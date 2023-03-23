Роналду продолжает обновлять свой же рекорд по голам за сборную, в этом отборе с соперниками из Лихтенштейна и Люксембурга у Криштиану отличные шансы забить мячей десять.

Рубен Диаш из центральной зоны забрасывает мяч в штрафную в расчёте на Роналду, однако Бюхель на выходе опережает Криштиану.

После прострела Канселу защитники выносят мяч прямо на Невеша, тот пробивает с 20 метров, однако снаряд попадает в Роналду и проходит рядом со штангой.

Пошло дело на лад у португальцев после перерыва, реализация моментов слегка улучшилась, и разрыв сразу вырос до крупного.

Неугомонный Канселу в очередной раз врывается в штрафную со своего фланга и наносит удар с острейшего угла - Бюхель тащит мяч, который летел под перекладину.

Роналду получает мяч в штрафной соперника после скидки Фелиша и пробивает шведой под опорную ногу голкиперу, но гол не засчитан из-за офсайда у Криштиану.

Канселу фолит против Зеле на своем фланге в метре от боковой границы штрафной. Хороший "стандарт" готовят гости.

С подачей Визера со штрафного оборона португальцев справилась, с подбора же Зеле по дуге направил мяч в створ - Патрисиу справился.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! БЕРНАРДУ СИЛВА! Канселу получил мяч на правом краю штрафной от Фернандеша и прострелил во вратарскую, защитник отбил мяч прямо на ногу Бернарду, который не оставил шансов Бюхелю!

Фернандеш с правого фланга исполняет подачу на дальний угол вратарской, где на выходе успешно играет Бюхель.

Пенальти в ворота сборной Лихтенштейна! Хофер прозевал очередное появление Канселу в штрафной и с нарушением остановил португальца!

Снова у нас пауза, Зеле влетел в Канселу на полном ходу и оказался в нокдауне, но достаточно быстро оклемался.

Разладилась игра у португальцев в последние минуты тайма, чаще стали они ошибаться в передачах и попытках обострения.

Жоау Канселу неожиданно открылся в центре чужой штрафной под заброса Фернандеша, однако тукнуть мяч в направлении ворот автору гола не удалось.

42' Уже 11 ударов нанесли сегодня португальцы, 5 раз попали в створ, но голов пока совсем немного для такой разницы в классе.

41' Дошел черед и до центральных защитников, теперь Гонсалу Инасиу отмечается плотным ударом с дальней дистанции, но мяч проходит левее створа.

40' Не самую удачную диагональ на левый фланг исполняет Данилу, Геррейру добрался до мяча уже за пределами поля.

39' Угловой в исполнении Бруну Фернандеша в этот раз никакой опасности не принес, удалось гостям на какие-то мгновения выбить мяч и перевести дух.

38' Зимон Люхингер появляется на поле вместо Андреаса Малина.

38' Теперь настал через Пальиньи неплохо приложиться из центральной зоны - Бюхель цепляет мяч кончиками пальцев.

37' Да, Малин с разбитой бровью бредет в сторону своей скамейки, будет вынужденная замена в составе гостей. Пока Португалия в большинстве.

36' Между тем, состояние Бюхеля вызывает определенные опасения, раз отправился на разминку Джастин Оспельт. Малин также пока за пределами поля.

35' Медбригада сборной Лихтенштейна на поле, нужна помощь и Бюхелю, и одному из защитников, который попал под вратаря на этом выходе.

34' После навеса Фернандеша с углового Роналду опередил запоздавшего с выходом Бюхеля, но пробил головой мимо дальнего угла.

33' По-прежнему удается сборной Лихтенштейна держаться на плаву, после первого гола казалось, что мяча три до перерыва мы увидим.

31' Штрафной на чужой половине заработали гости, после диагонали от Визера Трабер добрался до верхового мяча, однако круглый вылетел за лицевую, за удар это не посчитаешь.

30' Бруну Фернандеш на замахе мастерски прокатил защитника и плотно пробил метров с 23 - мяч прошел чуть левее створа ворот.

