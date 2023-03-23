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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Северная Македония
FIFA #65
1:0
Второй тайм: 70'
Мальта
FIFA #167
0'
45' Желтая карточка
Кристенсен Бьорн
45' Желтая карточка
Бейтулаи Эгзон
47' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
60' Желтая карточка
Миовски Боян
63' Желтая карточка
Теума Тедди
1:0
66' Гол
Элмас Эльиф

Ход матча

45'
 
Кристенсен Бьорн
45'
Бейтулаи Эгзон
 
47'
Алиоски Эгзиян
 
58'
Несторовски Илья
Трайковски Александар
 
59'
Чурлинов Дарко
Велкоски Дарко
 
60'
Миовски Боян
 
63'
 
Теума Тедди
66'
Элмас Эльиф
(Миовски Боян)
1:0
67'
 
Димеч Шон
Мбонг Джозеф

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 126
Северная Македония 90.5% (114)
X 7.9% (10)
Мальта 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Мальта
9.40
5.06
9.58
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
21
Атанасов
Яни
15
Зайков
Джоко
7
Элмас
Эльиф
10
Барди
Энис
9
Трайковски
Александар
20
Миовски
Боян
1
Бонелло
Анри
13
Апап
Фердинандо
4
Борг
Стив
2
Аттард
Кейн
7
Мбонг
Джозеф
6
Гийомье
Мэтью
19
Кристенсен
Бьорн
3
Камензули
Райан
17
Теума
Тедди
14
Сатариано
Александер
8
Мбонг
Пол
Северная Македония
4-2-3-1
Мальта
3-4-3

История личных встреч

Северная Македония
Мальта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 1 1
Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиоски Эгзиян 1 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Миовски Боян 1 0
Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Бьорн 1 0
Теума Тедди 1 0

