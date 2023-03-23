Португалия явный фаворит и здесь ждём уверенную победу хозяев.
Мойсак Григорий михайлович #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канселу Жоау
|1
|1
|Силва Бернарду
|1
|1
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|4:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Северная Ирландия
|Чарльз Дион
|2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Португалия
|Канселу Жоау
|1
|Португалия
|Силва Бернарду
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Люксембург
|Герсон Ларс
|1
|Италия
|Жоржиньо II
|1
|Англия
|Уокер Кайл
|1
|Исландия
|Палссон Виктор
|1