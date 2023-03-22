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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 1. Стадион: .
Сербия
FIFA #29
 
Позже
Литва
FIFA #144
Прогнозы 49
Сербия 100% (49)
X 0% (0)
Литва 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Литва
11.00
9.80
35.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сербия
Литва

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:2
Е2
4:1
ЛНУ
4:1
ЛНУ
0:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
1.33

Среднее время на гол

24
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0
Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4
Литва
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1
Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Литва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2023, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Сербия 100% (49)
    X 0% (0)
    Литва 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Литва
    11.00
    9.80
    35.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сербия - Литва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сербия - Литва

    Исход игры
    Сербия
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Литва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    22.45% (11)
    Нет
    77.55% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Сербия
    49% (24)
    3:0 Сербия
    24.5% (12)
    2:1 Сербия
    16.3% (8)
    3:1 Сербия
    4.1% (2)
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    Литва
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