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1
Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Украина - Северная Македония 2:1
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1
Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Англия
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальта
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Италия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мальта
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Италия
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Италия
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Босния и Герцеговина Крунич Раде 2
Северная Ирландия Чарльз Дион 2
Португалия Роналду Криштиану 2
Португалия Канселу Жоау 1
Португалия Силва Бернарду 1
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Гудмундссон Йоханн 1
Люксембург Герсон Ларс 1
Италия Жоржиньо II 1
Англия Уокер Кайл 1
Исландия Палссон Виктор 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Теперь почаще стал вступать в игру Димитриевски. Мяч он получает от партнёров.
  • Замена
    68'
    Замена в составе сборной Мальты: вместо Пола Мбонга на поле вышел Шон Димеч.
  • Описание гола
    66'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЭЛМАС!!! Алиовски сделал заброс вперёд на Миовски. Боян сделал скидку на Элмаса, который с пятнадцати метров с лёта сильно низом пробил в правый угол.
  • 65'
    Чурлинов справа прорвался к воротам и сильно прострелил вдоль. Никто из партнёров к линии прострела не поспел.
  • Травма, повреждение
    64'
    Теуме потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    63'
    Теума на чужой половине поля наступил на ногу Барди и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    62'
    Пенальти отменён, а Миовски за симуляцию получил жёлтую карточку.
  • Видеоповтор
    61'
    Тохвер отправился смотреть повтор. Всё может измениться в ситуации на поле. Зрители застыли в ожидании.
  • Пенальти!
    60'
    ...А Камензули ударил по ногам Миовски. Тохвер показывает на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти!
  • Опасный момент
    60'
    Элмас слева с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Бонелло отбил мяч на Миовски...
  • Замена
    59'
    Замена в составе сборной Северной Македонии: вместо Дарко Велкоски на поле вышел Дарко Чурлинов.
  • Замена
    58'
    Замена в составе сборной Северной Македонии: вместо Александара Трайковски на поле вышел Илья Несторовски.
  • 57'
    Ристовски справа навесил в центр штрафной площади, где партнёры в прыжке не смогли достать мяч.
  • 56'
    Подходит пора замен. Может, это сумеет разнообразить игру и повысить количество ударов по воротам.
  • 55'
    Ристовски справа сделал заброс вперёд на Митовски, который при приёме мяча поскользнулся.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      У сборной Мальты основными атакующими игроками являются Мбонги: Джозеф справа; Пол - слева. Эти ребята часто пытаются сыграть красиво, а вот точность в передачах их частенько подводит.
    • 52'
      Справа Ристовски намного реже продвигается вперёд, да и партнёры его поддерживают слабо.
    • 51'
      Хозяева большинство атак строят через левый фланг. Там активен Алиоски, а к нему часто смещаются Элмас, Барди и Трайковски.
    • 50'
      Джозеф Мбонг финтит в центре поля, но это ему не помогает в продвижении вперёд.
    • 48'
      Первые минуты второго тайма ничем не отличаются от первого. Хозяева больше контролируют мяч, но выйти на ударную позицию никому не удаётся. Редкие контратаки островитян тоже не завершаются прицельными ударами.
    • Желтая карточка
      47'
      Алиоски на чужой половине поля сзади ударил по ногам Теуму и получил жёлтую карточку.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Скопье!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Северная Македония - Мальта - 0:0.
    • Травма, повреждение
      46'
      Апапу медики оказали помощь.
    • Желтая карточка
      45'
      Барди в центре поля ударил по ногам Апапа и получил жёлтую карточку.
    • 45'
      Удар Сатариано с линии штрафной площади заблокировал Зайков.
    • 45'
      Северная Македония продолжает большими силами атаковать. Это не приводит к ударам по воротам, тем более, в створ.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Тохвер в первом тайме.
    • Желтая карточка
      45'
      Кристенсен за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
    • 44'
      Трайковски по левому флангу пас на ход Элмасу сделал слишком сильно. Мяч покинул пределы поля.
    • 43'
      Алиоски справа со штрафного навесил к дальней штанге. Соперники выбили мяч на Миовски, который головой пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      42'
      Теума на чужой половине поля нарушил правила.
    • 41'
      Трайковски слева навесил к воротам. где Миовски вверху опередил Камензули, но прицельно пробить головой в правый угол не смог.
    • Угловой
      40'
      Элмас с Барди разыграли угловой удар. Хозяевам слева проникнуть в штрафную площадь соперников не удалось.
    • Травма, повреждение
      39'
      Борг испытывает проблемы с правым коленом. Обошлось без выхода медиков на поле.
    • Угловой
      38'
      Элмас от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.
    • 37'
      Алиоски  слева навесил к дальней штанге. Миовски в прыжке головой пробил в противоход голкиперу, но в створ ворот не попал.
    • 36'
      Гости вовсе стали смело и подолгу комбинировать на чужой половине поля.
    • 34'
      Заброс Апапа справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 33'
      Уже и Бонелло смело выдвигается за пределы штрафной площади, чтобы поучаствовать в комбинациях с партнёрами.
    • Офсайд
      32'
      Арбитры усмотрели офсайд у Трайковски.
    • 31'
      Апап не позволил Трайковски продвинуться вперёд по левому флангу.
    • 30'
      Удары в створ: 0-0. Ударов всего: 2-1.
    • 28'
      У хозяев большое преимущество практически по всем компонентам игры. Вот только с ударами по воротам у обеих команд в первые полчаса матча дела совсем не клеятся.
    • 27'
      Трайковски с двадцати двух метров пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      26'
      Пол Мбонг на чужой половине поля толкнул в спину Велкоски.
    • Угловой
      25'
      Барди исполнил подачу от углового флага. Гости  выбили мяч из штрафной площади.
    • Опасный момент
      24'
      Первый момент у ворот гостей. Барди слева прострелил к воротам, где Миовски на мгновение опередили соперники.
    • Фол, нарушение
      23'
      Гийомье на фланге сбил Барди.
    • 22'
      Барди в центре поля пробил мячом в голову Гийомье, который располагался перед ним. Всё обошлось без серьёзных повреждепний.
    • Фол, нарушение
      21'
      Апап в центре поля ударил по ноге Трайковски.
    • 20'
      Пол Мбонг слева покомбинировал с партнёрами, но продвинуться вперёд не смог.
    • Угловой
      18'
      Элмас от углового флага навесил на Велкоски, который головой пробил выше ворот.
    • 17'
      Миовски справа прошёл вперёд и заработал первый угловой удар.
    • Судья
      16'
      Элмас в штрафной площади почувствовал у себя на поясе руки соперника и решил прилечь на газон. Эстонский арбитр на актёрскую игру Эльифа "не купился".
    • 15'
      Пол Мбонг попытался у центрального круга с помощью красивого финта уйти от двух соперников, но наступил на мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Джозеф Мбонг на фланге толкнул в спину Алиоски.
    • Травма, повреждение
      13'
      Джозеф Мбонг в центре поля получил повреждение в стыке с Алиоски. Медики у самых скамеек запасных оказывают помощь полузащитнику гостевой команды.
    • Фол, нарушение
      12'
      Гийомье на фланге сбил Барди.
    • 11'
      Элмас сделал пас направо на Ристовски, чья подача в центр штрафной площади нацеленной не получилась.
    • 10'
      Мальтийцы уверенно обороняются, не позволяя соперникам даже выходить на ударную позицию.
    • 9'
      Бонелло забрал мяч в руки после навеса справа от Миовски.
    • 8'
      Островитяне заиграли поувереннее. Им удаётся переход в атаку с помощью коротких передач.
    • Фол, нарушение
      7'
      Стив Борг у центрального круга прихватил руками Трайковски.
    • Офсайд
      6'
      Миовски справа забрался в офсайд.
    • 5'
      Первый удар по воротам нанесли гости. Джозеф Мбонг справа сделал пас в цент на Теуму, который чуть продвинулся вперёд и с восемнадцати метров пробил выше и правее ворот.
    • 4'
      У гостей пока получается подержать мяч на своей половине поля. При продвижении вперёд футбольный снаряд теряется.
    • 3'
      Трайковски попытался справа вывести к воротам Миовски, но передачу на ход партнёру сделал немного сильно.
    • 2'
      Сборная Северной Македонии играет в красной форме, сборная Мальты - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Тодор Проески"!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Бейтулаи Эгзон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Кристенсен Бьорн получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Мальта

    Исход игры
    Северная Македония
    90.5% (114)
    Ничья
    7.9% (10)
    Мальта
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.5% (47)
    Меньше
    60.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (42)
    Нет
    64.71% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Северная Македония
    29.4% (37)
    2:1 Северная Македония
    21.4% (27)
    1:0 Северная Македония
    20.6% (26)
    3:0 Северная Македония
    7.9% (10)
    1:1 Ничья
    7.1% (9)
    4:0 Северная Македония
    3.2% (4)
    3:1 Северная Македония
    3.2% (4)
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    Северная Македония
    Мальта
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