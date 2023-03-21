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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Северная Македония
FIFA #65
 
Позже
Мальта
FIFA #167
Прогнозы 31
Северная Македония 93.5% (29)
X 6.5% (2)
Мальта 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Мальта
10.00
5.20
9.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Македония
Мальта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1
Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Украина - Северная Македония 2:1
Мальта
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1
Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2023, осталось 2 дня 15 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 31
    Северная Македония 93.5% (29)
    X 6.5% (2)
    Мальта 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Мальта
    10.00
    5.20
    9.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Северная Македония - Мальта онлайн

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    Прогнозы на матч Северная Македония - Мальта

    Исход игры
    Северная Македония
    93.8% (30)
    Ничья
    6.3% (2)
    Мальта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (12)
    Меньше
    62.5% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    31.25% (10)
    Нет
    68.75% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Северная Македония
    34.4% (11)
    1:0 Северная Македония
    21.9% (7)
    2:1 Северная Македония
    21.9% (7)
    3:0 Северная Македония
    9.4% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (2)
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    Северная Македония
    Мальта
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