29' Канселу на правом фланге легко обыгрывает защитника и исполняет подачу в направлении Фелиша, которого на втором этаже легко опередил Вольфингер.

28' Геррейру играет в "стенку" с партнером, входит в штрафную и пытается пробить шведой, однако попадает в прижатый локоть Трабера.

27' Роналду получает мяч перед штрафной и с разворота пробивает с 23 метров, Бюхель отбивает снаряд в сторону, на отскок первым успевает Бернарду, но подача на дальнюю штангу у игрока "Манчестер Сити" не получилась.

26' Геррейру с левого фланга исполняет не очень удачный навес, легко защитник сборной Лихтенштейна выбивает мяч подальше.

25' Напомним, что два матча в этой группе стартовали параллельно - Босния и Герцеговина ведет в игре с Исландией, а Словакия и Люксембург пока без голов.

23' Роналду после заброса из глубины Канселу и ошибки защитника пробивал из центра штрафной, положив корпус - мяч просвистел над перекладиной!

22' Роналду после навеса с правого фланга снова выпрыгивает выше всех, однако удар головой у Криштиану не получается точным.

21' Продолжает сборная Португалии безраздельно владеть инициативой и лезть вперед, хотя по владению мячом соотношение 65 на 35, по версии официального сайта УЕФА.

19' Снова у Фелиша возникает момент для удара, бьет нападающий "Челси" с 13 метров после скидки Геррейру, мяч идет мимо створа, но Бюхель на всякий случай за круглым прыгнул.

18' Фелиш от лицевой линии с левого края штрафной исполняет подачу на набегающего партнера, однако мяч от головы защитника отскакивает в руки Бюхелю.

17' Геррейру получает мяч у левого угла штрафной и низом простреливает во вратарскую - Бюхель на выходе накрывает снаряд.

16' После навеса с правого фланга защитник головой смахнул мяч точно на Фелиша, который пробил в касание с 12 метров - Бюхель забрал снаряд в руки.

15' Теперь Фелишу достается по ногам от Малина, такими темпами норвежский арбитр скоро полезет в карман за карточками.

14' Роналду после заброса Фернандеша в высоком прыжке скинул мяч в направлении Данилу, который в створ не попал, плюс у Криштиану был зафиксирован офсайд.

13' Фроммельт атакует по ногам Фелиша неподалеку от своей штрафной, готовят португальцы перспективный "стандарт".

12' Продолжают португальцы на высоких скоростях атаковать не самую искушенную оборону гостей, с трудом защищаются футболисты из Лихтенштейна.

11' Самая крупная победа в очных матчах между этими командами - 8:0 в июне 1999 года. Судя по настрою португальцев, они не прочь на глазах своей публики устроить что-то подобное.

9' Быстро удается сборной Португалии открыть счёт в дебютном матче Роберто Мартинеса, впрочем, вряд ли кто-то сегодня ожидает серьезного сопротивления от Лихтенштейна.

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЖОАУ КАНСЕЛУ!

После навеса Геррейру с углового Бюхель играет кулаком на выходе, Канселу с подбора наносит мощный удар в касание, а голкипер не справляется с парой мелких рикошетов, пропуская мяч за ленточку!

7' Напомним, что команды встречались в отборах к Евро-1996 и Евро-2000, тогда Португалия одержала 4 победы с разницей 28:0. А вот в отборе на ЧМ-2006 грянула сенсация - в Вадуце команды сыграли 2:2, после чего португальцы дома еле-еле обыграли футбольного карлика 2:1.

6' Канселу с правого фланга исполняет подачу к линии вратарской, где Бюхель смело идет на выход и играет кулаком, опережая Фелиша.

4' Первый угловой сегодня заработали хозяева, Бруну Фернандеш навесил во вратарскую, а Бюхель забрал мяч на выходе.

3' Роналду после проникающей передачи Фелиша прострелил от лицевой линии во вратарскую, Бюхель коснулся мяча, а дальше защитники выбили его подальше.

2' Отметим, что сегодня Криштиану Роналду проводит 197-й матч в форме сборной Португалии, обновляя мировой рекорд по играм за национальные команды.