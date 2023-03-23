Пенальти отменён, а Миовски за симуляцию получил жёлтую карточку.

Теума на чужой половине поля наступил на ногу Барди и получил жёлтую карточку.

Чурлинов справа прорвался к воротам и сильно прострелил вдоль. Никто из партнёров к линии прострела не поспел.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЭЛМАС!!! Алиовски сделал заброс вперёд на Миовски. Боян сделал скидку на Элмаса, который с пятнадцати метров с лёта сильно низом пробил в правый угол.

Замена в составе сборной Мальты: вместо Пола Мбонга на поле вышел Шон Димеч.

Теперь почаще стал вступать в игру Димитриевски. Мяч он получает от партнёров.

Ристовски справа сделал заброс вперёд на Митовски, который при приёме мяча поскользнулся.

Подходит пора замен. Может, это сумеет разнообразить игру и повысить количество ударов по воротам.

Ристовски справа навесил в центр штрафной площади, где партнёры в прыжке не смогли достать мяч.

Замена в составе сборной Северной Македонии: вместо Александара Трайковски на поле вышел Илья Несторовски.

Замена в составе сборной Северной Македонии: вместо Дарко Велкоски на поле вышел Дарко Чурлинов.

Элмас слева с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Бонелло отбил мяч на Миовски...

...А Камензули ударил по ногам Миовски. Тохвер показывает на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти!

Тохвер отправился смотреть повтор. Всё может измениться в ситуации на поле. Зрители застыли в ожидании.

Второй тайм в Скопье!

Алиоски на чужой половине поля сзади ударил по ногам Теуму и получил жёлтую карточку.

Первые минуты второго тайма ничем не отличаются от первого. Хозяева больше контролируют мяч, но выйти на ударную позицию никому не удаётся. Редкие контратаки островитян тоже не завершаются прицельными ударами.

Джозеф Мбонг финтит в центре поля, но это ему не помогает в продвижении вперёд.

Хозяева большинство атак строят через левый фланг. Там активен Алиоски, а к нему часто смещаются Элмас, Барди и Трайковски.

Справа Ристовски намного реже продвигается вперёд, да и партнёры его поддерживают слабо.

У сборной Мальты основными атакующими игроками являются Мбонги: Джозеф справа; Пол - слева. Эти ребята часто пытаются сыграть красиво, а вот точность в передачах их частенько подводит.

Барди в центре поля ударил по ногам Апапа и получил жёлтую карточку.

45' Удар Сатариано с линии штрафной площади заблокировал Зайков.

45' Северная Македония продолжает большими силами атаковать. Это не приводит к ударам по воротам, тем более, в створ.

45' 3 минуты добавил Тохвер в первом тайме.

45' Кристенсен за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

44' Трайковски по левому флангу пас на ход Элмасу сделал слишком сильно. Мяч покинул пределы поля.

43' Алиоски справа со штрафного навесил к дальней штанге. Соперники выбили мяч на Миовски, который головой пробил выше ворот.

42' Теума на чужой половине поля нарушил правила.

41' Трайковски слева навесил к воротам. где Миовски вверху опередил Камензули, но прицельно пробить головой в правый угол не смог.

40' Элмас с Барди разыграли угловой удар. Хозяевам слева проникнуть в штрафную площадь соперников не удалось.

39' Борг испытывает проблемы с правым коленом. Обошлось без выхода медиков на поле.

38' Элмас от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.

37' Алиоски слева навесил к дальней штанге. Миовски в прыжке головой пробил в противоход голкиперу, но в створ ворот не попал.

36' Гости вовсе стали смело и подолгу комбинировать на чужой половине поля.

34' Заброс Апапа справа в штрафную площадь соперники перехватили.

33' Уже и Бонелло смело выдвигается за пределы штрафной площади, чтобы поучаствовать в комбинациях с партнёрами.

32' Арбитры усмотрели офсайд у Трайковски.

31' Апап не позволил Трайковски продвинуться вперёд по левому флангу.

30' Удары в створ: 0-0. Ударов всего: 2-1.

28' У хозяев большое преимущество практически по всем компонентам игры. Вот только с ударами по воротам у обеих команд в первые полчаса матча дела совсем не клеятся.

27' Трайковски с двадцати двух метров пробил правее ворот.

26' Пол Мбонг на чужой половине поля толкнул в спину Велкоски.

25' Барди исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.

24' Первый момент у ворот гостей. Барди слева прострелил к воротам, где Миовски на мгновение опередили соперники.

23' Гийомье на фланге сбил Барди.

22' Барди в центре поля пробил мячом в голову Гийомье, который располагался перед ним. Всё обошлось без серьёзных повреждепний.

21' Апап в центре поля ударил по ноге Трайковски.

20' Пол Мбонг слева покомбинировал с партнёрами, но продвинуться вперёд не смог.

18' Элмас от углового флага навесил на Велкоски, который головой пробил выше ворот.

17' Миовски справа прошёл вперёд и заработал первый угловой удар.

16' Элмас в штрафной площади почувствовал у себя на поясе руки соперника и решил прилечь на газон. Эстонский арбитр на актёрскую игру Эльифа "не купился".

15' Пол Мбонг попытался у центрального круга с помощью красивого финта уйти от двух соперников, но наступил на мяч.

14' Джозеф Мбонг на фланге толкнул в спину Алиоски.

13' Джозеф Мбонг в центре поля получил повреждение в стыке с Алиоски. Медики у самых скамеек запасных оказывают помощь полузащитнику гостевой команды.

12' Гийомье на фланге сбил Барди.

11' Элмас сделал пас направо на Ристовски, чья подача в центр штрафной площади нацеленной не получилась.

10' Мальтийцы уверенно обороняются, не позволяя соперникам даже выходить на ударную позицию.

9' Бонелло забрал мяч в руки после навеса справа от Миовски.

8' Островитяне заиграли поувереннее. Им удаётся переход в атаку с помощью коротких передач.

7' Стив Борг у центрального круга прихватил руками Трайковски.

6' Миовски справа забрался в офсайд.

5' Первый удар по воротам нанесли гости. Джозеф Мбонг справа сделал пас в цент на Теуму, который чуть продвинулся вперёд и с восемнадцати метров пробил выше и правее ворот.

4' У гостей пока получается подержать мяч на своей половине поля. При продвижении вперёд футбольный снаряд теряется.

3' Трайковски попытался справа вывести к воротам Миовски, но передачу на ход партнёру сделал немного сильно.

2' Сборная Северной Македонии играет в красной форме, сборная Мальты - в белой.