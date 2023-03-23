Тур: 1. Стадион: Тодор Проески.
1:0
Второй тайм: 70'
0'
45' Желтая карточкаКристенсен Бьорн
45' Желтая карточкаБейтулаи Эгзон
47' Желтая карточкаАлиоски Эгзиян
60' Желтая карточкаМиовски Боян
63' Желтая карточкаТеума Тедди
1:0
66' ГолЭлмас Эльиф
Ход матча
45'
45'
47'
60'
63'
66'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
21
Атанасов
Яни
15
Зайков
Джоко
10
Барди
Энис
20
Миовски
Боян
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
15 Зайков ДжокоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Этеми ВаленПолузащитник
-
18 Элези АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
-
16 Формоса КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Джеймс БраунЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
10 Димеч ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
-
21 Мускат НиккиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Джонс ДжодиНападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
История личных встреч
Северная Македония
Мальта
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элмас Эльиф
|1
|1
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Бьорн
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1
Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Украина - Северная Македония 2:1
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1
Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Босния и Герцеговина
|Крунич Раде
|2
|Северная Ирландия
|Чарльз Дион
|2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|2
|Португалия
|Канселу Жоау
|1
|Португалия
|Силва Бернарду
|1
|Исландия
|Гудмундссон Йоханн
|1
|Люксембург
|Герсон Ларс
|1
|Италия
|Жоржиньо II
|1
|Англия
|Уокер Кайл
|1
|Исландия
|Палссон Виктор
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Мальта
Исход игры
Северная Македония
90.5% (114)
Ничья
7.9% (10)
Мальта
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.5% (47)
Меньше
60.5% (72)
Обе команды забьют
Да
35.29% (42)
Нет
64.71% (77)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
29.4% (37)
2:1 Северная Македония
21.4% (27)
1:0 Северная Македония
20.6% (26)
3:0 Северная Македония
7.9% (10)
1:1 Ничья
7.1% (9)
4:0 Северная Македония
3.2% (4)
3:1 Северная Македония
3.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!