Тур: 1. Стадион: Райко Митич.
История личных встреч
Сербия
Литва
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
3.67
1.33
Среднее время на гол
24
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
90
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0
Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4
Литва
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1
Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2
Группа G
|Команда
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|0 - 0
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|5.
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|0
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|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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|0 - 0
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Группа G
|Команда
|И
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|Н
|П
|Г
|О
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|3.
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|0 - 0
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сербия - Литва
Исход игры
Сербия
100% (49)
Ничья
0% (0)
Литва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
22.45% (11)
Нет
77.55% (38)
Популярный счёт
2:0 Сербия
49% (24)
3:0 Сербия
24.5% (12)
2:1 Сербия
16.3% (8)
3:1 Сербия
4.1% (2)
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