наносит мощный удар в касание, а голкипер не справляется с парой мелких рикошетов, пропуская мяч за ленточку!
    • 7'
      Напомним, что команды встречались в отборах к Евро-1996 и Евро-2000, тогда Португалия одержала 4 победы с разницей 28:0. А вот в отборе на ЧМ-2006 грянула сенсация - в Вадуце команды сыграли 2:2, после чего португальцы дома еле-еле обыграли футбольного карлика 2:1.
    • 6'
      Канселу с правого фланга исполняет подачу к линии вратарской, где Бюхель смело идет на выход и играет кулаком, опережая Фелиша.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой сегодня заработали хозяева, Бруну Фернандеш навесил во вратарскую, а Бюхель забрал мяч на выходе.
    • 3'
      Роналду после проникающей передачи Фелиша прострелил от лицевой линии во вратарскую, Бюхель коснулся мяча, а дальше защитники выбили его подальше.
    • 2'
      Отметим, что сегодня Криштиану Роналду проводит 197-й матч в форме сборной Португалии, обновляя мировой рекорд по играм за национальные команды.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 4:0 Лихтенштейн

    Исход игры
    Португалия
    95.8% (160)
    Ничья
    2.4% (4)
    Лихтенштейн
    1.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    95.8% (114)
    Меньше
    4.2% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    3.36% (4)
    Нет
    96.64% (115)
    Популярный счёт
    3:0 Португалия
    25.1% (42)
    4:0 Португалия
    22.8% (38)
    5:0 Португалия
    7.8% (13)
    6:0 Португалия
    6.6% (11)
    2:0 Португалия
    3% (5)
    7:0 Португалия
    2.4% (4)
    3:1 Португалия
    1.8% (3)
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    Лихтенштейн
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